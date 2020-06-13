Эспаньол
2:0
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Алавес
4' Желтая карточкаЭмбарба Адриан
19' Красная карточкаПачеко Фернандо
26' Желтая карточкаЛэй У
1:0
45' ГолБернардо Эспиноса
2:0
47' ГолЛэй У
52' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
65' Желтая карточкаРиоха Луис
74' Желтая карточкаРауль де Томас
79' Желтая карточкаБёрк Оливер
86' Желтая карточкаКальери Хонатан
16
Хави
Лопеc
17
Дидак
Вилья
15
Давид
Лопес
21
Рока
Марк
7
Лэй
У
23
Химо
Наварро
16
Эдгар
Мендес
24
Бёрк
Оливер
18
Видаль
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лосано ПольПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 ПипаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
24 Бёрк ОливерНападающий
-
18 Видаль АлешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кастро АрицВратарь
-
17 Марин АдрианЗащитник
- Защитник
-
28 Хави ЛопеcЗащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
19'
26'
45'
46'
47'
2:0
51'
52'
65'
74'
79'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лэй У
|4
|0.11
|2.
|Рауль де Томас
|4 (1)
|0.11
|3.
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.08
|4.
|Эмбарба Адриан
|2 (1)
|0.05
|5.
|Давид Лопес
|2
|0.05
|6.
|Дардер Серхи
|2
|0.05
|7.
|Рока Марк
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кальери Хонатан
|1
|0.03
|9.
|Гранеро Эстебан
|1
|0.03
|10.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|11.
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|12.
|Варгас Матиас
|0
|0
|13.
|Санчес Виктор
|0
|0
|14.
|Налдо Гомес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|11 (5)
|0.29
|2.
|Хоселу Санмартин
|9
|0.24
|3.
|Видаль Алеш
|2
|0.05
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0.03
|5.
|Понс Пере
|1
|0.03
|6.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|7.
|Пина Томас
|1
|0.03
|8.
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|9.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|10.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|11.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|12.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Налдо Гомес
|6
|1
|3.
|Рока Марк
|7
|0
|4.
|Хави Лопеc
|4
|1
|5.
|Калеро Фернандо
|4
|1
|6.
|Гранеро Эстебан
|5
|0
|7.
|Дидак Вилья
|5
|0
|8.
|Лопес Диего
|3
|1
|9.
|Давид Лопес
|3
|1
|10.
|Бернардо Эспиноса
|4
|0
|11.
|Лэй У
|3
|0
|12.
|Кальери Хонатан
|3
|0
|13.
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|14.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|15.
|Рауль де Томас
|2
|0
|16.
|Дардер Серхи
|2
|0
|17.
|Кампусано Виктор
|2
|0
|18.
|Victor Gomez2
|2
|0
|19.
|Итурраспе Андер
|1
|0
|20.
|Кабрера Леандро
|1
|0
|21.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|22.
|Андрес Прието
|1
|0
|23.
|Варгас Матиас
|1
|0
|24.
|Льюис Лопес
|1
|0
|25.
|Педроса Адриа
|1
|0
|26.
|Пипа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|11
|1
|2.
|Ману Гарсия
|9
|1
|3.
|Лагуардия Виктор
|8
|1
|4.
|Дуарте Рубен
|9
|0
|5.
|Химо Наварро
|8
|0
|6.
|Эли Родриго
|7
|0
|7.
|Видаль Алеш
|6
|0
|8.
|Хоселу Санмартин
|5
|0
|9.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|10.
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|11.
|Пина Томас
|3
|0
|12.
|Риоха Луис
|3
|0
|13.
|Лукас Перес
|3
|0
|14.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|0
|1
|16.
|Фейса Любомир
|1
|0
|17.
|Эдгар Мендес
|1
|0
|18.
|Понс Пере
|1
|0
|19.
|Камараса Виктор
|1
|0
|20.
|Сивера Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эспаньол
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|33.33% (7)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|Алавес
|3.7% (1)
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
|29.63% (8)
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =6 -9Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол
Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес
Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|63 - 31
|58
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|49 - 19
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 29
|50
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 33
|46
|5.
|Хетафе
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 27
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|31 - 21
|45
|7.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|8.
|Гранада
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|35 - 33
|41
|9.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|28
|11
|6
|11
|44 - 38
|39
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|29 - 23
|37
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 38
|34
|12.
|Леванте
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|33 - 41
|34
|13.
|Бетис
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|38 - 45
|33
|14.
|Алавес
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|23 - 33
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 41
|27
|17.
|Сельта
|0:0 Заявка
|28
|5
|12
|11
|22 - 34
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 44
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 39
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|25 - 46
|23
Прогнозы на матч Эспаньол 2:0 Алавес
Исход игры
Эспаньол
65.9% (110)
Ничья
26.3% (44)
Алавес
7.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
24.68% (39)
Меньше
75.32% (119)
Обе команды забьют
Да
48.1% (76)
Нет
51.9% (82)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
36.5% (61)
1:1 Ничья
22.2% (37)
2:1 Эспаньол
17.4% (29)
2:0 Эспаньол
6.6% (11)
1:2 Алавес
3.6% (6)
0:1 Алавес
3% (5)
0:0 Ничья
2.4% (4)
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