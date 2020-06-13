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Леганес
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Вальядолид
0'
0:1
2' Гол
Унал Энес
30'
1
Куэльяр
Иван
3
Бустинса
Унаи
4
Омеруо
Кеннет
12
Авазьем
Чидозье
5
Сильва
Хонатан
16
Росалес
Роберто
23
Амаду
Ибрагим
6
Роке
Меса
24
Кевин
Родригес
27
Оскар
Родригес
18
Каррильо
Гидо
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
24
Хоакин
Фернандес
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
10
Оскар
Плано
14
Алькарас
Рубен
16
Сан
Эметерио
Феде
6
Карнеро
Рауль
9
Унал
Энес
7
Гвардиола
Серхи
Леганес
4-4-2
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

2'
0:1
Унал Энес

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 7 (1) 0.18
2. Брайтвайт Мартин 6 0.16
3. Эн-Несири Юссеф 4 0.11
4. Роке Меса 1 0.03
5. Кевин Родригес 1 0.03
6. Каррильо Гидо 1 0.03
7. Омеруо Кеннет 1 0.03
8. Росалес Роберто 0 0
9. Бустинса Унаи 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 6 0.16
2. Унал Энес 5 (1) 0.13
3. Оскар Плано 3 0.08
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 1 0.03
6. Салису Мохаммед 1 0.03
7. Мичел Эрреро 1 (1) 0.03
8. Эрвиас Пабло 1 0.03
9. Кико Франсиско 1 0.03
10. Хоакин Фернандес 1 0.03
11. Начо Мартинес 0 0
12. Барба Федерико 0 0
13. Суарес Тони 0 0
14. Рубио Вальдо 0 0
15. Карнеро Рауль 0 0

Карточки

Леганес
# Игрок      
1. Сильва Хонатан 11 0
2. Ресио Хосе 9 0
3. Роке Меса 8 0
4. Авазьем Чидозье 7 0
5. Перес Рубен 6 0
6. Оскар Родригес 4 1
7. Росалес Роберто 5 0
8. Омеруо Кеннет 5 0
9. Кевин Родригес 3 1
10. Сиовас Димитрис 4 0
11. Куэльяр Иван 2 1
12. Брайтвайт Мартин 3 0
13. Бустинса Унаи 3 0
14. Ривера Кристиан 3 0
15. Сориано Хуан 2 0
16. Эрасо Хави 2 0
17. Арнаис Хосе 2 0
18. Руибаль Айтор 2 0
19. Эн-Несири Юссеф 2 0
20. Каррильо Гидо 1 0
21. Тарин Родриго 1 0
22. Наварро Марк 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 7 0
2. Хоакин Фернандес 7 0
3. Гвардиола Серхи 5 0
4. Мичел Эрреро 4 0
5. Суарес Тони 4 0
6. Оскар Плано 3 0
7. Барба Федерико 3 0
8. Мойано Хави 3 0
9. Сан Эметерио Феде 3 0
10. Рубио Вальдо 3 0
11. Масип Хорди 2 0
12. Начо Мартинес 2 0
13. Унал Энес 2 0
14. Сандро Рамирес 2 0
15. Салису Мохаммед 2 0
16. Карнеро Рауль 2 0
17. Бен Арфа Хатем 1 0
18. Антонио Ангуло Хесус 1 0
19. Кико Франсиско 1 0
20. Ануар Туами 1 0
21. Порро Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леганес 30% (6) 0 20% (4) 30% (6) 10% (2) 10% (2)
 Вальядолид 25% (5) 5% (1) 10% (2) 15% (3) 10% (2) 35% (7)

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис
Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид
Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ-Метан Медиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка

Последние игры между собой

Леганес: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Вальядолид 2:2 Леганес Ла Лига Леганес 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:4 Леганес Примера Леганес 1:0 Вальядолид Кубок Короля
Вальядолид 1:2 Леганес Кубок Короля Вальядолид 1:0 Леганес Товарищеские матчи Леганес 4:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:1 Леганес Сегунда Вальядолид 2:0 Леганес Сегунда Леганес 1:0 Вальядолид Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 27 18 4 5 63 - 31 58
2. Реал Мадрид Заявка 27 16 8 3 49 - 19 56
3. Севилья Заявка 28 14 8 6 41 - 29 50
4. Реал Сосьедад Заявка 27 14 4 9 45 - 33 46
5. Хетафе Заявка 28 13 7 8 38 - 27 46
6. Атлетико М Заявка 27 11 12 4 31 - 21 45
7. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
8. Вильярреал Заявка 28 12 5 11 45 - 38 41
9. Гранада Заявка 28 12 5 11 35 - 33 41
10. Атлетик Б Заявка 27 9 10 8 29 - 23 37
11. Осасуна Заявка 27 8 10 9 34 - 38 34
12. Леванте Заявка 28 10 4 14 33 - 41 34
13. Бетис Заявка 28 8 9 11 38 - 45 33
14. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Вальядолид 1:0 Заявка 28 7 11 10 24 - 33 32
16. Эйбар Заявка 27 7 6 14 27 - 41 27
17. Сельта Заявка 28 5 11 12 22 - 35 26
18. Мальорка Заявка 27 7 4 16 28 - 44 25
19. Леганес 0:1 Заявка 28 5 8 15 21 - 40 23
20. Эспаньол Заявка 28 5 8 15 25 - 46 23
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 171
Леганес 53.8% (92)
X 34.5% (59)
Вальядолид 11.7% (20)
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Прогнозы на матч Леганес 0:1 Вальядолид

Исход игры
Леганес
53.8% (92)
Ничья
34.5% (59)
Вальядолид
11.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
19.25% (31)
Меньше
80.75% (130)
Обе команды забьют
Да
49.69% (80)
Нет
50.31% (81)
Популярный счёт
1:0 Леганес
35.1% (60)
1:1 Ничья
29.2% (50)
2:1 Леганес
12.3% (21)
0:1 Вальядолид
4.7% (8)
1:2 Вальядолид
3.5% (6)
2:0 Леганес
2.9% (5)
0:0 Ничья
2.3% (4)
0:2 Вальядолид
1.8% (3)
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