Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|8
|0.21
|2.
|Парехо Даниэль
|8 (5)
|0.21
|3.
|Гамейро Кевин
|5
|0.13
|4.
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|5.
|Родриго Морено
|2
|0.05
|6.
|Солер Карлос
|2
|0.05
|7.
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|8.
|Черышев Денис
|1
|0.03
|9.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|10.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|11.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|12.
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|13.
|Ли Кан Ин
|1
|0.03
|14.
|Силессен Яспер
|0
|0
|15.
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|11 (4)
|0.29
|2.
|Майораль Борха
|4
|0.11
|3.
|Рочина Рубен
|4
|0.11
|4.
|Кампанья Хосе
|2
|0.05
|5.
|Моралес Луис
|2
|0.05
|6.
|Барди Энис
|2
|0.05
|7.
|Эрнани Фортеш
|2
|0.05
|8.
|Мелеро Гонсало
|1
|0.03
|9.
|Постиго Серхио
|1
|0.03
|10.
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|11.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Вукчевич Никола
|0
|0
|14.
|Клерк Карлос
|0
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|6
|1
|2.
|Парехо Даниэль
|5
|1
|3.
|Васс Даниэль
|5
|0
|4.
|Черышев Денис
|5
|0
|5.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|6.
|Макси Гомес
|5
|0
|7.
|Торрес Ферран
|5
|0
|8.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|9.
|Гайя Хосе
|4
|0
|10.
|Родриго Морено
|2
|1
|11.
|Дьякаби Муктар
|3
|0
|12.
|Солер Карлос
|3
|0
|13.
|Флоренци Алессандро
|1
|1
|14.
|Ли Кан Ин
|1
|1
|15.
|Гарай Эсекиэль
|2
|0
|16.
|Коста Хауме
|2
|0
|17.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|18.
|Силессен Яспер
|1
|0
|19.
|Хауме Доменек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вукчевич Никола
|8
|0
|2.
|Постиго Серхио
|5
|0
|3.
|Кампанья Хосе
|3
|1
|4.
|Рочина Рубен
|4
|0
|5.
|Клерк Карлос
|4
|0
|6.
|Рохер Марти
|4
|0
|7.
|Везу Рубен
|4
|0
|8.
|Барди Энис
|4
|0
|9.
|Кабако Эрик
|4
|0
|10.
|Мирамон Хорхе
|3
|0
|11.
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|12.
|Элисео Фалькон
|1
|1
|13.
|Эрнани Фортеш
|1
|1
|14.
|Айтор Фернандес
|2
|0
|15.
|Коке Хорхе II
|2
|0
|16.
|Радоя Неманья
|2
|0
|17.
|Леон Серхио
|2
|0
|18.
|Моралес Луис
|2
|0
|19.
|Майораль Борха
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|3.03% (1)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|30.3% (10)
|Леванте
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|28.57% (8)
|10.71% (3)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =4 -7Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия
Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Леванте Последние 20 матчей: +9 =1 -10Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте
Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Леванте 1:1 Валенсия Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Валенсия Примера Леванте 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Леванте Примера Валенсия 2:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Леванте Примера Леванте 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:1 Леванте Кубок Короля Леванте 0:2 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Валенсия Примера Леванте 1:5 Валенсия Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|63 - 31
|58
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|49 - 19
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 29
|47
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 33
|46
|5.
|Хетафе
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|37 - 25
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|31 - 21
|45
|7.
|Валенсия
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 39
|42
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|44 - 38
|38
|9.
|Гранада
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|33 - 32
|38
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|29 - 23
|37
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 38
|34
|12.
|Леванте
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|32 - 40
|33
|13.
|Бетис
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|38 - 43
|33
|14.
|Алавес
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 37
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|23 - 33
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 41
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|22 - 34
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 44
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 39
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|23 - 46
|20
Прогнозы на матч Валенсия - Леванте
Исход игры
Валенсия
93.3% (98)
Ничья
6.7% (7)
Леванте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.84% (51)
Меньше
45.16% (42)
Обе команды забьют
Да
55.91% (52)
Нет
44.09% (41)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
42.9% (45)
2:0 Валенсия
21% (22)
1:0 Валенсия
16.2% (17)
3:1 Валенсия
2.9% (3)
1:1 Ничья
2.9% (3)
3:0 Валенсия
1.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!