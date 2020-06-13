Леганес
0:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Бутарке
Вальядолид
0:1
2' ГолУнал Энес
17
Мойано
Хави
10
Оскар
Плано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хиль БрианНападающий
- Нападающий
-
20 Ассале РожерНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оскар Родригес
|7 (1)
|0.18
|2.
|Брайтвайт Мартин
|6
|0.16
|3.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.11
|4.
|Роке Меса
|1
|0.03
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.03
|7.
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|8.
|Росалес Роберто
|0
|0
|9.
|Бустинса Унаи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|6
|0.16
|2.
|Унал Энес
|5 (1)
|0.13
|3.
|Оскар Плано
|3
|0.08
|4.
|Сандро Рамирес
|3
|0.08
|5.
|Алькарас Рубен
|1
|0.03
|6.
|Салису Мохаммед
|1
|0.03
|7.
|Мичел Эрреро
|1 (1)
|0.03
|8.
|Эрвиас Пабло
|1
|0.03
|9.
|Кико Франсиско
|1
|0.03
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|11.
|Начо Мартинес
|0
|0
|12.
|Барба Федерико
|0
|0
|13.
|Суарес Тони
|0
|0
|14.
|Рубио Вальдо
|0
|0
|15.
|Карнеро Рауль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Хонатан
|11
|0
|2.
|Ресио Хосе
|9
|0
|3.
|Роке Меса
|8
|0
|4.
|Авазьем Чидозье
|7
|0
|5.
|Перес Рубен
|6
|0
|6.
|Оскар Родригес
|4
|1
|7.
|Росалес Роберто
|5
|0
|8.
|Омеруо Кеннет
|5
|0
|9.
|Кевин Родригес
|3
|1
|10.
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|11.
|Куэльяр Иван
|2
|1
|12.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|13.
|Бустинса Унаи
|3
|0
|14.
|Ривера Кристиан
|3
|0
|15.
|Сориано Хуан
|2
|0
|16.
|Эрасо Хави
|2
|0
|17.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|18.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|19.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|20.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|21.
|Тарин Родриго
|1
|0
|22.
|Наварро Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|7
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|7
|0
|3.
|Гвардиола Серхи
|5
|0
|4.
|Мичел Эрреро
|4
|0
|5.
|Суарес Тони
|4
|0
|6.
|Оскар Плано
|3
|0
|7.
|Барба Федерико
|3
|0
|8.
|Мойано Хави
|3
|0
|9.
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|10.
|Рубио Вальдо
|3
|0
|11.
|Масип Хорди
|2
|0
|12.
|Начо Мартинес
|2
|0
|13.
|Унал Энес
|2
|0
|14.
|Сандро Рамирес
|2
|0
|15.
|Салису Мохаммед
|2
|0
|16.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|17.
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|18.
|Антонио Ангуло Хесус
|1
|0
|19.
|Кико Франсиско
|1
|0
|20.
|Ануар Туами
|1
|0
|21.
|Порро Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леганес
|30% (6)
|0
|20% (4)
|30% (6)
|10% (2)
|10% (2)
|Вальядолид
|25% (5)
|5% (1)
|10% (2)
|15% (3)
|10% (2)
|35% (7)
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис
Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =6 -8Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид
Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ-Метан Медиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка
Последние игры между собой
Леганес: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|63 - 31
|58
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|49 - 19
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 29
|50
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 33
|46
|5.
|Хетафе
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 27
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|31 - 21
|45
|7.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|45 - 38
|41
|9.
|Гранада
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|35 - 33
|41
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|29 - 23
|37
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 38
|34
|12.
|Леванте
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|33 - 41
|34
|13.
|Бетис
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|38 - 45
|33
|14.
|Алавес
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Вальядолид
|1:0 Заявка
|28
|7
|11
|10
|24 - 33
|32
|16.
|Эйбар
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 41
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 35
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 44
|25
|19.
|Леганес
|0:1 Заявка
|28
|5
|8
|15
|21 - 40
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|25 - 46
|23
Прогнозы на матч Леганес 0:1 Вальядолид
Исход игры
Леганес
53.8% (92)
Ничья
34.5% (59)
Вальядолид
11.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
19.25% (31)
Меньше
80.75% (130)
Обе команды забьют
Да
49.69% (80)
Нет
50.31% (81)
Популярный счёт
1:0 Леганес
35.1% (60)
1:1 Ничья
29.2% (50)
2:1 Леганес
12.3% (21)
0:1 Вальядолид
4.7% (8)
1:2 Вальядолид
3.5% (6)
2:0 Леганес
2.9% (5)
0:0 Ничья
2.3% (4)
0:2 Вальядолид
1.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!