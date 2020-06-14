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Реал Сосьедад
1:1
Конец матча

Стадион:
Осасуна
0'
25' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
0:1
29' Пенальти
Адриан Лопес
1:1
61' Гол
Оярсабаль Микель
67' Желтая карточка
Мерино Микель
72' Желтая карточка
Гальего Энрике
87' Желтая карточка
Перес Иньиго
90'+5
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
21
Эдегор
Мартин
5
Субельдия
Игор
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
7
Порту
Кристиан
9
Виллиан
Жозе
13
Рубен
Мартинес
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
3
Навас
Рауль
5
Гарсия
Давид
III
30
Эступиньян
Первис
20
Брашанац
Дарко
6
Ойер
Санхурхо
21
Перес
Иньиго
22
Адриан
Лопес
7
Кардона
Марк
Реал Сосьедад
4-4-2
Осасуна
5-3-2

Ход матча

25'
 
Ойер Санхурхо
29'
0:1
Адриан Лопес
61'
Оярсабаль Микель
(Виллиан Жозе)
1:1
62'
Исак Александр
Виллиан Жозе
 
64'
 
Гальего Энрике
Кардона Марк
64'
 
Арнаис Хосе
Адриан Лопес
67'
Мерино Микель
 
69'
 
Монкайола Хон
Ойер Санхурхо
72'
 
Гальего Энрике
73'
Янузай Аднан
Порту Кристиан
 
82'
Муньос Айхен
Монреаль Начо
 
82'
Льоренте Диего
Мерино Микель
 
87'
 
Перес Иньиго

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 6
  • 3 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 9 (4) 0.24
2. Виллиан Жозе 9 0.24
3. Порту Кристиан 7 0.18
4. Исак Александр 7 0.18
5. Эдегор Мартин 4 0.11
6. Мерино Микель 3 0.08
7. Янузай Аднан 2 0.05
8. Монреаль Начо 2 0.05
9. Ле Норман Робен 1 0.03
10. Сальдуа Хосеба 0 0
11. Льоренте Диего 0 0
12. Ариц Элустондо 0 0
13. Сангальи Лука 0 0
14. Субельдия Игор 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авила Эсекьель 9 0.24
2. Торрес Роберто 6 (5) 0.16
3. Гарсия Рубен 6 (1) 0.16
4. Умпьерез Эридейн 3 0.08
5. Ойер Санхурхо 2 0.05
6. Эступиньян Первис 1 0.03
7. Кардона Марк 1 0.03
8. Ронкалья Факундо 1 0.03
9. Перес Иньиго 1 0.03
10. Унаи Гарсия 1 0.03
11. Роберт Ибаньес 1 0.03
12. Монкайола Хон 1 0.03
13. Вильяр Хуан 1 (1) 0.03
14. Адриан Лопес 1 (1) 0.03
15. Брашанац Дарко 0 0
16. Брэндон Льямас 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Субельдия Игор 7 0
2. Сальдуа Хосеба 6 0
3. Мерино Микель 6 0
4. Порту Кристиан 5 0
5. Ле Норман Робен 5 0
6. Льоренте Диего 3 1
7. Виллиан Жозе 4 0
8. Гевара Андер 4 0
9. Эдегор Мартин 3 0
10. Оярсабаль Микель 3 0
11. Янузай Аднан 2 0
12. Исак Александр 2 0
13. Монреаль Начо 1 0
14. Ариц Элустондо 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 10 1
2. Мерида Фран 7 1
3. Брашанац Дарко 7 0
4. Ронкалья Факундо 3 2
5. Эступиньян Первис 6 0
6. Авила Эсекьель 6 0
7. Гарсия Рубен 5 0
8. Умпьерез Эридейн 5 0
9. Видаль Начо 5 0
10. Брэндон Льямас 4 0
11. Гарсия Давид III 4 0
12. Монкайола Хон 4 0
13. Эррера Серхио II 2 1
14. Роберт Ибаньес 3 0
15. Гальего Энрике 3 0
16. Перес Иньиго 2 0
17. Лильо Кастельяно 2 0
18. Вильяр Хуан 1 0
19. Торрес Роберто 1 0
20. Навас Рауль 1 0
21. Кардона Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 13.95% (6) 20.93% (9) 11.63% (5) 18.6% (8) 16.28% (7) 18.6% (8)
 Осасуна 5.88% (2) 11.76% (4) 11.76% (4) 26.47% (9) 11.76% (4) 32.35% (11)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид
Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна
Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Осасуна: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Кубок Короля Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Ла Лига Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи
Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Товарищеские матчи Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Реал Сосьедад Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Международные матчи (клубы) Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Примера Осасуна 3:1 Реал Сосьедад Примера Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 28 19 4 5 67 - 31 61
2. Реал Мадрид Заявка 28 17 8 3 52 - 20 59
3. Севилья Заявка 28 14 8 6 41 - 29 50
4. Реал Сосьедад Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
5. Хетафе Заявка 28 13 7 8 38 - 27 46
6. Атлетико М Заявка 28 11 13 4 32 - 22 46
7. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
8. Вильярреал Заявка 28 12 5 11 45 - 38 41
9. Гранада Заявка 28 12 5 11 35 - 33 41
10. Атлетик Б Заявка 28 9 11 8 30 - 24 38
11. Осасуна Заявка 28 8 11 9 35 - 39 35
12. Леванте Заявка 28 10 4 14 33 - 41 34
13. Бетис Заявка 28 8 9 11 38 - 45 33
14. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Вальядолид Заявка 28 7 11 10 25 - 34 32
16. Эйбар Заявка 28 7 6 15 28 - 44 27
17. Сельта Заявка 28 5 11 12 22 - 35 26
18. Мальорка Заявка 28 7 4 17 28 - 48 25
19. Леганес Заявка 28 5 8 15 22 - 41 23
20. Эспаньол Заявка 28 5 8 15 25 - 46 23
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 169
Реал Сосьедад 91.1% (154)
X 4.7% (8)
Осасуна 4.1% (7)
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Новости

Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:1 Осасуна

Исход игры
Реал Сосьедад
91.1% (154)
Ничья
4.7% (8)
Осасуна
4.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.42% (86)
Меньше
46.58% (75)
Обе команды забьют
Да
57.14% (92)
Нет
42.86% (69)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.6% (67)
1:0 Реал Сосьедад
20.7% (35)
2:0 Реал Сосьедад
17.2% (29)
3:1 Реал Сосьедад
5.3% (9)
1:1 Ничья
4.1% (7)
1:2 Осасуна
2.4% (4)
0:1 Осасуна
1.8% (3)
3:2 Реал Сосьедад
1.2% (2)
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