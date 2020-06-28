Санкт-Галлен
3:2
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
Тун
1:0
8' ГолХефти Сильван
2:0
13' ГолИттен Седрик
16' Желтая карточкаКастроман Мигель
41' Желтая карточкаГларнер Штефан
3:0
42' ГолJordi Quintilla
47' Желтая карточкаБертоне Леонардо
3:1
61' ГолМунси Ридж
3:2
90' ГолРапп Симоне
21
Мухайм
Миро
26
Штаубли
Тим
13
Иттен
Седрик
20
Каблан
Крис
27
Банде
Бурема
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Рюфли ВенсанЗащитник
- Нападающий
-
33 Musah Nuhu
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Банде БуремаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Хефти НиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Сале ЧиадеНападающий
- Нападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Ход матча
8'
1:0
13'
2:0
16'
41'
42'
3:0
47'
61'
3:1
90'
3:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 5
-
11 Угловые 4
-
4 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иттен Седрик
|11 (2)
|0.42
|2.
|Jordi Quintilla
|10 (3)
|0.38
|3.
|Демирович Эрмедин
|9
|0.35
|4.
|Бабич Борис
|7
|0.27
|5.
|Víctor Ruiz III
|4
|0.15
|6.
|Гёртлер Лукас
|3
|0.12
|7.
|Хефти Сильван
|3
|0.12
|8.
|Гийемено Джереми
|2
|0.08
|9.
|Betim Fazliji
|2
|0.08
|10.
|Andre Ribeiro
|1
|0.04
|11.
|Fabiano VII
|1
|0.04
|12.
|Yannis Letard
|1
|0.04
|13.
|Мухайм Миро
|0
|0
|14.
|Бакайоко Аксель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунси Ридж
|6
|0.23
|2.
|Каблан Крис
|4 (1)
|0.15
|3.
|Рапп Симоне
|4
|0.15
|4.
|Кастроман Мигель
|3
|0.12
|5.
|Тосетти Маттео
|2
|0.08
|6.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.08
|7.
|Сале Чиаде
|2
|0.08
|8.
|Хавенаар Никки
|2
|0.08
|9.
|Саланович Деннис
|1
|0.04
|10.
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.04
|11.
|Хаслер Николас
|0
|0
|12.
|Хефти Ниас
|0
|0
|13.
|Бертоне Леонардо
|0
|0
|14.
|Фаткич Кенан
|0
|0
|15.
|Банде Бурема
|0
|0
|16.
|Васич Урош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Yannis Letard
|9
|0
|2.
|Мухайм Миро
|6
|1
|3.
|Jordi Quintilla
|7
|0
|4.
|Гёртлер Лукас
|7
|0
|5.
|Гийемено Джереми
|7
|0
|6.
|Víctor Ruiz III
|4
|1
|7.
|Демирович Эрмедин
|5
|0
|8.
|Betim Fazliji
|4
|0
|9.
|Fabiano VII
|3
|0
|10.
|Хефти Сильван
|3
|0
|11.
|Уисс Алан
|2
|0
|12.
|Стоянович Деян
|2
|0
|13.
|Иттен Седрик
|2
|0
|14.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|15.
|Бакайоко Аксель
|2
|0
|16.
|Костанцо Морено
|1
|0
|17.
|Рюфли Венсан
|1
|0
|18.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастроман Мигель
|8
|1
|2.
|Стильхарт Базиль
|7
|0
|3.
|Рапп Симоне
|6
|0
|4.
|Бертоне Леонардо
|3
|1
|5.
|Гларнер Штефан
|4
|0
|6.
|Хавенаар Никки
|4
|0
|7.
|Каблан Крис
|4
|0
|8.
|Фаткич Кенан
|4
|0
|9.
|Йосс Свен
|2
|1
|10.
|Рот Джастин
|3
|0
|11.
|Биглер Кевин
|2
|0
|12.
|Суттер Никола
|2
|0
|13.
|Гельми Рой
|2
|0
|14.
|Банде Бурема
|2
|0
|15.
|Хефти Ниас
|2
|0
|16.
|Февр Гийом
|1
|0
|17.
|Мунси Ридж
|1
|0
|18.
|Карлен Грегори
|1
|0
|19.
|Сале Чиаде
|1
|0
|20.
|Родригес Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|14.29% (7)
|10.2% (5)
|28.57% (14)
|18.37% (9)
|20.41% (10)
|8.16% (4)
|Тун
|20% (5)
|12% (3)
|4% (1)
|20% (5)
|20% (5)
|24% (6)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен
Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен
Тун Последние 20 матчей: + = -Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Тун: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Санкт-Галлен 1:3 Тун Суперлига Тун 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Тун Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Тун Суперлига Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Тун Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Тун Суперлига Тун 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Тун Суперлига Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Тун 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Тун Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Тун Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|26
|16
|3
|7
|56 - 38
|51
|2.
|Янг Бойз
|26
|15
|6
|5
|55 - 34
|51
|3.
|Базель
|26
|14
|4
|8
|53 - 27
|46
|4.
|Серветт
|26
|10
|10
|6
|42 - 27
|40
|5.
|Цюрих
|26
|11
|5
|10
|35 - 48
|38
|6.
|Люцерн
|26
|10
|5
|11
|29 - 35
|35
|7.
|Лугано
|26
|7
|10
|9
|28 - 29
|31
|8.
|Тун
|26
|6
|4
|16
|27 - 51
|22
|9.
|Сьон
|26
|5
|7
|14
|30 - 47
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|26
|4
|10
|12
|28 - 47
|22