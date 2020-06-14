Прорвался по флангу Капа и прострелил в центр штрафной, куда вбегал Уильямс, но пробить по воротам ему в последний момент не позволил Хименес.

Компенсировал судья к времени первого тайма две минуты.

Слишком активно оспаривал решение арбитра Уильямс, отбросив мяч после свистка. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

Своим свистком судья отправил футболистов на перерыв. Обменялись команды голами в первом тайме!

44' С угла поля Карраско навесил на ближнюю штангу, но здесь без особых проблем мяч в аут вынес головой Мартинес.

43' Ворвался на скорости Льоренте и покатил назад под удар Карраско, но тот с выгодной позиции зарядил выше перекладины.

42' С левого фланга Лоди забросил в штрафную на Карраско, но тот не смог пробить головой в борьбе против Йерая.

41' По флангу Берчиче отдавал на ход Кордобе, но тот не смог оторваться от Трипьера, который отобрал мяч в чистом подкате.

40' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Диего Коста! Быстро сумели отыграться "матрасники". Коке вырезал идеальный пас в штрафную, куда ворвался Коста, оттеснил защитника и пробил низом точно под опорную ногу голкиперу. Мяч в сетке, офсайда нет, а значит, счет на табло равный!

39' Лоди с левого фланга прострелил в штрафную под удар Косте, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.

37' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Икер Муньяин! Сумели все-таки отличиться хозяева. Берчиче подхватил мяч на фланге, выдержал паузу и прострелил низом в центр штрафной, где с лету пробил Муньяин. Мяч полетел точно в нижний угол, без шансов для Облака.

36' Взял инициативу на себя Йерай, прошел по флангу и прострелил на дальнюю штангу, но здесь немного не дотянулся до мяча Кордоба.

35' Длинный пас исполнял Савич на ход Косте, который мог убегать на ворота, но проиграл он борьбу за мяч Мартинесу.

34' Отличный навес исполнил с угла поля Муньяин в центр штрафной, где пробил головой Йерай, но в красивейшем прыжке Облак потащил мяч с дальней девятки.

33' С правого фланга Капа навесил на линию вратарской, но здесь Савич спокойно головой вынес мяч за лицевую линию.

32' Прорывался по флангу Муньяин и попытался прострелить вдоль ворот, но наступил на мяч и выпустил его за пределы поля.

31' Пауза в матче. Судья принял решение остановить игру, дав возможность футболистам попить водички и перевести дух.

30' Длинный пас исполнил Капа на фланг, куда врывался Уильямс, но его грамотно вместе с мячом за пределы поля вытеснил Хименес.

29' Ушел от опеки соперника на фланге Уильямс и прострелил вдоль ворот, но пробить Гарсие не позволил Хименес, выбив на угловой.

28' Перехватил мяч у чужой штрафной Муниаин, но, не дождавшись поддержки партнеров, вынужден был разворачиваться назад.

27' Протащил мяч с фланга к линии штрафной Уильямс и мощно пробил по воротам, но на пути сферы оказался Хименес.

26' Подхватил мяч на фланге Капа и тут же подал в центр штрафной, где пробил головой Уильямс, но переиграть Облака ему не удалось.

25' Убежал в контратаку по правой бровке Льоренте и отдал вперед на ход Косте, но тот проиграл скоростную дуэль Мартинесу и потерял сферу.

24' Зацепился за мяч в чужой штрафной Карраско и с острого угла пробил по воротам, но сфера от спины Йерая полетела на угловой.

23' Прорывался по левой бровке Берчиче и прострелил низом в штрафную, но здесь пробить Уильямсу в подкате не позволил Савич.

22' Выиграл подбор у чужой штрафной Берчиче и тут же пробил в ближний угол, но выше перекладины пролетела сфера.

21' Мягко забросил в штрафную Муньяин, где Йерай сбросил головой в центр, но никого из партнеров там не оказалось.

20' Муниаин получил локтем по затылку в верховой борьбе против Томаса. Штрафной удар будет в распоряжении хозяев.

19' Прорывался по флангу Берчиче и попытался прострелить в штрафную, но от ноги защитника мяч полетел в аут.

17' Мягко забросил в штрафную соперника Муньяин на ход Уильямсу, но вышедший из ворот Облак оказался первым на мяче.

16' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

15' В центре поля подтолкнул Карраско руками в спину Гарсию. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Атлетика".

14' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Коста и сбросил на ход Карраско, но в последний момент этот пас перехватил Йерай.

13' Отличный разрезной пас исполнил Льоренте на ход Карраско, который с линии штрафной пробил низом в дальний угол, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

12' С угла поля навесил Коке на ближнюю штангу, но здесь без особых проблем мяч в центр поля вынес Кордоба.

11' Мог выскакивать на ворота соперника Уильямс после заброса от Капы, но его опередил Лоди и головой сбросил мяч в руки голкиперу.

10' Диагональный пас исполнял Йерай на правый фланг, куда врывался Уильямс, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

9' Мягко забросил в штрафную соперника Коке на ход Косте, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.

8' Со штрафного Коке вырезал на дальний угол штрафной, куда врывался Карраско, но тот оказался в положении "вне игры".

7' В грубом подкате снес Томаса на своей половине поля Муньяин. Заслуженная желтая карточка была показана нарушителю.

6' Прорывался по флангу на скорости Лоди, но вовремя вернулся в оборону Гарсия и в чистом подкате вынес мяч за боковую линию.

5' Со штрафного навесил Лопес на дальнюю штангу, где с лету пытался пробить Берчиче, но буквально с ноги мяч у него снял Томас.

4' В верховой борьбе против Гарсии заехал локтем по лицу сопернику Лоди. Штрафной удар будут исполнять баски.

3' По флангу отдавал разрезной пас Уильямс на ход Гарсии, но того опередил Лоди и вынес мяч за боковую линию.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных красно-бело-черных цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы. Активнее начали встречу "матрасники".