Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
0:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Ройал Антверпен
0'
61' Желтая карточка
 63'
21
Якубех
Адам
2
Petar
Golubovic
35
Lucas
Melo
97
Дерейк
Тимоти
30
Д'Эне
Кристоф
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
5
Азуни
Ларри
23
Де
Сар
Жюльен
98
Макаренко
Евгений
7
Номбе
Мбойо
11
Jovan
Stojanovic
I
1
Болат
Синан
30
Бута
Аурелиу
15
Арсланаджич
Дино
22
Худт
Уэсли
2
Де
Лат
Ричи
38
Арун
Фарис
19
Миёши
Коджи
16
Дефур
Стивен
7
Ламкель
Зе
Дидье
70
Мбокани
Дьёмерси
8
Родригеш
Иву
Кортрейк
4-5-1
Ройал Антверпен
4-2-1-3

Ход матча

61'
 

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк
Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард Кортрейк 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Гуллегем 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Эйпен 1:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мехелен 1:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Эйпен Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк
Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:0 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Стандард 1:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Васланд-Беверен 0:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:3 Генк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Ройал Антверпен 2:1 Брюгге

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Ройал Антверпен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кубок Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Кубок Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А
Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен Кубок Ройал Антверпен 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:1 Кортрейк Товарищеские матчи Ройал Антверпен 0:1 Кортрейк Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 1:0 29 21 7 1 57 - 13 70
2. Гент 0:2 29 16 7 6 58 - 32 55
3. Шарлеруа 2:0 29 15 9 5 48 - 22 54
4. Ройал Антверпен 0:0 29 14 9 6 48 - 32 51
5. Стандард 0:0 29 14 7 8 47 - 32 49
6. Мехелен 1:1 29 13 5 11 46 - 44 44
7. Андерлехт 3:0 29 11 10 8 41 - 29 43
8. Генк 1:1 29 12 6 11 42 - 41 42
9. Зульте-Варегем 0:3 29 10 6 13 41 - 45 36
10. Кортрейк 0:0 29 9 7 13 40 - 43 34
11. Мускрон-Перювельз 0:0 29 8 10 11 37 - 40 34
12. Сент-Трюйден 0:0 29 9 6 14 33 - 50 33
13. Эйпен 1:1 29 8 6 15 28 - 51 30
14. Серкль Брюгге 0:1 29 7 2 20 26 - 53 23
15. Остенде 1:1 29 6 5 18 28 - 55 23
16. Васланд-Беверен 0:0 29 5 6 18 21 - 59 21
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    61'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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