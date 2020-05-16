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Унион Берлин
 
Позже

Стадион:
Бавария
1
Гикевич
Рафал
3
Суботич
Невен
19
Хюбнер
Флориан
31
Шлоттербек
Кевен
28
Триммель
Кристофер
34
Гентнер
Кристиан
30
Андрих
Роберт
25
Ленц
Кристофер
32
Ингвартсен
Маркус
15
Бюльтер
Мариус
10
Андерссон
Себастьян
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
27
Алаба
Давид
17
Боатенг
Жером
19
Альфонсо
Дэвис
6
Тьяго
Алькантара
32
Киммих
Йозуа
22
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
Унион Берлин
3-4-2-1
Бавария
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерссон Себастьян 11 (1) 0.34
2. Бюльтер Мариус 7 0.22
3. Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.13
4. Полтер Себастьян 2 (2) 0.06
5. Уджа Энтони 2 0.06
6. Гентнер Кристиан 1 0.03
7. Суботич Невен 1 0.03
8. Паренсен Михаэль 1 0.03
9. Фридрих Марвин 1 0.03
10. Триммель Кристофер 0 0
11. Ленц Кристофер 0 0
12. Андрих Роберт 0 0
13. Бекер Шеральдо 0 0
14. Малли Юнус 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 25 (3) 0.78
2. Гнабри Серж 11 0.34
3. Коутиньо Филиппе 8 (1) 0.25
4. Мюллер Томас 6 0.19
5. Горетцка Леон 3 0.09
6. Перишич Иван 3 0.09
7. Павар Бенджамин 3 0.09
8. Тьяго Алькантара 3 0.09
9. Зиркзее Джошуа 3 0.09
10. Коман Кингсли 2 0.06
11. Киммих Йозуа 1 0.03
12. Альфонсо Дэвис 1 0.03
13. Толиссо Корентен 1 0.03
14. Алаба Давид 1 0.03
15. Боатенг Жером 0 0
16. Зюле Никлас 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Андрих Роберт 9 0
2. Фридрих Марвин 6 1
3. Шлоттербек Кевен 4 1
4. Триммель Кристофер 5 0
5. Гентнер Кристиан 4 0
6. Андерссон Себастьян 4 0
7. Ингвартсен Маркус 4 0
8. Суботич Невен 2 1
9. Паренсен Михаэль 3 0
10. Полтер Себастьян 1 1
11. Хюбнер Флориан 2 0
12. Рюэрсон Юлиан 2 0
13. Кроос Феликс 1 0
14. Малли Юнус 1 0
15. Абдуллахи Сулейман 1 0
16. Ленц Кристофер 1 0
17. Бекер Шеральдо 1 0
18. Прёмель Гриша 1 0
19. Меес Джошуа 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Тьяго Алькантара 7 0
2. Боатенг Жером 5 1
3. Киммих Йозуа 6 0
4. Мартинес Хави 4 1
5. Павар Бенджамин 5 0
6. Левандовски Роберт 4 0
7. Мюллер Томас 3 0
8. Эрнандес Люка 3 0
9. Горетцка Леон 2 0
10. Перишич Иван 1 0
11. Ульрайх Свен 1 0
12. Зюле Никлас 1 0
13. Коман Кингсли 1 0
14. Кюизанс Микаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 20.69% (6) 3.45% (1) 13.79% (4) 27.59% (8) 13.79% (4) 20.69% (6)
 Бавария 22.06% (15) 10.29% (7) 13.24% (9) 19.12% (13) 19.12% (13) 16.18% (11)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Фрайбург 3:1 Унион Берлин Байер Л 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин
Унион Берлин 2:3 Байер Л Вердер 0:2 Унион Берлин Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен Фортуна 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Падерборн 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Кёльн Шальке 04 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Боруссия М
Бавария Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария
Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария Нюрнберг 5:2 Бавария Бавария 2:0 Вольфсбург Фрайбург 1:3 Бавария Бавария 6:1 Вердер Бавария 3:1 Тоттенхэм Боруссия М 2:1 Бавария Бавария 1:2 Байер Л Црвена Звезда 0:6 Бавария Фортуна 0:4 Бавария

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Бавария: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Бавария 2:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:3 Бавария Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 17 4 4 73 - 26 55
2. Боруссия Д 4:0 Заявка 26 16 6 4 72 - 33 54
3. РБ Лейпциг 1:1 Заявка 26 14 9 3 63 - 27 51
4. Боруссия М Заявка 25 15 4 6 49 - 30 49
5. Байер Л Заявка 25 14 5 6 45 - 30 47
6. Фрайбург 1:1 Заявка 26 10 7 9 35 - 36 37
7. Вольфсбург 1:1 Заявка 26 9 10 7 35 - 31 37
8. Шальке 04 0:4 Заявка 26 9 10 7 33 - 40 37
9. Хоффенхайм 0:3 Заявка 26 10 5 11 35 - 46 35
10. Кёльн Заявка 25 10 2 13 39 - 45 32
11. Герта 3:0 Заявка 26 8 7 11 35 - 48 31
12. Унион Берлин Заявка 25 9 3 13 32 - 41 30
13. Айнтрахт Фр Заявка 24 8 4 12 38 - 41 28
14. Аугсбург 1:1 Заявка 26 7 7 12 37 - 53 28
15. Майнц Заявка 25 8 2 15 34 - 53 26
16. Фортуна 0:0 Заявка 26 5 8 13 27 - 50 23
17. Вердер Заявка 24 4 6 14 27 - 55 18
18. Падерборн 0:0 Заявка 26 4 5 17 30 - 54 17
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Унион Берлин - Бавария

    До начала игры, которая состоится 17.05.2020, осталось 1 день 36 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости

    Прогнозы на матч Унион Берлин - Бавария

    Исход игры
    Унион Берлин
    2.2% (3)
    Ничья
    2.9% (4)
    Бавария
    94.9% (131)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.8% (76)
    Меньше
    39.2% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    42.4% (53)
    Нет
    57.6% (72)
    Популярный счёт
    0:2 Бавария
    31.2% (43)
    1:3 Бавария
    17.4% (24)
    0:3 Бавария
    13.8% (19)
    1:2 Бавария
    8.7% (12)
    1:4 Бавария
    5.8% (8)
    0:4 Бавария
    2.9% (4)
    1:5 Бавария
    2.9% (4)
    0:1 Бавария
    2.2% (3)
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