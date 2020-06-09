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Валенсия
 
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Стадион:
Леванте

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 8 0.21
2. Парехо Даниэль 8 (5) 0.21
3. Гамейро Кевин 5 0.13
4. Торрес Ферран 4 0.11
5. Родриго Морено 2 0.05
6. Солер Карлос 2 0.05
7. Васс Даниэль 1 0.03
8. Черышев Денис 1 0.03
9. Кондогбия Жоффрей 1 0.03
10. Габриэль Паулиста 1 0.03
11. Собрино Рубен 1 0.03
12. Вальехо Ману 1 0.03
13. Ли Кан Ин 1 0.03
14. Силессен Яспер 0 0
15. Гуэдеш Гонсалу 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 11 (4) 0.29
2. Майораль Борха 4 0.11
3. Рочина Рубен 4 0.11
4. Кампанья Хосе 2 0.05
5. Моралес Луис 2 0.05
6. Барди Энис 2 0.05
7. Эрнани Фортеш 2 0.05
8. Мелеро Гонсало 1 0.03
9. Постиго Серхио 1 0.03
10. Радоя Неманья 1 0.03
11. Леон Серхио 1 0.03
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Вукчевич Никола 0 0
14. Клерк Карлос 0 0
15. Антонио Гарсия 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Коклен Франсис 6 1
2. Парехо Даниэль 5 1
3. Васс Даниэль 5 0
4. Черышев Денис 5 0
5. Габриэль Паулиста 5 0
6. Макси Гомес 5 0
7. Торрес Ферран 5 0
8. Кондогбия Жоффрей 4 0
9. Гайя Хосе 4 0
10. Родриго Морено 2 1
11. Дьякаби Муктар 3 0
12. Солер Карлос 3 0
13. Флоренци Алессандро 1 1
14. Ли Кан Ин 1 1
15. Гарай Эсекиэль 2 0
16. Коста Хауме 2 0
17. Мангала Эльяким 1 0
18. Силессен Яспер 1 0
19. Хауме Доменек 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Вукчевич Никола 8 0
2. Постиго Серхио 5 0
3. Кампанья Хосе 3 1
4. Рочина Рубен 4 0
5. Клерк Карлос 4 0
6. Рохер Марти 4 0
7. Везу Рубен 4 0
8. Барди Энис 4 0
9. Кабако Эрик 4 0
10. Мирамон Хорхе 3 0
11. Мелеро Гонсало 3 0
12. Элисео Фалькон 1 1
13. Эрнани Фортеш 1 1
14. Айтор Фернандес 2 0
15. Коке Хорхе II 2 0
16. Радоя Неманья 2 0
17. Леон Серхио 2 0
18. Моралес Луис 2 0
19. Майораль Борха 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 3.03% (1) 18.18% (6) 18.18% (6) 21.21% (7) 9.09% (3) 30.3% (10)
 Леванте 14.29% (4) 17.86% (5) 10.71% (3) 17.86% (5) 28.57% (8) 10.71% (3)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия
Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Леванте Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте
Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Леванте 2:4 Валенсия Ла Лига Валенсия 3:1 Леванте Примера Леванте 2:2 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Леванте Примера
Леванте 1:1 Валенсия Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Валенсия Примера Леванте 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Леванте Примера Валенсия 2:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Леванте Примера Леванте 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:1 Леванте Кубок Короля Леванте 0:2 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Валенсия Примера Леванте 1:5 Валенсия Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 27 18 4 5 63 - 31 58
2. Реал Мадрид Заявка 27 16 8 3 49 - 19 56
3. Севилья Заявка 27 13 8 6 39 - 29 47
4. Реал Сосьедад Заявка 27 14 4 9 45 - 33 46
5. Хетафе Заявка 27 13 7 7 37 - 25 46
6. Атлетико М Заявка 27 11 12 4 31 - 21 45
7. Валенсия Заявка 27 11 9 7 38 - 39 42
8. Вильярреал Заявка 27 11 5 11 44 - 38 38
9. Гранада Заявка 27 11 5 11 33 - 32 38
10. Атлетик Б Заявка 27 9 10 8 29 - 23 37
11. Осасуна Заявка 27 8 10 9 34 - 38 34
12. Леванте Заявка 27 10 3 14 32 - 40 33
13. Бетис Заявка 27 8 9 10 38 - 43 33
14. Алавес Заявка 27 8 8 11 29 - 37 32
15. Вальядолид Заявка 27 6 11 10 23 - 33 29
16. Эйбар Заявка 27 7 6 14 27 - 41 27
17. Сельта Заявка 27 5 11 11 22 - 34 26
18. Мальорка Заявка 27 7 4 16 28 - 44 25
19. Леганес Заявка 27 5 8 14 21 - 39 23
20. Эспаньол Заявка 27 4 8 15 23 - 46 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Леванте от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12.06.2020, осталось 2 дня 19 часов 25 минут.


Прогнозы 105
Валенсия 93.3% (98)
X 6.7% (7)
Леванте 0% (0)
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Прогнозы на матч Валенсия - Леванте

Исход игры
Валенсия
93.3% (98)
Ничья
6.7% (7)
Леванте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.84% (51)
Меньше
45.16% (42)
Обе команды забьют
Да
55.91% (52)
Нет
44.09% (41)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
42.9% (45)
2:0 Валенсия
21% (22)
1:0 Валенсия
16.2% (17)
3:1 Валенсия
2.9% (3)
1:1 Ничья
2.9% (3)
3:0 Валенсия
1.9% (2)
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