Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Мехелен
1:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Эйпен
0'
22' Желтая карточка
Вердон Оливье
27' Желтая карточка
Блонделле Сибе
1:0
40' Гол
Де Камарго Игор
1:1
54' Гол
Превляк Смаил
62'
1
Кастро
Брам
29
Issa
Kabore
23
Пейре
Тибо
5
Свинкелс
Арьян
3
Бейкер
Лукас
40
Aster
Vranckx
30
Ванлерберге
Йорди
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
10
Де
Камарго
Игор
11
Сторм
Никола
1
Де
Волф
Ортвин
32
Бек
Андреас
5
Амат
Хорди
23
Вердон
Оливье
22
Блонделле
Сибе
77
Миличевич
Даниел
26
Jens
Cools
66
Эзатолахи
Саид
18
Nils
Schouterden
20
Мусона
Ноуледж
7
Превляк
Смаил
Мехелен
4-3-3
Эйпен
5-3-2

Ход матча

22'
 
Вердон Оливье
27'
 
Блонделле Сибе
40'
Де Камарго Игор
(Issa Kabore)
1:0
54'
1:1
Превляк Смаил
(Эзатолахи Саид)

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сент-Трюйден 0:3 Мехелен Мехелен 4:0 Васланд-Беверен Мехелен 2:0 Андерлехт Шарлеруа 2:1 Мехелен
Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Мехелен 0:3 Гент Мехелен 2:3 Стандард Мехелен 1:5 АЗ Алкмаар Кёльн 2:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мехелен 1:0 Остенде Брюгге 3:0 Мехелен Мехелен 1:1 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 2:2 Шарлеруа Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Мехелен Мехелен 3:1 Ройал Антверпен
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен
Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен Генк 2:1 Эйпен Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Эйпен 1:2 Стандард Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Эйпен 0:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 4:1 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:0 Эйпен Лига Про
Эйпен 0:2 Мехелен Лига Про
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 1:0 29 21 7 1 57 - 13 70
2. Гент 0:2 29 16 7 6 58 - 32 55
3. Шарлеруа 2:0 29 15 9 5 48 - 22 54
4. Ройал Антверпен 0:0 29 14 9 6 48 - 32 51
5. Стандард 0:0 29 14 7 8 47 - 32 49
6. Мехелен 1:1 29 13 5 11 46 - 44 44
7. Андерлехт 3:0 29 11 10 8 41 - 29 43
8. Генк 1:1 29 12 6 11 42 - 41 42
9. Зульте-Варегем 0:3 29 10 6 13 41 - 45 36
10. Кортрейк 0:0 29 9 7 13 40 - 43 34
11. Мускрон-Перювельз 0:0 29 8 10 11 37 - 40 34
12. Сент-Трюйден 0:0 29 9 6 14 33 - 50 33
13. Эйпен 1:1 29 8 6 15 28 - 51 30
14. Серкль Брюгге 0:1 29 7 2 20 26 - 53 23
15. Остенде 1:1 29 6 5 18 28 - 55 23
16. Васланд-Беверен 0:0 29 5 6 18 21 - 59 21
  • Второй тайм
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Превляк Смаил бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Де Камарго Игор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Блонделле Сибе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Вердон Оливье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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