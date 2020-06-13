Эспаньол
2:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Алавес
4' Желтая карточкаЭмбарба Адриан
19' Красная карточкаПачеко Фернандо
26' Желтая карточкаЛэй У
1:0
45' ГолБернардо Эспиноса
2:0
47' ГолЛэй У
53' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
16
Хави
Лопеc
17
Дидак
Вилья
15
Давид
Лопес
21
Рока
Марк
7
Лэй
У
23
Химо
Наварро
16
Эдгар
Мендес
24
Бёрк
Оливер
18
Видаль
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лосано ПольПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 ПипаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
24 Бёрк ОливерНападающий
-
18 Видаль АлешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кастро АрицВратарь
-
17 Марин АдрианЗащитник
- Защитник
-
28 Хави ЛопеcЗащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
19'
26'
45'
46'
47'
2:0
51'
53'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 4
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лэй У
|4
|0.11
|2.
|Рауль де Томас
|4 (1)
|0.11
|3.
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.08
|4.
|Эмбарба Адриан
|2 (1)
|0.05
|5.
|Давид Лопес
|2
|0.05
|6.
|Дардер Серхи
|2
|0.05
|7.
|Рока Марк
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кальери Хонатан
|1
|0.03
|9.
|Гранеро Эстебан
|1
|0.03
|10.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|11.
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|12.
|Варгас Матиас
|0
|0
|13.
|Санчес Виктор
|0
|0
|14.
|Налдо Гомес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|11 (5)
|0.29
|2.
|Хоселу Санмартин
|9
|0.24
|3.
|Видаль Алеш
|2
|0.05
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0.03
|5.
|Понс Пере
|1
|0.03
|6.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|7.
|Пина Томас
|1
|0.03
|8.
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|9.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|10.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|11.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|12.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Налдо Гомес
|6
|1
|3.
|Рока Марк
|7
|0
|4.
|Хави Лопеc
|4
|1
|5.
|Калеро Фернандо
|4
|1
|6.
|Гранеро Эстебан
|5
|0
|7.
|Дидак Вилья
|5
|0
|8.
|Лопес Диего
|3
|1
|9.
|Давид Лопес
|3
|1
|10.
|Бернардо Эспиноса
|4
|0
|11.
|Лэй У
|3
|0
|12.
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|13.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|14.
|Кальери Хонатан
|2
|0
|15.
|Дардер Серхи
|2
|0
|16.
|Кампусано Виктор
|2
|0
|17.
|Victor Gomez2
|2
|0
|18.
|Итурраспе Андер
|1
|0
|19.
|Кабрера Леандро
|1
|0
|20.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|21.
|Рауль де Томас
|1
|0
|22.
|Андрес Прието
|1
|0
|23.
|Варгас Матиас
|1
|0
|24.
|Льюис Лопес
|1
|0
|25.
|Педроса Адриа
|1
|0
|26.
|Пипа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|11
|1
|2.
|Ману Гарсия
|9
|1
|3.
|Лагуардия Виктор
|8
|1
|4.
|Дуарте Рубен
|9
|0
|5.
|Химо Наварро
|8
|0
|6.
|Эли Родриго
|7
|0
|7.
|Видаль Алеш
|6
|0
|8.
|Хоселу Санмартин
|5
|0
|9.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|10.
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|11.
|Пина Томас
|3
|0
|12.
|Лукас Перес
|3
|0
|13.
|Риоха Луис
|2
|0
|14.
|Пачеко Фернандо
|0
|1
|15.
|Фейса Любомир
|1
|0
|16.
|Эдгар Мендес
|1
|0
|17.
|Понс Пере
|1
|0
|18.
|Камараса Виктор
|1
|0
|19.
|Сивера Антонио
|1
|0
|20.
|Бёрк Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эспаньол
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|31.58% (6)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|Алавес
|3.7% (1)
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
|29.63% (8)
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =6 -9Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол
Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес
Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|63 - 31
|58
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|49 - 19
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 29
|50
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 33
|46
|5.
|Хетафе
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 27
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|31 - 21
|45
|7.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|8.
|Гранада
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|35 - 33
|41
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|44 - 38
|38
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|29 - 23
|37
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 38
|34
|12.
|Леванте
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|33 - 41
|34
|13.
|Бетис
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|38 - 45
|33
|14.
|Алавес
|0:2 Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|23 - 33
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 41
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|22 - 34
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 44
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 39
|23
|20.
|Эспаньол
|2:0 Заявка
|28
|5
|8
|15
|25 - 46
|23
Прогнозы на матч Эспаньол 2:0 Алавес
Исход игры
Эспаньол
65.9% (110)
Ничья
26.3% (44)
Алавес
7.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
24.68% (39)
Меньше
75.32% (119)
Обе команды забьют
Да
48.1% (76)
Нет
51.9% (82)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
36.5% (61)
1:1 Ничья
22.2% (37)
2:1 Эспаньол
17.4% (29)
2:0 Эспаньол
6.6% (11)
1:2 Алавес
3.6% (6)
0:1 Алавес
3% (5)
0:0 Ничья
2.4% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!