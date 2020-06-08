Прогнозы на матч Лидс - Фулхэм

Лидс
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Стадион: Элланд Роуд
Фулхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|13 (2)
|0.33
|2.
|Эрнандес Пабло
|6
|0.15
|3.
|Харрисон Джек
|5
|0.13
|4.
|Алиоски Эгзиян
|5
|0.13
|5.
|Клих Матеуш
|4 (1)
|0.1
|6.
|Эйлинг Люк
|4
|0.1
|7.
|Кошта Элдер
|3
|0.08
|8.
|Даллас Стюарт
|3
|0.08
|9.
|Робертс Тайлер
|3
|0.08
|10.
|Нкетиа Эдди
|3
|0.08
|11.
|Филлипс Кэлвин
|1
|0.03
|12.
|Купер Лиам
|1
|0.03
|13.
|Уайт Бен III
|0
|0
|14.
|Форшоу Адам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|22 (2)
|0.56
|2.
|Кэрни Том
|8
|0.21
|3.
|Кавалейру Иван
|6
|0.15
|4.
|Рид Бобби
|5
|0.13
|5.
|Камара Абубакар
|4
|0.1
|6.
|Кноккарт Антони
|3
|0.08
|7.
|Брайан Джо
|1
|0.03
|8.
|Онома Джошуа
|1
|0.03
|9.
|Йохансен Стефан
|0
|0
|10.
|Одуа Денис
|0
|0
|11.
|Артер Гарри
|0
|0
|12.
|Кебано Нескенс
|0
|0
|13.
|Гектор Майкл
|0
|0
|14.
|Кристи Сайрус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филлипс Кэлвин
|8
|1
|2.
|Эйлинг Люк
|8
|0
|3.
|Алиоски Эгзиян
|7
|0
|4.
|Клих Матеуш
|6
|0
|5.
|Даллас Стюарт
|6
|0
|6.
|Уайт Бен III
|5
|0
|7.
|Эрнандес Пабло
|4
|0
|8.
|Бэмфорд Патрик
|4
|0
|9.
|Кошта Элдер
|3
|0
|10.
|Форшоу Адам
|3
|0
|11.
|Берарди Гаэтано
|1
|1
|12.
|Купер Лиам
|2
|0
|13.
|Касилья Кико
|2
|0
|14.
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|15.
|Робертс Тайлер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Митрович Александр
|8
|0
|2.
|Артер Гарри
|6
|1
|3.
|Брайан Джо
|6
|0
|4.
|Одуа Денис
|4
|1
|5.
|Родак Марек
|3
|1
|6.
|Макдоналд Кевин
|4
|0
|7.
|Кэрни Том
|4
|0
|8.
|Рид Харрисон
|4
|0
|9.
|Йохансен Стефан
|3
|0
|10.
|Беттинелли Маркус
|3
|0
|11.
|Кавалейру Иван
|3
|0
|12.
|Кристи Сайрус
|3
|0
|13.
|Моусон Алфи
|3
|0
|14.
|Кноккарт Антони
|3
|0
|15.
|Рид Бобби
|2
|0
|16.
|Камара Абубакар
|2
|0
|17.
|Сессеньон Стивен
|2
|0
|18.
|Ле Маршан Максим
|1
|0
|19.
|Онома Джошуа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|12% (6)
|8% (4)
|16% (8)
|24% (12)
|18% (9)
|22% (11)
|Фулхэм
|19.15% (9)
|14.89% (7)
|14.89% (7)
|14.89% (7)
|17.02% (8)
|19.15% (9)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: + = -Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс
Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 Лидс Ноттингем Форест 2:0 Лидс Лидс 0:1 Уиган Лидс 3:2 Миллуолл КПР 1:0 Лидс Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей Арсенал 1:0 Лидс Вест Бромвич 1:1 Лидс Бирмингем 4:5 Лидс Лидс 1:1 Престон Норт Энд Фулхэм 2:1 Лидс Лидс 3:3 Кардифф Сити Лидс 2:0 Халл Сити Хаддерсфилд Таун 0:2 Лидс
Фулхэм Последние 20 матчей: + = -Фулхэм 0:2 Брентфорд Бристоль Сити 1:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Престон Норт Энд Фулхэм 1:0 Суонси
Дерби 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Барнсли Миллуолл 1:1 Фулхэм Блэкберн 0:1 Фулхэм Фулхэм 3:2 Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Чарльтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Мидлсбро Халл Сити 0:1 Фулхэм Фулхэм 2:1 Астон Вилла Фулхэм 1:2 Рединг Фулхэм 1:0 Сток Сити Лутон Таун 3:3 Фулхэм Фулхэм 2:1 Лидс Брентфорд 1:0 Фулхэм Престон Норт Энд 2:1 Фулхэм
Последние игры между собой
Лидс: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лидс
|Заявка
|38
|21
|8
|9
|56 - 32
|71
|2.
|Вест Бромвич
|Заявка
|38
|19
|14
|5
|64 - 37
|71
|3.
|Фулхэм
|Заявка
|38
|18
|10
|10
|52 - 40
|64
|4.
|Брентфорд
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|66 - 33
|63
|5.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|38
|16
|13
|9
|49 - 39
|61
|6.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|38
|16
|9
|13
|51 - 46
|57
|7.
|Кардифф Сити
|Заявка
|38
|14
|15
|9
|54 - 50
|57
|8.
|Блэкберн
|Заявка
|38
|15
|11
|12
|55 - 46
|56
|9.
|Суонси
|Заявка
|38
|14
|14
|10
|49 - 45
|56
|10.
|Бристоль Сити
|Заявка
|38
|15
|10
|13
|52 - 56
|55
|11.
|Дерби
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|52 - 51
|54
|12.
|Миллуолл
|Заявка
|38
|13
|15
|10
|46 - 43
|54
|13.
|КПР
|Заявка
|38
|14
|8
|16
|58 - 63
|50
|14.
|Рединг
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|47 - 43
|49
|15.
|Шеффилд Уэнсдей
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|47 - 50
|49
|16.
|Бирмингем
|Заявка
|38
|12
|12
|14
|48 - 57
|48
|17.
|Уиган
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|40 - 50
|44
|18.
|Сток Сити
|Заявка
|38
|12
|7
|19
|50 - 56
|43
|19.
|Чарльтон
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|45 - 54
|42
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|45 - 60
|42
|21.
|Халл Сити
|Заявка
|38
|11
|8
|19
|49 - 64
|41
|22.
|Мидлсбро
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|37 - 50
|41
|23.
|Барнсли
|Заявка
|38
|9
|10
|19
|43 - 62
|37
|24.
|Лутон Таун
|Заявка
|38
|10
|6
|22
|44 - 72
|36
Прогнозы на матч Лидс - Фулхэм
Исход игры
Лидс
94.1% (16)
Ничья
0% (0)
Фулхэм
5.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (7)
Меньше
56.25% (9)
Обе команды забьют
Да
43.75% (7)
Нет
56.25% (9)
Популярный счёт
2:1 Лидс
41.2% (7)
1:0 Лидс
35.3% (6)
2:0 Лидс
11.8% (2)
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