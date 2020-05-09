Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Фрайбург

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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Фрайбург
1
Гулач
Петер
22
Мукиэле
Норди
16
Клостерманн
Лукас
23
Хальстенберг
Марсель
14
Адамс
Тайлер
7
Забитцер
Марсель
27
Лаймер
Конрад
3
Анхелиньо
Хосе
18
Нкунку
Кристофер
11
Вернер
Тимо
21
Шик
Патрик
1
Шволов
Александер
5
Гульде
Мануэль
3
Линхарт
Филипп
23
Хайнц
Доминик
7
Шмид
Жонатан
25
Кох
Робин
27
Хёфлер
Николас
4
Шлоттербек
Нико
22
Шаллаи
Роланд
32
Грифо
Винченцо
18
Петерсен
Нильс
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Фрайбург
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 21 (3) 0.62
2. Забитцер Марсель 8 0.24
3. Шик Патрик 7 0.21
4. Форсберг Эмиль 5 (2) 0.15
5. Нкунку Кристофер 4 0.12
6. Поульсен Юссуф 3 0.09
7. Хальстенберг Марсель 3 0.09
8. Мукиэле Норди 3 0.09
9. Лаймер Конрад 2 0.06
10. Клостерманн Лукас 2 0.06
11. Кампль Кевин 1 0.03
12. Орбан Вилли 1 0.03
13. Анхелиньо Хосе 1 0.03
14. Сараччи Марсело 1 0.03
15. Ольмо Дани 0 0
16. Кунья Матеус 0 0
Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петерсен Нильс 8 (1) 0.24
2. Вальдшмидт Лука 5 (3) 0.15
3. Хёлер Лукас 4 0.12
4. Шмид Жонатан 4 0.12
5. Гюнтер Кристиан 2 0.06
6. Грифо Винченцо 2 (1) 0.06
7. Хаберер Яник 2 0.06
8. Квон Чхан Хун 2 0.06
9. Хёфлер Николас 1 0.03
10. Кох Робин 1 0.03
11. Шаллаи Роланд 1 0.03
12. Франц Майк 0 0
13. Хайнц Доминик 0 0
14. Линхарт Филипп 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Лаймер Конрад 7 1
2. Юпамекано Део 5 0
3. Хальстенберг Марсель 4 0
4. Забитцер Марсель 3 0
5. Демме Диего 3 0
6. Вернер Тимо 3 0
7. Ильзанкер Штефан 2 0
8. Поульсен Юссуф 2 0
9. Шик Патрик 2 0
10. Конате Ибраима 2 0
11. Нкунку Кристофер 1 0
12. Сараччи Марсело 1 0
13. Ольмо Дани 1 0
14. Хайдара Амаду 1 0
Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 7 0
2. Хаберер Яник 4 1
3. Хёлер Лукас 4 0
4. Абраши Амир 3 0
5. Грифо Винченцо 1 1
6. Франц Майк 2 0
7. Хайнц Доминик 2 0
8. Гюнтер Кристиан 2 0
9. Кох Робин 2 0
10. Линхарт Филипп 2 0
11. Петерсен Нильс 1 0
12. Шмид Жонатан 1 0
13. Гондорф Жером 1 0
14. Вальдшмидт Лука 1 0
15. Шаллаи Роланд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 13.56% (8) 8.47% (5) 23.73% (14) 20.34% (12) 6.78% (4) 27.12% (16)
 Фрайбург 10.34% (3) 13.79% (4) 24.14% (7) 24.14% (7) 3.45% (1) 24.14% (7)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =7 -2
РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг
Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг
Фрайбург Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Фрайбург 3:1 Унион Берлин Боруссия Д 1:0 Фрайбург Фрайбург 0:2 Фортуна Аугсбург 1:1 Фрайбург
Фрайбург 1:0 Хоффенхайм Кёльн 4:0 Фрайбург Фрайбург 0:2 Падерборн Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:3 Бавария Герта 1:0 Фрайбург Фрайбург 1:0 Вольфсбург Боруссия М 4:2 Фрайбург Байер Л 1:1 Фрайбург Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Вердер 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:3 Унион Берлин

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Фрайбург: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 4:1 Фрайбург Бундеслига РБ Лейпциг 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:4 РБ Лейпциг Бундеслига Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2 РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 17 4 4 73 - 26 55
2. Боруссия Д Заявка 25 15 6 4 68 - 33 51
3. РБ Лейпциг Заявка 25 14 8 3 62 - 26 50
4. Боруссия М Заявка 25 15 4 6 49 - 30 49
5. Байер Л Заявка 25 14 5 6 45 - 30 47
6. Шальке 04 Заявка 25 9 10 6 33 - 36 37
7. Фрайбург Заявка 25 10 6 9 34 - 35 36
8. Вольфсбург Заявка 25 9 9 7 34 - 30 36
9. Хоффенхайм Заявка 25 10 5 10 35 - 43 35
10. Кёльн Заявка 25 10 2 13 39 - 45 32
11. Унион Берлин Заявка 25 9 3 13 32 - 41 30
12. Айнтрахт Фр Заявка 24 8 4 12 38 - 41 28
13. Герта Заявка 25 7 7 11 32 - 48 28
14. Аугсбург Заявка 25 7 6 12 36 - 52 27
15. Майнц Заявка 25 8 2 15 34 - 53 26
16. Фортуна Заявка 25 5 7 13 27 - 50 22
17. Вердер Заявка 24 4 6 14 27 - 55 18
18. Падерборн Заявка 25 4 4 17 30 - 54 16
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Фрайбург

    До начала игры, которая состоится 16.05.2020, осталось 1 день 16 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Фрайбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    95.7% (133)
    Ничья
    3.6% (5)
    Фрайбург
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.39% (64)
    Меньше
    49.61% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    44.88% (57)
    Нет
    55.12% (70)
    Популярный счёт
    2:0 РБ Лейпциг
    30.2% (42)
    2:1 РБ Лейпциг
    21.6% (30)
    3:1 РБ Лейпциг
    15.1% (21)
    1:0 РБ Лейпциг
    11.5% (16)
    3:0 РБ Лейпциг
    5.8% (8)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    4:1 РБ Лейпциг
    1.4% (2)
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