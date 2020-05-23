Прогнозы на матч Дармштадт 4:0 Санкт-Паули

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  3. Германия
Дармштадт
4:0
Конец матча
Санкт-Паули
0'
1:0
7' Гол
Хонзак Матиас
53' Желтая карточка
Бубалла Даниэль
2:0
74' Гол
Штарк Янник
3:0
79' Гол
Мелем Марвин
88' Желтая карточка
Оэстигор Лео
4:0
89' Гол
Палссон Виктор
4:0
90' Не забитый пенальти
Диамантакос Димитрис
90'+3
1
Шуэн
Марсель
37
Херрман
Патрик
II
35
Думич
Дарио
23
Рапп
Николай
32
Холланд
Фабиан
18
Хонзак
Матиас
20
Хеллер
Марсель
4
Палссон
Виктор
8
Шнелльхардт
Фабиан
27
Скарке
Тим
7
Платте
Феликс
30
Химмельман
Робин
43
Ольссон
Себастьян
3
Оэстигор
Лео
21
Лоуренс
Джеймс
12
Мияичи
Рио
28
Собота
Вальдемар
26
Бенателли
Рико
5
Кнолль
Марвин
15
Бубалла
Даниэль
24
Тащи
Борис
9
Дьёкереш
Виктор
Дармштадт
4-5-1
Санкт-Паули
3-5-2

Ход матча

7'
Хонзак Матиас
(Палссон Виктор)
1:0
53'
 
Бубалла Даниэль
61'
Дурсун Сердар
Платте Феликс
 
61'
 
Диамантакос Димитрис
Дьёкереш Виктор
61'
 
Флюм Йоханнес
Тащи Борис
61'
 
Кордес Луис
Бенателли Рико
61'
 
Верман Хенк
Бубалла Даниэль
66'
Штарк Янник
Скарке Тим
 
74'
Штарк Янник
(Шнелльхардт Фабиан)
2:0
75'
Кемпе Тобиас
Шнелльхардт Фабиан
 
75'
Пэк Сын-Хо
Хонзак Матиас
 
75'
Мелем Марвин
Хеллер Марсель
 
77'
 
Беккер Финн
Кнолль Марвин
79'
Мелем Марвин
(Дурсун Сердар)
3:0
88'
 
Оэстигор Лео
89'
Палссон Виктор
4:0
90'
4:0
Диамантакос Димитрис

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 11 (1) 0.35
2. Кемпе Тобиас 5 (1) 0.16
3. Думич Дарио 4 0.13
4. Палссон Виктор 2 0.06
5. Хонзак Матиас 2 0.06
6. Хён Иммануэль 2 0.06
7. Скарке Тим 2 0.06
8. Мелем Марвин 1 0.03
9. Штарк Янник 1 0.03
10. Хеллер Марсель 1 0.03
11. Платте Феликс 1 0.03
12. Пэк Сын-Хо 1 0.03
13. Холланд Фабиан 0 0
14. Шнелльхардт Фабиан 0 0
15. Ожегович Огнен 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диамантакос Димитрис 8 (2) 0.26
2. Верман Хенк 8 0.26
3. Дьёкереш Виктор 7 0.23
4. Собота Вальдемар 3 0.1
5. Конте Кристиан 2 0.06
6. Дели Матс Мёллер 1 0.03
7. Мияичи Рио 1 0.03
8. Лоуренс Джеймс 1 0.03
9. Пенни Мэттью 1 0.03
10. Беккер Финн 1 0.03
11. Кнолль Марвин 0 0
12. Тащи Борис 0 0
13. Ланкфорд Кевин 0 0

Карточки

Дармштадт
# Игрок      
1. Палссон Виктор 5 2
2. Мелем Марвин 7 0
3. Холланд Фабиан 6 0
4. Хён Иммануэль 3 1
5. Думич Дарио 4 0
6. Скарке Тим 4 0
7. Дурсун Сердар 3 0
8. Херрман Патрик II 3 0
9. Пэк Сын-Хо 3 0
10. Кемпе Тобиас 2 0
11. Штарк Янник 2 0
12. Хеллер Марсель 1 0
13. Берко Эрих 1 0
14. Шуэн Марсель 1 0
15. Эгбо Мандела 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Ольссон Себастьян 5 0
2. Собота Вальдемар 4 0
3. Оэстигор Лео 4 0
4. Цирайс Филипп 2 1
5. Пенни Мэттью 2 1
6. Диарра Юба 2 1
7. Флюм Йоханнес 3 0
8. Мияичи Рио 3 0
9. Бубалла Даниэль 3 0
10. Бенателли Рико 2 0
11. Диамантакос Димитрис 2 0
12. Цандер Лука-Милан 2 0
13. Дели Матс Мёллер 2 0
14. Карстенс Флориан 2 0
15. Калла Ян-Филипп 1 0
16. Тащи Борис 1 0
17. Верман Хенк 1 0
18. Лоуренс Джеймс 1 0
19. Дьёкереш Виктор 1 0
20. Хоффман Никлас 1 0
21. Беккер Финн 1 0
22. Куюджу Мерт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дармштадт 24.14% (7) 10.34% (3) 13.79% (4) 13.79% (4) 10.34% (3) 27.59% (8)
 Санкт-Паули 12.5% (4) 37.5% (12) 12.5% (4) 21.88% (7) 6.25% (2) 9.38% (3)

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Карлсруэ 2:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум Дармштадт 2:0 Хайденхайм Нюрнберг 1:2 Дармштадт
Дармштадт 1:0 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гамбург Дармштадт 1:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Дармштадт 1:3 Арминия Ганновер 96 1:2 Дармштадт Майнц 2:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Ян Гройтер Фюрт 3:1 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Дармштадт 1:1 Карлсруэ
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули
Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Бундеслига 2
Дармштадт 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 26 14 10 2 51 - 25 52
2. Штуттгарт Заявка 26 13 6 7 42 - 30 45
3. Гамбург Заявка 26 12 9 5 50 - 30 45
4. Хайденхайм Заявка 27 12 8 7 35 - 29 44
5. Дармштадт Заявка 27 9 12 6 35 - 33 39
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 27 10 8 9 38 - 36 38
7. Гройтер Фюрт Заявка 26 10 7 9 39 - 35 37
8. Хольштайн Киль Заявка 26 9 8 9 40 - 40 35
9. Ганновер 96 Заявка 26 9 8 9 38 - 39 35
10. Ян Заявка 27 9 7 11 38 - 44 34
11. Санкт-Паули Заявка 27 8 9 10 34 - 36 33
12. Бохум Заявка 26 7 10 9 43 - 45 31
13. Оснабрюк Заявка 27 7 9 11 35 - 40 30
14. Нюрнберг Заявка 27 7 9 11 35 - 47 30
15. Зандхаузен Заявка 27 6 12 9 31 - 36 30
16. Веен Висбаден Заявка 27 7 7 13 33 - 45 28
17. Карлсруэ Заявка 26 6 9 11 35 - 46 27
18. Динамо Дрезден Заявка 25 6 6 13 25 - 41 24
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Хонзак Матиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Прогнозы на матч Дармштадт 4:0 Санкт-Паули

Исход игры
Дармштадт
53.4% (71)
Ничья
35.3% (47)
Санкт-Паули
11.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
43.65% (55)
Меньше
56.35% (71)
Обе команды забьют
Да
70.63% (89)
Нет
29.37% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.1% (36)
2:1 Дармштадт
26.3% (35)
1:0 Дармштадт
17.3% (23)
2:2 Ничья
6% (8)
1:2 Санкт-Паули
6% (8)
2:0 Дармштадт
4.5% (6)
0:1 Санкт-Паули
3.8% (5)
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