Прогнозы на матч Гамбург 0:0 Арминия

43' Желтая карточкаПохьянпало Йоэль
86' Желтая карточкаШипплок Свен
25
Летсерт
Тимо
21
Ляйбольд
Тим
29
Файн
Адриан
14
Хант
Аарон
16
Кунце
Фабиан
29
Суку
Себио
10
Ябо
Рейнольд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Летсерт ТимоЗащитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
-
29 Файн АдрианПолузащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Кунце ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Суку СебиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
-
24 Перес АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Шюц ТомПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
Ход матча
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киттель Сонни
|11 (2)
|0.35
|2.
|Хинтерзеер Лукас
|9 (2)
|0.29
|3.
|Хант Аарон
|4 (1)
|0.13
|4.
|Джатта Бейкери
|4
|0.13
|5.
|Кинсомби Давид
|3
|0.1
|6.
|Похьянпало Йоэль
|3
|0.1
|7.
|Дуджак Джереми
|3
|0.1
|8.
|Харник Мартин
|2
|0.06
|9.
|Летсерт Тимо
|2
|0.06
|10.
|Ляйбольд Тим
|1
|0.03
|11.
|Нарей Халед
|1
|0.03
|12.
|Файн Адриан
|1
|0.03
|13.
|Хайро Самперио
|1
|0.03
|14.
|Юнг Гидеон
|1
|0.03
|15.
|Вагноман Жоша
|1
|0.03
|16.
|Ван Дронгелен Рик
|0
|0
|17.
|Мориц Кристоф
|0
|0
|18.
|Шауб Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|17 (4)
|0.55
|2.
|Фогльзаммер Андреас
|10 (2)
|0.32
|3.
|Эдмундссон Йохан
|5
|0.16
|4.
|Суку Себио
|4 (1)
|0.13
|5.
|Ябо Рейнольд
|4
|0.13
|6.
|Притль Мануэль
|3
|0.1
|7.
|Клаусс Джонатан
|2
|0.06
|8.
|Бруннер Седрик
|2
|0.06
|9.
|Нильссон Хоаким
|1
|0.03
|10.
|Хартель Марсель
|0
|0
|11.
|Хартерц Флориан
|0
|0
|12.
|Ортега Штефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джатта Бейкери
|4
|1
|2.
|Юнг Гидеон
|3
|1
|3.
|Хинтерзеер Лукас
|4
|0
|4.
|Ван Дронгелен Рик
|4
|0
|5.
|Ляйбольд Тим
|3
|0
|6.
|Бейер Луис
|3
|0
|7.
|Мориц Кристоф
|2
|0
|8.
|Хант Аарон
|1
|0
|9.
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|10.
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|11.
|Хайро Самперио
|1
|0
|12.
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|13.
|Дуджак Джереми
|1
|0
|14.
|Шауб Луис
|1
|0
|15.
|Летсерт Тимо
|1
|0
|16.
|Гиамера Ян
|1
|0
|17.
|Файн Адриан
|1
|0
|18.
|Вагноман Жоша
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Притль Мануэль
|9
|0
|2.
|Клос Фабиан
|5
|1
|3.
|Бруннер Седрик
|5
|0
|4.
|Ябо Рейнольд
|4
|0
|5.
|Эдмундссон Йохан
|3
|0
|6.
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0
|7.
|Хартерц Флориан
|2
|0
|8.
|Суку Себио
|2
|0
|9.
|Пипер Амос
|2
|0
|10.
|Шипплок Свен
|1
|0
|11.
|Нильссон Хоаким
|1
|0
|12.
|Зальгер Штефан
|1
|0
|13.
|Берендт Бриан
|1
|0
|14.
|Шюц Том
|1
|0
|15.
|Хартель Марсель
|1
|0
|16.
|Клаусс Джонатан
|1
|0
|17.
|Зойферт Нильс
|1
|0
|18.
|Кунце Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гамбург
|7.32% (3)
|19.51% (8)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|29.27% (12)
|12.2% (5)
|Арминия
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|16.28% (7)
|18.6% (8)
|25.58% (11)
|13.95% (6)
Предыдущие игры
Гамбург Последние 20 матчей: +7 =7 -6Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург Гамбург 2:1 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Гамбург 0:2 Санкт-Паули
Ганновер 96 1:1 Гамбург Гамбург 2:0 Карлсруэ Бохум 1:3 Гамбург Гамбург 4:1 Нюрнберг Базель 0:2 Гамбург Гамбург 0:4 Шальке 04 Дармштадт 2:2 Гамбург Зандхаузен 1:1 Гамбург Гамбург 0:1 Хайденхайм Оснабрюк 2:1 Гамбург Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Веен Висбаден 1:1 Гамбург Гамбург 1:2 Штуттгарт Гамбург 6:2 Штуттгарт Арминия 1:1 Гамбург
Арминия Последние 20 матчей: +11 =7 -2Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден Арминия 1:0 Ганновер 96
Гройтер Фюрт 2:4 Арминия Арминия 6:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Арминия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|27
|14
|11
|2
|51 - 25
|53
|2.
|Гамбург
|Заявка
|27
|12
|10
|5
|50 - 30
|46
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|44 - 33
|45
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|35 - 29
|44
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|35 - 33
|39
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|38 - 36
|38
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|43 - 42
|38
|8.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 35
|37
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 39
|35
|10.
|Ян
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 44
|34
|11.
|Санкт-Паули
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|34 - 36
|33
|12.
|Бохум
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|43 - 45
|32
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 40
|30
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 47
|30
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|31 - 36
|30
|16.
|Веен Висбаден
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|33 - 45
|28
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|35 - 46
|28
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 41
|24
Прогнозы на матч Гамбург 0:0 Арминия
Исход игры
Гамбург
73.9% (99)
Ничья
20.9% (28)
Арминия
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
49.21% (62)
Меньше
50.79% (64)
Обе команды забьют
Да
65.87% (83)
Нет
34.13% (43)
Популярный счёт
2:1 Гамбург
38.8% (52)
1:0 Гамбург
15.7% (21)
1:1 Ничья
15.7% (21)
2:0 Гамбург
14.2% (19)
2:2 Ничья
3.7% (5)
0:1 Арминия
2.2% (3)
1:2 Арминия
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!