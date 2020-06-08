Прогнозы на матч Лидс - Фулхэм

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Лидс
 
Позже

Стадион:
Фулхэм

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 13 (2) 0.33
2. Эрнандес Пабло 6 0.15
3. Харрисон Джек 5 0.13
4. Алиоски Эгзиян 5 0.13
5. Клих Матеуш 4 (1) 0.1
6. Эйлинг Люк 4 0.1
7. Кошта Элдер 3 0.08
8. Даллас Стюарт 3 0.08
9. Робертс Тайлер 3 0.08
10. Нкетиа Эдди 3 0.08
11. Филлипс Кэлвин 1 0.03
12. Купер Лиам 1 0.03
13. Уайт Бен III 0 0
14. Форшоу Адам 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 22 (2) 0.56
2. Кэрни Том 8 0.21
3. Кавалейру Иван 6 0.15
4. Рид Бобби 5 0.13
5. Камара Абубакар 4 0.1
6. Кноккарт Антони 3 0.08
7. Брайан Джо 1 0.03
8. Онома Джошуа 1 0.03
9. Йохансен Стефан 0 0
10. Одуа Денис 0 0
11. Артер Гарри 0 0
12. Кебано Нескенс 0 0
13. Гектор Майкл 0 0
14. Кристи Сайрус 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Филлипс Кэлвин 8 1
2. Эйлинг Люк 8 0
3. Алиоски Эгзиян 7 0
4. Клих Матеуш 6 0
5. Даллас Стюарт 6 0
6. Уайт Бен III 5 0
7. Эрнандес Пабло 4 0
8. Бэмфорд Патрик 4 0
9. Кошта Элдер 3 0
10. Форшоу Адам 3 0
11. Берарди Гаэтано 1 1
12. Купер Лиам 2 0
13. Касилья Кико 2 0
14. Нкетиа Эдди 2 0
15. Робертс Тайлер 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Митрович Александр 8 0
2. Артер Гарри 6 1
3. Брайан Джо 6 0
4. Одуа Денис 4 1
5. Родак Марек 3 1
6. Макдоналд Кевин 4 0
7. Кэрни Том 4 0
8. Рид Харрисон 4 0
9. Йохансен Стефан 3 0
10. Беттинелли Маркус 3 0
11. Кавалейру Иван 3 0
12. Кристи Сайрус 3 0
13. Моусон Алфи 3 0
14. Кноккарт Антони 3 0
15. Рид Бобби 2 0
16. Камара Абубакар 2 0
17. Сессеньон Стивен 2 0
18. Ле Маршан Максим 1 0
19. Онома Джошуа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 12% (6) 8% (4) 16% (8) 24% (12) 18% (9) 22% (11)
 Фулхэм 19.15% (9) 14.89% (7) 14.89% (7) 14.89% (7) 17.02% (8) 19.15% (9)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: + = -
Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс
Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 Лидс Ноттингем Форест 2:0 Лидс Лидс 0:1 Уиган Лидс 3:2 Миллуолл КПР 1:0 Лидс Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей Арсенал 1:0 Лидс Вест Бромвич 1:1 Лидс Бирмингем 4:5 Лидс Лидс 1:1 Престон Норт Энд Фулхэм 2:1 Лидс Лидс 3:3 Кардифф Сити Лидс 2:0 Халл Сити Хаддерсфилд Таун 0:2 Лидс
Фулхэм Последние 20 матчей: + = -
Фулхэм 0:2 Брентфорд Бристоль Сити 1:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Престон Норт Энд Фулхэм 1:0 Суонси
Дерби 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Барнсли Миллуолл 1:1 Фулхэм Блэкберн 0:1 Фулхэм Фулхэм 3:2 Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Чарльтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Мидлсбро Халл Сити 0:1 Фулхэм Фулхэм 2:1 Астон Вилла Фулхэм 1:2 Рединг Фулхэм 1:0 Сток Сити Лутон Таун 3:3 Фулхэм Фулхэм 2:1 Лидс Брентфорд 1:0 Фулхэм Престон Норт Энд 2:1 Фулхэм

Последние игры между собой

Лидс: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Фулхэм 2:1 Лидс Фулхэм 2:0 Лидс Лидс 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:1 Лидс
Лидс 1:1 Фулхэм Лидс 1:1 Фулхэм Фулхэм 1:1 Лидс Фулхэм 0:3 Лидс Лидс 0:1 Фулхэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лидс Заявка 38 21 8 9 56 - 32 71
2. Вест Бромвич Заявка 38 19 14 5 64 - 37 71
3. Фулхэм Заявка 38 18 10 10 52 - 40 64
4. Брентфорд Заявка 38 18 9 11 66 - 33 63
5. Ноттингем Форест Заявка 38 16 13 9 49 - 39 61
6. Престон Норт Энд Заявка 38 16 9 13 51 - 46 57
7. Кардифф Сити Заявка 38 14 15 9 54 - 50 57
8. Блэкберн Заявка 38 15 11 12 55 - 46 56
9. Суонси Заявка 38 14 14 10 49 - 45 56
10. Бристоль Сити Заявка 38 15 10 13 52 - 56 55
11. Дерби Заявка 38 14 12 12 52 - 51 54
12. Миллуолл Заявка 38 13 15 10 46 - 43 54
13. КПР Заявка 38 14 8 16 58 - 63 50
14. Рединг Заявка 38 13 10 15 47 - 43 49
15. Шеффилд Уэнсдей Заявка 38 13 10 15 47 - 50 49
16. Бирмингем Заявка 38 12 12 14 48 - 57 48
17. Уиган Заявка 38 11 11 16 40 - 50 44
18. Сток Сити Заявка 38 12 7 19 50 - 56 43
19. Чарльтон Заявка 38 11 9 18 45 - 54 42
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 38 11 9 18 45 - 60 42
21. Халл Сити Заявка 38 11 8 19 49 - 64 41
22. Мидлсбро Заявка 38 9 14 15 37 - 50 41
23. Барнсли Заявка 38 9 10 19 43 - 62 37
24. Лутон Таун Заявка 38 10 6 22 44 - 72 36
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2020, осталось 1 день 18 часов 52 минуты.


    • Прогнозы 17
    Лидс 94.1% (16)
    X 0% (0)
    Фулхэм 5.9% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Лидс - Фулхэм

    Исход игры
    Лидс
    94.1% (16)
    Ничья
    0% (0)
    Фулхэм
    5.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (7)
    Меньше
    56.25% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    43.75% (7)
    Нет
    56.25% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    41.2% (7)
    1:0 Лидс
    35.3% (6)
    2:0 Лидс
    11.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Лидс - Фулхэм онлайн

    Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

    Фонбет

    Париматч

    БетСити

    ВулканБет

    1ХСтавка
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Шарф от сайта
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     