Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
0:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Гульденспоренстадион
Ройал Антверпен
21
Якубех
Адам
35
Lucas
Melo
30
Бута
Аурелиу
22
Худт
Уэсли
38
Арун
Фарис
19
Миёши
Коджи
16
Дефур
Стивен
- Основной состав
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
35 Lucas MeloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
-
10 Эрве КажПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Бута АурелиуЗащитник
- Защитник
-
22 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
16 Дефур СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ласло Болони
Ход матча
61'
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =6 -5Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк
Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард Кортрейк 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Гуллегем 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Эйпен 1:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мехелен 1:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Эйпен Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +12 =6 -2Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк
Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:0 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Стандард 1:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Васланд-Беверен 0:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:3 Генк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Ройал Антверпен 2:1 Брюгге
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Ройал Антверпен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1:0
|29
|21
|7
|1
|57 - 13
|70
|2.
|Гент
|0:2
|29
|16
|7
|6
|58 - 32
|55
|3.
|Шарлеруа
|2:0
|29
|15
|9
|5
|48 - 22
|54
|4.
|Ройал Антверпен
|0:0
|29
|14
|9
|6
|48 - 32
|51
|5.
|Стандард
|0:0
|29
|14
|7
|8
|47 - 32
|49
|6.
|Мехелен
|1:1
|29
|13
|5
|11
|46 - 44
|44
|7.
|Андерлехт
|3:0
|29
|11
|10
|8
|41 - 29
|43
|8.
|Генк
|1:1
|29
|12
|6
|11
|42 - 41
|42
|9.
|Зульте-Варегем
|0:3
|29
|10
|6
|13
|41 - 45
|36
|10.
|Кортрейк
|0:0
|29
|9
|7
|13
|40 - 43
|34
|11.
|Мускрон-Перювельз
|0:0
|29
|8
|10
|11
|37 - 40
|34
|12.
|Сент-Трюйден
|0:0
|29
|9
|6
|14
|33 - 50
|33
|13.
|Эйпен
|1:1
|29
|8
|6
|15
|28 - 51
|30
|14.
|Серкль Брюгге
|0:1
|29
|7
|2
|20
|26 - 53
|23
|15.
|Остенде
|1:1
|29
|6
|5
|18
|28 - 55
|23
|16.
|Васланд-Беверен
|0:0
|29
|5
|6
|18
|21 - 59
|21