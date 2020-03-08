Украина: Премьер-лига 2019-2020
Львов
0:0
Второй тайм: 64'
Стадион: Арена Львов
Карпаты
21' Желтая карточкаДубинчак Владислав
34' Желтая карточкаГиоргадзе Андро
40' Желтая карточкаДийе Матар
49' Желтая карточкаЛюлька Сергей
21
Гончар
Игорь
95
Бопесу
Жоэль
10
Алваро
31
Кудрик
Олег
66
Граца
Марвин
34
Холл
Тим
10
Дийе
Матар
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
-
95 Бопесу ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Кравчук ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
18 Велвес
-
Главный тренер: Меликян Егише
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
-
66 Граца МарвинЗащитник
- Защитник
-
34 Холл ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дийе МатарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
74 Сич АлексейПолузащитник
-
14 Козак АртёмПолузащитник
-
22 Тлумак ЮрийПолузащитник
-
19 Лейоус ГишамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Санжар Роман
Ход матча
34'
40'
49'
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +4 =4 -12Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка
Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов
Карпаты Последние 20 матчей: +2 =6 -12Карпаты 0:4 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Карпаты 1:1 Днепр-1 Ворскла 2:1 Карпаты
Карпаты 2:6 Десна Заря 2:0 Карпаты Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 2:2 Карпаты Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:0 Львов Александрия 2:1 Карпаты Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Карпаты Карпаты 2:1 Ворскла Десна 0:0 Карпаты Карпаты 0:1 Заря Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Карпаты: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|21
|18
|2
|1
|55 - 11
|56
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|44 - 17
|45
|3.
|Заря
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|39 - 18
|43
|4.
|Десна
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|36 - 15
|42
|5.
|Александрия
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|30 - 23
|37
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|22 - 35
|26
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|21 - 32
|25
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|23 - 34
|22
|9.
|Ворскла
|Заявка
|22
|6
|2
|14
|15 - 38
|20
|10.
|Львов
|0:0 Заявка
|22
|5
|5
|12
|16 - 35
|20
|11.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|17 - 37
|18
|12.
|Карпаты
|0:0 Заявка
|22
|2
|7
|13
|17 - 40
|13
Прогнозы на матч Львов 0:0 Карпаты
Исход игры
Львов
55% (99)
Ничья
35.6% (64)
Карпаты
9.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
24.56% (42)
Меньше
75.44% (129)
Обе команды забьют
Да
54.97% (94)
Нет
45.03% (77)
Популярный счёт
1:0 Львов
31.1% (56)
1:1 Ничья
28.9% (52)
2:1 Львов
17.2% (31)
0:0 Ничья
4.4% (8)
1:2 Карпаты
3.9% (7)
2:0 Львов
3.9% (7)
0:1 Карпаты
2.8% (5)
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