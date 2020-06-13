Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

51' Команда Эспаньол играла лучше в этом тайме.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Фейса Любомир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Роберто Хименес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Хорошие скиллы дриблинга показывает Эмбарба Адриан , обходя своих соперников

44' Рока Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Хорошо играет на выходе Роберто Хименес - мяч в ее руках

42' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' После удара через себя Эмбарба Адриан , мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

39' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Алавес

38' Эмбарба Адриан не смог попасть в створ ударом издали

37' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Алавес

35' Эмбарба Адриан не смог попасть в створ ударом издали

35' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Плохо играет Лагуардия Виктор - неудачный вынос, и мяч у соперниц

33' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Плохо играет Лагуардия Виктор - неудачный вынос, и мяч у соперниц

30' Рока Марк разрезает оборону соперника отличным пасом

30' Удар от ворот произведет Эспаньол

27' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Лэй У получает желтую карточку за игру рукой

25' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Алавес

22' Эмбарба Адриан пробил со штрафного прямо в стенку

19' Пачеко Фернандо сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...

18' Удар от ворот произведет Эспаньол

18' Отличная игра от Дуарте Рубен из команды Алавес . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

18' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Лэй У из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

16' Удар от ворот произведет Алавес

16' Отличная игра от Рока Марк из команды Эспаньол . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Мелендо Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Видаль Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Видаль Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Эмбарба Адриан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

3' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Рока Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Эдгар Мендес из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Плохо играет Пачеко Фернандо - неудачный вынос, и мяч у соперниц

1' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Алавес начинает с центра поля