Украина: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Колос Ковалёвка
 
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Стадион:
Шахтёр Донецк

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна
Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Львов Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Динамо Загреб 3:3 Шахтёр Донецк Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 21 18 2 1 55 - 11 56
2. Заря Заявка 21 13 4 4 39 - 17 43
3. Динамо Киев Заявка 21 13 3 5 41 - 16 42
4. Десна Заявка 21 12 3 6 35 - 15 39
5. Александрия Заявка 21 11 4 6 29 - 20 37
6. Колос Ковалёвка Заявка 21 8 2 11 22 - 35 26
7. Мариуполь Заявка 21 6 7 8 21 - 32 25
8. Днепр-1 Заявка 21 6 4 11 23 - 34 22
9. Львов Заявка 21 5 4 12 16 - 35 19
10. Олимпик Донецк Заявка 21 5 3 13 17 - 36 18
11. Ворскла Заявка 21 5 2 14 14 - 38 17
12. Карпаты Заявка 21 2 6 13 17 - 40 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк

    До начала игры, которая состоится 08.03.2020, осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк
    Колос Ковалёвка
    1.4% (1)
    Ничья
    2.9% (2)
    Шахтёр Донецк
    95.7% (66)
    0:2 Шахтёр Донецк
    24.6% (17)
    1:2 Шахтёр Донецк
    23.2% (16)
    0:3 Шахтёр Донецк
    14.5% (10)
    1:3 Шахтёр Донецк
    13% (9)
    0:1 Шахтёр Донецк
    7.2% (5)
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