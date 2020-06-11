ничья в дерби
Алексей Антоненко #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окампос Лукас
|10 (2)
|0.26
|2.
|Де Йонг Люк
|5
|0.13
|3.
|Нолито Агудо
|3
|0.08
|4.
|Васкес Франко
|3
|0.08
|5.
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.08
|6.
|Банега Эвер
|2 (2)
|0.05
|7.
|Хордан Хоан
|2
|0.05
|8.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.05
|9.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.05
|10.
|Регилон Серхио
|1
|0.03
|11.
|Торрес Оливер
|1
|0.03
|12.
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|13.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|14.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|15.
|Чичарито
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морон Лорен
|9
|0.24
|2.
|Хоакин Санчес
|8 (2)
|0.21
|3.
|Фекир Набиль
|7 (1)
|0.18
|4.
|Каналес Серхио
|4 (2)
|0.11
|5.
|Эмерсон Жуниор
|3
|0.08
|6.
|Иглесиас Борха
|3
|0.08
|7.
|Бартра Марк
|2
|0.05
|8.
|Сидней
|1
|0.03
|9.
|Тельо Кристиан
|1
|0.03
|10.
|Морено Алекс
|0
|0
|11.
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|12.
|Барраган Антонио
|0
|0
|13.
|Феддал Зу
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|10
|0
|2.
|Окампос Лукас
|7
|1
|3.
|Карлос Диего Сантос
|7
|0
|4.
|Регилон Серхио
|7
|0
|5.
|Банега Эвер
|6
|0
|6.
|Гудель Неманья
|5
|0
|7.
|Торрес Оливер
|5
|0
|8.
|Навас Хесус
|4
|0
|9.
|Васкес Франко
|4
|0
|10.
|Хордан Хоан
|4
|0
|11.
|Карришу Даниэль
|3
|0
|12.
|Кунде Жюль
|3
|0
|13.
|Хиль Бриан
|3
|0
|14.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|15.
|Серхи Гомес
|2
|0
|16.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Феддал Зу
|6
|2
|2.
|Гуардадо Андрес
|9
|0
|3.
|Манди Аисса
|8
|0
|4.
|Эмерсон Жуниор
|8
|0
|5.
|Фекир Набиль
|6
|1
|6.
|Карвалью Вилльям
|4
|1
|7.
|Бартра Марк
|5
|0
|8.
|Роблес Жоэль
|3
|1
|9.
|Каналес Серхио
|4
|0
|10.
|Хоакин Санчес
|4
|0
|11.
|Морон Лорен
|2
|1
|12.
|Морено Алекс
|3
|0
|13.
|Иглесиас Борха
|1
|1
|14.
|Барраган Антонио
|2
|0
|15.
|Гарсия Хави
|2
|0
|16.
|Гонсалес Эдгар
|2
|0
|17.
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|18.
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|19.
|Гидо Родригес
|1
|0
|20.
|Аленья Карлес
|1
|0
|21.
|Гутьеррес Исмаэль
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|21.62% (8)
|8.11% (3)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|Бетис
|27.27% (9)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|6.06% (2)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|63 - 31
|58
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|49 - 19
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 29
|47
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 33
|46
|5.
|Хетафе
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|37 - 25
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|31 - 21
|45
|7.
|Валенсия
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 39
|42
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|44 - 38
|38
|9.
|Гранада
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|33 - 32
|38
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|29 - 23
|37
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 38
|34
|12.
|Леванте
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|32 - 40
|33
|13.
|Бетис
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|38 - 43
|33
|14.
|Алавес
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 37
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|23 - 33
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 41
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|22 - 34
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 44
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 39
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|23 - 46
|20