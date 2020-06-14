Атлетик Б
1:1
Второй тайм: 47'
Стадион: Сан-Мамес
Атлетико М
6' Желтая карточкаМуньяин Икер
1:0
37' ГолМуньяин Икер
1:1
39' ГолКоста Диего
45' Желтая карточкаУильямс Иньяки
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
12
Лоди
Ренан
19
Коста
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кодро КенанПолузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
-
38 Мойя АнтониоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
6'
37'
1:0
39'
1:1
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|9 (5)
|0.24
|2.
|Уильямс Иньяки
|6 (1)
|0.16
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.13
|4.
|Капа Андер
|2
|0.05
|5.
|Юри Берчиче
|2
|0.05
|6.
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|7.
|Кордоба Иньиго
|1
|0.03
|8.
|Адурис Ариц
|1
|0.03
|9.
|Кодро Кенан
|1
|0.03
|10.
|Вильялибре Асьер
|1
|0.03
|11.
|Иньиго Мартинес
|0
|0
|12.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|13.
|Сансет Ойян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.21
|2.
|Корреа Анхель
|5
|0.13
|3.
|Фелиш Жоау
|4
|0.11
|4.
|Коста Диего
|3 (1)
|0.08
|5.
|Ньигес Сауль
|3
|0.08
|6.
|Коке Хорхе
|2
|0.05
|7.
|Витоло Виктор
|2
|0.05
|8.
|Томас Тейе
|2
|0.05
|9.
|Лоди Ренан
|1
|0.03
|10.
|Льоренте Маркос
|1
|0.03
|11.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.03
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Врсалько Шиме
|0
|0
|14.
|Эррера Эктор
|0
|0
|15.
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Капа Андер
|10
|0
|2.
|Гарсия Рауль
|8
|0
|3.
|Иньиго Мартинес
|7
|0
|4.
|Гарсия Дани
|6
|0
|5.
|Лопес Унаи
|6
|0
|6.
|Нуньес Унай
|5
|0
|7.
|Юри Берчиче
|4
|0
|8.
|Кордоба Иньиго
|4
|0
|9.
|Адурис Ариц
|3
|0
|10.
|Сан-Хосе Микель
|3
|0
|11.
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|12.
|Муньяин Икер
|1
|1
|13.
|Весга Микель
|2
|0
|14.
|Унай Симон
|2
|0
|15.
|Йерай Альварес
|2
|0
|16.
|Баленсиага Микель
|1
|0
|17.
|Сансет Ойян
|1
|0
|18.
|Unai Vencedor
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Тейе
|10
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|7
|0
|3.
|Фелипе Аугусто IV
|6
|0
|4.
|Мората Альваро
|4
|1
|5.
|Лоди Ренан
|4
|1
|6.
|Корреа Анхель
|5
|0
|7.
|Фелиш Жоау
|5
|0
|8.
|Коке Хорхе
|4
|0
|9.
|Льоренте Маркос
|4
|0
|10.
|Врсалько Шиме
|3
|0
|11.
|Савич Стефан
|3
|0
|12.
|Витоло Виктор
|3
|0
|13.
|Коста Диего
|2
|0
|14.
|Триппьер Киран
|2
|0
|15.
|Лемар Тома
|1
|0
|16.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|17.
|Санчес Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|Атлетико М
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|27.59% (8)
|3.45% (1)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =5 -6Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б
Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада
Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал
Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Атлетико М: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетико М 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:4 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Атлетик Б Примера Атлетико М 3:0 Атлетик Б Лига Европы Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|4
|5
|67 - 31
|61
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|49 - 19
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 29
|50
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 33
|46
|5.
|Хетафе
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 27
|46
|6.
|Атлетико М
|1:1 Заявка
|28
|11
|13
|4
|32 - 22
|46
|7.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|45 - 38
|41
|9.
|Гранада
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|35 - 33
|41
|10.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|28
|9
|11
|8
|30 - 24
|38
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 38
|34
|12.
|Леванте
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|33 - 41
|34
|13.
|Бетис
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|38 - 45
|33
|14.
|Алавес
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 34
|32
|16.
|Эйбар
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 41
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 35
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|28 - 48
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|22 - 41
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|25 - 46
|23
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|Футбольный тест из 100 вопросов
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Атлетико М
Исход игры
Атлетик Б
9.5% (16)
Ничья
32.1% (54)
Атлетико М
58.3% (98)
Тотал 2.5
Больше
36.08% (57)
Меньше
63.92% (101)
Обе команды забьют
Да
65.82% (104)
Нет
34.18% (54)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
28% (47)
1:1 Ничья
28% (47)
0:1 Атлетико М
19% (32)
0:2 Атлетико М
5.4% (9)
1:0 Атлетик Б
3.6% (6)
2:0 Атлетик Б
2.4% (4)
0:0 Ничья
1.8% (3)
1:3 Атлетико М
1.8% (3)
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