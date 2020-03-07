Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Мехелен
1:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Эйпен
22' Желтая карточкаВердон Оливье
27' Желтая карточкаБлонделле Сибе
1:0
40' ГолДе Камарго Игор
1:1
54' ГолПревляк Смаил
29
Issa
Kabore
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
32
Бек
Андреас
26
Jens
Cools
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Issa KaboreЗащитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Silas GnakaПолузащитник
-
21 Баутиста ХонНападающий
-
-
-
34 Jocelyn
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
22'
27'
40'
1:0
54'
1:1
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сент-Трюйден 0:3 Мехелен Мехелен 4:0 Васланд-Беверен Мехелен 2:0 Андерлехт Шарлеруа 2:1 Мехелен
Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Мехелен 0:3 Гент Мехелен 2:3 Стандард Мехелен 1:5 АЗ Алкмаар Кёльн 2:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мехелен 1:0 Остенде Брюгге 3:0 Мехелен Мехелен 1:1 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 2:2 Шарлеруа Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Мехелен Мехелен 3:1 Ройал Антверпен
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =2 -11Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен
Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен Генк 2:1 Эйпен Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Эйпен 1:2 Стандард Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1:0
|29
|21
|7
|1
|57 - 13
|70
|2.
|Гент
|0:2
|29
|16
|7
|6
|58 - 32
|55
|3.
|Шарлеруа
|2:0
|29
|15
|9
|5
|48 - 22
|54
|4.
|Ройал Антверпен
|0:0
|29
|14
|9
|6
|48 - 32
|51
|5.
|Стандард
|0:0
|29
|14
|7
|8
|47 - 32
|49
|6.
|Мехелен
|1:1
|29
|13
|5
|11
|46 - 44
|44
|7.
|Андерлехт
|3:0
|29
|11
|10
|8
|41 - 29
|43
|8.
|Генк
|1:1
|29
|12
|6
|11
|42 - 41
|42
|9.
|Зульте-Варегем
|0:3
|29
|10
|6
|13
|41 - 45
|36
|10.
|Кортрейк
|0:0
|29
|9
|7
|13
|40 - 43
|34
|11.
|Мускрон-Перювельз
|0:0
|29
|8
|10
|11
|37 - 40
|34
|12.
|Сент-Трюйден
|0:0
|29
|9
|6
|14
|33 - 50
|33
|13.
|Эйпен
|1:1
|29
|8
|6
|15
|28 - 51
|30
|14.
|Серкль Брюгге
|0:1
|29
|7
|2
|20
|26 - 53
|23
|15.
|Остенде
|1:1
|29
|6
|5
|18
|28 - 55
|23
|16.
|Васланд-Беверен
|0:0
|29
|5
|6
|18
|21 - 59
|21