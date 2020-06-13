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Мальорка
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Барселона
0' 1'
1
Рейна
Маноло
7
Посо
Алехандро
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
2
Састре
Хуан
14
Родригес
Даниэль
6
Педраса
Марк
8
Сальва
Севилья
26
Кубо
Такефуса
29
Эрнандес
Хуан
22
Будимир
Анте
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
20
Роберто
Серхи
3
Пике
Херард
33
Араухо
Рональд
18
Альба
Жорди
22
Видаль
Артуро
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
10
Месси
Лионель
19
Брайтвайт Мартин
17
Гризманн
Антуан
Мальорка
4-4-2
Барселона
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 9 0.24
2. Родригес Даниэль 5 (1) 0.13
3. Лаго Жуниор 4 (3) 0.11
4. Сальва Севилья 3 (2) 0.08
5. Кубо Такефуса 3 0.08
6. Эрнандес Хуан 2 0.05
7. Раильо Антонио 1 0.03
8. Фебас Алейкс 0 0
9. Састре Хуан 0 0
10. Агбеньену Лумор 0 0
11. Посо Алехандро 0 0
12. Гамес Франсиско 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 19 (3) 0.5
2. Суарес Луис 11 (1) 0.29
3. Гризманн Антуан 8 0.21
4. Видаль Артуро 6 0.16
5. Ансу Фати 4 0.11
6. Мело Артур 3 0.08
7. Бускетс Серхио 2 0.05
8. Де Йонг Френки 2 0.05
9. Ленгле Клеман 2 0.05
10. Роберто Серхи 1 0.03
11. Перес Карлес 1 0.03
12. Альба Жорди 1 0.03
13. Пике Херард 1 0.03
14. Дембеле Усман 1 0.03
15. Фирпо Жуниор 1 0.03
16. Ракитич Иван 0 0
17. Тер Штеген Марк-Андре 0 0
18. Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Мальорка
# Игрок      
1. Сальва Севилья 8 1
2. Раильо Антонио 5 1
3. Будимир Анте 6 0
4. Агбеньену Лумор 4 1
5. Баба Идрис 5 0
6. Рейна Маноло 4 0
7. Родригес Даниэль 4 0
8. Вальент Мартин 4 0
9. Састре Хуан 4 0
10. Эрнандес Хуан 3 0
11. Фебас Алейкс 3 0
12. Лаго Жуниор 2 0
13. Гамес Франсиско 2 0
14. Кубо Такефуса 2 0
15. Фабрисио Агосто 1 0
16. Кампос Хиско 1 0
17. Чаварриа Пабло 1 0
18. Пратс Абдон 1 0
19. Баба Абдул 1 0
20. Седлар Александр 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 11 0
2. Ленгле Клеман 7 2
3. Бускетс Серхио 8 0
4. Роберто Серхи 7 0
5. Альба Жорди 4 0
6. Суарес Луис 4 0
7. Юмтити Самуэль 4 0
8. Де Йонг Френки 2 1
9. Месси Лионель 3 0
10. Видаль Артуро 3 0
11. Фирпо Жуниор 3 0
12. Дембеле Усман 1 1
13. Ракитич Иван 2 0
14. Гризманн Антуан 2 0
15. Ансу Фати 2 0
16. Араухо Рональд 0 1
17. Мело Артур 1 0
18. Семеду Нелсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальорка 14.81% (4) 18.52% (5) 18.52% (5) 7.41% (2) 25.93% (7) 14.81% (4)
 Барселона 15.87% (10) 7.94% (5) 26.98% (17) 19.05% (12) 11.11% (7) 19.05% (12)

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес
Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна
Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар
Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:2 Барселона Интер Милан 1:2 Барселона Барселона 5:2 Мальорка Атлетико М 0:1 Барселона

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 11
Барселона: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 2
Барселона 5:2 Мальорка Ла Лига Барселона 5:0 Мальорка Примера Мальорка 2:4 Барселона Примера Мальорка 0:2 Барселона Примера
Барселона 5:0 Мальорка Примера Мальорка 0:3 Барселона Примера Барселона 1:1 Мальорка Примера Мальорка 0:1 Барселона Примера Барселона 4:2 Мальорка Примера Мальорка 2:1 Барселона Примера Мальорка 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 2:0 Мальорка Кубок Короля Барселона 3:1 Мальорка Примера Барселона 2:3 Мальорка Первый дивизион Мальорка 0:2 Барселона Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 27 18 4 5 63 - 31 58
2. Реал Мадрид Заявка 27 16 8 3 49 - 19 56
3. Севилья Заявка 28 14 8 6 41 - 29 50
4. Реал Сосьедад Заявка 27 14 4 9 45 - 33 46
5. Хетафе Заявка 28 13 7 8 38 - 27 46
6. Атлетико М Заявка 27 11 12 4 31 - 21 45
7. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
8. Вильярреал Заявка 28 12 5 11 45 - 38 41
9. Гранада Заявка 28 12 5 11 35 - 33 41
10. Атлетик Б Заявка 27 9 10 8 29 - 23 37
11. Осасуна Заявка 27 8 10 9 34 - 38 34
12. Леванте Заявка 28 10 4 14 33 - 41 34
13. Бетис Заявка 28 8 9 11 38 - 45 33
14. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Вальядолид Заявка 28 7 11 10 25 - 34 32
16. Эйбар Заявка 27 7 6 14 27 - 41 27
17. Сельта Заявка 28 5 11 12 22 - 35 26
18. Мальорка Заявка 27 7 4 16 28 - 44 25
19. Леганес Заявка 28 5 8 15 22 - 41 23
20. Эспаньол Заявка 28 5 8 15 25 - 46 23
  • Первый тайм
  • 2'
    "Мальорка" играет в красных футболках и чёрных трусах, "Барселона" - в бирюзовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Иберостаре"!
  • Первый тайм
  • 1'
    Барселона начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Барселона

Исход игры
Мальорка
1.1% (2)
Ничья
2.7% (5)
Барселона
96.2% (176)
Тотал 2.5
Больше
58.58% (99)
Меньше
41.42% (70)
Обе команды забьют
Да
44.97% (76)
Нет
55.03% (93)
Популярный счёт
0:2 Барселона
31.7% (58)
1:3 Барселона
20.8% (38)
1:2 Барселона
15.3% (28)
0:3 Барселона
10.4% (19)
0:1 Барселона
6% (11)
0:4 Барселона
1.6% (3)
2:3 Барселона
1.6% (3)
1:4 Барселона
1.1% (2)
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