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Гранада
2:1
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
10' Желтая карточка
Виктор Диаз
16' Желтая карточка
Фернандес Карлос
0:1
20' Гол
Тимор Давид
23' Желтая карточка
Этчейта Хавьер
45' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
49' Желтая карточка
Гоналон Максим
61' Желтая карточка
Этебо Огенекаро
68' Желтая карточка
Эррера Янгель
1:1
70' Гол
Фернандес Карлос
2:1
79' Гол
Фернандес Карлос
89' Желтая карточка
Дуро Уго
90' Желтая карточка
Санчес Герман
90' Желтая карточка
Дамиан Суарес
90'+7
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
2
Фулкье
Димитри
21
Эррера
Янгель
4
Гоналон
Максим
23
Мачис
Дарвин
9
Сольдадо
Роберто
24
Фернандес
Карлос
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
16
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
24
Тимор
Давид
5
Этебо
Огенекаро
15
Кукурелья
Марк
19
Видаль
Молина
14
Дейверсон
Силва
Гранада
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

10'
Виктор Диаз
 
16'
Фернандес Карлос
 
20'
0:1
Тимор Давид
(Кукурелья Марк)
23'
 
Этчейта Хавьер
45'
Сольдадо Роберто
 
46'
Вико Федерико
Фулкье Димитри
 
49'
Гоналон Максим
 
59'
Этеки Ян
Гоналон Максим
 
60'
 
Анхель Луис
Дейверсон Силва
61'
 
Этебо Огенекаро
68'
Эррера Янгель
 
70'
Кортес Антоньин
Сольдадо Роберто
 
70'
Диаш Жиль
Эррера Янгель
 
70'
Фернандес Карлос
(Мачис Дарвин)
1:1
78'
 
Кенеди Роберт
Кукурелья Марк
79'
Фернандес Карлос
2:1
84'
 
Дьедью Амат
Ньом Аллан
84'
 
Дуро Уго
Тимор Давид
85'
Вальехо Хесус
Мачис Дарвин
 
89'
 
Дуро Уго
90'
Санчес Герман
 
90'
 
Дамиан Суарес

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 18
  • 6 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мачис Дарвин 7 (1) 0.18
2. Фернандес Карлос 7 0.18
3. Пуэртас Антонио 5 0.13
4. Вадильо Альваро 3 (1) 0.08
5. Сольдадо Роберто 2 (1) 0.05
6. Эррера Янгель 2 0.05
7. Азиз Рамон 2 0.05
8. Дуарте Домингуш 2 0.05
9. Санчес Герман 2 0.05
10. Монторо Анхель 1 0.03
11. Вико Федерико 1 (1) 0.03
12. Фулкье Димитри 1 0.03
13. Виктор Диаз 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 10 (1) 0.26
2. Мата Хайме 8 (2) 0.21
3. Видаль Молина 5 (2) 0.13
4. Тимор Давид 3 0.08
5. Кабрера Леандро 2 0.05
6. Ньом Аллан 2 0.05
7. Максимович Неманья 2 0.05
8. Кукурелья Марк 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Джейсон 1 0.03
11. Кенеди Роберт 1 0.03
12. Арамбарри Мауро 1 0.03
13. Портильо Франсиско 0 0
14. Дейверсон Силва 0 0
15. Оливера Матиас 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Сольдадо Роберто 12 0
2. Санчес Герман 9 1
3. Эррера Янгель 10 0
4. Гоналон Максим 7 0
5. Фернандес Карлос 7 0
6. Дуарте Домингуш 6 0
7. Монторо Анхель 5 0
8. Пуэртас Антонио 5 0
9. Виктор Диаз 4 0
10. Этеки Ян 4 0
11. Мачис Дарвин 3 0
12. Азиз Рамон 3 0
13. Фулкье Димитри 2 0
14. Кини Марин 2 0
15. Кейбаши Исмаил 1 0
16. Вико Федерико 1 0
17. Силва Руи 1 0
18. Мартинес Алекс 1 0
19. Нева Карлос 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 12 0
2. Ньом Аллан 10 0
3. Мата Хайме 10 0
4. Арамбарри Мауро 8 1
5. Этчейта Хавьер 6 0
6. Кукурелья Марк 6 0
7. Видаль Молина 4 1
8. Джейсон 5 0
9. Максимович Неманья 5 0
10. Оливера Матиас 3 1
11. Анхель Луис 4 0
12. Кабрера Леандро 3 0
13. Дьене Даконам 3 0
14. Этебо Огенекаро 3 0
15. Кенеди Роберт 2 0
16. Бергара Маркель 2 0
17. Портильо Франсиско 2 0
18. Тимор Давид 2 0
19. Фахир Файсал 2 0
20. Дейверсон Силва 2 0
21. Дуро Уго 2 0
22. Сория Давид 1 0
23. Бруно Гонсалес 1 0
24. Чема Родригес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 8.82% (3) 8.82% (3) 20.59% (7) 17.65% (6) 29.41% (10) 14.71% (5)
 Хетафе 13.51% (5) 8.11% (3) 18.92% (7) 10.81% (4) 27.03% (10) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада
Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Гранада
Хетафе Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья
Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе

Последние игры между собой

Гранада: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Хетафе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Хетафе 3:1 Гранада Ла Лига Гранада 0:0 Хетафе Товарищеские матчи Гранада 3:2 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Гранада Примера
Хетафе 1:2 Гранада Примера Гранада 1:1 Хетафе Примера Хетафе 3:3 Гранада Примера Гранада 0:2 Хетафе Примера Гранада 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Гранада Примера Гранада 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 27 18 4 5 63 - 31 58
2. Реал Мадрид Заявка 27 16 8 3 49 - 19 56
3. Севилья Заявка 28 14 8 6 41 - 29 50
4. Реал Сосьедад Заявка 27 14 4 9 45 - 33 46
5. Хетафе Заявка 28 13 7 8 38 - 27 46
6. Атлетико М Заявка 27 11 12 4 31 - 21 45
7. Валенсия 0:0 Заявка 28 11 10 7 38 - 39 43
8. Гранада Заявка 28 12 5 11 35 - 33 41
9. Вильярреал Заявка 27 11 5 11 44 - 38 38
10. Атлетик Б Заявка 27 9 10 8 29 - 23 37
11. Осасуна Заявка 27 8 10 9 34 - 38 34
12. Леванте 0:0 Заявка 28 10 4 14 32 - 40 34
13. Бетис Заявка 28 8 9 11 38 - 45 33
14. Алавес Заявка 27 8 8 11 29 - 37 32
15. Вальядолид Заявка 27 6 11 10 23 - 33 29
16. Эйбар Заявка 27 7 6 14 27 - 41 27
17. Сельта Заявка 27 5 11 11 22 - 34 26
18. Мальорка Заявка 27 7 4 16 28 - 44 25
19. Леганес Заявка 27 5 8 14 21 - 39 23
20. Эспаньол Заявка 27 4 8 15 23 - 46 20
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Гранада 21% (34)
X 40.7% (66)
Хетафе 38.3% (62)
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Прогнозы на матч Гранада 2:1 Хетафе

Исход игры
Гранада
21% (34)
Ничья
40.7% (66)
Хетафе
38.3% (62)
Тотал 2.5
Больше
31.58% (48)
Меньше
68.42% (104)
Обе команды забьют
Да
66.45% (101)
Нет
33.55% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (53)
1:2 Хетафе
19.8% (32)
1:0 Гранада
13.6% (22)
0:1 Хетафе
13% (21)
2:1 Гранада
3.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:2 Хетафе
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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