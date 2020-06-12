Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Фернандес Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Фулкье Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Сольдадо Роберто получил желтую карточку от судьи

46' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Этчейта Хавьер получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Этчейта Хавьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

42' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

40' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Хетафе

38' Дейверсон Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Удар от ворот произведет Хетафе

35' Матч возобновлен

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Видаль Молина предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Кукурелья Марк из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

27' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Нева Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Удар от ворот произведет Гранада

25' Тимор Давид пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

25' Оливера Матиас из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

25' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Виктор Диаз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Этчейта Хавьер получил желтую карточку от судьи

23' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Г О О О О Л - Тимор Давид изменил счет на табло!

20' Хорошие скиллы дриблинга показывает Видаль Молина , обходя своих соперников

19' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Видаль Молина из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

18' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Фернандес Карлос получил желтую карточку от судьи

16' Удар от ворот произведет Хетафе

14' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Тимор Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Тимор Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Гранада

10' Виктор Диаз получил желтую карточку от судьи

8' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Матч возобновлен

6' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хетафе начинает с центра поля