43' Желтая карточкаГильямон Уго
45' Желтая карточкаРохер Марти
33
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
22
Макси
Гомес
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Гильямон УгоЗащитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
-
32 Хименес ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Ли Кан ИнНападающий
- Нападающий
-
15 Вальехо МануНападающий
-
Главный тренер: Селадес Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
43'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|8
|0.21
|2.
|Парехо Даниэль
|8 (5)
|0.21
|3.
|Гамейро Кевин
|5
|0.13
|4.
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|5.
|Родриго Морено
|2
|0.05
|6.
|Солер Карлос
|2
|0.05
|7.
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|8.
|Черышев Денис
|1
|0.03
|9.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|10.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|11.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|12.
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|13.
|Ли Кан Ин
|1
|0.03
|14.
|Силессен Яспер
|0
|0
|15.
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|11 (4)
|0.29
|2.
|Майораль Борха
|4
|0.11
|3.
|Рочина Рубен
|4
|0.11
|4.
|Кампанья Хосе
|2
|0.05
|5.
|Моралес Луис
|2
|0.05
|6.
|Барди Энис
|2
|0.05
|7.
|Эрнани Фортеш
|2
|0.05
|8.
|Мелеро Гонсало
|1
|0.03
|9.
|Постиго Серхио
|1
|0.03
|10.
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|11.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Вукчевич Никола
|0
|0
|14.
|Клерк Карлос
|0
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|6
|1
|2.
|Парехо Даниэль
|5
|1
|3.
|Васс Даниэль
|5
|0
|4.
|Черышев Денис
|5
|0
|5.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|6.
|Макси Гомес
|5
|0
|7.
|Торрес Ферран
|5
|0
|8.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|9.
|Гайя Хосе
|4
|0
|10.
|Родриго Морено
|2
|1
|11.
|Дьякаби Муктар
|3
|0
|12.
|Солер Карлос
|3
|0
|13.
|Флоренци Алессандро
|1
|1
|14.
|Ли Кан Ин
|1
|1
|15.
|Гарай Эсекиэль
|2
|0
|16.
|Коста Хауме
|2
|0
|17.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|18.
|Силессен Яспер
|1
|0
|19.
|Хауме Доменек
|1
|0
|20.
|Гильямон Уго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вукчевич Никола
|8
|0
|2.
|Постиго Серхио
|5
|0
|3.
|Рохер Марти
|5
|0
|4.
|Кампанья Хосе
|3
|1
|5.
|Рочина Рубен
|4
|0
|6.
|Клерк Карлос
|4
|0
|7.
|Везу Рубен
|4
|0
|8.
|Барди Энис
|4
|0
|9.
|Кабако Эрик
|4
|0
|10.
|Мирамон Хорхе
|3
|0
|11.
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|12.
|Элисео Фалькон
|1
|1
|13.
|Эрнани Фортеш
|1
|1
|14.
|Айтор Фернандес
|2
|0
|15.
|Коке Хорхе II
|2
|0
|16.
|Радоя Неманья
|2
|0
|17.
|Леон Серхио
|2
|0
|18.
|Моралес Луис
|2
|0
|19.
|Майораль Борха
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|3.03% (1)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|30.3% (10)
|Леванте
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|28.57% (8)
|10.71% (3)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =4 -7Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия
Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Леванте Последние 20 матчей: +9 =1 -10Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте
Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Леванте 1:1 Валенсия Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Валенсия Примера Леванте 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Леванте Примера Валенсия 2:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Леванте Примера Леванте 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:1 Леванте Кубок Короля Леванте 0:2 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Валенсия Примера Леванте 1:5 Валенсия Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|63 - 31
|58
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|49 - 19
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 29
|50
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 33
|46
|5.
|Хетафе
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 27
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|31 - 21
|45
|7.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|28
|11
|10
|7
|38 - 39
|43
|8.
|Гранада
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|35 - 33
|41
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|44 - 38
|38
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|29 - 23
|37
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 38
|34
|12.
|Леванте
|0:0 Заявка
|28
|10
|4
|14
|32 - 40
|34
|13.
|Бетис
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|38 - 45
|33
|14.
|Алавес
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 37
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|23 - 33
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 41
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|22 - 34
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 44
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 39
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|23 - 46
|20
Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Леванте
Исход игры
Валенсия
95.2% (160)
Ничья
4.2% (7)
Леванте
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (91)
Меньше
41.67% (65)
Обе команды забьют
Да
57.69% (90)
Нет
42.31% (66)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
45.2% (76)
1:0 Валенсия
19.6% (33)
2:0 Валенсия
17.3% (29)
3:1 Валенсия
4.2% (7)
3:0 Валенсия
2.4% (4)
1:1 Ничья
1.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!