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  3. Швейцария
Янг Бойз
4:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0'
15' Желтая карточка
Абанда Леруа
26' Желтая карточка
Араз Муса
1:0
37' Гол
Эбишер Мишель
2:0
40' Гол
Нсаме Жан-Пьер
3:0
42' Гол
Фасснахт Кристиан
4:0
45' Гол
Нсаме Жан-Пьер
62'
4
Али
Мохамед
25
Лефор
Жордан
28
Лустенбергер
Фабиан
20
Эбишер
Мишель
16
Фасснахт
Кристиан
11
Гаудино
Джанлука
10
Сулеймани
Миралем
18
Нсаме
Жан-Пьер
23
Mike
Gomes
55
Джурич
Игорь
36
Куасси
Ксавье
16
Сейду
Лео
7
Thibault
Corbaz
20
Араз
Муса
37
Абанда
Леруа
14
Нуццоло
Рафаэль
Янг Бойз
4-2-3-1
Нёвшатель Ксамакс
3-1-4-2

Ход матча

15'
 
Абанда Леруа
26'
 
Араз Муса
37'
Эбишер Мишель
(Гаудино Джанлука)
1:0
40'
Нсаме Жан-Пьер
(Фасснахт Кристиан)
2:0
42'
Фасснахт Кристиан
(Лотомба Жордан)
3:0
45'
Нсаме Жан-Пьер
(Гаудино Джанлука)
4:0
46'
 
Samir Ramizi
Куасси Ксавье
46'
 
Хайле-Селассие Марен
Нуццоло Рафаэль
46'
 
Таулан Сефери
Сахо Диафра
47'
 
Andre Luis II
Джуру Йохан
56'
Сьерро Венсан
Эбишер Мишель
 
56'
Соренсен Фредерик
Лустенбергер Фабиан
 
56'
Гарсия Улиссес
Лотомба Жордан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 23 (1) 0.88
2. Нгамале Муми 5 (1) 0.19
3. Фасснахт Кристиан 5 0.19
4. Ассале Рожер 4 0.15
5. Гаудино Джанлука 3 0.12
6. Эбишер Мишель 3 0.12
7. Оаро Гийом 2 (1) 0.08
8. Зесигер Седрик 2 0.08
9. Гарсия Улиссес 1 0.04
10. Мамбимби Феликс 1 0.04
11. Бюрги Николас 1 0.04
12. Samuel Ballet 1 0.04
13. Сулеймани Миралем 0 0
14. Янко Саиди 0 0
15. Лотомба Жордан 0 0
16. Соренсен Фредерик 0 0
17. Шпильман Марвин 0 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 9 (3) 0.35
2. Карлен Гаэтан 7 0.27
3. Ошс Марцис 3 0.12
4. Джемайли Арбенит 2 0.08
5. Samir Ramizi 1 0.04
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.04
7. Таулан Сефери 1 0.04
8. Andre Luis II 1 0.04
9. Ди Сере 1 (1) 0.04
10. Janick Kamber 1 0.04
11. Араз Муса 1 0.04
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Гарсия Улиссес 6 0
2. Зесигер Седрик 4 1
3. Эбишер Мишель 5 0
4. Нгамале Муми 5 0
5. Фасснахт Кристиан 4 0
6. Нсаме Жан-Пьер 4 0
7. Лустенбергер Фабиан 3 0
8. Оаро Гийом 3 0
9. Янко Саиди 3 0
10. Мартинс Кристофер 3 0
11. Соренсен Фредерик 2 0
12. Гаудино Джанлука 2 0
13. Сьерро Венсан 2 0
14. Ассале Рожер 1 0
15. Бюрги Николас 1 0
16. Петинья Эстебан 1 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 10 0
2. Джурич Игорь 8 0
3. Charles-Andre Doudin 6 0
4. Andre Luis II 5 0
5. Джемайли Арбенит 5 0
6. Pietro Di Nardo 1 2
7. Мвенг Фредди 4 0
8. Нуццоло Рафаэль 4 0
9. Карлен Гаэтан 4 0
10. Janick Kamber 2 1
11. Mike Gomes 3 0
12. Араз Муса 3 0
13. Thibault Corbaz 3 0
14. Таулан Сефери 1 1
15. Laurent Walthert 2 0
16. Ди Сере 2 0
17. Ошс Марцис 2 0
18. Абанда Леруа 2 0
19. Джуру Йохан 1 0
20. Matthias Minder 1 0
21. Сейду Лео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 15.56% (7) 13.33% (6) 20% (9) 20% (9) 8.89% (4) 22.22% (10)
 Нёвшатель Ксамакс 14.81% (4) 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6) 7.41% (2) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт
Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши
Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Нёвшатель Ксамакс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 3:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4:0 26 15 6 5 53 - 34 51
2. Санкт-Галлен 25 15 3 7 53 - 36 48
3. Базель 25 13 4 8 51 - 27 43
4. Серветт 26 10 10 6 42 - 27 40
5. Цюрих 25 10 5 10 34 - 48 35
6. Люцерн 26 10 5 11 29 - 35 35
7. Лугано 25 7 10 8 28 - 28 31
8. Тун 25 6 4 15 25 - 48 22
9. Сьон 25 5 7 13 30 - 45 22
10. Нёвшатель Ксамакс 0:4 26 4 10 12 28 - 45 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Фасснахт Кристиан бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Эбишер Мишель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Араз Муса получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Leroy Abanda получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Янг Бойз 4:0 Нёвшатель Ксамакс онлайн

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