Гранада
2:1
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Хетафе
10' Желтая карточкаВиктор Диаз
16' Желтая карточкаФернандес Карлос
0:1
20' ГолТимор Давид
23' Желтая карточкаЭтчейта Хавьер
45' Желтая карточкаСольдадо Роберто
49' Желтая карточкаГоналон Максим
61' Желтая карточкаЭтебо Огенекаро
68' Желтая карточкаЭррера Янгель
1:1
70' ГолФернандес Карлос
2:1
79' ГолФернандес Карлос
89' Желтая карточкаДуро Уго
90' Желтая карточкаСанчес Герман
90' Желтая карточкаДамиан Суарес
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
23
Мачис
Дарвин
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
24
Тимор
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
40 Joao Costa I
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
11 Дьедью АматПолузащитник
-
26 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
10'
16'
20'
0:1
23'
45'
49'
61'
68'
70'
1:1
79'
2:1
84'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 18
-
6 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мачис Дарвин
|7 (1)
|0.18
|2.
|Фернандес Карлос
|7
|0.18
|3.
|Пуэртас Антонио
|5
|0.13
|4.
|Вадильо Альваро
|3 (1)
|0.08
|5.
|Сольдадо Роберто
|2 (1)
|0.05
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0.05
|7.
|Азиз Рамон
|2
|0.05
|8.
|Дуарте Домингуш
|2
|0.05
|9.
|Санчес Герман
|2
|0.05
|10.
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|11.
|Вико Федерико
|1 (1)
|0.03
|12.
|Фулкье Димитри
|1
|0.03
|13.
|Виктор Диаз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|10 (1)
|0.26
|2.
|Мата Хайме
|8 (2)
|0.21
|3.
|Видаль Молина
|5 (2)
|0.13
|4.
|Тимор Давид
|3
|0.08
|5.
|Кабрера Леандро
|2
|0.05
|6.
|Ньом Аллан
|2
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|2
|0.05
|8.
|Кукурелья Марк
|1
|0.03
|9.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|10.
|Джейсон
|1
|0.03
|11.
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|12.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.03
|13.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|14.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|15.
|Оливера Матиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сольдадо Роберто
|12
|0
|2.
|Санчес Герман
|9
|1
|3.
|Эррера Янгель
|10
|0
|4.
|Гоналон Максим
|7
|0
|5.
|Фернандес Карлос
|7
|0
|6.
|Дуарте Домингуш
|6
|0
|7.
|Монторо Анхель
|5
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|5
|0
|9.
|Виктор Диаз
|4
|0
|10.
|Этеки Ян
|4
|0
|11.
|Мачис Дарвин
|3
|0
|12.
|Азиз Рамон
|3
|0
|13.
|Фулкье Димитри
|2
|0
|14.
|Кини Марин
|2
|0
|15.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|16.
|Вико Федерико
|1
|0
|17.
|Силва Руи
|1
|0
|18.
|Мартинес Алекс
|1
|0
|19.
|Нева Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|12
|0
|2.
|Ньом Аллан
|10
|0
|3.
|Мата Хайме
|10
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|8
|1
|5.
|Этчейта Хавьер
|6
|0
|6.
|Кукурелья Марк
|6
|0
|7.
|Видаль Молина
|4
|1
|8.
|Джейсон
|5
|0
|9.
|Максимович Неманья
|5
|0
|10.
|Оливера Матиас
|3
|1
|11.
|Анхель Луис
|4
|0
|12.
|Кабрера Леандро
|3
|0
|13.
|Дьене Даконам
|3
|0
|14.
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|15.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|16.
|Бергара Маркель
|2
|0
|17.
|Портильо Франсиско
|2
|0
|18.
|Тимор Давид
|2
|0
|19.
|Фахир Файсал
|2
|0
|20.
|Дейверсон Силва
|2
|0
|21.
|Дуро Уго
|2
|0
|22.
|Сория Давид
|1
|0
|23.
|Бруно Гонсалес
|1
|0
|24.
|Чема Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|8.82% (3)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|29.41% (10)
|14.71% (5)
|Хетафе
|13.51% (5)
|8.11% (3)
|18.92% (7)
|10.81% (4)
|27.03% (10)
|21.62% (8)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +11 =2 -7Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада
Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Гранада
Хетафе Последние 20 матчей: +12 =2 -6Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья
Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе
Последние игры между собой
Гранада: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Хетафе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|63 - 31
|58
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|49 - 19
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 29
|50
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 33
|46
|5.
|Хетафе
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 27
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|31 - 21
|45
|7.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|28
|11
|10
|7
|38 - 39
|43
|8.
|Гранада
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|35 - 33
|41
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|44 - 38
|38
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|29 - 23
|37
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 38
|34
|12.
|Леванте
|0:0 Заявка
|28
|10
|4
|14
|32 - 40
|34
|13.
|Бетис
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|38 - 45
|33
|14.
|Алавес
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 37
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|23 - 33
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 41
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|22 - 34
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 44
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 39
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|23 - 46
|20
Прогнозы на матч Гранада 2:1 Хетафе
Исход игры
Гранада
21% (34)
Ничья
40.7% (66)
Хетафе
38.3% (62)
Тотал 2.5
Больше
31.58% (48)
Меньше
68.42% (104)
Обе команды забьют
Да
66.45% (101)
Нет
33.55% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (53)
1:2 Хетафе
19.8% (32)
1:0 Гранада
13.6% (22)
0:1 Хетафе
13% (21)
2:1 Гранада
3.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:2 Хетафе
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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