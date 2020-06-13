22
Будимир
Анте
18
Альба
Жорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Салибур ЯнисНападающий
-
12 Баба Идрис
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Мончу РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Пуч РикардНападающий
-
31 Ансу ФатиНападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|9
|0.24
|2.
|Родригес Даниэль
|5 (1)
|0.13
|3.
|Лаго Жуниор
|4 (3)
|0.11
|4.
|Сальва Севилья
|3 (2)
|0.08
|5.
|Кубо Такефуса
|3
|0.08
|6.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.05
|7.
|Раильо Антонио
|1
|0.03
|8.
|Фебас Алейкс
|0
|0
|9.
|Састре Хуан
|0
|0
|10.
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|11.
|Посо Алехандро
|0
|0
|12.
|Гамес Франсиско
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|19 (3)
|0.5
|2.
|Суарес Луис
|11 (1)
|0.29
|3.
|Гризманн Антуан
|8
|0.21
|4.
|Видаль Артуро
|6
|0.16
|5.
|Ансу Фати
|4
|0.11
|6.
|Мело Артур
|3
|0.08
|7.
|Бускетс Серхио
|2
|0.05
|8.
|Де Йонг Френки
|2
|0.05
|9.
|Ленгле Клеман
|2
|0.05
|10.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|11.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|12.
|Альба Жорди
|1
|0.03
|13.
|Пике Херард
|1
|0.03
|14.
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|15.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|16.
|Ракитич Иван
|0
|0
|17.
|Тер Штеген Марк-Андре
|0
|0
|18.
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сальва Севилья
|8
|1
|2.
|Раильо Антонио
|5
|1
|3.
|Будимир Анте
|6
|0
|4.
|Агбеньену Лумор
|4
|1
|5.
|Баба Идрис
|5
|0
|6.
|Рейна Маноло
|4
|0
|7.
|Родригес Даниэль
|4
|0
|8.
|Вальент Мартин
|4
|0
|9.
|Састре Хуан
|4
|0
|10.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|11.
|Фебас Алейкс
|3
|0
|12.
|Лаго Жуниор
|2
|0
|13.
|Гамес Франсиско
|2
|0
|14.
|Кубо Такефуса
|2
|0
|15.
|Фабрисио Агосто
|1
|0
|16.
|Кампос Хиско
|1
|0
|17.
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|18.
|Пратс Абдон
|1
|0
|19.
|Баба Абдул
|1
|0
|20.
|Седлар Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|11
|0
|2.
|Ленгле Клеман
|7
|2
|3.
|Бускетс Серхио
|8
|0
|4.
|Роберто Серхи
|7
|0
|5.
|Альба Жорди
|4
|0
|6.
|Суарес Луис
|4
|0
|7.
|Юмтити Самуэль
|4
|0
|8.
|Де Йонг Френки
|2
|1
|9.
|Месси Лионель
|3
|0
|10.
|Видаль Артуро
|3
|0
|11.
|Фирпо Жуниор
|3
|0
|12.
|Дембеле Усман
|1
|1
|13.
|Ракитич Иван
|2
|0
|14.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|15.
|Ансу Фати
|2
|0
|16.
|Араухо Рональд
|0
|1
|17.
|Мело Артур
|1
|0
|18.
|Семеду Нелсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальорка
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|14.81% (4)
|Барселона
|15.87% (10)
|7.94% (5)
|26.98% (17)
|19.05% (12)
|11.11% (7)
|19.05% (12)
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: +6 =3 -11Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес
Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна
Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар
Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:2 Барселона Интер Милан 1:2 Барселона Барселона 5:2 Мальорка Атлетико М 0:1 Барселона
Последние игры между собой
Мальорка: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 11
Барселона: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 2
Барселона 5:0 Мальорка Примера Мальорка 0:3 Барселона Примера Барселона 1:1 Мальорка Примера Мальорка 0:1 Барселона Примера Барселона 4:2 Мальорка Примера Мальорка 2:1 Барселона Примера Мальорка 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 2:0 Мальорка Кубок Короля Барселона 3:1 Мальорка Примера Барселона 2:3 Мальорка Первый дивизион Мальорка 0:2 Барселона Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|63 - 31
|58
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|49 - 19
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 29
|50
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 33
|46
|5.
|Хетафе
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 27
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|31 - 21
|45
|7.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|45 - 38
|41
|9.
|Гранада
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|35 - 33
|41
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|29 - 23
|37
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 38
|34
|12.
|Леванте
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|33 - 41
|34
|13.
|Бетис
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|38 - 45
|33
|14.
|Алавес
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 34
|32
|16.
|Эйбар
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 41
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 35
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 44
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|22 - 41
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|25 - 46
|23
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Барселона
Исход игры
Мальорка
1.1% (2)
Ничья
2.7% (5)
Барселона
96.2% (176)
Тотал 2.5
Больше
58.58% (99)
Меньше
41.42% (70)
Обе команды забьют
Да
44.97% (76)
Нет
55.03% (93)
Популярный счёт
0:2 Барселона
31.7% (58)
1:3 Барселона
20.8% (38)
1:2 Барселона
15.3% (28)
0:3 Барселона
10.4% (19)
0:1 Барселона
6% (11)
0:4 Барселона
1.6% (3)
2:3 Барселона
1.6% (3)
1:4 Барселона
1.1% (2)
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