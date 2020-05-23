Прогнозы на матч Дармштадт 4:0 Санкт-Паули

Дармштадт
4:0
Конец матча
Санкт-Паули
1:0
7' ГолХонзак Матиас
53' Желтая карточкаБубалла Даниэль
2:0
74' ГолШтарк Янник
3:0
79' ГолМелем Марвин
88' Желтая карточкаОэстигор Лео
4:0
89' ГолПалссон Виктор
4:0
90' Не забитый пенальтиДиамантакос Димитрис
35
Думич
Дарио
23
Рапп
Николай
27
Скарке
Тим
12
Мияичи
Рио
24
Тащи
Борис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Думич ДариоЗащитник
-
23 Рапп НиколайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Штарк ЯнникПолузащитник
-
14 Пэк Сын-ХоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dimitrios Grammozis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тащи БорисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Пенни МэттьюЗащитник
- Защитник
-
37 Беккер ФиннПолузащитник
-
36 Кордес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Верман ХенкНападающий
- Нападающий
-
41 Фит Кристиан
-
Главный тренер: Луукай Йош
Ход матча
7'
1:0
53'
74'
79'
3:0
88'
89'
4:0
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 9
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|11 (1)
|0.35
|2.
|Кемпе Тобиас
|5 (1)
|0.16
|3.
|Думич Дарио
|4
|0.13
|4.
|Палссон Виктор
|2
|0.06
|5.
|Хонзак Матиас
|2
|0.06
|6.
|Хён Иммануэль
|2
|0.06
|7.
|Скарке Тим
|2
|0.06
|8.
|Мелем Марвин
|1
|0.03
|9.
|Штарк Янник
|1
|0.03
|10.
|Хеллер Марсель
|1
|0.03
|11.
|Платте Феликс
|1
|0.03
|12.
|Пэк Сын-Хо
|1
|0.03
|13.
|Холланд Фабиан
|0
|0
|14.
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|15.
|Ожегович Огнен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|0.26
|2.
|Верман Хенк
|8
|0.26
|3.
|Дьёкереш Виктор
|7
|0.23
|4.
|Собота Вальдемар
|3
|0.1
|5.
|Конте Кристиан
|2
|0.06
|6.
|Дели Матс Мёллер
|1
|0.03
|7.
|Мияичи Рио
|1
|0.03
|8.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.03
|9.
|Пенни Мэттью
|1
|0.03
|10.
|Беккер Финн
|1
|0.03
|11.
|Кнолль Марвин
|0
|0
|12.
|Тащи Борис
|0
|0
|13.
|Ланкфорд Кевин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Палссон Виктор
|5
|2
|2.
|Мелем Марвин
|7
|0
|3.
|Холланд Фабиан
|6
|0
|4.
|Хён Иммануэль
|3
|1
|5.
|Думич Дарио
|4
|0
|6.
|Скарке Тим
|4
|0
|7.
|Дурсун Сердар
|3
|0
|8.
|Херрман Патрик II
|3
|0
|9.
|Пэк Сын-Хо
|3
|0
|10.
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|11.
|Штарк Янник
|2
|0
|12.
|Хеллер Марсель
|1
|0
|13.
|Берко Эрих
|1
|0
|14.
|Шуэн Марсель
|1
|0
|15.
|Эгбо Мандела
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ольссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Собота Вальдемар
|4
|0
|3.
|Оэстигор Лео
|4
|0
|4.
|Цирайс Филипп
|2
|1
|5.
|Пенни Мэттью
|2
|1
|6.
|Диарра Юба
|2
|1
|7.
|Флюм Йоханнес
|3
|0
|8.
|Мияичи Рио
|3
|0
|9.
|Бубалла Даниэль
|3
|0
|10.
|Бенателли Рико
|2
|0
|11.
|Диамантакос Димитрис
|2
|0
|12.
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|13.
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|14.
|Карстенс Флориан
|2
|0
|15.
|Калла Ян-Филипп
|1
|0
|16.
|Тащи Борис
|1
|0
|17.
|Верман Хенк
|1
|0
|18.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|19.
|Дьёкереш Виктор
|1
|0
|20.
|Хоффман Никлас
|1
|0
|21.
|Беккер Финн
|1
|0
|22.
|Куюджу Мерт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дармштадт
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|27.59% (8)
|Санкт-Паули
|12.5% (4)
|37.5% (12)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|6.25% (2)
|9.38% (3)
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =8 -5Карлсруэ 2:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум Дармштадт 2:0 Хайденхайм Нюрнберг 1:2 Дармштадт
Дармштадт 1:0 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гамбург Дармштадт 1:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Дармштадт 1:3 Арминия Ганновер 96 1:2 Дармштадт Майнц 2:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Ян Гройтер Фюрт 3:1 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Дармштадт 1:1 Карлсруэ
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =5 -9Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули
Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|26
|14
|10
|2
|51 - 25
|52
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|42 - 30
|45
|3.
|Гамбург
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|50 - 30
|45
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|35 - 29
|44
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|35 - 33
|39
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|38 - 36
|38
|7.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 35
|37
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|40 - 40
|35
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 39
|35
|10.
|Ян
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 44
|34
|11.
|Санкт-Паули
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|34 - 36
|33
|12.
|Бохум
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|43 - 45
|31
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 40
|30
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 47
|30
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|31 - 36
|30
|16.
|Веен Висбаден
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|33 - 45
|28
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|35 - 46
|27
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 41
|24
Прогнозы на матч Дармштадт 4:0 Санкт-Паули
Исход игры
Дармштадт
53.4% (71)
Ничья
35.3% (47)
Санкт-Паули
11.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
43.65% (55)
Меньше
56.35% (71)
Обе команды забьют
Да
70.63% (89)
Нет
29.37% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.1% (36)
2:1 Дармштадт
26.3% (35)
1:0 Дармштадт
17.3% (23)
2:2 Ничья
6% (8)
1:2 Санкт-Паули
6% (8)
2:0 Дармштадт
4.5% (6)
0:1 Санкт-Паули
3.8% (5)
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