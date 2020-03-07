Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
2:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
1:0
39' Гол
Ванакен Ханс
2:0
54' Гол
Ритс Матс
56'
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
11
Дьятта
Крепен
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
2
Соболь
Эдуард
90
Кетеларе
Шарль
16
Шрейверс
Сьебе
99
Lennart
Moser
41
Бьянкон
Жулиан
3
Dimitrios
Chatziisaias
22
Дибала
Кауадио
35
Dimitar
Velkovski
10
Хотич
Дино
18
Кулибали
Лассана
15
Омоло
Джоханна
20
Оггас
Кевин
9
Dylan
de
Belder
19
Эппель
Мартон
Брюгге
3-5-2
Серкль Брюгге
4-4-2

Ход матча

39'
Ванакен Ханс
(Соболь Эдуард)
1:0
54'
Ритс Матс
(Ванакен Ханс)
2:0

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Генк 1:2 Брюгге Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Брюгге 1:0 Шарлеруа Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед
Брюгге 2:1 Васланд-Беверен Стандард 0:0 Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Шарлеруа 0:0 Брюгге Кортрейк 2:2 Брюгге Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Брюгге Аякс 3:1 Брюгге ПСВ 1:2 Брюгге Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Гент 1:1 Брюгге Андерлехт 0:2 Брюгге Брюгге 3:0 Мехелен Брюгге 1:3 Реал Мадрид Сент-Трюйден 1:2 Брюгге
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:2 Мехелен
Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Генк Стандард 2:1 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Кубок Бельгии
Брюгге 5:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Премьер-лига Брюгге 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Брюгге Премьер-лига Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Премьер-лига Брюгге 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Брюгге 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 1:0 29 21 7 1 57 - 13 70
2. Гент 0:2 29 16 7 6 58 - 32 55
3. Шарлеруа 2:0 29 15 9 5 48 - 22 54
4. Ройал Антверпен 0:0 29 14 9 6 48 - 32 51
5. Стандард 0:0 29 14 7 8 47 - 32 49
6. Мехелен 1:1 29 13 5 11 46 - 44 44
7. Андерлехт 3:0 29 11 10 8 41 - 29 43
8. Генк 1:1 29 12 6 11 42 - 41 42
9. Зульте-Варегем 0:3 29 10 6 13 41 - 45 36
10. Кортрейк 0:0 29 9 7 13 40 - 43 34
11. Мускрон-Перювельз 0:0 29 8 10 11 37 - 40 34
12. Сент-Трюйден 0:0 29 9 6 14 33 - 50 33
13. Эйпен 1:1 29 8 6 15 28 - 51 30
14. Серкль Брюгге 0:1 29 7 2 20 26 - 53 23
15. Остенде 1:1 29 6 5 18 28 - 55 23
16. Васланд-Беверен 0:0 29 5 6 18 21 - 59 21
  • Второй тайм
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Ритс Матс бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Фрибет до 10000 рублей! Бонус до 20000 рублей!
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 