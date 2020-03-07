Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
2:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Ян Брейдель
Серкль Брюгге
1:0
39' ГолВанакен Ханс
2:0
54' ГолРитс Матс
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Хотич
Дино
20
Оггас
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Икома ЛуисНападающий
- Нападающий
-
35 Тау ПерсиНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Фостер ЛайлПолузащитник
-
-
34 Thibo Somers
-
Главный тренер: Шторк Бернд
Ход матча
39'
1:0
54'
2:0
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =6 -3Генк 1:2 Брюгге Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Брюгге 1:0 Шарлеруа Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед
Брюгге 2:1 Васланд-Беверен Стандард 0:0 Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Шарлеруа 0:0 Брюгге Кортрейк 2:2 Брюгге Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Брюгге Аякс 3:1 Брюгге ПСВ 1:2 Брюгге Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Гент 1:1 Брюгге Андерлехт 0:2 Брюгге Брюгге 3:0 Мехелен Брюгге 1:3 Реал Мадрид Сент-Трюйден 1:2 Брюгге
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +6 =3 -11Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:2 Мехелен
Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Генк Стандард 2:1 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Брюгге 5:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Премьер-лига Брюгге 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Брюгге Премьер-лига Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Премьер-лига Брюгге 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Брюгге 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1:0
|29
|21
|7
|1
|57 - 13
|70
|2.
|Гент
|0:2
|29
|16
|7
|6
|58 - 32
|55
|3.
|Шарлеруа
|2:0
|29
|15
|9
|5
|48 - 22
|54
|4.
|Ройал Антверпен
|0:0
|29
|14
|9
|6
|48 - 32
|51
|5.
|Стандард
|0:0
|29
|14
|7
|8
|47 - 32
|49
|6.
|Мехелен
|1:1
|29
|13
|5
|11
|46 - 44
|44
|7.
|Андерлехт
|3:0
|29
|11
|10
|8
|41 - 29
|43
|8.
|Генк
|1:1
|29
|12
|6
|11
|42 - 41
|42
|9.
|Зульте-Варегем
|0:3
|29
|10
|6
|13
|41 - 45
|36
|10.
|Кортрейк
|0:0
|29
|9
|7
|13
|40 - 43
|34
|11.
|Мускрон-Перювельз
|0:0
|29
|8
|10
|11
|37 - 40
|34
|12.
|Сент-Трюйден
|0:0
|29
|9
|6
|14
|33 - 50
|33
|13.
|Эйпен
|1:1
|29
|8
|6
|15
|28 - 51
|30
|14.
|Серкль Брюгге
|0:1
|29
|7
|2
|20
|26 - 53
|23
|15.
|Остенде
|1:1
|29
|6
|5
|18
|28 - 55
|23
|16.
|Васланд-Беверен
|0:0
|29
|5
|6
|18
|21 - 59
|21