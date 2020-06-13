Второй тайм

96' Сиовас Димитрис получает желтую карточку за неспортивное поведение

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Вальядолид вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Авилес Хавьер из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

93' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Леганес пробьет пенальти!

92' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Г О О О О Л - Оскар Родригес из команды Леганес забивает с точки!

83' Салису Мохаммед получил желтую карточку от судьи

83' Удар от ворот произведет Вальядолид

82' Кевин Родригес не смог попасть в створ ударом издали

82' Сан Эметерио Феде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Хорошо играет на выходе Масип Хорди - мяч в ее руках

81' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Матч возобновлен

77' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Мойано Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Хорошо играет на выходе Куэльяр Иван - мяч в ее руках

74' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Эрвиас Пабло решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

68' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Леганес

65' Как она упустила момент!?! Гвардиола Серхи имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

65' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Хорошо играет на выходе Масип Хорди - мяч в ее руках

63' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Сильва Хонатан из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

58' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Кевин Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Г О О О О Л - Алькарас Рубен забивает!

54' О, нет. Из многообещающей позиции Карнеро Рауль из команды Вальядолид наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

54' Плохо играет Куэльяр Иван - неудачный вынос, и мяч у соперниц

54' Удар от ворот произведет Леганес

54' Алькарас Рубен не смог попасть в створ ударом издали

54' Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Омеруо Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Хорошо играет на выходе Масип Хорди - мяч в ее руках

52' Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Вальядолид

50' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Леганес

46' Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара