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Атлетик Б
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 9 (5) 0.24
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 4 0.11
4. Капа Андер 2 0.05
5. Юри Берчиче 2 0.05
6. Лопес Унаи 1 0.03
7. Кордоба Иньиго 1 0.03
8. Адурис Ариц 1 0.03
9. Кодро Кенан 1 0.03
10. Вильялибре Асьер 1 0.03
11. Иньиго Мартинес 0 0
12. Лекуе Иньиго 0 0
13. Сансет Ойян 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 8 (1) 0.21
2. Корреа Анхель 5 0.13
3. Фелиш Жоау 4 0.11
4. Ньигес Сауль 3 0.08
5. Коке Хорхе 2 0.05
6. Коста Диего 2 (1) 0.05
7. Витоло Виктор 2 0.05
8. Томас Тейе 2 0.05
9. Лоди Ренан 1 0.03
10. Льоренте Маркос 1 0.03
11. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
12. Триппьер Киран 0 0
13. Врсалько Шиме 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Ариас Сантьяго 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Капа Андер 10 0
2. Гарсия Рауль 8 0
3. Иньиго Мартинес 7 0
4. Гарсия Дани 6 0
5. Лопес Унаи 6 0
6. Нуньес Унай 5 0
7. Юри Берчиче 4 0
8. Кордоба Иньиго 4 0
9. Адурис Ариц 3 0
10. Сан-Хосе Микель 3 0
11. Уильямс Иньяки 2 0
12. Весга Микель 2 0
13. Унай Симон 2 0
14. Йерай Альварес 2 0
15. Муньяин Икер 0 1
16. Баленсиага Микель 1 0
17. Сансет Ойян 1 0
18. Unai Vencedor 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 10 0
2. Ньигес Сауль 7 0
3. Фелипе Аугусто IV 6 0
4. Мората Альваро 4 1
5. Лоди Ренан 4 1
6. Корреа Анхель 5 0
7. Фелиш Жоау 5 0
8. Коке Хорхе 4 0
9. Льоренте Маркос 4 0
10. Врсалько Шиме 3 0
11. Савич Стефан 3 0
12. Витоло Виктор 3 0
13. Коста Диего 2 0
14. Триппьер Киран 2 0
15. Лемар Тома 1 0
16. Эрмосо Марио 1 0
17. Санчес Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 22.22% (6) 18.52% (5) 14.81% (4) 11.11% (3) 11.11% (3) 22.22% (6)
 Атлетико М 10.34% (3) 17.24% (5) 20.69% (6) 20.69% (6) 27.59% (8) 3.45% (1)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б
Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада
Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал
Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Атлетико М: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико М 2:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Атлетик Б Примера Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетико М 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:4 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Атлетик Б Примера Атлетико М 3:0 Атлетик Б Лига Европы Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 27 18 4 5 63 - 31 58
2. Реал Мадрид Заявка 27 16 8 3 49 - 19 56
3. Севилья Заявка 28 14 8 6 41 - 29 50
4. Реал Сосьедад Заявка 27 14 4 9 45 - 33 46
5. Хетафе Заявка 28 13 7 8 38 - 27 46
6. Атлетико М Заявка 27 11 12 4 31 - 21 45
7. Валенсия 0:0 Заявка 28 11 10 7 38 - 39 43
8. Гранада Заявка 28 12 5 11 35 - 33 41
9. Вильярреал Заявка 27 11 5 11 44 - 38 38
10. Атлетик Б Заявка 27 9 10 8 29 - 23 37
11. Осасуна Заявка 27 8 10 9 34 - 38 34
12. Леванте 0:0 Заявка 28 10 4 14 32 - 40 34
13. Бетис Заявка 28 8 9 11 38 - 45 33
14. Алавес Заявка 27 8 8 11 29 - 37 32
15. Вальядолид Заявка 27 6 11 10 23 - 33 29
16. Эйбар Заявка 27 7 6 14 27 - 41 27
17. Сельта Заявка 27 5 11 11 22 - 34 26
18. Мальорка Заявка 27 7 4 16 28 - 44 25
19. Леганес Заявка 27 5 8 14 21 - 39 23
20. Эспаньол Заявка 27 4 8 15 23 - 46 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14.06.2020, осталось 1 день 14 часов 59 минут.


    • Прогнозы 110
    Атлетик Б 10% (11)
    X 30.9% (34)
    Атлетико М 59.1% (65)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Атлетик Б - Атлетико М

    Исход игры
    Атлетик Б
    10% (11)
    Ничья
    30.9% (34)
    Атлетико М
    59.1% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.65% (35)
    Меньше
    65.35% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    65.35% (66)
    Нет
    34.65% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.2% (31)
    1:2 Атлетико М
    27.3% (30)
    0:1 Атлетико М
    19.1% (21)
    0:2 Атлетико М
    5.5% (6)
    2:0 Атлетик Б
    3.6% (4)
    1:0 Атлетик Б
    2.7% (3)
    1:3 Атлетико М
    1.8% (2)
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