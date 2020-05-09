Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Фрайбург

РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Фрайбург
14
Адамс
Тайлер
11
Вернер
Тимо
21
Шик
Патрик
25
Кох
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
-
21 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Кох РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|21 (3)
|0.62
|2.
|Забитцер Марсель
|8
|0.24
|3.
|Шик Патрик
|7
|0.21
|4.
|Форсберг Эмиль
|5 (2)
|0.15
|5.
|Нкунку Кристофер
|4
|0.12
|6.
|Поульсен Юссуф
|3
|0.09
|7.
|Хальстенберг Марсель
|3
|0.09
|8.
|Мукиэле Норди
|3
|0.09
|9.
|Лаймер Конрад
|2
|0.06
|10.
|Клостерманн Лукас
|2
|0.06
|11.
|Кампль Кевин
|1
|0.03
|12.
|Орбан Вилли
|1
|0.03
|13.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.03
|14.
|Сараччи Марсело
|1
|0.03
|15.
|Ольмо Дани
|0
|0
|16.
|Кунья Матеус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петерсен Нильс
|8 (1)
|0.24
|2.
|Вальдшмидт Лука
|5 (3)
|0.15
|3.
|Хёлер Лукас
|4
|0.12
|4.
|Шмид Жонатан
|4
|0.12
|5.
|Гюнтер Кристиан
|2
|0.06
|6.
|Грифо Винченцо
|2 (1)
|0.06
|7.
|Хаберер Яник
|2
|0.06
|8.
|Квон Чхан Хун
|2
|0.06
|9.
|Хёфлер Николас
|1
|0.03
|10.
|Кох Робин
|1
|0.03
|11.
|Шаллаи Роланд
|1
|0.03
|12.
|Франц Майк
|0
|0
|13.
|Хайнц Доминик
|0
|0
|14.
|Линхарт Филипп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лаймер Конрад
|7
|1
|2.
|Юпамекано Део
|5
|0
|3.
|Хальстенберг Марсель
|4
|0
|4.
|Забитцер Марсель
|3
|0
|5.
|Демме Диего
|3
|0
|6.
|Вернер Тимо
|3
|0
|7.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|8.
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|9.
|Шик Патрик
|2
|0
|10.
|Конате Ибраима
|2
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|12.
|Сараччи Марсело
|1
|0
|13.
|Ольмо Дани
|1
|0
|14.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|7
|0
|2.
|Хаберер Яник
|4
|1
|3.
|Хёлер Лукас
|4
|0
|4.
|Абраши Амир
|3
|0
|5.
|Грифо Винченцо
|1
|1
|6.
|Франц Майк
|2
|0
|7.
|Хайнц Доминик
|2
|0
|8.
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|9.
|Кох Робин
|2
|0
|10.
|Линхарт Филипп
|2
|0
|11.
|Петерсен Нильс
|1
|0
|12.
|Шмид Жонатан
|1
|0
|13.
|Гондорф Жером
|1
|0
|14.
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|15.
|Шаллаи Роланд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|13.56% (8)
|8.47% (5)
|23.73% (14)
|20.34% (12)
|6.78% (4)
|27.12% (16)
|Фрайбург
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|24.14% (7)
|3.45% (1)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =7 -2РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг
Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг
Фрайбург Последние 20 матчей: +5 =5 -10Фрайбург 3:1 Унион Берлин Боруссия Д 1:0 Фрайбург Фрайбург 0:2 Фортуна Аугсбург 1:1 Фрайбург
Фрайбург 1:0 Хоффенхайм Кёльн 4:0 Фрайбург Фрайбург 0:2 Падерборн Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:3 Бавария Герта 1:0 Фрайбург Фрайбург 1:0 Вольфсбург Боруссия М 4:2 Фрайбург Байер Л 1:1 Фрайбург Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Вердер 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:3 Унион Берлин
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Фрайбург: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|73 - 26
|55
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|25
|15
|6
|4
|68 - 33
|51
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|62 - 26
|50
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|49 - 30
|49
|5.
|Байер Л
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|45 - 30
|47
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|33 - 36
|37
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|34 - 35
|36
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|34 - 30
|36
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|35 - 43
|35
|10.
|Кёльн
|Заявка
|25
|10
|2
|13
|39 - 45
|32
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|32 - 41
|30
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|38 - 41
|28
|13.
|Герта
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 48
|28
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|36 - 52
|27
|15.
|Майнц
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|34 - 53
|26
|16.
|Фортуна
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|27 - 50
|22
|17.
|Вердер
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 55
|18
|18.
|Падерборн
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|30 - 54
|16
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Фрайбург
Исход игры
РБ Лейпциг
95.7% (133)
Ничья
3.6% (5)
Фрайбург
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.39% (64)
Меньше
49.61% (63)
Обе команды забьют
Да
44.88% (57)
Нет
55.12% (70)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
30.2% (42)
2:1 РБ Лейпциг
21.6% (30)
3:1 РБ Лейпциг
15.1% (21)
1:0 РБ Лейпциг
11.5% (16)
3:0 РБ Лейпциг
5.8% (8)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
4:1 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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