Реал Сосьедад
1:1
Конец матча
Стадион: Reale Seguros Stadium
Осасуна
25' Желтая карточкаОйер Санхурхо
0:1
29' ПенальтиАдриан Лопес
1:1
61' ГолОярсабаль Микель
67' Желтая карточкаМерино Микель
72' Желтая карточкаГальего Энрике
87' Желтая карточкаПерес Иньиго
21
Перес
Иньиго
22
Адриан
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Jon Pacheco
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
22 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 ЛатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Арнаис ХосеНападающий
- Нападающий
-
34 Aimar Oroz
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
25'
29'
0:1
61'
1:1
67'
72'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 6
-
3 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.24
|2.
|Виллиан Жозе
|9
|0.24
|3.
|Порту Кристиан
|7
|0.18
|4.
|Исак Александр
|7
|0.18
|5.
|Эдегор Мартин
|4
|0.11
|6.
|Мерино Микель
|3
|0.08
|7.
|Янузай Аднан
|2
|0.05
|8.
|Монреаль Начо
|2
|0.05
|9.
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|10.
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|11.
|Льоренте Диего
|0
|0
|12.
|Ариц Элустондо
|0
|0
|13.
|Сангальи Лука
|0
|0
|14.
|Субельдия Игор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авила Эсекьель
|9
|0.24
|2.
|Торрес Роберто
|6 (5)
|0.16
|3.
|Гарсия Рубен
|6 (1)
|0.16
|4.
|Умпьерез Эридейн
|3
|0.08
|5.
|Ойер Санхурхо
|2
|0.05
|6.
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|7.
|Кардона Марк
|1
|0.03
|8.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|9.
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|10.
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|11.
|Роберт Ибаньес
|1
|0.03
|12.
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|13.
|Вильяр Хуан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Адриан Лопес
|1 (1)
|0.03
|15.
|Брашанац Дарко
|0
|0
|16.
|Брэндон Льямас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Субельдия Игор
|7
|0
|2.
|Сальдуа Хосеба
|6
|0
|3.
|Мерино Микель
|6
|0
|4.
|Порту Кристиан
|5
|0
|5.
|Ле Норман Робен
|5
|0
|6.
|Льоренте Диего
|3
|1
|7.
|Виллиан Жозе
|4
|0
|8.
|Гевара Андер
|4
|0
|9.
|Эдегор Мартин
|3
|0
|10.
|Оярсабаль Микель
|3
|0
|11.
|Янузай Аднан
|2
|0
|12.
|Исак Александр
|2
|0
|13.
|Монреаль Начо
|1
|0
|14.
|Ариц Элустондо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|10
|1
|2.
|Мерида Фран
|7
|1
|3.
|Брашанац Дарко
|7
|0
|4.
|Ронкалья Факундо
|3
|2
|5.
|Эступиньян Первис
|6
|0
|6.
|Авила Эсекьель
|6
|0
|7.
|Гарсия Рубен
|5
|0
|8.
|Умпьерез Эридейн
|5
|0
|9.
|Видаль Начо
|5
|0
|10.
|Брэндон Льямас
|4
|0
|11.
|Гарсия Давид III
|4
|0
|12.
|Монкайола Хон
|4
|0
|13.
|Эррера Серхио II
|2
|1
|14.
|Роберт Ибаньес
|3
|0
|15.
|Гальего Энрике
|3
|0
|16.
|Перес Иньиго
|2
|0
|17.
|Лильо Кастельяно
|2
|0
|18.
|Вильяр Хуан
|1
|0
|19.
|Торрес Роберто
|1
|0
|20.
|Навас Рауль
|1
|0
|21.
|Кардона Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|13.95% (6)
|20.93% (9)
|11.63% (5)
|18.6% (8)
|16.28% (7)
|18.6% (8)
|Осасуна
|5.88% (2)
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|26.47% (9)
|11.76% (4)
|32.35% (11)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +14 =2 -4Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид
Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =4 -8Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна
Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Осасуна: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Товарищеские матчи Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Реал Сосьедад Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Международные матчи (клубы) Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Примера Осасуна 3:1 Реал Сосьедад Примера Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|4
|5
|67 - 31
|61
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|52 - 20
|59
|3.
|Севилья
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 29
|50
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|5.
|Хетафе
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 27
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|11
|13
|4
|32 - 22
|46
|7.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|45 - 38
|41
|9.
|Гранада
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|35 - 33
|41
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|30 - 24
|38
|11.
|Осасуна
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|35 - 39
|35
|12.
|Леванте
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|33 - 41
|34
|13.
|Бетис
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|38 - 45
|33
|14.
|Алавес
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 34
|32
|16.
|Эйбар
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 44
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 35
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|28 - 48
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|22 - 41
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|25 - 46
|23
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Исход игры
Реал Сосьедад
91.1% (154)
Ничья
4.7% (8)
Осасуна
4.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.42% (86)
Меньше
46.58% (75)
Обе команды забьют
Да
57.14% (92)
Нет
42.86% (69)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.6% (67)
1:0 Реал Сосьедад
20.7% (35)
2:0 Реал Сосьедад
17.2% (29)
3:1 Реал Сосьедад
5.3% (9)
1:1 Ничья
4.1% (7)
1:2 Осасуна
2.4% (4)
0:1 Осасуна
1.8% (3)
3:2 Реал Сосьедад
1.2% (2)
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