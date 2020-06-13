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Леганес
1:2
Конец матча

Стадион:
Вальядолид
0'
0:1
2' Гол
Унал Энес
29' Желтая карточка
Гвардиола Серхи
40' Желтая карточка
Оскар Плано
0:2
54' Гол
Алькарас Рубен
83' Желтая карточка
Салису Мохаммед
1:2
84' Пенальти
Оскар Родригес
89' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
90' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
90'+6
1
Куэльяр
Иван
3
Бустинса
Унаи
4
Омеруо
Кеннет
12
Авазьем
Чидозье
5
Сильва
Хонатан
16
Росалес
Роберто
23
Амаду
Ибрагим
6
Роке
Меса
24
Кевин
Родригес
27
Оскар
Родригес
18
Каррильо
Гидо
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
24
Хоакин
Фернандес
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
10
Оскар
Плано
14
Алькарас
Рубен
16
Сан
Эметерио
Феде
6
Карнеро
Рауль
9
Унал
Энес
7
Гвардиола
Серхи
Леганес
4-4-2
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

2'
0:1
Унал Энес
29'
 
Гвардиола Серхи
40'
 
Оскар Плано
46'
Ассале Рожер
Бустинса Унаи
 
54'
0:2
Алькарас Рубен
59'
Хиль Бриан
Сильва Хонатан
 
59'
Руибаль Айтор
Роке Меса
 
68'
 
Эрвиас Пабло
Оскар Плано
78'
Герреро Мигель
Каррильо Гидо
 
81'
 
Сандро Рамирес
Гвардиола Серхи
83'
 
Салису Мохаммед
84'
Оскар Родригес
1:2
88'
 
Хавьер Санчес III
Унал Энес
88'
Авилес Хавьер
Росалес Роберто
 
89'
 
Рубио Вальдо
Карнеро Рауль
89'
 
Сан Эметерио Феде
90'
Сиовас Димитрис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 8 (2) 0.21
2. Брайтвайт Мартин 6 0.16
3. Эн-Несири Юссеф 4 0.11
4. Роке Меса 1 0.03
5. Кевин Родригес 1 0.03
6. Каррильо Гидо 1 0.03
7. Омеруо Кеннет 1 0.03
8. Росалес Роберто 0 0
9. Бустинса Унаи 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 6 0.16
2. Унал Энес 5 (1) 0.13
3. Оскар Плано 3 0.08
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 2 0.05
6. Салису Мохаммед 1 0.03
7. Мичел Эрреро 1 (1) 0.03
8. Эрвиас Пабло 1 0.03
9. Кико Франсиско 1 0.03
10. Хоакин Фернандес 1 0.03
11. Начо Мартинес 0 0
12. Барба Федерико 0 0
13. Суарес Тони 0 0
14. Рубио Вальдо 0 0
15. Карнеро Рауль 0 0

Карточки

Леганес
# Игрок      
1. Сильва Хонатан 11 0
2. Ресио Хосе 9 0
3. Роке Меса 8 0
4. Авазьем Чидозье 7 0
5. Перес Рубен 6 0
6. Оскар Родригес 4 1
7. Росалес Роберто 5 0
8. Сиовас Димитрис 5 0
9. Омеруо Кеннет 5 0
10. Кевин Родригес 3 1
11. Куэльяр Иван 2 1
12. Брайтвайт Мартин 3 0
13. Бустинса Унаи 3 0
14. Ривера Кристиан 3 0
15. Сориано Хуан 2 0
16. Эрасо Хави 2 0
17. Арнаис Хосе 2 0
18. Руибаль Айтор 2 0
19. Эн-Несири Юссеф 2 0
20. Каррильо Гидо 1 0
21. Тарин Родриго 1 0
22. Наварро Марк 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 7 0
2. Хоакин Фернандес 7 0
3. Гвардиола Серхи 6 0
4. Оскар Плано 4 0
5. Мичел Эрреро 4 0
6. Сан Эметерио Феде 4 0
7. Суарес Тони 4 0
8. Барба Федерико 3 0
9. Мойано Хави 3 0
10. Рубио Вальдо 3 0
11. Салису Мохаммед 3 0
12. Масип Хорди 2 0
13. Начо Мартинес 2 0
14. Унал Энес 2 0
15. Сандро Рамирес 2 0
16. Карнеро Рауль 2 0
17. Бен Арфа Хатем 1 0
18. Антонио Ангуло Хесус 1 0
19. Кико Франсиско 1 0
20. Ануар Туами 1 0
21. Порро Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леганес 28.57% (6) 0 19.05% (4) 28.57% (6) 9.52% (2) 14.29% (3)
 Вальядолид 27.27% (6) 4.55% (1) 9.09% (2) 18.18% (4) 9.09% (2) 31.82% (7)

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис
Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид
Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ-Метан Медиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка

Последние игры между собой

Леганес: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Вальядолид 2:2 Леганес Ла Лига Леганес 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:4 Леганес Примера Леганес 1:0 Вальядолид Кубок Короля
Вальядолид 1:2 Леганес Кубок Короля Вальядолид 1:0 Леганес Товарищеские матчи Леганес 4:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:1 Леганес Сегунда Вальядолид 2:0 Леганес Сегунда Леганес 1:0 Вальядолид Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 27 18 4 5 63 - 31 58
2. Реал Мадрид Заявка 27 16 8 3 49 - 19 56
3. Севилья Заявка 28 14 8 6 41 - 29 50
4. Реал Сосьедад Заявка 27 14 4 9 45 - 33 46
5. Хетафе Заявка 28 13 7 8 38 - 27 46
6. Атлетико М Заявка 27 11 12 4 31 - 21 45
7. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
8. Вильярреал Заявка 28 12 5 11 45 - 38 41
9. Гранада Заявка 28 12 5 11 35 - 33 41
10. Атлетик Б Заявка 27 9 10 8 29 - 23 37
11. Осасуна Заявка 27 8 10 9 34 - 38 34
12. Леванте Заявка 28 10 4 14 33 - 41 34
13. Бетис Заявка 28 8 9 11 38 - 45 33
14. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Вальядолид Заявка 28 7 11 10 25 - 34 32
16. Эйбар Заявка 27 7 6 14 27 - 41 27
17. Сельта Заявка 28 5 11 12 22 - 35 26
18. Мальорка Заявка 27 7 4 16 28 - 44 25
19. Леганес Заявка 28 5 8 15 22 - 41 23
20. Эспаньол Заявка 28 5 8 15 25 - 46 23
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 171
Леганес 53.8% (92)
X 34.5% (59)
Вальядолид 11.7% (20)
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Новости

Прогнозы на матч Леганес 1:2 Вальядолид

Исход игры
Леганес
53.8% (92)
Ничья
34.5% (59)
Вальядолид
11.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
19.25% (31)
Меньше
80.75% (130)
Обе команды забьют
Да
49.69% (80)
Нет
50.31% (81)
Популярный счёт
1:0 Леганес
35.1% (60)
1:1 Ничья
29.2% (50)
2:1 Леганес
12.3% (21)
0:1 Вальядолид
4.7% (8)
1:2 Вальядолид
3.5% (6)
2:0 Леганес
2.9% (5)
0:0 Ничья
2.3% (4)
0:2 Вальядолид
1.8% (3)
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