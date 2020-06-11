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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Эйбар

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 14 (3) 0.37
2. Рамос Серхио 5 (3) 0.13
3. Кроос Тони 3 0.08
4. Модрич Лука 3 0.08
5. Каземиро Карлос 3 0.08
6. Вальверде Федерико 2 0.05
7. Бэйл Гарет 2 0.05
8. Варан Рафаэль 2 0.05
9. Йович Лука 2 0.05
10. Васкес Лукас 2 0.05
11. Винисиус Жуниор 2 0.05
12. Родриго 2 0.05
13. Карвахаль Даниэль 1 0.03
14. Азар Эден 1 0.03
15. Родригес Хамес 1 0.03
16. Иско Аларкон 1 0.03
17. Начо Игнасио 1 0.03
18. Диас Мариано 1 0.03
19. Марсело Виера 0 0
20. Менди Ферлан 0 0
21. Одриосола Альваро 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 7 (3) 0.18
2. Шарлес Диас 5 (1) 0.13
3. Кике Гарсия 3 0.08
4. Эспозито Эду 2 0.05
5. Инуи Такаси 1 0.03
6. Энрич Серхи 1 0.03
7. Анхель Хосе 1 0.03
8. Рамис Иван 1 0.03
9. Педро Леон 1 0.03
10. Папа Диоп 1 0.03
11. Паулу Оливейра 1 0.03
12. Бигас Педро 1 0.03
13. Бургос Эстебан 1 0.03
14. Арбилья Анайц 1 0.03
15. Де Бласис Пабло 0 0
16. Кике Гонсалес 0 0
17. Эскаланте Гонсало 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 9 0
2. Карвахаль Даниэль 8 0
3. Рамос Серхио 7 0
4. Менди Ферлан 5 1
5. Бэйл Гарет 3 1
6. Модрич Лука 3 1
7. Одриосола Альваро 2 1
8. Начо Игнасио 3 0
9. Винисиус Жуниор 3 0
10. Марсело Виера 2 0
11. Варан Рафаэль 2 0
12. Йович Лука 2 0
13. Милитао Эдер 2 0
14. Кроос Тони 1 0
15. Ареола Альфонс 1 0
16. Иско Аларкон 1 0
17. Родригес Хамес 1 0
18. Васкес Лукас 1 0
19. Вальверде Федерико 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Орельяна Фабиан 8 1
2. Паулу Оливейра 6 1
3. Эскаланте Гонсало 6 1
4. Папа Диоп 6 0
5. Шарлес Диас 6 0
6. Арбилья Анайц 5 0
7. Анхель Хосе 4 0
8. Энрич Серхи 4 0
9. Альварес Серхио 4 0
10. Педро Леон 3 0
11. Дмитрович Марко 3 0
12. Техеро Альваро 3 0
13. Эспозито Эду 3 0
14. Инуи Такаси 2 0
15. Бигас Педро 2 0
16. Бургос Эстебан 2 0
17. Кике Гарсия 2 0
18. Рамис Иван 1 0
19. Йоэл Родригес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 9.52% (4) 11.9% (5) 23.81% (10) 14.29% (6) 26.19% (11) 14.29% (6)
 Эйбар 13.04% (3) 21.74% (5) 8.7% (2) 21.74% (5) 8.7% (2) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар
Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 9
Эйбар 0:4 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:1 Эйбар Примера Эйбар 3:0 Реал Мадрид Примера Эйбар 1:2 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 3:0 Эйбар Примера Эйбар 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Эйбар Примера Реал Мадрид 4:0 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Эйбар Примера Эйбар 0:4 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 27 18 4 5 63 - 31 58
2. Реал Мадрид Заявка 27 16 8 3 49 - 19 56
3. Севилья 2:0 Заявка 28 14 8 6 41 - 29 50
4. Реал Сосьедад Заявка 27 14 4 9 45 - 33 46
5. Хетафе Заявка 27 13 7 7 37 - 25 46
6. Атлетико М Заявка 27 11 12 4 31 - 21 45
7. Валенсия Заявка 27 11 9 7 38 - 39 42
8. Вильярреал Заявка 27 11 5 11 44 - 38 38
9. Гранада Заявка 27 11 5 11 33 - 32 38
10. Атлетик Б Заявка 27 9 10 8 29 - 23 37
11. Осасуна Заявка 27 8 10 9 34 - 38 34
12. Леванте Заявка 27 10 3 14 32 - 40 33
13. Бетис 0:2 Заявка 28 8 9 11 38 - 45 33
14. Алавес Заявка 27 8 8 11 29 - 37 32
15. Вальядолид Заявка 27 6 11 10 23 - 33 29
16. Эйбар Заявка 27 7 6 14 27 - 41 27
17. Сельта Заявка 27 5 11 11 22 - 34 26
18. Мальорка Заявка 27 7 4 16 28 - 44 25
19. Леганес Заявка 27 5 8 14 21 - 39 23
20. Эспаньол Заявка 27 4 8 15 23 - 46 20

Прогнозы на матч Реал Мадрид - Эйбар

Исход игры
Реал Мадрид
95% (134)
Ничья
4.3% (6)
Эйбар
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.04% (71)
Меньше
44.96% (58)
Обе команды забьют
Да
30.23% (39)
Нет
69.77% (90)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
36.2% (51)
3:0 Реал Мадрид
21.3% (30)
2:1 Реал Мадрид
15.6% (22)
3:1 Реал Мадрид
7.1% (10)
4:0 Реал Мадрид
2.8% (4)
1:0 Реал Мадрид
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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