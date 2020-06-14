Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Оярсабаль Микель не смог попасть в створ ударом издали

94' Брашанац Дарко нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

93' Эступиньян Первис из команды Осасуна пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

93' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Осасуна

91' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Плохо играет Муньос Айхен - неудачный вынос, и мяч у соперниц

88' Матч возобновится спорным мячом

88' Ох, нехорошо это выглядит. Ариц Элустондо получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Ариц Элустондо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Хорошо играет на выходе Рубен Мартинес - мяч в ее руках

87' Рубен Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Перес Иньиго получил желтую карточку от судьи

85' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Монреаль Начо из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

80' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

79' Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Плохо играет Исак Александр - неудачный вынос, и мяч у соперниц

78' Арнаис Хосе наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

77' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Хорошо играет на выходе Рубен Мартинес - мяч в ее руках

74' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Судья подбегает и показывает Гальего Энрике из команды Осасуна отложенную желтую карточку за фол.

71' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

68' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Мерино Микель получил желтую карточку от судьи

65' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Эступиньян Первис пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

63' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Г О О О О Л - Оярсабаль Микель изменил счет на табло!

58' Удар от ворот произведет Осасуна

56' Виллиан Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Осасуна

55' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Пространство открывается для Кардона Марк , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

52' Удар от ворот произведет Осасуна

51' Хорошо играет на выходе Рубен Мартинес - мяч в ее руках

49' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Хорошая попытка от Порту Кристиан , был неплохой удар, но вратарь спас

48' Оярсабаль Микель разрезает оборону соперника отличным пасом

47' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля