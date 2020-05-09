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Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Шальке 04
1
Бюрки
Роман
26
Пищек
Лукаш
15
Хуммельс
Матс
2
Загаду
Дан-Аксель
5
Хакими
Ашраф
28
Витсель
Аксель
27
Джан
Эмре
13
Геррейро
Рафаэль
19
Брандт
Юлиан
7
Санчо
Джедон
17
Холанн
Эрлинг
23
Шуберт
Маркус
20
Кенни
Джонджо
31
Беккер
Тимо
21
Тодибо
Жан-Клер
5
Настасич
Матия
24
Ощипка
Бастиан
9
Раман
Бенито
28
Шёпф
Алессандро
2
Маккенни
Уэстон
14
Матондо
Рабби
19
Бургшталлер
Гвидо
Боруссия Д
3-4-2-1
Шальке 04
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Санчо Джедон 14 0.41
2. Ройс Марко 11 (1) 0.32
3. Холанн Эрлинг 9 0.26
4. Азар Торган 5 0.15
5. Алькасер Пако 5 0.15
6. Витсель Аксель 4 0.12
7. Геррейро Рафаэль 4 0.12
8. Хакими Ашраф 3 0.09
9. Брандт Юлиан 3 0.09
10. Гётце Марио 3 (1) 0.09
11. Хуммельс Матс 1 0.03
12. Пищек Лукаш 1 0.03
13. Загаду Дан-Аксель 1 0.03
14. Джан Эмре 1 0.03
15. Шульц Нико 1 0.03
16. Вайгль Юлиан 1 0.03
17. Дауд Махмуд 0 0
18. Ларсен Якоб-Бруун 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сердар Суат 7 0.21
2. Арит Амин 6 (1) 0.18
3. Раман Бенито 4 0.12
4. Кутуджу Ахмед 3 0.09
5. Кабак Озан 3 0.09
6. Сане Салиф 2 0.06
7. Кенни Джонджо 1 0.03
8. Калиджиури Даниэль 1 0.03
9. Грегорич Михаэль 1 0.03
10. Маккенни Уэстон 1 0.03
11. Матондо Рабби 1 0.03
12. Ощипка Бастиан 0 0
13. Бургшталлер Гвидо 0 0
14. Маскарель Омар 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Хуммельс Матс 4 1
2. Вайгль Юлиан 4 0
3. Хакими Ашраф 3 0
4. Витсель Аксель 2 0
5. Делани Томас 2 0
6. Джан Эмре 2 0
7. Геррейро Рафаэль 2 0
8. Пищек Лукаш 1 0
9. Ройс Марко 1 0
10. Азар Торган 1 0
11. Аканджи Мануэль 1 0
12. Загаду Дан-Аксель 1 0
13. Санчо Джедон 1 0
14. Джованни Рейна 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Калиджиури Даниэль 4 0
2. Маскарель Омар 4 0
3. Кенни Джонджо 4 0
4. Маккенни Уэстон 4 0
5. Сане Салиф 3 0
6. Шёпф Алессандро 3 0
7. Арит Амин 3 0
8. Нюбель Александр 1 1
9. Бургшталлер Гвидо 2 0
10. Ощипка Бастиан 2 0
11. Стамбули Бенжамин 2 0
12. Настасич Матия 2 0
13. Раман Бенито 2 0
14. Сердар Суат 2 0
15. Кутуджу Ахмед 2 0
16. Кабак Озан 1 0
17. Тодибо Жан-Клер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 12.5% (8) 14.06% (9) 9.38% (6) 25% (16) 25% (16) 14.06% (9)
 Шальке 04 0 13.33% (4) 16.67% (5) 23.33% (7) 16.67% (5) 30% (9)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =2 -5
ПСЖ 2:0 Боруссия Д Боруссия М 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Фрайбург Вердер 0:2 Боруссия Д
Боруссия Д 2:1 ПСЖ Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Боруссия Д 0:0 Стандард Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Майнц 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Славия Прага Боруссия Д 5:0 Фортуна Герта 1:2 Боруссия Д
Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг
Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Шальке 04: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Шальке 04 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:0 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Суперкубок Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 17 4 4 73 - 26 55
2. Боруссия Д Заявка 25 15 6 4 68 - 33 51
3. РБ Лейпциг Заявка 25 14 8 3 62 - 26 50
4. Боруссия М Заявка 25 15 4 6 49 - 30 49
5. Байер Л Заявка 25 14 5 6 45 - 30 47
6. Шальке 04 Заявка 25 9 10 6 33 - 36 37
7. Фрайбург Заявка 25 10 6 9 34 - 35 36
8. Вольфсбург Заявка 25 9 9 7 34 - 30 36
9. Хоффенхайм Заявка 25 10 5 10 35 - 43 35
10. Кёльн Заявка 25 10 2 13 39 - 45 32
11. Унион Берлин Заявка 25 9 3 13 32 - 41 30
12. Айнтрахт Фр Заявка 24 8 4 12 38 - 41 28
13. Герта Заявка 25 7 7 11 32 - 48 28
14. Аугсбург Заявка 25 7 6 12 36 - 52 27
15. Майнц Заявка 25 8 2 15 34 - 53 26
16. Фортуна Заявка 25 5 7 13 27 - 50 22
17. Вердер Заявка 24 4 6 14 27 - 55 18
18. Падерборн Заявка 25 4 4 17 30 - 54 16
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Шальке 04

    До начала игры, которая состоится 16.05.2020, осталось 1 день 16 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости

    Прогнозы на матч Боруссия Д - Шальке 04

    Исход игры
    Боруссия Д
    92.1% (129)
    Ничья
    5% (7)
    Шальке 04
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.42% (78)
    Меньше
    38.58% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    60.63% (77)
    Нет
    39.37% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    35% (49)
    2:0 Боруссия Д
    21.4% (30)
    3:1 Боруссия Д
    12.1% (17)
    1:0 Боруссия Д
    10% (14)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
    3:0 Боруссия Д
    2.9% (4)
    1:2 Шальке 04
    1.4% (2)
    3:2 Боруссия Д
    1.4% (2)
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