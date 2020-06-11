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Севилья
 
Позже

Стадион:
Бетис
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
23
Регилон
Серхио
24
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Банега
Эвер
14
Сусо
Хесус
19
Де
Йонг
Люк
8
Нолито
Агудо
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
32
Гонсалес
Эдгар
10
Каналес
Серхио
18
Гуардадо
Андрес
11
Тельо
Кристиан
8
Фекир
Набиль
9
Иглесиас
Борха
Севилья
4-3-3
Бетис
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окампос Лукас 10 (2) 0.26
2. Де Йонг Люк 5 0.13
3. Нолито Агудо 3 0.08
4. Васкес Франко 3 0.08
5. Эн-Несири Юссеф 3 0.08
6. Банега Эвер 2 (2) 0.05
7. Хордан Хоан 2 0.05
8. Мунир Эль-Хаддади 2 0.05
9. Карлос Диего Сантос 2 0.05
10. Регилон Серхио 1 0.03
11. Торрес Оливер 1 0.03
12. Фернандо Режес 1 0.03
13. Сусо Хесус 1 0.03
14. Кунде Жюль 1 0.03
15. Чичарито 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 9 0.24
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 4 (2) 0.11
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 2 0.05
8. Сидней 1 0.03
9. Тельо Кристиан 1 0.03
10. Морено Алекс 0 0
11. Гуардадо Андрес 0 0
12. Барраган Антонио 0 0
13. Феддал Зу 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 10 0
2. Окампос Лукас 7 1
3. Карлос Диего Сантос 7 0
4. Регилон Серхио 7 0
5. Банега Эвер 6 0
6. Гудель Неманья 5 0
7. Торрес Оливер 5 0
8. Навас Хесус 4 0
9. Васкес Франко 4 0
10. Хордан Хоан 4 0
11. Карришу Даниэль 3 0
12. Кунде Жюль 3 0
13. Хиль Бриан 3 0
14. Эскудеро Серхио 2 0
15. Серхи Гомес 2 0
16. Де Йонг Люк 1 0
17. Мунир Эль-Хаддади 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 6 2
2. Гуардадо Андрес 9 0
3. Манди Аисса 8 0
4. Эмерсон Жуниор 8 0
5. Фекир Набиль 6 1
6. Карвалью Вилльям 4 1
7. Бартра Марк 5 0
8. Роблес Жоэль 3 1
9. Каналес Серхио 4 0
10. Хоакин Санчес 4 0
11. Морон Лорен 2 1
12. Морено Алекс 3 0
13. Иглесиас Борха 1 1
14. Барраган Антонио 2 0
15. Гарсия Хави 2 0
16. Гонсалес Эдгар 2 0
17. Педраса Альфонсо 1 0
18. Каптум Вилфрид 1 0
19. Гидо Родригес 1 0
20. Аленья Карлес 1 0
21. Гутьеррес Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 18.92% (7) 13.51% (5) 21.62% (8) 8.11% (3) 18.92% (7) 18.92% (7)
 Бетис 27.27% (9) 12.12% (4) 21.21% (7) 15.15% (5) 18.18% (6) 6.06% (2)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья
ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья
Бетис Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис
Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта

Последние игры между собой

Севилья: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Бетис 1:2 Севилья Ла Лига Севилья 3:2 Бетис Примера Бетис 1:0 Севилья Примера Бетис 2:2 Севилья Примера
Севилья 3:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Бетис Примера Севилья 2:0 Бетис Примера Севилья 4:0 Бетис Кубок Короля Бетис 0:2 Севилья Кубок Короля Бетис 0:0 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Лига Европы Севилья 0:2 Бетис Лига Европы Севилья 4:0 Бетис Примера Бетис 3:3 Севилья Примера Севилья 5:1 Бетис Примера Севилья 1:2 Бетис Примера Бетис 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Бетис Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 27 18 4 5 63 - 31 58
2. Реал Мадрид Заявка 27 16 8 3 49 - 19 56
3. Севилья Заявка 27 13 8 6 39 - 29 47
4. Реал Сосьедад Заявка 27 14 4 9 45 - 33 46
5. Хетафе Заявка 27 13 7 7 37 - 25 46
6. Атлетико М Заявка 27 11 12 4 31 - 21 45
7. Валенсия Заявка 27 11 9 7 38 - 39 42
8. Вильярреал Заявка 27 11 5 11 44 - 38 38
9. Гранада Заявка 27 11 5 11 33 - 32 38
10. Атлетик Б Заявка 27 9 10 8 29 - 23 37
11. Осасуна Заявка 27 8 10 9 34 - 38 34
12. Леванте Заявка 27 10 3 14 32 - 40 33
13. Бетис Заявка 27 8 9 10 38 - 43 33
14. Алавес Заявка 27 8 8 11 29 - 37 32
15. Вальядолид Заявка 27 6 11 10 23 - 33 29
16. Эйбар Заявка 27 7 6 14 27 - 41 27
17. Сельта Заявка 27 5 11 11 22 - 34 26
18. Мальорка Заявка 27 7 4 16 28 - 44 25
19. Леганес Заявка 27 5 8 14 21 - 39 23
20. Эспаньол Заявка 27 4 8 15 23 - 46 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11.06.2020, осталось 5 часов 31 минуту.


    • Прогнозы 150
    Севилья 86.7% (130)
    X 10.7% (16)
    Бетис 2.7% (4)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1000:1000
    "Севилья" лишена преимущества своего поля, так что идеальной ставкой тут будет фора (0) на "Бетис".... Ещё
    Андрей Трунов #
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Севилья - Бетис

    Исход игры
    Севилья
    86.7% (130)
    Ничья
    10.7% (16)
    Бетис
    2.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.47% (76)
    Меньше
    44.53% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    59.85% (82)
    Нет
    40.15% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    40% (60)
    2:0 Севилья
    17.3% (26)
    1:0 Севилья
    16% (24)
    1:1 Ничья
    5.3% (8)
    3:1 Севилья
    4% (6)
    3:0 Севилья
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    3:2 Севилья
    1.3% (2)
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