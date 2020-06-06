Боавишта
0:1
Конец матча
Стадион: Бесса
Морейренсе
13' Желтая карточкаГабриэльзиньо
0:1
48' ГолСоареш Филипе
62' Желтая карточкаАуашерия Билель
71' Желтая карточкаАка Яу
88' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
89' Желтая карточкаПачеку Фабиу
90' Желтая карточкаНуну Педру
90' Желтая карточкаМанкони Сориано
0:1
90' Не забитый пенальтиКарраса Моура
90' Желтая карточкаНерис
90' Вторая желтая карточкаФабиано Лейсманн
90' Желтая карточкаРосич Лазар
90
Лейте
Элтон
27
Нерис
88
Ака
Яу
26
Алекс
Соареш
29
Абреу
Фабиу
- Основной состав
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Нжие ЮсуфаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Алекс СоарешПолузащитник
-
29 Абреу ФабиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Халлиш РафикЗащитник
- Полузащитник
-
22 Сингх ЛютерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Нуну ПедруНападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
Ход матча
13'
48'
0:1
62'
71'
77'
88'
89'
90'
90'
90'
0:1
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тавареш Эриберту
|3
|0.09
|2.
|Карраса Моура
|2
|0.06
|3.
|Стоилькович Никола
|2
|0.06
|4.
|Рафаэл Коста
|2 (1)
|0.06
|5.
|Матеуш Галиану
|1
|0.03
|6.
|Кошта Рикарду
|1
|0.03
|7.
|Кассиано Диас
|1
|0.03
|8.
|Нжие Юсуфа
|1
|0.03
|9.
|Тальяпьетра Лукас
|1
|0.03
|10.
|Дуланто Густаво
|1
|0.03
|11.
|Нерис
|1
|0.03
|12.
|Буэно Альберто
|0
|0
|13.
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
|14.
|Паулиньо III
|0
|0
|15.
|Хавьер Марлон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абреу Фабиу
|10
|0.29
|2.
|Соареш Филипе
|4
|0.12
|3.
|Нене Да Сильва
|4 (1)
|0.12
|4.
|Витория Стивен
|4 (2)
|0.12
|5.
|Сингх Лютер
|3
|0.09
|6.
|Нуну Педру
|2
|0.06
|7.
|Росич Лазар
|2
|0.06
|8.
|Ауашерия Билель
|1
|0.03
|9.
|Пачеку Фабиу
|1
|0.03
|10.
|Габриэльзиньо
|1
|0.03
|11.
|Аурелиу Жоау
|1
|0.03
|12.
|Сантос Яго
|1
|0.03
|13.
|Машаду Луиш
|1
|0.03
|14.
|Д'Альберто Антони
|0
|0
|15.
|Abdu
|0
|0
|16.
|Халлиш Рафик
|0
|0
|17.
|Манкони Сориано
|0
|0
|18.
|Пасинато Матеус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ака Яу
|9
|0
|2.
|Фабиано Лейсманн
|6
|1
|3.
|Обиора Нванкво
|7
|0
|4.
|Нерис
|7
|0
|5.
|Зауэр Густаво
|5
|1
|6.
|Хавьер Марлон
|5
|1
|7.
|Стоилькович Никола
|5
|0
|8.
|Кошта Рикарду
|4
|0
|9.
|Кассиано Диас
|4
|0
|10.
|Паулиньо III
|4
|0
|11.
|Рафаэл Коста
|4
|0
|12.
|Матеуш Галиану
|3
|0
|13.
|Бракалли Рафаэл
|3
|0
|14.
|Дуланто Густаво
|1
|1
|15.
|Лейте Элтон
|2
|0
|16.
|Рейзиньо Мигель
|2
|0
|17.
|Буэно Альберто
|1
|0
|18.
|Карраса Моура
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пачеку Фабиу
|7
|0
|2.
|Сантос Яго
|4
|1
|3.
|Соареш Филипе
|4
|1
|4.
|Аурелиу Жоау
|5
|0
|5.
|Нене Да Сильва
|5
|0
|6.
|Витория Стивен
|4
|0
|7.
|Росич Лазар
|4
|0
|8.
|Ауашерия Билель
|4
|0
|9.
|Алекс Соареш
|3
|0
|10.
|Нуну Педру
|3
|0
|11.
|Машаду Луиш
|3
|0
|12.
|Халлиш Рафик
|1
|1
|13.
|Манкони Сориано
|2
|0
|14.
|Камара Ибраима III
|1
|0
|15.
|Абреу Фабиу
|1
|0
|16.
|Сингх Лютер
|1
|0
|17.
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|18.
|Abdu
|1
|0
|19.
|Габриэльзиньо
|1
|0
|20.
|Джаван
|1
|0
|21.
|Пасинато Матеус
|1
|0
|22.
|Bruno Silva1
|1
|0
|23.
|Luiz Henrique2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боавишта
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|Морейренсе
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: +5 =5 -10Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш
Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авиш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту Витория Сетубал 1:0 Боавишта Боавишта 2:0 Брага Морейренсе 1:1 Боавишта Шавиш 2:1 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Жил Висенте 0:0 Боавишта
Морейренсе Последние 20 матчей: +6 =8 -6Морейренсе 2:0 Маритиму Бенфика 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:1 Санта-Клара Портимоненсе 1:1 Морейренсе
Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Жил Висенте 1:5 Морейренсе Морейренсе 1:2 Брага Тондела 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:4 Порту Пасуш де Феррейра 1:0 Морейренсе Морейренсе 2:1 Белененсеш Спортинг Л 1:0 Морейренсе Морейренсе 3:2 Авиш Морейренсе 1:3 Мафра Фамаликан 3:3 Морейренсе Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 1:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта Фабрил 1:3 Морейренсе Маритиму 2:1 Морейренсе
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Морейренсе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:3 Морейренсе Примейра-лига Боавишта 3:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|25
|19
|3
|3
|52 - 14
|60
|2.
|Порту
|Заявка
|25
|19
|3
|3
|51 - 18
|60
|3.
|Брага
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|43 - 29
|46
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|39 - 28
|43
|5.
|Фамаликан
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|40 - 41
|40
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|32 - 23
|38
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|42 - 27
|38
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|22 - 28
|33
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|35 - 32
|33
|10.
|Жил Висенте
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|25 - 30
|30
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|21 - 38
|29
|12.
|Боавишта
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|19 - 24
|29
|13.
|Витория Сетубал
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|18 - 28
|29
|14.
|Тондела
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|20 - 30
|26
|15.
|Маритиму
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|23 - 33
|25
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|18 - 34
|22
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|17 - 34
|19
|18.
|Авиш
|Заявка
|25
|4
|1
|20
|23 - 49
|13
Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Морейренсе
Исход игры
Боавишта
50.4% (69)
Ничья
39.4% (54)
Морейренсе
10.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
22.96% (31)
Меньше
77.04% (104)
Обе команды забьют
Да
58.52% (79)
Нет
41.48% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (48)
1:0 Боавишта
29.2% (40)
2:1 Боавишта
13.9% (19)
2:0 Боавишта
5.8% (8)
1:2 Морейренсе
5.1% (7)
0:1 Морейренсе
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:1 Боавишта
1.5% (2)
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