Унион Берлин
Позже
Стадион: Alte Foersterei
Бавария
27
Алаба
Давид
32
Киммих
Йозуа
22
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Киммих ЙозуаПолузащитник
-
22 Гнабри СержПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерссон Себастьян
|11 (1)
|0.34
|2.
|Бюльтер Мариус
|7
|0.22
|3.
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.13
|4.
|Полтер Себастьян
|2 (2)
|0.06
|5.
|Уджа Энтони
|2
|0.06
|6.
|Гентнер Кристиан
|1
|0.03
|7.
|Суботич Невен
|1
|0.03
|8.
|Паренсен Михаэль
|1
|0.03
|9.
|Фридрих Марвин
|1
|0.03
|10.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|11.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|12.
|Андрих Роберт
|0
|0
|13.
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|14.
|Малли Юнус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|25 (3)
|0.78
|2.
|Гнабри Серж
|11
|0.34
|3.
|Коутиньо Филиппе
|8 (1)
|0.25
|4.
|Мюллер Томас
|6
|0.19
|5.
|Горетцка Леон
|3
|0.09
|6.
|Перишич Иван
|3
|0.09
|7.
|Павар Бенджамин
|3
|0.09
|8.
|Тьяго Алькантара
|3
|0.09
|9.
|Зиркзее Джошуа
|3
|0.09
|10.
|Коман Кингсли
|2
|0.06
|11.
|Киммих Йозуа
|1
|0.03
|12.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0.03
|13.
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|14.
|Алаба Давид
|1
|0.03
|15.
|Боатенг Жером
|0
|0
|16.
|Зюле Никлас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андрих Роберт
|9
|0
|2.
|Фридрих Марвин
|6
|1
|3.
|Шлоттербек Кевен
|4
|1
|4.
|Триммель Кристофер
|5
|0
|5.
|Гентнер Кристиан
|4
|0
|6.
|Андерссон Себастьян
|4
|0
|7.
|Ингвартсен Маркус
|4
|0
|8.
|Суботич Невен
|2
|1
|9.
|Паренсен Михаэль
|3
|0
|10.
|Полтер Себастьян
|1
|1
|11.
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|12.
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|13.
|Кроос Феликс
|1
|0
|14.
|Малли Юнус
|1
|0
|15.
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|16.
|Ленц Кристофер
|1
|0
|17.
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|18.
|Прёмель Гриша
|1
|0
|19.
|Меес Джошуа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Алькантара
|7
|0
|2.
|Боатенг Жером
|5
|1
|3.
|Киммих Йозуа
|6
|0
|4.
|Мартинес Хави
|4
|1
|5.
|Павар Бенджамин
|5
|0
|6.
|Левандовски Роберт
|4
|0
|7.
|Мюллер Томас
|3
|0
|8.
|Эрнандес Люка
|3
|0
|9.
|Горетцка Леон
|2
|0
|10.
|Перишич Иван
|1
|0
|11.
|Ульрайх Свен
|1
|0
|12.
|Зюле Никлас
|1
|0
|13.
|Коман Кингсли
|1
|0
|14.
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|20.69% (6)
|3.45% (1)
|13.79% (4)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|Бавария
|22.06% (15)
|10.29% (7)
|13.24% (9)
|19.12% (13)
|19.12% (13)
|16.18% (11)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =3 -9Фрайбург 3:1 Унион Берлин Байер Л 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин
Унион Берлин 2:3 Байер Л Вердер 0:2 Унион Берлин Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен Фортуна 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Падерборн 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Кёльн Шальке 04 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Боруссия М
Бавария Последние 20 матчей: +16 =1 -3Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария
Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария Нюрнберг 5:2 Бавария Бавария 2:0 Вольфсбург Фрайбург 1:3 Бавария Бавария 6:1 Вердер Бавария 3:1 Тоттенхэм Боруссия М 2:1 Бавария Бавария 1:2 Байер Л Црвена Звезда 0:6 Бавария Фортуна 0:4 Бавария
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Бавария: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|73 - 26
|55
|2.
|Боруссия Д
|4:0 Заявка
|26
|16
|6
|4
|72 - 33
|54
|3.
|РБ Лейпциг
|1:1 Заявка
|26
|14
|9
|3
|63 - 27
|51
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|49 - 30
|49
|5.
|Байер Л
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|45 - 30
|47
|6.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 36
|37
|7.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|26
|9
|10
|7
|35 - 31
|37
|8.
|Шальке 04
|0:4 Заявка
|26
|9
|10
|7
|33 - 40
|37
|9.
|Хоффенхайм
|0:3 Заявка
|26
|10
|5
|11
|35 - 46
|35
|10.
|Кёльн
|Заявка
|25
|10
|2
|13
|39 - 45
|32
|11.
|Герта
|3:0 Заявка
|26
|8
|7
|11
|35 - 48
|31
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|32 - 41
|30
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|38 - 41
|28
|14.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|26
|7
|7
|12
|37 - 53
|28
|15.
|Майнц
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|34 - 53
|26
|16.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|26
|5
|8
|13
|27 - 50
|23
|17.
|Вердер
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 55
|18
|18.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|26
|4
|5
|17
|30 - 54
|17
Прогнозы на матч Унион Берлин - Бавария
Исход игры
Унион Берлин
2.2% (3)
Ничья
2.9% (4)
Бавария
94.9% (131)
Тотал 2.5
Больше
60.8% (76)
Меньше
39.2% (49)
Обе команды забьют
Да
42.4% (53)
Нет
57.6% (72)
Популярный счёт
0:2 Бавария
31.2% (43)
1:3 Бавария
17.4% (24)
0:3 Бавария
13.8% (19)
1:2 Бавария
8.7% (12)
1:4 Бавария
5.8% (8)
0:4 Бавария
2.9% (4)
1:5 Бавария
2.9% (4)
0:1 Бавария
2.2% (3)
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