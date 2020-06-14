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Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Осасуна
0' 16'
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
8
Мерино
Микель
5
Субельдия
Игор
7
Порту
Кристиан
21
Эдегор
Мартин
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
13
Рубен
Мартинес
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
3
Навас
Рауль
5
Гарсия
Давид
III
30
Эступиньян
Первис
20
Брашанац
Дарко
6
Ойер
Санхурхо
21
Перес
Иньиго
22
Адриан
Лопес
7
Кардона
Марк
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Осасуна
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виллиан Жозе 9 0.24
2. Оярсабаль Микель 8 (4) 0.21
3. Порту Кристиан 7 0.18
4. Исак Александр 7 0.18
5. Эдегор Мартин 4 0.11
6. Мерино Микель 3 0.08
7. Янузай Аднан 2 0.05
8. Монреаль Начо 2 0.05
9. Ле Норман Робен 1 0.03
10. Сальдуа Хосеба 0 0
11. Льоренте Диего 0 0
12. Ариц Элустондо 0 0
13. Сангальи Лука 0 0
14. Субельдия Игор 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авила Эсекьель 9 0.24
2. Торрес Роберто 6 (5) 0.16
3. Гарсия Рубен 6 (1) 0.16
4. Умпьерез Эридейн 3 0.08
5. Ойер Санхурхо 2 0.05
6. Эступиньян Первис 1 0.03
7. Кардона Марк 1 0.03
8. Ронкалья Факундо 1 0.03
9. Перес Иньиго 1 0.03
10. Унаи Гарсия 1 0.03
11. Роберт Ибаньес 1 0.03
12. Монкайола Хон 1 0.03
13. Вильяр Хуан 1 (1) 0.03
14. Брашанац Дарко 0 0
15. Брэндон Льямас 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Субельдия Игор 7 0
2. Сальдуа Хосеба 6 0
3. Мерино Микель 5 0
4. Порту Кристиан 5 0
5. Ле Норман Робен 5 0
6. Льоренте Диего 3 1
7. Виллиан Жозе 4 0
8. Гевара Андер 4 0
9. Эдегор Мартин 3 0
10. Оярсабаль Микель 3 0
11. Янузай Аднан 2 0
12. Исак Александр 2 0
13. Монреаль Начо 1 0
14. Ариц Элустондо 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 9 1
2. Мерида Фран 7 1
3. Брашанац Дарко 7 0
4. Ронкалья Факундо 3 2
5. Эступиньян Первис 6 0
6. Авила Эсекьель 6 0
7. Гарсия Рубен 5 0
8. Умпьерез Эридейн 5 0
9. Видаль Начо 5 0
10. Брэндон Льямас 4 0
11. Гарсия Давид III 4 0
12. Монкайола Хон 4 0
13. Эррера Серхио II 2 1
14. Роберт Ибаньес 3 0
15. Лильо Кастельяно 2 0
16. Гальего Энрике 2 0
17. Вильяр Хуан 1 0
18. Перес Иньиго 1 0
19. Торрес Роберто 1 0
20. Навас Рауль 1 0
21. Кардона Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 14.29% (6) 21.43% (9) 11.9% (5) 19.05% (8) 14.29% (6) 19.05% (8)
 Осасуна 6.06% (2) 9.09% (3) 12.12% (4) 27.27% (9) 12.12% (4) 33.33% (11)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид
Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна
Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Осасуна: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Кубок Короля Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Ла Лига Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи
Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Товарищеские матчи Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Реал Сосьедад Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Международные матчи (клубы) Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Примера Осасуна 3:1 Реал Сосьедад Примера Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 28 19 4 5 67 - 31 61
2. Реал Мадрид Заявка 28 17 8 3 52 - 20 59
3. Севилья Заявка 28 14 8 6 41 - 29 50
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 28 14 5 9 45 - 33 47
5. Хетафе Заявка 28 13 7 8 38 - 27 46
6. Атлетико М Заявка 28 11 13 4 32 - 22 46
7. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
8. Вильярреал Заявка 28 12 5 11 45 - 38 41
9. Гранада Заявка 28 12 5 11 35 - 33 41
10. Атлетик Б Заявка 28 9 11 8 30 - 24 38
11. Осасуна 0:0 Заявка 28 8 11 9 34 - 38 35
12. Леванте Заявка 28 10 4 14 33 - 41 34
13. Бетис Заявка 28 8 9 11 38 - 45 33
14. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Вальядолид Заявка 28 7 11 10 25 - 34 32
16. Эйбар Заявка 28 7 6 15 28 - 44 27
17. Сельта Заявка 28 5 11 12 22 - 35 26
18. Мальорка Заявка 28 7 4 17 28 - 48 25
19. Леганес Заявка 28 5 8 15 22 - 41 23
20. Эспаньол Заявка 28 5 8 15 25 - 46 23
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 169
Реал Сосьедад 91.1% (154)
X 4.7% (8)
Осасуна 4.1% (7)
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Осасуна

Исход игры
Реал Сосьедад
91.1% (154)
Ничья
4.7% (8)
Осасуна
4.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.42% (86)
Меньше
46.58% (75)
Обе команды забьют
Да
57.14% (92)
Нет
42.86% (69)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.6% (67)
1:0 Реал Сосьедад
20.7% (35)
2:0 Реал Сосьедад
17.2% (29)
3:1 Реал Сосьедад
5.3% (9)
1:1 Ничья
4.1% (7)
1:2 Осасуна
2.4% (4)
0:1 Осасуна
1.8% (3)
4:1 Реал Сосьедад
1.2% (2)
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