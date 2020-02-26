Украина: Премьер-лига 2019-2020
Колос Ковалёвка
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Стадион: Оболонь Арена
Шахтёр Донецк
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +6 =2 -12Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +10 =7 -3Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна
Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Львов Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Динамо Загреб 3:3 Шахтёр Донецк Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|21
|18
|2
|1
|55 - 11
|56
|2.
|Заря
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|39 - 17
|43
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|41 - 16
|42
|4.
|Десна
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|35 - 15
|39
|5.
|Александрия
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|29 - 20
|37
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|22 - 35
|26
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|21 - 32
|25
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|23 - 34
|22
|9.
|Львов
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|16 - 35
|19
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|17 - 36
|18
|11.
|Ворскла
|Заявка
|21
|5
|2
|14
|14 - 38
|17
|12.
|Карпаты
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 40
|12
Колос Ковалёвка
1.4% (1)
Ничья
2.9% (2)
Шахтёр Донецк
95.7% (66)
0:2 Шахтёр Донецк
24.6% (17)
1:2 Шахтёр Донецк
23.2% (16)
0:3 Шахтёр Донецк
14.5% (10)
1:3 Шахтёр Донецк
13% (9)
0:1 Шахтёр Донецк
7.2% (5)
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