Атлетик Б
Позже
Стадион: Сан-Мамес
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|9 (5)
|0.24
|2.
|Уильямс Иньяки
|6 (1)
|0.16
|3.
|Муньяин Икер
|4
|0.11
|4.
|Капа Андер
|2
|0.05
|5.
|Юри Берчиче
|2
|0.05
|6.
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|7.
|Кордоба Иньиго
|1
|0.03
|8.
|Адурис Ариц
|1
|0.03
|9.
|Кодро Кенан
|1
|0.03
|10.
|Вильялибре Асьер
|1
|0.03
|11.
|Иньиго Мартинес
|0
|0
|12.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|13.
|Сансет Ойян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.21
|2.
|Корреа Анхель
|5
|0.13
|3.
|Фелиш Жоау
|4
|0.11
|4.
|Ньигес Сауль
|3
|0.08
|5.
|Коке Хорхе
|2
|0.05
|6.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.05
|7.
|Витоло Виктор
|2
|0.05
|8.
|Томас Тейе
|2
|0.05
|9.
|Лоди Ренан
|1
|0.03
|10.
|Льоренте Маркос
|1
|0.03
|11.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.03
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Врсалько Шиме
|0
|0
|14.
|Эррера Эктор
|0
|0
|15.
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Капа Андер
|10
|0
|2.
|Гарсия Рауль
|8
|0
|3.
|Иньиго Мартинес
|7
|0
|4.
|Гарсия Дани
|6
|0
|5.
|Лопес Унаи
|6
|0
|6.
|Нуньес Унай
|5
|0
|7.
|Юри Берчиче
|4
|0
|8.
|Кордоба Иньиго
|4
|0
|9.
|Адурис Ариц
|3
|0
|10.
|Сан-Хосе Микель
|3
|0
|11.
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|12.
|Весга Микель
|2
|0
|13.
|Унай Симон
|2
|0
|14.
|Йерай Альварес
|2
|0
|15.
|Муньяин Икер
|0
|1
|16.
|Баленсиага Микель
|1
|0
|17.
|Сансет Ойян
|1
|0
|18.
|Unai Vencedor
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Тейе
|10
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|7
|0
|3.
|Фелипе Аугусто IV
|6
|0
|4.
|Мората Альваро
|4
|1
|5.
|Лоди Ренан
|4
|1
|6.
|Корреа Анхель
|5
|0
|7.
|Фелиш Жоау
|5
|0
|8.
|Коке Хорхе
|4
|0
|9.
|Льоренте Маркос
|4
|0
|10.
|Врсалько Шиме
|3
|0
|11.
|Савич Стефан
|3
|0
|12.
|Витоло Виктор
|3
|0
|13.
|Коста Диего
|2
|0
|14.
|Триппьер Киран
|2
|0
|15.
|Лемар Тома
|1
|0
|16.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|17.
|Санчес Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|Атлетико М
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|27.59% (8)
|3.45% (1)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =5 -6Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б
Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада
Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал
Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Атлетико М: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетико М 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:4 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Атлетик Б Примера Атлетико М 3:0 Атлетик Б Лига Европы Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|63 - 31
|58
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|49 - 19
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 29
|50
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 33
|46
|5.
|Хетафе
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 27
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|31 - 21
|45
|7.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|28
|11
|10
|7
|38 - 39
|43
|8.
|Гранада
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|35 - 33
|41
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|44 - 38
|38
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|29 - 23
|37
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 38
|34
|12.
|Леванте
|0:0 Заявка
|28
|10
|4
|14
|32 - 40
|34
|13.
|Бетис
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|38 - 45
|33
|14.
|Алавес
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 37
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|23 - 33
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 41
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|22 - 34
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 44
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 39
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|23 - 46
|20
Прогнозы на матч Атлетик Б - Атлетико М
Исход игры
Атлетик Б
10% (11)
Ничья
30.9% (34)
Атлетико М
59.1% (65)
Тотал 2.5
Больше
34.65% (35)
Меньше
65.35% (66)
Обе команды забьют
Да
65.35% (66)
Нет
34.65% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (31)
1:2 Атлетико М
27.3% (30)
0:1 Атлетико М
19.1% (21)
0:2 Атлетико М
5.5% (6)
2:0 Атлетик Б
3.6% (4)
1:0 Атлетик Б
2.7% (3)
1:3 Атлетико М
1.8% (2)
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