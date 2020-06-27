Янг Бойз
4:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Стад де Суиз
Нёвшатель Ксамакс
15' Желтая карточкаАбанда Леруа
26' Желтая карточкаАраз Муса
1:0
37' ГолЭбишер Мишель
2:0
40' ГолНсаме Жан-Пьер
3:0
42' ГолФасснахт Кристиан
4:0
45' ГолНсаме Жан-Пьер
25
Лефор
Жордан
23
Mike
Gomes
55
Джурич
Игорь
16
Сейду
Лео
20
Араз
Муса
37
Абанда
Леруа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Мешак ЭлиаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Mike GomesЗащитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
33 Джуру ЙоханЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
37 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Нападающий
-
67 Сахо ДиафраНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joel Magnin
Ход матча
15'
26'
37'
40'
42'
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|23 (1)
|0.88
|2.
|Нгамале Муми
|5 (1)
|0.19
|3.
|Фасснахт Кристиан
|5
|0.19
|4.
|Ассале Рожер
|4
|0.15
|5.
|Гаудино Джанлука
|3
|0.12
|6.
|Эбишер Мишель
|3
|0.12
|7.
|Оаро Гийом
|2 (1)
|0.08
|8.
|Зесигер Седрик
|2
|0.08
|9.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|10.
|Мамбимби Феликс
|1
|0.04
|11.
|Бюрги Николас
|1
|0.04
|12.
|Samuel Ballet
|1
|0.04
|13.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|14.
|Янко Саиди
|0
|0
|15.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|16.
|Соренсен Фредерик
|0
|0
|17.
|Шпильман Марвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуццоло Рафаэль
|9 (3)
|0.35
|2.
|Карлен Гаэтан
|7
|0.27
|3.
|Ошс Марцис
|3
|0.12
|4.
|Джемайли Арбенит
|2
|0.08
|5.
|Samir Ramizi
|1
|0.04
|6.
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.04
|7.
|Таулан Сефери
|1
|0.04
|8.
|Andre Luis II
|1
|0.04
|9.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.04
|10.
|Janick Kamber
|1
|0.04
|11.
|Араз Муса
|1
|0.04
|12.
|Сейду Лео
|0
|0
|13.
|Тафер Яннис
|0
|0
|14.
|Pietro Di Nardo
|0
|0
|15.
|Thibault Corbaz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Улиссес
|6
|0
|2.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|3.
|Эбишер Мишель
|5
|0
|4.
|Нгамале Муми
|5
|0
|5.
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|6.
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|0
|7.
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|8.
|Оаро Гийом
|3
|0
|9.
|Янко Саиди
|3
|0
|10.
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|11.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|12.
|Гаудино Джанлука
|2
|0
|13.
|Сьерро Венсан
|2
|0
|14.
|Ассале Рожер
|1
|0
|15.
|Бюрги Николас
|1
|0
|16.
|Петинья Эстебан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Samir Ramizi
|10
|0
|2.
|Джурич Игорь
|8
|0
|3.
|Charles-Andre Doudin
|6
|0
|4.
|Andre Luis II
|5
|0
|5.
|Джемайли Арбенит
|5
|0
|6.
|Pietro Di Nardo
|1
|2
|7.
|Мвенг Фредди
|4
|0
|8.
|Нуццоло Рафаэль
|4
|0
|9.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|10.
|Janick Kamber
|2
|1
|11.
|Mike Gomes
|3
|0
|12.
|Араз Муса
|3
|0
|13.
|Thibault Corbaz
|3
|0
|14.
|Таулан Сефери
|1
|1
|15.
|Laurent Walthert
|2
|0
|16.
|Ди Сере
|2
|0
|17.
|Ошс Марцис
|2
|0
|18.
|Абанда Леруа
|2
|0
|19.
|Джуру Йохан
|1
|0
|20.
|Matthias Minder
|1
|0
|21.
|Сейду Лео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|15.56% (7)
|13.33% (6)
|20% (9)
|20% (9)
|8.89% (4)
|22.22% (10)
|Нёвшатель Ксамакс
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт
Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши
Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Нёвшатель Ксамакс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 3:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4:0
|26
|15
|6
|5
|53 - 34
|51
|2.
|Санкт-Галлен
|25
|15
|3
|7
|53 - 36
|48
|3.
|Базель
|25
|13
|4
|8
|51 - 27
|43
|4.
|Серветт
|26
|10
|10
|6
|42 - 27
|40
|5.
|Цюрих
|25
|10
|5
|10
|34 - 48
|35
|6.
|Люцерн
|26
|10
|5
|11
|29 - 35
|35
|7.
|Лугано
|25
|7
|10
|8
|28 - 28
|31
|8.
|Тун
|25
|6
|4
|15
|25 - 48
|22
|9.
|Сьон
|25
|5
|7
|13
|30 - 45
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:4
|26
|4
|10
|12
|28 - 45
|22