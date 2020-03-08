Украина: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2019-2020
Львов
0:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Карпаты
0'
21' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
34' Желтая карточка
Гиоргадзе Андро
40' Желтая карточка
Дийе Матар
49' Желтая карточка
Люлька Сергей
64'
23
Сарнавский
Богдан
21
Гончар
Игорь
5
Приймак
Владислав
95
Бопесу
Жоэль
90
Люлька
Сергей
93
Богунов
Ярослав
96
Рафаэль
да
Сильва
30
Лима
Джонатан
9
Татарков
Никита
10
Алваро
14
Яковелли
Матеус
31
Кудрик
Олег
66
Граца
Марвин
30
Гиоргадзе
Андро
34
Холл
Тим
24
Дубинчак
Владислав
7
Клёц
Дмитрий
73
Лях
Ростислав
76
Притула
Остап
8
Хахлев
Алексей
41
Пасич
Геннадий
10
Дийе
Матар
Львов
Карпаты

Ход матча

21'
 
Дубинчак Владислав
34'
 
Гиоргадзе Андро
40'
 
Дийе Матар
49'
Люлька Сергей
 

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка
Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов
Карпаты Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Карпаты 0:4 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Карпаты 1:1 Днепр-1 Ворскла 2:1 Карпаты
Карпаты 2:6 Десна Заря 2:0 Карпаты Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 2:2 Карпаты Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:0 Львов Александрия 2:1 Карпаты Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Карпаты Карпаты 2:1 Ворскла Десна 0:0 Карпаты Карпаты 0:1 Заря Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Карпаты: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Карпаты 0:0 Львов Премьер-лига Карпаты 0:1 Львов Премьер-лига Львов 1:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 2:1 Львов Премьер-лига
Львов 2:4 Карпаты Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 21 18 2 1 55 - 11 56
2. Динамо Киев Заявка 22 14 3 5 44 - 17 45
3. Заря Заявка 22 13 4 5 39 - 18 43
4. Десна Заявка 22 13 3 6 36 - 15 42
5. Александрия Заявка 22 11 4 7 30 - 23 37
6. Колос Ковалёвка Заявка 21 8 2 11 22 - 35 26
7. Мариуполь Заявка 21 6 7 8 21 - 32 25
8. Днепр-1 Заявка 21 6 4 11 23 - 34 22
9. Ворскла Заявка 22 6 2 14 15 - 38 20
10. Львов 0:0 Заявка 22 5 5 12 16 - 35 20
11. Олимпик Донецк Заявка 22 5 3 14 17 - 37 18
12. Карпаты 0:0 Заявка 22 2 7 13 17 - 40 13
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    49'
    Люлька Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Фрибет до 10000 рублей! Бонус до 20000 рублей!
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Дийе Матар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Гиоргадзе Андро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Дубинчак Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Львов 0:0 Карпаты

Исход игры
Львов
55% (99)
Ничья
35.6% (64)
Карпаты
9.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
24.56% (42)
Меньше
75.44% (129)
Обе команды забьют
Да
54.97% (94)
Нет
45.03% (77)
Популярный счёт
1:0 Львов
31.1% (56)
1:1 Ничья
28.9% (52)
2:1 Львов
17.2% (31)
0:0 Ничья
4.4% (8)
1:2 Карпаты
3.9% (7)
2:0 Львов
3.9% (7)
0:1 Карпаты
2.8% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 