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Эспаньол
2:0
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
4' Желтая карточка
Эмбарба Адриан
19' Красная карточка
Пачеко Фернандо
26' Желтая карточка
Лэй У
1:0
45' Гол
Бернардо Эспиноса
2:0
47' Гол
Лэй У
52' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
65' Желтая карточка
Риоха Луис
74' Желтая карточка
Рауль де Томас
79' Желтая карточка
Бёрк Оливер
86' Желтая карточка
Кальери Хонатан
90'+5
25
Ойер
Оласабаль
16
Хави
Лопеc
20
Бернардо
Эспиноса
18
Кабрера
Леандро
17
Дидак
Вилья
14
Мелендо
Оскар
15
Давид
Лопес
21
Рока
Марк
23
Эмбарба
Адриан
12
Кальери
Хонатан
7
Лэй
У
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
21
Агиррегабириа
Мартин
10
Камараса
Виктор
15
Фейса
Любомир
16
Эдгар
Мендес
24
Бёрк
Оливер
18
Видаль
Алеш
Эспаньол
4-4-2
Алавес
4-4-2

Ход матча

4'
Эмбарба Адриан
 
19'
 
Пачеко Фернандо
21'
 
Роберто Хименес
Эдгар Мендес
26'
Лэй У
 
45'
Бернардо Эспиноса
(Эмбарба Адриан)
1:0
46'
 
Понс Пере
Видаль Алеш
47'
Лэй У
(Эмбарба Адриан)
2:0
51'
Рауль де Томас
Лэй У
 
52'
Дардер Серхи
Эмбарба Адриан
 
52'
 
Лагуардия Виктор
56'
 
Риоха Луис
Фейса Любомир
56'
 
Пина Томас
Эли Родриго
65'
 
Риоха Луис
74'
Рауль де Томас
 
78'
Варгас Матиас
Мелендо Оскар
 
79'
 
Бёрк Оливер
82'
 
Сайнс Борха
Камараса Виктор
85'
Итурраспе Андер
Давид Лопес
 
86'
Кальери Хонатан
 
86'
Феррейра Факундо
Кальери Хонатан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лэй У 4 0.11
2. Рауль де Томас 4 (1) 0.11
3. Бернардо Эспиноса 3 0.08
4. Эмбарба Адриан 2 (1) 0.05
5. Давид Лопес 2 0.05
6. Дардер Серхи 2 0.05
7. Рока Марк 2 (2) 0.05
8. Кальери Хонатан 1 0.03
9. Гранеро Эстебан 1 0.03
10. Феррейра Факундо 1 0.03
11. Педроса Адриа 1 0.03
12. Варгас Матиас 0 0
13. Санчес Виктор 0 0
14. Налдо Гомес 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 11 (5) 0.29
2. Хоселу Санмартин 9 0.24
3. Видаль Алеш 2 0.05
4. Лагуардия Виктор 1 0.03
5. Понс Пере 1 0.03
6. Бёрк Оливер 1 0.03
7. Пина Томас 1 0.03
8. Эдгар Мендес 1 0.03
9. Магальян Лисандро 1 0.03
10. Эли Родриго 1 0.03
11. Дуарте Рубен 0 0
12. Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Эспаньол
# Игрок      
1. Санчес Виктор 9 1
2. Налдо Гомес 6 1
3. Рока Марк 7 0
4. Хави Лопеc 4 1
5. Калеро Фернандо 4 1
6. Гранеро Эстебан 5 0
7. Дидак Вилья 5 0
8. Лопес Диего 3 1
9. Давид Лопес 3 1
10. Бернардо Эспиноса 4 0
11. Лэй У 3 0
12. Кальери Хонатан 3 0
13. Эмбарба Адриан 3 0
14. Феррейра Факундо 2 0
15. Рауль де Томас 2 0
16. Дардер Серхи 2 0
17. Кампусано Виктор 2 0
18. Victor Gomez2 2 0
19. Итурраспе Андер 1 0
20. Кабрера Леандро 1 0
21. Коршья Себастьен 1 0
22. Андрес Прието 1 0
23. Варгас Матиас 1 0
24. Льюис Лопес 1 0
25. Педроса Адриа 1 0
26. Пипа 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 11 1
2. Ману Гарсия 9 1
3. Лагуардия Виктор 8 1
4. Дуарте Рубен 9 0
5. Химо Наварро 8 0
6. Эли Родриго 7 0
7. Видаль Алеш 6 0
8. Хоселу Санмартин 5 0
9. Магальян Лисандро 4 0
10. Агиррегабириа Мартин 4 0
11. Пина Томас 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лукас Перес 3 0
14. Бёрк Оливер 2 0
15. Пачеко Фернандо 0 1
16. Фейса Любомир 1 0
17. Эдгар Мендес 1 0
18. Понс Пере 1 0
19. Камараса Виктор 1 0
20. Сивера Антонио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эспаньол 4.76% (1) 19.05% (4) 33.33% (7) 23.81% (5) 4.76% (1) 14.29% (3)
 Алавес 3.7% (1) 11.11% (3) 7.41% (2) 25.93% (7) 22.22% (6) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол
Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес
Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Алавес 0:0 Эспаньол Ла Лига Эспаньол 2:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Алавес Примера
Алавес 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Алавес Примера Алавес 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Алавес Кубок Короля Алавес 0:2 Эспаньол Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 27 18 4 5 63 - 31 58
2. Реал Мадрид Заявка 27 16 8 3 49 - 19 56
3. Севилья Заявка 28 14 8 6 41 - 29 50
4. Реал Сосьедад Заявка 27 14 4 9 45 - 33 46
5. Хетафе Заявка 28 13 7 8 38 - 27 46
6. Атлетико М Заявка 27 11 12 4 31 - 21 45
7. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
8. Гранада Заявка 28 12 5 11 35 - 33 41
9. Вильярреал 0:0 Заявка 28 11 6 11 44 - 38 39
10. Атлетик Б Заявка 27 9 10 8 29 - 23 37
11. Осасуна Заявка 27 8 10 9 34 - 38 34
12. Леванте Заявка 28 10 4 14 33 - 41 34
13. Бетис Заявка 28 8 9 11 38 - 45 33
14. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Вальядолид Заявка 27 6 11 10 23 - 33 29
16. Эйбар Заявка 27 7 6 14 27 - 41 27
17. Сельта 0:0 Заявка 28 5 12 11 22 - 34 27
18. Мальорка Заявка 27 7 4 16 28 - 44 25
19. Леганес Заявка 27 5 8 14 21 - 39 23
20. Эспаньол Заявка 28 5 8 15 25 - 46 23
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Прогнозы 167
Эспаньол 65.9% (110)
X 26.3% (44)
Алавес 7.8% (13)
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Новости

Прогнозы на матч Эспаньол 2:0 Алавес

Исход игры
Эспаньол
65.9% (110)
Ничья
26.3% (44)
Алавес
7.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
24.68% (39)
Меньше
75.32% (119)
Обе команды забьют
Да
48.1% (76)
Нет
51.9% (82)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
36.5% (61)
1:1 Ничья
22.2% (37)
2:1 Эспаньол
17.4% (29)
2:0 Эспаньол
6.6% (11)
1:2 Алавес
3.6% (6)
0:1 Алавес
3% (5)
0:0 Ничья
2.4% (4)
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