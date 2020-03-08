Украина: Премьер-лига 2019-2020
Днепр-1
1:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Днепр-Арена
Мариуполь
23' Красная карточкаЧоботенко Сергей
26' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
36' Желтая карточкаЯворский Сергей
39' Вторая желтая карточкаЯворский Сергей
69
Вакулко
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Папа ГуйеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лукас ТэйлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
-
86 Фомин РусланНападающий
-
Главный тренер: Бабич Александр
Ход матча
23'
26'
36'
39'
68'
1:0
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +5 =3 -12Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1
Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =7 -7Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь
Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мариуполь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|3:2 Заявка
|22
|19
|2
|1
|58 - 13
|59
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|44 - 17
|45
|3.
|Заря
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|39 - 18
|43
|4.
|Десна
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|36 - 15
|42
|5.
|Александрия
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|30 - 23
|37
|6.
|Колос Ковалёвка
|2:3 Заявка
|22
|8
|2
|12
|24 - 38
|26
|7.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|22
|6
|8
|8
|21 - 32
|26
|8.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|22
|6
|5
|11
|23 - 34
|23
|9.
|Ворскла
|Заявка
|22
|6
|2
|14
|15 - 38
|20
|10.
|Львов
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|16 - 35
|20
|11.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|17 - 37
|18
|12.
|Карпаты
|Заявка
|22
|2
|7
|13
|17 - 40
|13
Прогнозы на матч Днепр-1 1:0 Мариуполь
Исход игры
Днепр-1
59.8% (107)
Ничья
29.6% (53)
Мариуполь
10.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
38.6% (66)
Меньше
61.4% (105)
Обе команды забьют
Да
63.74% (109)
Нет
36.26% (62)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
27.4% (49)
1:1 Ничья
24% (43)
1:0 Днепр-1
22.9% (41)
2:0 Днепр-1
6.1% (11)
1:2 Мариуполь
5.6% (10)
0:1 Мариуполь
3.9% (7)
2:2 Ничья
2.8% (5)
0:0 Ничья
1.7% (3)
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