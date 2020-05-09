Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Шальке 04
26
Пищек
Лукаш
27
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
31
Беккер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Санчо Джедон
|14
|0.41
|2.
|Ройс Марко
|11 (1)
|0.32
|3.
|Холанн Эрлинг
|9
|0.26
|4.
|Азар Торган
|5
|0.15
|5.
|Алькасер Пако
|5
|0.15
|6.
|Витсель Аксель
|4
|0.12
|7.
|Геррейро Рафаэль
|4
|0.12
|8.
|Хакими Ашраф
|3
|0.09
|9.
|Брандт Юлиан
|3
|0.09
|10.
|Гётце Марио
|3 (1)
|0.09
|11.
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|12.
|Пищек Лукаш
|1
|0.03
|13.
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.03
|14.
|Джан Эмре
|1
|0.03
|15.
|Шульц Нико
|1
|0.03
|16.
|Вайгль Юлиан
|1
|0.03
|17.
|Дауд Махмуд
|0
|0
|18.
|Ларсен Якоб-Бруун
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сердар Суат
|7
|0.21
|2.
|Арит Амин
|6 (1)
|0.18
|3.
|Раман Бенито
|4
|0.12
|4.
|Кутуджу Ахмед
|3
|0.09
|5.
|Кабак Озан
|3
|0.09
|6.
|Сане Салиф
|2
|0.06
|7.
|Кенни Джонджо
|1
|0.03
|8.
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.03
|9.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.03
|10.
|Маккенни Уэстон
|1
|0.03
|11.
|Матондо Рабби
|1
|0.03
|12.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|13.
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
|14.
|Маскарель Омар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуммельс Матс
|4
|1
|2.
|Вайгль Юлиан
|4
|0
|3.
|Хакими Ашраф
|3
|0
|4.
|Витсель Аксель
|2
|0
|5.
|Делани Томас
|2
|0
|6.
|Джан Эмре
|2
|0
|7.
|Геррейро Рафаэль
|2
|0
|8.
|Пищек Лукаш
|1
|0
|9.
|Ройс Марко
|1
|0
|10.
|Азар Торган
|1
|0
|11.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|12.
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|13.
|Санчо Джедон
|1
|0
|14.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0
|2.
|Маскарель Омар
|4
|0
|3.
|Кенни Джонджо
|4
|0
|4.
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|5.
|Сане Салиф
|3
|0
|6.
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|7.
|Арит Амин
|3
|0
|8.
|Нюбель Александр
|1
|1
|9.
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|10.
|Ощипка Бастиан
|2
|0
|11.
|Стамбули Бенжамин
|2
|0
|12.
|Настасич Матия
|2
|0
|13.
|Раман Бенито
|2
|0
|14.
|Сердар Суат
|2
|0
|15.
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|16.
|Кабак Озан
|1
|0
|17.
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|12.5% (8)
|14.06% (9)
|9.38% (6)
|25% (16)
|25% (16)
|14.06% (9)
|Шальке 04
|0
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|16.67% (5)
|30% (9)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =2 -5ПСЖ 2:0 Боруссия Д Боруссия М 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Фрайбург Вердер 0:2 Боруссия Д
Боруссия Д 2:1 ПСЖ Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Боруссия Д 0:0 Стандард Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Майнц 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Славия Прага Боруссия Д 5:0 Фортуна Герта 1:2 Боруссия Д
Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =7 -6Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг
Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Шальке 04: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Суперкубок Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|73 - 26
|55
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|25
|15
|6
|4
|68 - 33
|51
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|62 - 26
|50
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|49 - 30
|49
|5.
|Байер Л
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|45 - 30
|47
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|33 - 36
|37
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|34 - 35
|36
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|34 - 30
|36
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|35 - 43
|35
|10.
|Кёльн
|Заявка
|25
|10
|2
|13
|39 - 45
|32
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|32 - 41
|30
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|38 - 41
|28
|13.
|Герта
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 48
|28
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|36 - 52
|27
|15.
|Майнц
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|34 - 53
|26
|16.
|Фортуна
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|27 - 50
|22
|17.
|Вердер
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 55
|18
|18.
|Падерборн
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|30 - 54
|16
Прогнозы на матч Боруссия Д - Шальке 04
Исход игры
Боруссия Д
92.1% (129)
Ничья
5% (7)
Шальке 04
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.42% (78)
Меньше
38.58% (49)
Обе команды забьют
Да
60.63% (77)
Нет
39.37% (50)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
35% (49)
2:0 Боруссия Д
21.4% (30)
3:1 Боруссия Д
12.1% (17)
1:0 Боруссия Д
10% (14)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:0 Боруссия Д
2.9% (4)
1:2 Шальке 04
1.4% (2)
3:2 Боруссия Д
1.4% (2)
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