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  3. Португалия
Боавишта
0:1
Конец матча

Стадион:
Морейренсе
0'
13' Желтая карточка
Габриэльзиньо
0:1
48' Гол
Соареш Филипе
62' Желтая карточка
Ауашерия Билель
71' Желтая карточка
Ака Яу
88' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
89' Желтая карточка
Пачеку Фабиу
90' Желтая карточка
Нуну Педру
90' Желтая карточка
Манкони Сориано
0:1
90' Не забитый пенальти
Карраса Моура
90' Желтая карточка
Нерис
90' Вторая желтая карточка
Фабиано Лейсманн
90' Желтая карточка
Росич Лазар
90'+7
90
Лейте
Элтон
17
Карраса
Моура
27
Нерис
22
Кошта
Рикарду
18
Фабиано
Лейсманн
30
Паулиньо
Жозе
88
Ака
Яу
8
Зауэр
Густаво
91
Тавареш
Эриберту
39
Кассиано
Диас
14
Буэно
Альберто
14
Пасинато
Матеус
2
Аурелиу
Жоау
4
Сантос
Яго
3
Росич
Лазар
5
Д'Альберто
Антони
10
Ауашерия
Билель
6
Пачеку
Фабиу
21
Соареш
Филипе
26
Алекс
Соареш
29
Абреу
Фабиу
90
Габриэльзиньо
Боавишта
4-4-2
Морейренсе
4-4-2

Ход матча

13'
 
Габриэльзиньо
48'
0:1
Соареш Филипе
62'
 
Ауашерия Билель
64'
Кардосо Фернандо
Тавареш Эриберту
 
66'
 
Нуну Педру
Габриэльзиньо
71'
Ака Яу
 
77'
Нжие Юсуфа
Ака Яу
 
77'
Хавьер Марлон
Кошта Рикарду
 
88'
Фабиано Лейсманн
 
89'
 
Пачеку Фабиу
90'
 
Манкони Сориано
Пачеку Фабиу
90'
 
Нуну Педру
90'
 
Манкони Сориано
90'
Карраса Моура
0:1
90'
Нерис
 
90'
Фабиано Лейсманн
 
90'
 
Росич Лазар

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тавареш Эриберту 3 0.09
2. Карраса Моура 2 0.06
3. Стоилькович Никола 2 0.06
4. Рафаэл Коста 2 (1) 0.06
5. Матеуш Галиану 1 0.03
6. Кошта Рикарду 1 0.03
7. Кассиано Диас 1 0.03
8. Нжие Юсуфа 1 0.03
9. Тальяпьетра Лукас 1 0.03
10. Дуланто Густаво 1 0.03
11. Нерис 1 0.03
12. Буэно Альберто 0 0
13. Фабиано Лейсманн 0 0
14. Паулиньо III 0 0
15. Хавьер Марлон 0 0
Морейренсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абреу Фабиу 10 0.29
2. Соареш Филипе 4 0.12
3. Нене Да Сильва 4 (1) 0.12
4. Витория Стивен 4 (2) 0.12
5. Сингх Лютер 3 0.09
6. Нуну Педру 2 0.06
7. Росич Лазар 2 0.06
8. Ауашерия Билель 1 0.03
9. Пачеку Фабиу 1 0.03
10. Габриэльзиньо 1 0.03
11. Аурелиу Жоау 1 0.03
12. Сантос Яго 1 0.03
13. Машаду Луиш 1 0.03
14. Д'Альберто Антони 0 0
15. Abdu 0 0
16. Халлиш Рафик 0 0
17. Манкони Сориано 0 0
18. Пасинато Матеус 0 0

Карточки

Боавишта
# Игрок      
1. Ака Яу 9 0
2. Фабиано Лейсманн 6 1
3. Обиора Нванкво 7 0
4. Нерис 7 0
5. Зауэр Густаво 5 1
6. Хавьер Марлон 5 1
7. Стоилькович Никола 5 0
8. Кошта Рикарду 4 0
9. Кассиано Диас 4 0
10. Паулиньо III 4 0
11. Рафаэл Коста 4 0
12. Матеуш Галиану 3 0
13. Бракалли Рафаэл 3 0
14. Дуланто Густаво 1 1
15. Лейте Элтон 2 0
16. Рейзиньо Мигель 2 0
17. Буэно Альберто 1 0
18. Карраса Моура 1 0
Морейренсе
# Игрок      
1. Пачеку Фабиу 7 0
2. Сантос Яго 4 1
3. Соареш Филипе 4 1
4. Аурелиу Жоау 5 0
5. Нене Да Сильва 5 0
6. Витория Стивен 4 0
7. Росич Лазар 4 0
8. Ауашерия Билель 4 0
9. Алекс Соареш 3 0
10. Нуну Педру 3 0
11. Машаду Луиш 3 0
12. Халлиш Рафик 1 1
13. Манкони Сориано 2 0
14. Камара Ибраима III 1 0
15. Абреу Фабиу 1 0
16. Сингх Лютер 1 0
17. Д'Альберто Антони 1 0
18. Abdu 1 0
19. Габриэльзиньо 1 0
20. Джаван 1 0
21. Пасинато Матеус 1 0
22. Bruno Silva1 1 0
23. Luiz Henrique2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боавишта 35.71% (5) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1)
 Морейренсе 14.71% (5) 11.76% (4) 14.71% (5) 14.71% (5) 23.53% (8) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш
Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авиш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту Витория Сетубал 1:0 Боавишта Боавишта 2:0 Брага Морейренсе 1:1 Боавишта Шавиш 2:1 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Жил Висенте 0:0 Боавишта
Морейренсе Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Морейренсе 2:0 Маритиму Бенфика 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:1 Санта-Клара Портимоненсе 1:1 Морейренсе
Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Жил Висенте 1:5 Морейренсе Морейренсе 1:2 Брага Тондела 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:4 Порту Пасуш де Феррейра 1:0 Морейренсе Морейренсе 2:1 Белененсеш Спортинг Л 1:0 Морейренсе Морейренсе 3:2 Авиш Морейренсе 1:3 Мафра Фамаликан 3:3 Морейренсе Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 1:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта Фабрил 1:3 Морейренсе Маритиму 2:1 Морейренсе

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Морейренсе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Морейренсе 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 3:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 2:1 Боавишта Примейра-лига Морейренсе 0:3 Боавишта Товарищеские матчи
Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:3 Морейренсе Примейра-лига Боавишта 3:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 25 19 3 3 52 - 14 60
2. Порту Заявка 25 19 3 3 51 - 18 60
3. Брага Заявка 25 14 4 7 43 - 29 46
4. Спортинг Л Заявка 25 13 4 8 39 - 28 43
5. Фамаликан Заявка 25 11 7 7 40 - 41 40
6. Риу Аве Заявка 24 10 8 6 32 - 23 38
7. Витория Гимарайнш Заявка 25 10 8 7 42 - 27 38
8. Санта-Клара Заявка 25 9 6 10 22 - 28 33
9. Морейренсе Заявка 25 8 9 8 35 - 32 33
10. Жил Висенте Заявка 25 7 9 9 25 - 30 30
11. Белененсеш Заявка 25 8 5 12 21 - 38 29
12. Боавишта Заявка 25 7 8 10 19 - 24 29
13. Витория Сетубал Заявка 25 6 11 8 18 - 28 29
14. Тондела Заявка 25 6 8 11 20 - 30 26
15. Маритиму Заявка 25 5 10 10 23 - 33 25
16. Пасуш де Феррейра Заявка 24 6 4 14 18 - 34 22
17. Портимоненсе Заявка 25 3 10 12 17 - 34 19
18. Авиш Заявка 25 4 1 20 23 - 49 13
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    Габриэльзиньо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Боавишта 50.4% (69)
X 39.4% (54)
Морейренсе 10.2% (14)
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Новости

Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Морейренсе

Исход игры
Боавишта
50.4% (69)
Ничья
39.4% (54)
Морейренсе
10.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
22.96% (31)
Меньше
77.04% (104)
Обе команды забьют
Да
58.52% (79)
Нет
41.48% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (48)
1:0 Боавишта
29.2% (40)
2:1 Боавишта
13.9% (19)
2:0 Боавишта
5.8% (8)
1:2 Морейренсе
5.1% (7)
0:1 Морейренсе
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:1 Боавишта
1.5% (2)
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