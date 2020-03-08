Украина: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Днепр-1
1:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Мариуполь
0'
23' Красная карточка
Чоботенко Сергей
26' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
36' Желтая карточка
Яворский Сергей
39' Вторая желтая карточка
Яворский Сергей
1:0
68' Гол
 70'
31
Клищук
Андрей
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
8
Полевой
Владимир
4
Кравченко
Сергей
Сергеевич
9
Хобленко
Алексей
69
Вакулко
Юрий
44
Батагов
Арсений
10
Булеца
Сергей
89
Супряга
Владислав
1
Гальчук
Евгений
29
Кирюханцев
Игорь
5
Дава
Джойским
13
Яворский
Сергей
4
Чоботенко
Сергей
7
Топалов
Дмитрий
73
Игнатенко
Даниил
25
Федорчук
Валерий
17
Горбунов
Сергей
Олегович
9
Мишнёв
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
Днепр-1
Мариуполь

Ход матча

23'
 
Чоботенко Сергей
26'
 
Игнатенко Даниил
36'
 
Яворский Сергей
39'
 
Яворский Сергей
68'
1:0

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1
Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь
Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мариуполь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мариуполь 1:0 Днепр-1 Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 3:2 Заявка 22 19 2 1 58 - 13 59
2. Динамо Киев Заявка 22 14 3 5 44 - 17 45
3. Заря Заявка 22 13 4 5 39 - 18 43
4. Десна Заявка 22 13 3 6 36 - 15 42
5. Александрия Заявка 22 11 4 7 30 - 23 37
6. Колос Ковалёвка 2:3 Заявка 22 8 2 12 24 - 38 26
7. Мариуполь 0:0 Заявка 22 6 8 8 21 - 32 26
8. Днепр-1 0:0 Заявка 22 6 5 11 23 - 34 23
9. Ворскла Заявка 22 6 2 14 15 - 38 20
10. Львов Заявка 22 5 5 12 16 - 35 20
11. Олимпик Донецк Заявка 22 5 3 14 17 - 37 18
12. Карпаты Заявка 22 2 7 13 17 - 40 13
  • Второй тайм
  • Описание гола
    68'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Яворский Сергей получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    36'
    Яворский Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Игнатенко Даниил получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    УДАЛЕНА! - Чоботенко Сергей получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Днепр-1 1:0 Мариуполь

Исход игры
Днепр-1
59.8% (107)
Ничья
29.6% (53)
Мариуполь
10.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
38.6% (66)
Меньше
61.4% (105)
Обе команды забьют
Да
63.74% (109)
Нет
36.26% (62)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
27.4% (49)
1:1 Ничья
24% (43)
1:0 Днепр-1
22.9% (41)
2:0 Днепр-1
6.1% (11)
1:2 Мариуполь
5.6% (10)
0:1 Мариуполь
3.9% (7)
2:2 Ничья
2.8% (5)
0:0 Ничья
1.7% (3)
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