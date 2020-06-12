Кампанья с углового выполнил подачу к линии вратарской, Везу в борьбе с Дьякаби оказался на газоне, но Хавьер Рохас показал, что будет удар от ворот.

Две минуты добавил Хавьер Рохас к основному времени первого тайма.

Форвард "Леванте" Рохер Марти получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге. Следующий матч ему придётся пропустить из-за перебора жёлтых карточек.

Парехо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Дьякаби оторвался от соперников и в касание пробил в левый угол ворот, мяч попал в штангу. Дьякаби при этом всё же вновь забрался в офсайд, а поэтому гол "Валенсии" в любом случае был бы отменён.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Валенсия" в дерби с "Леванте" на своём поле играет вничью 0:0. Игра у нас получается достаточно неплохой, но при этом ударов по воротам команды пока нанят не так много, что конечно же сказывается на общей картине. Стандарты во многом более интересные получаются также у "Валенсии", а вот "Леванте" их количество в качество пока преобразовать не удалось, посмотрим, быть может что-то изменится во второй половине матча, а пока немного отдохнём.

45' Рочина со стандарта выполнил подачу к левому углу линии вратарской, Рохер в падении боковым ножницами пробил по воротам, мяч попал в Гайя и ушёл на угловой.

44' Защитник "Валенсии" Уго Гильямон получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Рохера.

43' Игроки "Леванте" решили разыграть удар от ворот в своей штрафной площади, но под высоким прессингом соперника гости допустили ошибку. Гомес с правого фланга выполнил опасную подачу к линии вратарской, Постиго сумел разрядить ситуацию и выбить мяч в аут.

42' Рочина пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Силессен в прыжке смог намертво поймать мяч, который был пущен низом.

41' Кампанья с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Моралес вновь не смог зацепиться за мяч.

40' Моралес с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но в окружении защитников "Валенсии" Луис ожидаемо потерял мяч.

39' Гайя с левого фланга вошёл в штрафную площадь, обыграл Мирамона, а затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

38' Силессен и Дьякаби немного заигрались у своей штрафной площади, Яспер выполнил неудобную передачу на левый фланг, но Дьякаби за счёт грамотной игры в подкате смог разрядить ситуацию.

37' Рочина пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно и точно по центру, получилась разминка для Силессена.

36' Рочина с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Рубен слишком сильно закрутил мяч и в итоге он ушёл за лицевую линию поля.

35' Кампанья с углового выполнил подачу к правому углу линии вратарской, Флоренци сыграл головой не самым лучшим образом, ещё один корнер удалось тем самым получить "Леванте".

34' Мирамон с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Барди обработал мяч, а затем уже вторым касанием пробил в левы угол ворот, мяч задел Парехо и ушёл на угловой.

33' Дал небольшую паузу Хавьер Рохас футболистам, чтобы они могли попить воды и перевести дух. Летом в Испании довольно жарко, не будем про это забывать.

32' Солер выполнил передачу на ход Родриго по правому флангу, который от лицевой линии выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Гомес в борьбе с соперником смог сбросить мяч чуть назад под удар Солеру, а Карлос сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч попал в перекладину.

31' Кампанья разыграл угловой с Моралесом, а затем Хосе выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно и высоко, Везу при всём желании не смог до него добраться.

30' Моралес убежал к правому углу штрафной площади и в завершении контратаки выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Клерк не смог сразу обработать мяч, а затем его удар в ближний угол ворот в подкате заблокировал Флоренци, будет угловой.

29' Парехо со стандарта покатил мяч к линии штрафной площади, но мяч полетел крайне слабо и момент игроки "Леванте" прочитали, гости перехватили мяч и сразу бросились в контратаку.

28' Мирамон на левом фланге нарушил правила против Гуэдеша. Вновь "Валенсия" заработала вполне приличный стандарт.

27' Мирамон прошёл вперёд по правому флангу, а затем Хорхе выполнил прострел в центр штрафной площади, Барди в касание пробил по воротам, но Энис неудачно попал по мячу, будет удар от ворот.

26' Кампанья выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Рохеру, Дьякаби оказался первым на мяче и выбил его в аут.

25' Парехо со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

24' Постиго на своей половине поля нарушил правила против Гомеса. Игроки "Валенсии" заработали на этот раз неплохой стандарт.

23' Вроде бы всё нормально с Гуэдешом, продолжает игру фланговый полузащитник "Валенсии".

22' Гомес сместился к левому флангу, а затем выполнил передачу на ход Родриго, Морено оказался в офсайде и не стал бороться за мяч.

21' Гуэдеш после падения при столкновении с Постиго сразу же схватился за колено, но партнёры по команде не стали выбивать мяч в аут.

20' Постиго здорово сыграл в подкате на левом фланге у своей штрафной площади и тем самым Серхио остановил очередной проход Гуэдеша.

19' В центр поля у нас пока перешла игра, хочется видеть от команд чуть больше ударов по воротам, а не только подходы к штрафной площади.

18' На этот раз Гуэдеш с левого фланга попытался выполнить подачу на дальнюю штангу, но мяч свалился с ноги у Гонсалу и улетел за лицевую линию поля.

17' Гуэдеш с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком низко для Гомеса, вновь защитники "Леванте" его перехватили.

16' Везу в центре поля нарушил правила в борьбе за мяч против Гомеса. Игроки "Валенсии" достаточно быстро разыграли стандарт.

15' Гайя на этот раз выполнил слишком сильную передачу на ход Гуэдешу по левому флангу, будет удар от ворот.

14' Родриго выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Солеру, Карлос немного продвинулся вперёд, а затем попытался выполнить ответный прострел в центр штрафной, защитники "Леванте" сыграли внимательно и перехватили мяч.

13' Родриго из центра поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Макси Гомесу, Фернандес достаточно грамотно вышел из ворот и без особого риска выбил мяч в аут.

12' Гайя ошибся при передаче вперёд на левый фланг, достаточно много футболисты обеих команд ошибаются при передачах вперёд.

11' У "Леванте" сейчас могла получиться очень неплохая контратака, но из центра поля передача на ход Рочине по левому флангу оказалась слишком сильной.

10' Рочина со стандарта выполнил подачу к правому углу линии вратарской, мяч полетел по удобной траектории для Силессена, который при игре на выходе достаточно легко его перехватил.

9' Солер на этот раз нарушил правила против Клерка на левом фланге. "Леванте" заработал относительно неплохой стандарт.

8' Карлос Солер не смог совладать со своей скоростью при проходе вперёд по правому флангу, передача на ход получилась также не самой лучшей, мяч в итоге ушёл в аут.

7' Моралес ошибся с передачей к левому углу линии вратарской, получился хороший подарок для Силессена, который размялся при игре на выходе.

6' Гайя с левого фланга ворвался в штрафную площадь, а затем Хосе выполнил прострел к линии вратарской, Макси Гомесу совсем немного не хватило для удара по воротам.

5' Гомес на правом углу штрафной площади "Леванте" нарушил правила в борьбе за мяч против Везу. Много стыков с самого начала матча в дерби.

4' Парехо со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Дьякаби слишком рано совершил рывок вперёд и в итоге Муктар забрался в офсайд.

3' Рохер на этот раз в борьбе за мяч на левом фланге на своей половине поля отмахнулся от Гильямона. Хавьер Рохас не стал показывать жёлтую карточку на первых минутах встречи.

2' "Леванте" довольно бодро начинает этот матч. Рохер уже отметился ударом по воротам из-за пределов штрафной площади, но мяч попал в защитника "Валенсии".