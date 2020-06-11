Реал Мадрид
Позже
Стадион: Alfredo Di Stefano
Эйбар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|14 (3)
|0.37
|2.
|Рамос Серхио
|5 (3)
|0.13
|3.
|Кроос Тони
|3
|0.08
|4.
|Модрич Лука
|3
|0.08
|5.
|Каземиро Карлос
|3
|0.08
|6.
|Вальверде Федерико
|2
|0.05
|7.
|Бэйл Гарет
|2
|0.05
|8.
|Варан Рафаэль
|2
|0.05
|9.
|Йович Лука
|2
|0.05
|10.
|Васкес Лукас
|2
|0.05
|11.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.05
|12.
|Родриго
|2
|0.05
|13.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|14.
|Азар Эден
|1
|0.03
|15.
|Родригес Хамес
|1
|0.03
|16.
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|17.
|Начо Игнасио
|1
|0.03
|18.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|19.
|Марсело Виера
|0
|0
|20.
|Менди Ферлан
|0
|0
|21.
|Одриосола Альваро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|7 (3)
|0.18
|2.
|Шарлес Диас
|5 (1)
|0.13
|3.
|Кике Гарсия
|3
|0.08
|4.
|Эспозито Эду
|2
|0.05
|5.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|6.
|Энрич Серхи
|1
|0.03
|7.
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|8.
|Рамис Иван
|1
|0.03
|9.
|Педро Леон
|1
|0.03
|10.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|11.
|Паулу Оливейра
|1
|0.03
|12.
|Бигас Педро
|1
|0.03
|13.
|Бургос Эстебан
|1
|0.03
|14.
|Арбилья Анайц
|1
|0.03
|15.
|Де Бласис Пабло
|0
|0
|16.
|Кике Гонсалес
|0
|0
|17.
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|9
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|8
|0
|3.
|Рамос Серхио
|7
|0
|4.
|Менди Ферлан
|5
|1
|5.
|Бэйл Гарет
|3
|1
|6.
|Модрич Лука
|3
|1
|7.
|Одриосола Альваро
|2
|1
|8.
|Начо Игнасио
|3
|0
|9.
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|10.
|Марсело Виера
|2
|0
|11.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|12.
|Йович Лука
|2
|0
|13.
|Милитао Эдер
|2
|0
|14.
|Кроос Тони
|1
|0
|15.
|Ареола Альфонс
|1
|0
|16.
|Иско Аларкон
|1
|0
|17.
|Родригес Хамес
|1
|0
|18.
|Васкес Лукас
|1
|0
|19.
|Вальверде Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Орельяна Фабиан
|8
|1
|2.
|Паулу Оливейра
|6
|1
|3.
|Эскаланте Гонсало
|6
|1
|4.
|Папа Диоп
|6
|0
|5.
|Шарлес Диас
|6
|0
|6.
|Арбилья Анайц
|5
|0
|7.
|Анхель Хосе
|4
|0
|8.
|Энрич Серхи
|4
|0
|9.
|Альварес Серхио
|4
|0
|10.
|Педро Леон
|3
|0
|11.
|Дмитрович Марко
|3
|0
|12.
|Техеро Альваро
|3
|0
|13.
|Эспозито Эду
|3
|0
|14.
|Инуи Такаси
|2
|0
|15.
|Бигас Педро
|2
|0
|16.
|Бургос Эстебан
|2
|0
|17.
|Кике Гарсия
|2
|0
|18.
|Рамис Иван
|1
|0
|19.
|Йоэл Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|9.52% (4)
|11.9% (5)
|23.81% (10)
|14.29% (6)
|26.19% (11)
|14.29% (6)
|Эйбар
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =4 -4Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =3 -11Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар
Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|63 - 31
|58
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|49 - 19
|56
|3.
|Севилья
|2:0 Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 29
|50
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 33
|46
|5.
|Хетафе
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|37 - 25
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|31 - 21
|45
|7.
|Валенсия
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 39
|42
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|44 - 38
|38
|9.
|Гранада
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|33 - 32
|38
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|29 - 23
|37
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 38
|34
|12.
|Леванте
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|32 - 40
|33
|13.
|Бетис
|0:2 Заявка
|28
|8
|9
|11
|38 - 45
|33
|14.
|Алавес
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 37
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|23 - 33
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 41
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|22 - 34
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 44
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 39
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|23 - 46
|20
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Эйбар
Исход игры
Реал Мадрид
95% (134)
Ничья
4.3% (6)
Эйбар
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.04% (71)
Меньше
44.96% (58)
Обе команды забьют
Да
30.23% (39)
Нет
69.77% (90)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
36.2% (51)
3:0 Реал Мадрид
21.3% (30)
2:1 Реал Мадрид
15.6% (22)
3:1 Реал Мадрид
7.1% (10)
4:0 Реал Мадрид
2.8% (4)
1:0 Реал Мадрид
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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