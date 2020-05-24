Прогнозы на матч Гамбург 0:0 Арминия

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Гамбург
0:0
Конец матча
Арминия
0'
43' Желтая карточка
Похьянпало Йоэль
86' Желтая карточка
Шипплок Свен
90'+4
1
Фернандеш
Даниэль
27
Вагноман
Жоша
25
Летсерт
Тимо
4
Ван
Дронгелен
Рик
21
Ляйбольд
Тим
8
Дуджак
Джереми
29
Файн
Адриан
14
Хант
Аарон
22
Харник
Мартин
19
Похьянпало
Йоэль
10
Киттель
Сонни
1
Ортега
Штефан
16
Кунце
Фабиан
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Хоаким
8
Хартерц
Флориан
29
Суку
Себио
7
Вайраух
Патрик
19
Притль
Мануэль
30
Хартель
Марсель
10
Ябо
Рейнольд
9
Клос
Фабиан
Гамбург
4-3-3
Арминия
4-5-1

Ход матча

43'
Похьянпало Йоэль
 
60'
Кинсомби Давид
Дуджак Джереми
 
60'
Хинтерзеер Лукас
Похьянпало Йоэль
 
65'
 
Фогльзаммер Андреас
Суку Себио
65'
 
Клаусс Джонатан
Ябо Рейнольд
73'
 
Шипплок Свен
Кунце Фабиан
76'
Джатта Бейкери
Харник Мартин
 
86'
 
Шипплок Свен

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киттель Сонни 11 (2) 0.35
2. Хинтерзеер Лукас 9 (2) 0.29
3. Хант Аарон 4 (1) 0.13
4. Джатта Бейкери 4 0.13
5. Кинсомби Давид 3 0.1
6. Похьянпало Йоэль 3 0.1
7. Дуджак Джереми 3 0.1
8. Харник Мартин 2 0.06
9. Летсерт Тимо 2 0.06
10. Ляйбольд Тим 1 0.03
11. Нарей Халед 1 0.03
12. Файн Адриан 1 0.03
13. Хайро Самперио 1 0.03
14. Юнг Гидеон 1 0.03
15. Вагноман Жоша 1 0.03
16. Ван Дронгелен Рик 0 0
17. Мориц Кристоф 0 0
18. Шауб Луис 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 17 (4) 0.55
2. Фогльзаммер Андреас 10 (2) 0.32
3. Эдмундссон Йохан 5 0.16
4. Суку Себио 4 (1) 0.13
5. Ябо Рейнольд 4 0.13
6. Притль Мануэль 3 0.1
7. Клаусс Джонатан 2 0.06
8. Бруннер Седрик 2 0.06
9. Нильссон Хоаким 1 0.03
10. Хартель Марсель 0 0
11. Хартерц Флориан 0 0
12. Ортега Штефан 0 0

Карточки

Гамбург
# Игрок      
1. Джатта Бейкери 4 1
2. Юнг Гидеон 3 1
3. Хинтерзеер Лукас 4 0
4. Ван Дронгелен Рик 4 0
5. Ляйбольд Тим 3 0
6. Бейер Луис 3 0
7. Мориц Кристоф 2 0
8. Хант Аарон 1 0
9. Пападопулос Кирьякос 1 0
10. Фернандеш Даниэль 1 0
11. Хайро Самперио 1 0
12. Похьянпало Йоэль 1 0
13. Дуджак Джереми 1 0
14. Шауб Луис 1 0
15. Летсерт Тимо 1 0
16. Гиамера Ян 1 0
17. Файн Адриан 1 0
18. Вагноман Жоша 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Притль Мануэль 9 0
2. Клос Фабиан 5 1
3. Бруннер Седрик 5 0
4. Ябо Рейнольд 4 0
5. Эдмундссон Йохан 3 0
6. Фогльзаммер Андреас 2 0
7. Хартерц Флориан 2 0
8. Суку Себио 2 0
9. Пипер Амос 2 0
10. Шипплок Свен 1 0
11. Нильссон Хоаким 1 0
12. Зальгер Штефан 1 0
13. Берендт Бриан 1 0
14. Шюц Том 1 0
15. Хартель Марсель 1 0
16. Клаусс Джонатан 1 0
17. Зойферт Нильс 1 0
18. Кунце Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гамбург 7.32% (3) 19.51% (8) 14.63% (6) 17.07% (7) 29.27% (12) 12.2% (5)
 Арминия 11.63% (5) 13.95% (6) 16.28% (7) 18.6% (8) 25.58% (11) 13.95% (6)

Предыдущие игры

Гамбург Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург Гамбург 2:1 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Гамбург 0:2 Санкт-Паули
Ганновер 96 1:1 Гамбург Гамбург 2:0 Карлсруэ Бохум 1:3 Гамбург Гамбург 4:1 Нюрнберг Базель 0:2 Гамбург Гамбург 0:4 Шальке 04 Дармштадт 2:2 Гамбург Зандхаузен 1:1 Гамбург Гамбург 0:1 Хайденхайм Оснабрюк 2:1 Гамбург Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Веен Висбаден 1:1 Гамбург Гамбург 1:2 Штуттгарт Гамбург 6:2 Штуттгарт Арминия 1:1 Гамбург
Арминия Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден Арминия 1:0 Ганновер 96
Гройтер Фюрт 2:4 Арминия Арминия 6:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия

Последние игры между собой

Гамбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Арминия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Арминия 1:1 Гамбург Бундеслига 2 Арминия 2:0 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 3:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:0 Гамбург Товарищеские матчи
Арминия 0:1 Гамбург Товарищеские матчи Гамбург 2:0 Арминия Бундеслига Арминия 2:4 Гамбург Бундеслига Гамбург 1:1 Арминия Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 27 14 11 2 51 - 25 53
2. Гамбург Заявка 27 12 10 5 50 - 30 46
3. Штуттгарт Заявка 27 13 6 8 44 - 33 45
4. Хайденхайм Заявка 27 12 8 7 35 - 29 44
5. Дармштадт Заявка 27 9 12 6 35 - 33 39
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 27 10 8 9 38 - 36 38
7. Хольштайн Киль Заявка 27 10 8 9 43 - 42 38
8. Гройтер Фюрт Заявка 26 10 7 9 39 - 35 37
9. Ганновер 96 Заявка 26 9 8 9 38 - 39 35
10. Ян Заявка 27 9 7 11 38 - 44 34
11. Санкт-Паули Заявка 27 8 9 10 34 - 36 33
12. Бохум Заявка 27 7 11 9 43 - 45 32
13. Оснабрюк Заявка 27 7 9 11 35 - 40 30
14. Нюрнберг Заявка 27 7 9 11 35 - 47 30
15. Зандхаузен Заявка 27 6 12 9 31 - 36 30
16. Веен Висбаден Заявка 27 7 7 13 33 - 45 28
17. Карлсруэ Заявка 27 6 10 11 35 - 46 28
18. Динамо Дрезден Заявка 25 6 6 13 25 - 41 24
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Похьянпало Йоэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Прогнозы на матч Гамбург 0:0 Арминия

Исход игры
Гамбург
73.9% (99)
Ничья
20.9% (28)
Арминия
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
49.21% (62)
Меньше
50.79% (64)
Обе команды забьют
Да
65.87% (83)
Нет
34.13% (43)
Популярный счёт
2:1 Гамбург
38.8% (52)
1:0 Гамбург
15.7% (21)
1:1 Ничья
15.7% (21)
2:0 Гамбург
14.2% (19)
2:2 Ничья
3.7% (5)
0:1 Арминия
2.2% (3)
1:2 Арминия
1.5% (2)
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