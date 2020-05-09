Прогнозы на матч Хоффенхайм - Герта

Хоффенхайм
Позже
Стадион: Prezero Arena
Герта
38
Пош
Штефан
29
Сков
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Вольф МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Кунья МатеусНападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|7 (1)
|0.21
|2.
|Адамян Саркис
|5
|0.15
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0.12
|4.
|Локадия Юрген
|4 (1)
|0.12
|5.
|Сков Роберт
|3
|0.09
|6.
|Бебу Ила
|3
|0.09
|7.
|Кадержабек Павел
|2
|0.06
|8.
|Бисакшич Эрмин
|2
|0.06
|9.
|Руди Себастьян
|1
|0.03
|10.
|Хюбнер Бенжамин
|1
|0.03
|11.
|Стафилидис Костас
|1
|0.03
|12.
|Рибейро Лукас III
|1
|0.03
|13.
|Гайгер Деннис
|0
|0
|14.
|Гриллич Флориан
|0
|0
|15.
|Нордтвейт Ховард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукебакио Доди
|5
|0.15
|2.
|Дарида Владимир
|3
|0.09
|3.
|Дилросун Джавайро
|3
|0.09
|4.
|Ибишевич Ведад
|3
|0.09
|5.
|Боята Дедрик
|3
|0.09
|6.
|Груйич Марко
|3
|0.09
|7.
|Кунья Матеус
|2
|0.06
|8.
|Вольф Мариус
|1
|0.03
|9.
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0.03
|10.
|Зельке Дейви
|1
|0.03
|11.
|Калу Саломон
|1
|0.03
|12.
|Рекик Карим
|1
|0.03
|13.
|Штарк Никлас
|1
|0.03
|14.
|Торунарига Джордан
|1
|0.03
|15.
|Пёнтек Кшиштоф
|1 (1)
|0.03
|16.
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|17.
|Клюнтер Лукас
|0
|0
|18.
|Дуда Ондрей
|0
|0
|19.
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|9
|0
|2.
|Руди Себастьян
|8
|0
|3.
|Хюбнер Бенжамин
|4
|0
|4.
|Фогт Кевин
|3
|0
|5.
|Сков Роберт
|3
|0
|6.
|Крамарич Андрей
|2
|0
|7.
|Кадержабек Павел
|2
|0
|8.
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|9.
|Акпогума Кевин
|2
|0
|10.
|Гайгер Деннис
|2
|0
|11.
|Самассеку Диади
|2
|0
|12.
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|13.
|Пентке Филипп
|1
|0
|14.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|15.
|Даббур Мунас
|1
|0
|16.
|Локадия Юрген
|1
|0
|17.
|Адамян Саркис
|1
|0
|18.
|Гриллич Флориан
|1
|0
|19.
|Бейер Максимилиан
|1
|0
|20.
|Рибейро Лукас III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дарида Владимир
|6
|1
|2.
|Боята Дедрик
|6
|0
|3.
|Штарк Никлас
|6
|0
|4.
|Груйич Марко
|5
|0
|5.
|Ибишевич Ведад
|4
|0
|6.
|Клюнтер Лукас
|4
|0
|7.
|Вольф Мариус
|2
|1
|8.
|Шелбред Пер-Сильян
|3
|0
|9.
|Зельке Дейви
|3
|0
|10.
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|11.
|Ярстейн Руне
|1
|1
|12.
|Дуда Ондрей
|2
|0
|13.
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|14.
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|15.
|Кунья Матеус
|2
|0
|16.
|Крафт Томас
|1
|0
|17.
|Торунарига Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|16.13% (5)
|6.45% (2)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
|9.68% (3)
|35.48% (11)
|Герта
|7.14% (2)
|7.14% (2)
|25% (7)
|17.86% (5)
|32.14% (9)
|10.71% (3)
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =3 -10Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:6 Бавария Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург
Фрайбург 1:0 Хоффенхайм Бавария 4:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Байер Л Вердер 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:4 Аугсбург РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:1 Фортуна Хоффенхайм 1:5 Майнц Кёльн 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Падерборн Дуйсбург 0:2 Хоффенхайм
Герта Последние 20 матчей: +7 =5 -8Герта 2:2 Вердер Фортуна 3:3 Герта Герта 0:5 Кёльн Падерборн 1:2 Герта
Герта 1:3 Майнц Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Вольфсбург 1:2 Герта Герта 0:4 Бавария Герта 1:0 Погонь Щецин Герта 2:1 Айнтрахт Фр Герта 0:0 Боруссия М Байер Л 0:1 Герта Герта 1:0 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:2 Герта Герта 1:2 Боруссия Д Аугсбург 4:0 Герта Герта 2:4 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:0 Герта Герта 3:3 Динамо Дрезден
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Герта: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Хоффенхайм 1:1 Герта Бундеслига Герта 1:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Герта Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Герта Бундеслига Герта 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Герта Бундеслига Герта 0:5 Хоффенхайм Бундеслига Герта 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:3 Герта Бундеслига Герта 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 5:1 Герта Бундеслига Хоффенхайм 0:1 Герта Бундеслига Герта 1:0 Хоффенхайм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|73 - 26
|55
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|25
|15
|6
|4
|68 - 33
|51
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|62 - 26
|50
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|49 - 30
|49
|5.
|Байер Л
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|45 - 30
|47
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|33 - 36
|37
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|34 - 35
|36
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|34 - 30
|36
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|35 - 43
|35
|10.
|Кёльн
|Заявка
|25
|10
|2
|13
|39 - 45
|32
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|32 - 41
|30
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|38 - 41
|28
|13.
|Герта
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 48
|28
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|36 - 52
|27
|15.
|Майнц
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|34 - 53
|26
|16.
|Фортуна
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|27 - 50
|22
|17.
|Вердер
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 55
|18
|18.
|Падерборн
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|30 - 54
|16
Прогнозы на матч Хоффенхайм - Герта
Исход игры
Хоффенхайм
74.8% (101)
Ничья
16.3% (22)
Герта
8.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
60% (75)
Меньше
40% (50)
Обе команды забьют
Да
72.8% (91)
Нет
27.2% (34)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
40% (54)
1:0 Хоффенхайм
14.8% (20)
1:1 Ничья
11.9% (16)
2:0 Хоффенхайм
6.7% (9)
3:1 Хоффенхайм
4.4% (6)
2:2 Ничья
3.7% (5)
1:2 Герта
3.7% (5)
0:1 Герта
3% (4)
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