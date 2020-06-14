  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Атлетик Б
1:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Атлетико М
0'
6' Желтая карточка
Муньяин Икер
1:0
37' Гол
Муньяин Икер
1:1
39' Гол
Коста Диего
45' Желтая карточка
Уильямс Иньяки
47'
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
11
Кордоба
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
12
Лоди
Ренан
6
Коке
Хорхе
5
Томас
Тейе
8
Ньигес
Сауль
21
Карраско
Янник
14
Льоренте
Маркос
19
Коста
Диего
Атлетик Б
4-2-3-1
Атлетико М
4-4-2

Ход матча

6'
Муньяин Икер
 
37'
Муньяин Икер
1:0
39'
1:1
Коста Диего
(Коке Хорхе)
45'
Уильямс Иньяки
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 9 (5) 0.24
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.13
4. Капа Андер 2 0.05
5. Юри Берчиче 2 0.05
6. Лопес Унаи 1 0.03
7. Кордоба Иньиго 1 0.03
8. Адурис Ариц 1 0.03
9. Кодро Кенан 1 0.03
10. Вильялибре Асьер 1 0.03
11. Иньиго Мартинес 0 0
12. Лекуе Иньиго 0 0
13. Сансет Ойян 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 8 (1) 0.21
2. Корреа Анхель 5 0.13
3. Фелиш Жоау 4 0.11
4. Коста Диего 3 (1) 0.08
5. Ньигес Сауль 3 0.08
6. Коке Хорхе 2 0.05
7. Витоло Виктор 2 0.05
8. Томас Тейе 2 0.05
9. Лоди Ренан 1 0.03
10. Льоренте Маркос 1 0.03
11. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
12. Триппьер Киран 0 0
13. Врсалько Шиме 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Ариас Сантьяго 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Капа Андер 10 0
2. Гарсия Рауль 8 0
3. Иньиго Мартинес 7 0
4. Гарсия Дани 6 0
5. Лопес Унаи 6 0
6. Нуньес Унай 5 0
7. Юри Берчиче 4 0
8. Кордоба Иньиго 4 0
9. Адурис Ариц 3 0
10. Сан-Хосе Микель 3 0
11. Уильямс Иньяки 3 0
12. Муньяин Икер 1 1
13. Весга Микель 2 0
14. Унай Симон 2 0
15. Йерай Альварес 2 0
16. Баленсиага Микель 1 0
17. Сансет Ойян 1 0
18. Unai Vencedor 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 10 0
2. Ньигес Сауль 7 0
3. Фелипе Аугусто IV 6 0
4. Мората Альваро 4 1
5. Лоди Ренан 4 1
6. Корреа Анхель 5 0
7. Фелиш Жоау 5 0
8. Коке Хорхе 4 0
9. Льоренте Маркос 4 0
10. Врсалько Шиме 3 0
11. Савич Стефан 3 0
12. Витоло Виктор 3 0
13. Коста Диего 2 0
14. Триппьер Киран 2 0
15. Лемар Тома 1 0
16. Эрмосо Марио 1 0
17. Санчес Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 22.22% (6) 18.52% (5) 14.81% (4) 11.11% (3) 11.11% (3) 22.22% (6)
 Атлетико М 10.34% (3) 17.24% (5) 20.69% (6) 20.69% (6) 27.59% (8) 3.45% (1)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б
Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада
Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал
Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Атлетико М: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико М 2:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Атлетик Б Примера Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетико М 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:4 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Атлетик Б Примера Атлетико М 3:0 Атлетик Б Лига Европы Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 28 19 4 5 67 - 31 61
2. Реал Мадрид Заявка 27 16 8 3 49 - 19 56
3. Севилья Заявка 28 14 8 6 41 - 29 50
4. Реал Сосьедад Заявка 27 14 4 9 45 - 33 46
5. Хетафе Заявка 28 13 7 8 38 - 27 46
6. Атлетико М 1:1 Заявка 28 11 13 4 32 - 22 46
7. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
8. Вильярреал Заявка 28 12 5 11 45 - 38 41
9. Гранада Заявка 28 12 5 11 35 - 33 41
10. Атлетик Б 1:1 Заявка 28 9 11 8 30 - 24 38
11. Осасуна Заявка 27 8 10 9 34 - 38 34
12. Леванте Заявка 28 10 4 14 33 - 41 34
13. Бетис Заявка 28 8 9 11 38 - 45 33
14. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Вальядолид Заявка 28 7 11 10 25 - 34 32
16. Эйбар Заявка 27 7 6 14 27 - 41 27
17. Сельта Заявка 28 5 11 12 22 - 35 26
18. Мальорка Заявка 28 7 4 17 28 - 48 25
19. Леганес Заявка 28 5 8 15 22 - 41 23
20. Эспаньол Заявка 28 5 8 15 25 - 46 23
  • Второй тайм
  • 47'
    Прорвался по флангу Капа и прострелил в центр штрафной, куда вбегал Уильямс, но пробить по воротам ему в последний момент не позволил Хименес.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил футболистов на перерыв. Обменялись команды голами в первом тайме!
  • Желтая карточка
    45'
    Слишком активно оспаривал решение арбитра Уильямс, отбросив мяч после свистка. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • Дополнительное время
    45'
    Компенсировал судья к времени первого тайма две минуты.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 44'
    С угла поля Карраско навесил на ближнюю штангу, но здесь без особых проблем мяч в аут вынес головой Мартинес.
  • 43'
    Ворвался на скорости Льоренте и покатил назад под удар Карраско, но тот с выгодной позиции зарядил выше перекладины.
  • 42'
    С левого фланга Лоди забросил в штрафную на Карраско, но тот не смог пробить головой в борьбе против Йерая.
  • 41'
    По флангу Берчиче отдавал на ход Кордобе, но тот не смог оторваться от Трипьера, который отобрал мяч в чистом подкате.
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Диего Коста! Быстро сумели отыграться "матрасники". Коке вырезал идеальный пас в штрафную, куда ворвался Коста, оттеснил защитника и пробил низом точно под опорную ногу голкиперу. Мяч в сетке, офсайда нет, а значит, счет на табло равный!
  • 39'
    Лоди с левого фланга прострелил в штрафную под удар Косте, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.
  • Описание гола
    37'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Икер Муньяин! Сумели все-таки отличиться хозяева. Берчиче подхватил мяч на фланге, выдержал паузу и прострелил низом в центр штрафной, где с лету пробил Муньяин. Мяч полетел точно в нижний угол, без шансов для Облака.
  • 36'
    Взял инициативу на себя Йерай, прошел по флангу и прострелил на дальнюю штангу, но здесь немного не дотянулся до мяча Кордоба.
  • 35'
    Длинный пас исполнял Савич на ход Косте, который мог убегать на ворота, но проиграл он борьбу за мяч Мартинесу.
  • Опасный момент
    34'
    Отличный навес исполнил с угла поля Муньяин в центр штрафной, где пробил головой Йерай, но в красивейшем прыжке Облак потащил мяч с дальней девятки.
  • Угловой
    33'
    С правого фланга Капа навесил на линию вратарской, но здесь Савич спокойно головой вынес мяч за лицевую линию.
  • 32'
    Прорывался по флангу Муньяин и попытался прострелить вдоль ворот, но наступил на мяч и выпустил его за пределы поля.
  • 31'
    Пауза в матче. Судья принял решение остановить игру, дав возможность футболистам попить водички и перевести дух.
  • 30'
    Длинный пас исполнил Капа на фланг, куда врывался Уильямс, но его грамотно вместе с мячом за пределы поля вытеснил Хименес.
  • Угловой
    29'
    Ушел от опеки соперника на фланге Уильямс и прострелил вдоль ворот, но пробить Гарсие не позволил Хименес, выбив на угловой.
  • 28'
    Перехватил мяч у чужой штрафной Муниаин, но, не дождавшись поддержки партнеров, вынужден был разворачиваться назад.
  • 27'
    Протащил мяч с фланга к линии штрафной Уильямс и мощно пробил по воротам, но на пути сферы оказался Хименес.
  • 26'
    Подхватил мяч на фланге Капа и тут же подал в центр штрафной, где пробил головой Уильямс, но переиграть Облака ему не удалось.
  • 25'
    Убежал в контратаку по правой бровке Льоренте и отдал вперед на ход Косте, но тот проиграл скоростную дуэль Мартинесу и потерял сферу.
  • Угловой
    24'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Карраско и с острого угла пробил по воротам, но сфера от спины Йерая полетела на угловой.
  • 23'
    Прорывался по левой бровке Берчиче и прострелил низом в штрафную, но здесь пробить Уильямсу в подкате не позволил Савич.
  • 22'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Берчиче и тут же пробил в ближний угол, но выше перекладины пролетела сфера.
  • 21'
    Мягко забросил в штрафную Муньяин, где Йерай сбросил головой в центр, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 20'
    Муниаин получил локтем по затылку в верховой борьбе против Томаса. Штрафной удар будет в распоряжении хозяев.
  • 19'
    Прорывался по флангу Берчиче и попытался прострелить в штрафную, но от ноги защитника мяч полетел в аут.
  • 17'
    Мягко забросил в штрафную соперника Муньяин на ход Уильямсу, но вышедший из ворот Облак оказался первым на мяче.
  • 16'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 15'
    В центре поля подтолкнул Карраско руками в спину Гарсию. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Атлетика".
  • 14'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Коста и сбросил на ход Карраско, но в последний момент этот пас перехватил Йерай.
  • Опасный момент
    13'
    Отличный разрезной пас исполнил Льоренте на ход Карраско, который с линии штрафной пробил низом в дальний угол, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.
  • 12'
    С угла поля навесил Коке на ближнюю штангу, но здесь без особых проблем мяч в центр поля вынес Кордоба.
  • 11'
    Мог выскакивать на ворота соперника Уильямс после заброса от Капы, но его опередил Лоди и головой сбросил мяч в руки голкиперу.
  • 10'
    Диагональный пас исполнял Йерай на правый фланг, куда врывался Уильямс, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 9'
    Мягко забросил в штрафную соперника Коке на ход Косте, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.
  • Офсайд
    8'
    Со штрафного Коке вырезал на дальний угол штрафной, куда врывался Карраско, но тот оказался в положении "вне игры".
  • Желтая карточка
    7'
    В грубом подкате снес Томаса на своей половине поля Муньяин. Заслуженная желтая карточка была показана нарушителю.
  • 6'
    Прорывался по флангу на скорости Лоди, но вовремя вернулся в оборону Гарсия и в чистом подкате вынес мяч за боковую линию.
  • 5'
    Со штрафного навесил Лопес на дальнюю штангу, где с лету пытался пробить Берчиче, но буквально с ноги мяч у него снял Томас.
  • 4'
    В верховой борьбе против Гарсии заехал локтем по лицу сопернику Лоди. Штрафной удар будут исполнять баски.
  • 3'
    По флангу отдавал разрезной пас Уильямс на ход Гарсии, но того опередил Лоди и вынес мяч за боковую линию.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных красно-бело-черных цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы. Активнее начали встречу "матрасники".
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Атлетико М

Исход игры
Атлетик Б
9.5% (16)
Ничья
32.1% (54)
Атлетико М
58.3% (98)
Тотал 2.5
Больше
36.08% (57)
Меньше
63.92% (101)
Обе команды забьют
Да
65.82% (104)
Нет
34.18% (54)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
28% (47)
1:1 Ничья
28% (47)
0:1 Атлетико М
19% (32)
0:2 Атлетико М
5.4% (9)
1:0 Атлетик Б
3.6% (6)
2:0 Атлетик Б
2.4% (4)
0:0 Ничья
1.8% (3)
1:3 Атлетико М
1.8% (3)
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