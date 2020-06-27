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  3. Швейцария
Люцерн
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Серветт
0'
0:1
5' Гол
Boris Cespedes
5' Желтая карточка
Lucao II
10' Желтая карточка
Boris Cespedes
29' Желтая карточка
Руй Стив
34' Желтая карточка
Lorik Emini
0:2
44' Гол
Timothe Cognat
49' Желтая карточка
Ibrahima N'Diaye II
1:2
60' Гол
Марджиотта Франческо
2:2
65' Гол
Марджиотта Франческо
90'+5
32
Мюллер
Мариус
17
Гретер
Симон
5
Lucao
II
46
Marco
Burch
25
David
Mistrafovic
15
Шульц
Марвин
31
Lorik
Emini
29
Darian
Males
77
Матос
Ридер
9
Марджиотта
Франческо
7
Ibrahima
N'Diaye
II
32
Фрик
Джереми
3
Рутис
Кристофер
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
9
Стеванович
Мирослав
29
Ондуа
Гаэль
5
Boris
Cespedes
8
Timothe
Cognat
25
Киэ
Грежон
18
Koro
Kone
Люцерн
4-3-3
Серветт
4-4-2

Ход матча

5'
0:1
Boris Cespedes
(Timothe Cognat)
5'
Lucao II
 
10'
 
Boris Cespedes
29'
 
Руй Стив
34'
Lorik Emini
 
44'
0:2
Timothe Cognat
(Киэ Грежон)
46'
 
Nicolas Vouilloz
Dennis Iapichino
49'
Ibrahima N'Diaye II
 
60'
Марджиотта Франческо
(Матос Ридер)
1:2
64'
Шюрпф Паскаль
Darian Males
 
65'
Марджиотта Франческо
(Lorik Emini)
2:2
66'
 
Kastriot Imeri
Timothe Cognat
66'
 
Схалк Алекс
Киэ Грежон
70'
Вока Идриз
Lorik Emini
 
79'
Элеке Блессинг
Ibrahima N'Diaye II
 
90'
 
Ricardo Azevedo
Koro Kone

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марджиотта Франческо 9 (1) 0.35
2. Ibrahima N'Diaye II 5 0.19
3. Шюрпф Паскаль 4 (2) 0.15
4. Элеке Блессинг 4 (1) 0.15
5. Вока Идриз 2 0.08
6. Darian Males 1 0.04
7. Матос Ридер 1 0.04
8. Lucao II 1 0.04
9. Шнойвли Кристиан 1 0.04
10. Шульц Марвин 0 0
11. Какабадзе Отар 0 0
12. David Mistrafovic 0 0
13. Lorik Emini 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Varol Tasar 6 0.23
2. Koro Kone 6 0.23
3. Вютрих Себастьен 4 0.15
4. Схалк Алекс 4 (1) 0.15
5. Юнг-Бин Парк 4 0.15
6. Стеванович Мирослав 3 0.12
7. Timothe Cognat 2 0.08
8. Киэ Грежон 2 0.08
9. Ондуа Гаэль 2 0.08
10. Boris Cespedes 2 0.08
11. Руй Стив 2 0.08
12. Стеванович Далибор 1 0.04
13. Kastriot Imeri 1 (1) 0.04
14. Сассо Венсан 1 0.04
15. Dennis Iapichino 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Silvan Sidler 7 0
2. Ibrahima N'Diaye II 6 0
3. Гретер Симон 5 0
4. Вока Идриз 5 0
5. Швеглер Кристиан 3 1
6. Матос Ридер 4 0
7. Stefan Knezevic1 4 0
8. Мюллер Мариус 3 0
9. Демхасай Шкельчим 3 0
10. Марджиотта Франческо 3 0
11. Кнежевич Стефан 3 0
12. Darian Males 3 0
13. Lorik Emini 3 0
14. Элеке Блессинг 1 1
15. Шюрпф Паскаль 2 0
16. Какабадзе Отар 2 0
17. Lucao II 2 0
18. David Mistrafovic 2 0
19. Marco Burch 2 0
20. Шнойвли Кристиан 1 0
21. Цибунг Давид 1 0
22. Бюрки Марко 1 0
23. Арнольд Ремо 1 0
24. Шульц Марвин 1 0
25. Eric Tia Chef 1 0
26. Ashvin Balaruban 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Boris Cespedes 6 0
2. Ондуа Гаэль 6 0
3. Стеванович Мирослав 3 1
4. Anthony Sauthier 4 0
5. Руй Стив 4 0
6. Varol Tasar 4 0
7. Kastriot Imeri 4 0
8. Вютрих Себастьен 3 0
9. Koro Kone 3 0
10. Timothe Cognat 3 0
11. Dennis Iapichino 2 0
12. Маккоппи Андреа 2 0
13. Сассо Венсан 2 0
14. Схалк Алекс 2 0
15. Рутис Кристофер 2 0
16. Фрик Джереми 2 0
17. Michael Goncalves 2 0
18. Суиси Райан 2 0
19. Ricardo Azevedo 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 16% (4) 24% (6) 4% (1) 20% (5) 20% (5) 16% (4)
 Серветт 16.22% (6) 18.92% (7) 13.51% (5) 10.81% (4) 27.03% (10) 13.51% (5)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: + = -
Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт
Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 3:0 Люцерн Люцерн 1:2 Серветт Люцерн 1:2 Лугано
Серветт Последние 20 матчей: + = -
Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт
Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Серветт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Люцерн Суперлига Серветт 3:3 Люцерн Кубок Серветт 0:1 Люцерн Кубок
Серветт 2:5 Люцерн Кубок Серветт 3:4 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4:0 26 15 6 5 53 - 34 51
2. Санкт-Галлен 25 15 3 7 53 - 36 48
3. Базель 25 13 4 8 51 - 27 43
4. Серветт 26 10 10 6 42 - 27 40
5. Цюрих 25 10 5 10 34 - 48 35
6. Люцерн 26 10 5 11 29 - 35 35
7. Лугано 25 7 10 8 28 - 28 31
8. Тун 25 6 4 15 25 - 48 22
9. Сьон 25 5 7 13 30 - 45 22
10. Нёвшатель Ксамакс 0:4 26 4 10 12 28 - 45 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Timothe Cognat бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Lorik Emini получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Руй Стив получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Boris Cespedes получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Lucas Alves получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Boris Cespedes бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Люцерн 2:2 Серветт онлайн

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