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Санкт-Галлен
3:2
Конец матча

Стадион:
Тун
0'
1:0
8' Гол
Хефти Сильван
2:0
13' Гол
Иттен Седрик
16' Желтая карточка
Кастроман Мигель
41' Желтая карточка
Гларнер Штефан
3:0
42' Гол
Jordi Quintilla
47' Желтая карточка
Бертоне Леонардо
3:1
61' Гол
Мунси Ридж
3:2
90' Гол
Рапп Симоне
90'+4
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
26
Штаубли
Тим
9
Гийемено
Джереми
13
Иттен
Седрик
10
Демирович
Эрмедин
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
10
Стильхарт
Базиль
34
Суттер
Никола
20
Каблан
Крис
16
Бертоне
Леонардо
28
Хаслер
Николас
8
Карлен
Грегори
7
Кастроман
Мигель
9
Мунси
Ридж
27
Банде
Бурема
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Тун
4-1-2-1-2

Ход матча

8'
Хефти Сильван
(Иттен Седрик)
1:0
13'
Иттен Седрик
(Гёртлер Лукас)
2:0
16'
 
Кастроман Мигель
41'
 
Гларнер Штефан
42'
Jordi Quintilla
3:0
46'
 
Хавенаар Никки
Суттер Никола
46'
 
Хефти Ниас
Каблан Крис
46'
 
Рапп Симоне
Банде Бурема
47'
 
Бертоне Леонардо
53'
Рюфли Венсан
Хефти Сильван
 
56'
 
Тосетти Маттео
Хаслер Николас
61'
3:1
Мунси Ридж
(Кастроман Мигель)
64'
Бакайоко Аксель
Демирович Эрмедин
 
64'
Andre Ribeiro
Штаубли Тим
 
71'
Yannis Letard
Гийемено Джереми
 
71'
Musah Nuhu
Jordi Quintilla
 
77'
 
Сале Чиаде
Карлен Грегори
90'
3:2
Рапп Симоне
(Хефти Ниас)

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 4
  • 4 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иттен Седрик 11 (2) 0.42
2. Jordi Quintilla 10 (3) 0.38
3. Демирович Эрмедин 9 0.35
4. Бабич Борис 7 0.27
5. Víctor Ruiz III 4 0.15
6. Гёртлер Лукас 3 0.12
7. Хефти Сильван 3 0.12
8. Гийемено Джереми 2 0.08
9. Betim Fazliji 2 0.08
10. Andre Ribeiro 1 0.04
11. Fabiano VII 1 0.04
12. Yannis Letard 1 0.04
13. Мухайм Миро 0 0
14. Бакайоко Аксель 0 0
Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 6 0.23
2. Каблан Крис 4 (1) 0.15
3. Рапп Симоне 4 0.15
4. Кастроман Мигель 3 0.12
5. Тосетти Маттео 2 0.08
6. Стильхарт Базиль 2 0.08
7. Сале Чиаде 2 0.08
8. Хавенаар Никки 2 0.08
9. Саланович Деннис 1 0.04
10. Соргич Деян 1 (1) 0.04
11. Хаслер Николас 0 0
12. Хефти Ниас 0 0
13. Бертоне Леонардо 0 0
14. Фаткич Кенан 0 0
15. Банде Бурема 0 0
16. Васич Урош 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Yannis Letard 9 0
2. Мухайм Миро 6 1
3. Jordi Quintilla 7 0
4. Гёртлер Лукас 7 0
5. Гийемено Джереми 7 0
6. Víctor Ruiz III 4 1
7. Демирович Эрмедин 5 0
8. Betim Fazliji 4 0
9. Fabiano VII 3 0
10. Хефти Сильван 3 0
11. Уисс Алан 2 0
12. Стоянович Деян 2 0
13. Иттен Седрик 2 0
14. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
15. Бакайоко Аксель 2 0
16. Костанцо Морено 1 0
17. Рюфли Венсан 1 0
18. Leonidas Stergiou 1 0
Тун
# Игрок      
1. Кастроман Мигель 8 1
2. Стильхарт Базиль 7 0
3. Рапп Симоне 6 0
4. Бертоне Леонардо 3 1
5. Гларнер Штефан 4 0
6. Хавенаар Никки 4 0
7. Каблан Крис 4 0
8. Фаткич Кенан 4 0
9. Йосс Свен 2 1
10. Рот Джастин 3 0
11. Биглер Кевин 2 0
12. Суттер Никола 2 0
13. Гельми Рой 2 0
14. Банде Бурема 2 0
15. Хефти Ниас 2 0
16. Февр Гийом 1 0
17. Мунси Ридж 1 0
18. Карлен Грегори 1 0
19. Сале Чиаде 1 0
20. Родригес Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 14.29% (7) 10.2% (5) 28.57% (14) 18.37% (9) 20.41% (10) 8.16% (4)
 Тун 20% (5) 12% (3) 4% (1) 20% (5) 20% (5) 24% (6)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен
Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен
Тун Последние 20 матчей: + = -
Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун
Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 0:3 Лугано Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Тун 0:1 Цюрих Винтертур 1:0 Тун Янг Бойз 4:2 Тун

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Тун: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Тун 1:4 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 4:0 Тун Суперлига Тун 1:5 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Тун 0:0 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 1:3 Тун Суперлига Тун 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Тун Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Тун Суперлига Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Тун Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Тун Суперлига Тун 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Тун Суперлига Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Тун 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Тун Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Тун Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 26 16 3 7 56 - 38 51
2. Янг Бойз 26 15 6 5 55 - 34 51
3. Базель 26 14 4 8 53 - 27 46
4. Серветт 26 10 10 6 42 - 27 40
5. Цюрих 26 11 5 10 35 - 48 38
6. Люцерн 26 10 5 11 29 - 35 35
7. Лугано 26 7 10 9 28 - 29 31
8. Тун 26 6 4 16 27 - 51 22
9. Сьон 26 5 7 14 30 - 47 22
10. Нёвшатель Ксамакс 26 4 10 12 28 - 47 22
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Jordi Quintilla бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Кастроман Мигель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Хефти Сильван бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Санкт-Галлен 3:2 Тун онлайн

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