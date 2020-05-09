Прогнозы на матч Хоффенхайм - Герта

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Хоффенхайм
 
Позже

Стадион:
Герта
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
25
Акпогума
Кевин
21
Хюбнер
Бенжамин
3
Кадержабек
Павел
11
Гриллич
Флориан
8
Гайгер
Деннис
16
Руди
Себастьян
29
Сков
Роберт
27
Крамарич
Андрей
14
Баумгартнер
Кристоф
1
Крафт
Томас
13
Клюнтер
Лукас
5
Штарк
Никлас
25
Торунарига
Джордан
21
Платтенхардт
Марвин
3
Шелбред
Пер-Сильян
18
Аскасибар
Сантьяго
30
Вольф
Мариус
17
Миттельштедт
Максимилиан
7
Пёнтек
Кшиштоф
26
Кунья
Матеус
Хоффенхайм
3-5-2
Герта
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 7 (1) 0.21
2. Адамян Саркис 5 0.15
3. Баумгартнер Кристоф 4 0.12
4. Локадия Юрген 4 (1) 0.12
5. Сков Роберт 3 0.09
6. Бебу Ила 3 0.09
7. Кадержабек Павел 2 0.06
8. Бисакшич Эрмин 2 0.06
9. Руди Себастьян 1 0.03
10. Хюбнер Бенжамин 1 0.03
11. Стафилидис Костас 1 0.03
12. Рибейро Лукас III 1 0.03
13. Гайгер Деннис 0 0
14. Гриллич Флориан 0 0
15. Нордтвейт Ховард 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукебакио Доди 5 0.15
2. Дарида Владимир 3 0.09
3. Дилросун Джавайро 3 0.09
4. Ибишевич Ведад 3 0.09
5. Боята Дедрик 3 0.09
6. Груйич Марко 3 0.09
7. Кунья Матеус 2 0.06
8. Вольф Мариус 1 0.03
9. Миттельштедт Максимилиан 1 0.03
10. Зельке Дейви 1 0.03
11. Калу Саломон 1 0.03
12. Рекик Карим 1 0.03
13. Штарк Никлас 1 0.03
14. Торунарига Джордан 1 0.03
15. Пёнтек Кшиштоф 1 (1) 0.03
16. Платтенхардт Марвин 0 0
17. Клюнтер Лукас 0 0
18. Дуда Ондрей 0 0
19. Аскасибар Сантьяго 0 0

Карточки

Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 9 0
2. Руди Себастьян 8 0
3. Хюбнер Бенжамин 4 0
4. Фогт Кевин 3 0
5. Сков Роберт 3 0
6. Крамарич Андрей 2 0
7. Кадержабек Павел 2 0
8. Биттенкорт Леонардо 2 0
9. Акпогума Кевин 2 0
10. Гайгер Деннис 2 0
11. Самассеку Диади 2 0
12. Баумгартнер Кристоф 2 0
13. Пентке Филипп 1 0
14. Бауманн Оливер 1 0
15. Даббур Мунас 1 0
16. Локадия Юрген 1 0
17. Адамян Саркис 1 0
18. Гриллич Флориан 1 0
19. Бейер Максимилиан 1 0
20. Рибейро Лукас III 1 0
Герта
# Игрок      
1. Дарида Владимир 6 1
2. Боята Дедрик 6 0
3. Штарк Никлас 6 0
4. Груйич Марко 5 0
5. Ибишевич Ведад 4 0
6. Клюнтер Лукас 4 0
7. Вольф Мариус 2 1
8. Шелбред Пер-Сильян 3 0
9. Зельке Дейви 3 0
10. Миттельштедт Максимилиан 3 0
11. Ярстейн Руне 1 1
12. Дуда Ондрей 2 0
13. Дилросун Джавайро 2 0
14. Аскасибар Сантьяго 2 0
15. Кунья Матеус 2 0
16. Крафт Томас 1 0
17. Торунарига Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хоффенхайм 16.13% (5) 6.45% (2) 9.68% (3) 22.58% (7) 9.68% (3) 35.48% (11)
 Герта 7.14% (2) 7.14% (2) 25% (7) 17.86% (5) 32.14% (9) 10.71% (3)

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:6 Бавария Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург
Фрайбург 1:0 Хоффенхайм Бавария 4:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Байер Л Вердер 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:4 Аугсбург РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:1 Фортуна Хоффенхайм 1:5 Майнц Кёльн 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Падерборн Дуйсбург 0:2 Хоффенхайм
Герта Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Герта 2:2 Вердер Фортуна 3:3 Герта Герта 0:5 Кёльн Падерборн 1:2 Герта
Герта 1:3 Майнц Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Вольфсбург 1:2 Герта Герта 0:4 Бавария Герта 1:0 Погонь Щецин Герта 2:1 Айнтрахт Фр Герта 0:0 Боруссия М Байер Л 0:1 Герта Герта 1:0 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:2 Герта Герта 1:2 Боруссия Д Аугсбург 4:0 Герта Герта 2:4 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:0 Герта Герта 3:3 Динамо Дрезден

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Герта: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Герта 2:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Герта Бундеслига Герта 3:3 Хоффенхайм Бундеслига Герта 1:1 Хоффенхайм Бундеслига
Хоффенхайм 1:1 Герта Бундеслига Герта 1:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Герта Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Герта Бундеслига Герта 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Герта Бундеслига Герта 0:5 Хоффенхайм Бундеслига Герта 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:3 Герта Бундеслига Герта 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 5:1 Герта Бундеслига Хоффенхайм 0:1 Герта Бундеслига Герта 1:0 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 17 4 4 73 - 26 55
2. Боруссия Д Заявка 25 15 6 4 68 - 33 51
3. РБ Лейпциг Заявка 25 14 8 3 62 - 26 50
4. Боруссия М Заявка 25 15 4 6 49 - 30 49
5. Байер Л Заявка 25 14 5 6 45 - 30 47
6. Шальке 04 Заявка 25 9 10 6 33 - 36 37
7. Фрайбург Заявка 25 10 6 9 34 - 35 36
8. Вольфсбург Заявка 25 9 9 7 34 - 30 36
9. Хоффенхайм Заявка 25 10 5 10 35 - 43 35
10. Кёльн Заявка 25 10 2 13 39 - 45 32
11. Унион Берлин Заявка 25 9 3 13 32 - 41 30
12. Айнтрахт Фр Заявка 24 8 4 12 38 - 41 28
13. Герта Заявка 25 7 7 11 32 - 48 28
14. Аугсбург Заявка 25 7 6 12 36 - 52 27
15. Майнц Заявка 25 8 2 15 34 - 53 26
16. Фортуна Заявка 25 5 7 13 27 - 50 22
17. Вердер Заявка 24 4 6 14 27 - 55 18
18. Падерборн Заявка 25 4 4 17 30 - 54 16
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Герта

    До начала игры, которая состоится 16.05.2020, осталось 1 день 16 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Хоффенхайм - Герта

    Исход игры
    Хоффенхайм
    74.8% (101)
    Ничья
    16.3% (22)
    Герта
    8.9% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (75)
    Меньше
    40% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    72.8% (91)
    Нет
    27.2% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    40% (54)
    1:0 Хоффенхайм
    14.8% (20)
    1:1 Ничья
    11.9% (16)
    2:0 Хоффенхайм
    6.7% (9)
    3:1 Хоффенхайм
    4.4% (6)
    2:2 Ничья
    3.7% (5)
    1:2 Герта
    3.7% (5)
    0:1 Герта
    3% (4)
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