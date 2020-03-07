Украина: Премьер-лига 2019-2020
Ворскла
1:0
Второй тайм: 83'
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Олимпик Донецк
23' Желтая карточкаКсёнз Павел
26' Желтая карточкаЗотко Иван
28' Желтая карточкаЗахеди Шахаб
34' Желтая карточкаЧеснаков Владимир
38' Желтая карточкаКравчук Андрей
43' Желтая карточкаДегтярёв Максим
47' Желтая карточкаШехич Эдин
59' Желтая карточкаКулач Владислав
62' Желтая карточкаГришко Дмитрий
1:0
63' ПенальтиКулач Владислав
79' Вторая желтая карточкаКравчук Андрей
28
Пуцлин
Давид
30
Кичак
Артём
11
Ксёнз
Павел
13
Зотко
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Васин ДенисНападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
-
30 Кичак АртёмВратарь
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
-
13 Зотко ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Vicente Fernandez
Ход матча
23'
26'
28'
38'
43'
47'
59'
62'
63'
1:0
79'
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =2 -12Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты
Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =3 -12Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь
Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Олимпик Донецк: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Премьер-лига Олимпик Донецк 1:4 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Олимпик Донецк Кубок Ворскла 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Ворскла 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Кубок Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|21
|18
|2
|1
|55 - 11
|56
|2.
|Заря
|0:1 Заявка
|22
|13
|4
|5
|39 - 18
|43
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|41 - 16
|42
|4.
|Десна
|1:0 Заявка
|22
|13
|3
|6
|36 - 15
|42
|5.
|Александрия
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|29 - 20
|37
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|22 - 35
|26
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|21 - 32
|25
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|23 - 34
|22
|9.
|Ворскла
|1:0 Заявка
|22
|6
|2
|14
|15 - 38
|20
|10.
|Львов
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|16 - 35
|19
|11.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|22
|5
|3
|14
|17 - 37
|18
|12.
|Карпаты
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 40
|12
Прогнозы на матч Ворскла 1:0 Олимпик Донецк
Исход игры
Ворскла
65.1% (121)
Ничья
27.4% (51)
Олимпик Донецк
7.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
30.81% (53)
Меньше
69.19% (119)
Обе команды забьют
Да
54.65% (94)
Нет
45.35% (78)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
29.6% (55)
2:1 Ворскла
24.7% (46)
1:1 Ничья
22.6% (42)
2:0 Ворскла
5.4% (10)
0:0 Ничья
3.8% (7)
1:2 Олимпик Донецк
2.7% (5)
0:1 Олимпик Донецк
2.2% (4)
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