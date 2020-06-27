Люцерн
2:2
Конец матча
Стадион: Свисспорарена Зрители: 1000
Серветт
0:1
5' ГолBoris Cespedes
5' Желтая карточкаLucao II
10' Желтая карточкаBoris Cespedes
29' Желтая карточкаРуй Стив
34' Желтая карточкаLorik Emini
0:2
44' ГолTimothe Cognat
49' Желтая карточкаIbrahima N'Diaye II
1:2
60' ГолМарджиотта Франческо
2:2
65' ГолМарджиотта Франческо
17
Гретер
Симон
5
Lucao
II
46
Marco
Burch
15
Шульц
Марвин
31
Lorik
Emini
29
Darian
Males
77
Матос
Ридер
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
25
Киэ
Грежон
18
Koro
Kone
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
5 Lucao IIЗащитник
-
46 Marco BurchЗащитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
31 Lorik EminiПолузащитник
-
29 Darian MalesПолузащитник
-
77 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Simon EnzlerВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Нападающий
-
30 Ardon Jasari
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Схалк АлексНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
Ход матча
5'
0:1
5'
10'
29'
34'
44'
0:2
60'
65'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
8 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марджиотта Франческо
|9 (1)
|0.35
|2.
|Ibrahima N'Diaye II
|5
|0.19
|3.
|Шюрпф Паскаль
|4 (2)
|0.15
|4.
|Элеке Блессинг
|4 (1)
|0.15
|5.
|Вока Идриз
|2
|0.08
|6.
|Darian Males
|1
|0.04
|7.
|Матос Ридер
|1
|0.04
|8.
|Lucao II
|1
|0.04
|9.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.04
|10.
|Шульц Марвин
|0
|0
|11.
|Какабадзе Отар
|0
|0
|12.
|David Mistrafovic
|0
|0
|13.
|Lorik Emini
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Varol Tasar
|6
|0.23
|2.
|Koro Kone
|6
|0.23
|3.
|Вютрих Себастьен
|4
|0.15
|4.
|Схалк Алекс
|4 (1)
|0.15
|5.
|Юнг-Бин Парк
|4
|0.15
|6.
|Стеванович Мирослав
|3
|0.12
|7.
|Timothe Cognat
|2
|0.08
|8.
|Киэ Грежон
|2
|0.08
|9.
|Ондуа Гаэль
|2
|0.08
|10.
|Boris Cespedes
|2
|0.08
|11.
|Руй Стив
|2
|0.08
|12.
|Стеванович Далибор
|1
|0.04
|13.
|Kastriot Imeri
|1 (1)
|0.04
|14.
|Сассо Венсан
|1
|0.04
|15.
|Dennis Iapichino
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Silvan Sidler
|7
|0
|2.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0
|3.
|Гретер Симон
|5
|0
|4.
|Вока Идриз
|5
|0
|5.
|Швеглер Кристиан
|3
|1
|6.
|Матос Ридер
|4
|0
|7.
|Stefan Knezevic1
|4
|0
|8.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|9.
|Демхасай Шкельчим
|3
|0
|10.
|Марджиотта Франческо
|3
|0
|11.
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|12.
|Darian Males
|3
|0
|13.
|Lorik Emini
|3
|0
|14.
|Элеке Блессинг
|1
|1
|15.
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|16.
|Какабадзе Отар
|2
|0
|17.
|Lucao II
|2
|0
|18.
|David Mistrafovic
|2
|0
|19.
|Marco Burch
|2
|0
|20.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0
|21.
|Цибунг Давид
|1
|0
|22.
|Бюрки Марко
|1
|0
|23.
|Арнольд Ремо
|1
|0
|24.
|Шульц Марвин
|1
|0
|25.
|Eric Tia Chef
|1
|0
|26.
|Ashvin Balaruban
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Boris Cespedes
|6
|0
|2.
|Ондуа Гаэль
|6
|0
|3.
|Стеванович Мирослав
|3
|1
|4.
|Anthony Sauthier
|4
|0
|5.
|Руй Стив
|4
|0
|6.
|Varol Tasar
|4
|0
|7.
|Kastriot Imeri
|4
|0
|8.
|Вютрих Себастьен
|3
|0
|9.
|Koro Kone
|3
|0
|10.
|Timothe Cognat
|3
|0
|11.
|Dennis Iapichino
|2
|0
|12.
|Маккоппи Андреа
|2
|0
|13.
|Сассо Венсан
|2
|0
|14.
|Схалк Алекс
|2
|0
|15.
|Рутис Кристофер
|2
|0
|16.
|Фрик Джереми
|2
|0
|17.
|Michael Goncalves
|2
|0
|18.
|Суиси Райан
|2
|0
|19.
|Ricardo Azevedo
|2
|0
|20.
|Юнг-Бин Парк
|1
|0
|21.
|Киэ Грежон
|1
|0
|22.
|Мишель Руан да Сильва
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|16% (4)
|24% (6)
|4% (1)
|20% (5)
|20% (5)
|16% (4)
|Серветт
|16.22% (6)
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|10.81% (4)
|27.03% (10)
|13.51% (5)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: + = -Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт
Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 3:0 Люцерн Люцерн 1:2 Серветт Люцерн 1:2 Лугано
Серветт Последние 20 матчей: + = -Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт
Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Серветт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4:0
|26
|15
|6
|5
|53 - 34
|51
|2.
|Санкт-Галлен
|25
|15
|3
|7
|53 - 36
|48
|3.
|Базель
|25
|13
|4
|8
|51 - 27
|43
|4.
|Серветт
|26
|10
|10
|6
|42 - 27
|40
|5.
|Цюрих
|25
|10
|5
|10
|34 - 48
|35
|6.
|Люцерн
|26
|10
|5
|11
|29 - 35
|35
|7.
|Лугано
|25
|7
|10
|8
|28 - 28
|31
|8.
|Тун
|25
|6
|4
|15
|25 - 48
|22
|9.
|Сьон
|25
|5
|7
|13
|30 - 45
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:4
|26
|4
|10
|12
|28 - 45
|22