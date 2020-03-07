Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Ворскла
1:0
Второй тайм: 83'

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
23' Желтая карточка
Ксёнз Павел
26' Желтая карточка
Зотко Иван
28' Желтая карточка
Захеди Шахаб
34' Желтая карточка
Чеснаков Владимир
38' Желтая карточка
Кравчук Андрей
43' Желтая карточка
Дегтярёв Максим
47' Желтая карточка
Шехич Эдин
59' Желтая карточка
Кулач Владислав
62' Желтая карточка
Гришко Дмитрий
1:0
63' Пенальти
Кулач Владислав
79' Вторая желтая карточка
Кравчук Андрей
83'
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
92
Н'Диайе
Папа
Алиун
27
Баенко
Владимир
9
Шехич
Эдин
6
Скляр
Александр
28
Пуцлин
Давид
7
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
11
Степанюк
Руслан
10
Кулач
Владислав
30
Кичак
Артём
11
Ксёнз
Павел
4
Гришко
Дмитрий
13
Зотко
Иван
54
Лебеденко
Орест
44
Цымбалюк
Евгений
29
Кравченко
Никита
21
Кравчук
Андрей
89
Политыло
Сергей
77
Дегтярёв
Максим
8
Захеди
Шахаб
Ворскла
Олимпик Донецк

Ход матча

23'
 
Ксёнз Павел
26'
 
Зотко Иван
28'
 
Захеди Шахаб
34'
Чеснаков Владимир
 
38'
 
Кравчук Андрей
43'
 
Дегтярёв Максим
46'
 
Пасич Евгений
Кравченко Никита
47'
Шехич Эдин
 
56'
Якубу Наджиб
Баенко Владимир
 
57'
 
Баланюк Денис
Захеди Шахаб
59'
Кулач Владислав
 
62'
 
Гришко Дмитрий
63'
Васин Денис
Степанюк Руслан
 
63'
Кулач Владислав
1:0
73'
 
До Коуто Тейшейра Максим
Дегтярёв Максим
78'
Ребенок Павел
Кулач Владислав
 
79'
 
Кравчук Андрей

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты
Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь
Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Олимпик Донецк: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Премьер-лига Олимпик Донецк 1:4 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Олимпик Донецк Кубок Ворскла 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Ворскла 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Кубок Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 21 18 2 1 55 - 11 56
2. Заря 0:1 Заявка 22 13 4 5 39 - 18 43
3. Динамо Киев Заявка 21 13 3 5 41 - 16 42
4. Десна 1:0 Заявка 22 13 3 6 36 - 15 42
5. Александрия Заявка 21 11 4 6 29 - 20 37
6. Колос Ковалёвка Заявка 21 8 2 11 22 - 35 26
7. Мариуполь Заявка 21 6 7 8 21 - 32 25
8. Днепр-1 Заявка 21 6 4 11 23 - 34 22
9. Ворскла 1:0 Заявка 22 6 2 14 15 - 38 20
10. Львов Заявка 21 5 4 12 16 - 35 19
11. Олимпик Донецк 0:1 Заявка 22 5 3 14 17 - 37 18
12. Карпаты Заявка 21 2 6 13 17 - 40 12
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Дегтярёв Максим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Кравчук Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Чеснаков Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Захеди Шахаб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Зотко Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Ксёнз Павел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ворскла 1:0 Олимпик Донецк

Исход игры
Ворскла
65.1% (121)
Ничья
27.4% (51)
Олимпик Донецк
7.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
30.81% (53)
Меньше
69.19% (119)
Обе команды забьют
Да
54.65% (94)
Нет
45.35% (78)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
29.6% (55)
2:1 Ворскла
24.7% (46)
1:1 Ничья
22.6% (42)
2:0 Ворскла
5.4% (10)
0:0 Ничья
3.8% (7)
1:2 Олимпик Донецк
2.7% (5)
0:1 Олимпик Донецк
2.2% (4)
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