Прогнозы на матч Оснабрюк 2:4 Ганновер 96

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  3. Германия
Оснабрюк
2:4
Конец матча
Ганновер 96
0'
1:0
6' Пенальти
Сисей Ассан
1:1
11' Гол в свои ворота
Ван Акен Йост
24' Желтая карточка
Хайер Моритц
45' Желтая карточка
Сисей Ассан
2:1
47' Гол
Аменийдо Этьенн
65' Желтая карточка
Харагути Генки
69' Желтая карточка
Хюберс Тимо
2:2
75' Пенальти
Дукш Марвин
2:3
80' Гол
Дукш Марвин
82' Желтая карточка
Марк Хейдер
2:4
86' Гол
Харагути Генки
90'+3
22
Кюн
Филипп
6
Хайер
Моритц
13
Ван
Акен
Йост
18
Трапп
Морис
7
Реннеке
Башким
8
Таффертсхофер
Ульрих
23
Блаша
Давид
27
Агу
Феликс
31
Шмидт
Никлас
14
Аменийдо
Этьенн
11
Сисей
Ассан
1
Цилер
Рон-Роберт
4
Корб
Юлиан
15
Хюберс
Тимо
2
Элез
Йосип
21
Хорн
Яннес
11
Майна
Линтон
13
Кайзер
Доминик
31
Антон
Вальдемар
10
Харагути
Генки
9
Гвидетти
Йон
33
Тойхерт
Седрик
Оснабрюк
3-4-1-2
Ганновер 96
4-4-2

Ход матча

6'
Сисей Ассан
1:0
11'
1:1
Ван Акен Йост
24'
Хайер Моритц
 
45'
Сисей Ассан
 
47'
Аменийдо Этьенн
(Таффертсхофер Ульрих)
2:1
58'
 
Дукш Марвин
Тойхерт Седрик
58'
 
Вайдандт Хендрик
Гвидетти Йон
65'
 
Харагути Генки
67'
 
Приб Эдгар
Кайзер Доминик
67'
 
Окс Филипп
Майна Линтон
67'
Марк Хейдер
Сисей Ассан
 
67'
Альварес Маркос
Шмидт Никлас
 
69'
 
Хюберс Тимо
75'
2:2
Дукш Марвин
80'
2:3
Дукш Марвин
(Вайдандт Хендрик)
82'
Марк Хейдер
 
85'
Гирт Беньямин
Хайер Моритц
 
85'
Хеннинг Брайан
Агу Феликс
 
85'
Пулидо Мануэль
Таффертсхофер Ульрих
 
86'
2:4
Харагути Генки
(Приб Эдгар)
90'
 
Бакалорц Марвин
Харагути Генки

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Маркос 11 (3) 0.35
2. Хайер Моритц 4 0.13
3. Реннеке Башким 3 0.1
4. Шмидт Никлас 3 (1) 0.1
5. Вольце Кевин 2 0.06
6. Хеннинг Брайан 2 0.06
7. Гирт Беньямин 2 0.06
8. Блаша Давид 2 0.06
9. Аменийдо Этьенн 2 0.06
10. Уахим Анас 2 0.06
11. Ван Акен Йост 1 0.03
12. Сисей Ассан 1 (1) 0.03
13. Агу Феликс 0 0
14. Марк Хейдер 0 0
15. Таффертсхофер Ульрих 0 0
16. Гугганиг Лукас 0 0
Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 8 (3) 0.27
2. Вайдандт Хендрик 8 0.27
3. Тойхерт Седрик 5 0.17
4. Харагути Генки 5 0.17
5. Майна Линтон 2 0.07
6. Корб Юлиан 1 0.03
7. Приб Эдгар 1 0.03
8. Гвидетти Йон 1 0.03
9. Бакалорц Марвин 1 0.03
10. Окс Филипп 1 0.03
11. Хюберс Тимо 1 0.03
12. Муслия Флоран 1 0.03
13. Штеле Симон 1 0.03
14. Штендера Марк 0 0
15. Фелипе Мартинс 0 0
16. Юнг Себастьян 0 0
17. Альборнос Миико 0 0
18. Кайзер Доминик 0 0
19. Ханссон Эмиль 0 0

Карточки

Оснабрюк
# Игрок      
1. Таффертсхофер Ульрих 9 1
2. Вольце Кевин 5 1
3. Блаша Давид 3 1
4. Аменийдо Этьенн 3 1
5. Альварес Маркос 4 0
6. Гугганиг Лукас 4 0
7. Шмидт Никлас 4 0
8. Хайер Моритц 4 0
9. Сисей Ассан 2 1
10. Кюн Филипп 2 1
11. Уахим Анас 3 0
12. Ван Акен Йост 2 0
13. Реннеке Башким 2 0
14. Марк Хейдер 1 0
15. Трапп Морис 1 0
16. Фризенбихлер Кевин 1 0
17. Хеннинг Брайан 1 0
18. Агу Феликс 1 0
19. Кёлер Свен 1 0
20. Кёрбер Нильс 1 0
Ганновер 96
# Игрок      
1. Антон Вальдемар 10 1
2. Приб Эдгар 7 0
3. Харагути Генки 6 0
4. Альборнос Миико 4 1
5. Штендера Марк 4 1
6. Корб Юлиан 4 0
7. Хорн Яннес 4 0
8. Элез Йосип 2 1
9. Фелипе Мартинс 3 0
10. Дукш Марвин 3 0
11. Цилер Рон-Роберт 1 1
12. Остшолек Маттиас 1 1
13. Франке Марсель 1 1
14. Кайзер Доминик 2 0
15. Бакалорц Марвин 2 0
16. Аого Деннис 1 0
17. Гвидетти Йон 1 0
18. Тойхерт Седрик 1 0
19. Хюберс Тимо 1 0
20. Майна Линтон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оснабрюк 9.68% (3) 6.45% (2) 22.58% (7) 22.58% (7) 16.13% (5) 22.58% (7)
 Ганновер 96 21.43% (6) 10.71% (3) 14.29% (4) 14.29% (4) 21.43% (6) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ
Карлсруэ 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Нюрнберг Дармштадт 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:3 Зандхаузен Оснабрюк 3:1 Штурм Хайденхайм 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Гамбург Бохум 1:1 Оснабрюк Эммен 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:0 Штуттгарт Ян 3:3 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Гройтер Фюрт Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Арминия
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург
Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Ганновер 96 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 2:0 Ганновер 96 Товарищеские матчи Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Международные матчи (клубы) Оснабрюк 0:3 Ганновер 96 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 26 14 10 2 51 - 25 52
2. Штуттгарт Заявка 26 13 6 7 42 - 30 45
3. Гамбург Заявка 26 12 9 5 50 - 30 45
4. Хайденхайм Заявка 27 12 8 7 35 - 29 44
5. Дармштадт 3:0 Заявка 27 9 12 6 34 - 33 39
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 27 10 8 9 38 - 36 38
7. Гройтер Фюрт Заявка 26 10 7 9 39 - 35 37
8. Хольштайн Киль Заявка 26 9 8 9 40 - 40 35
9. Ганновер 96 4:2 Заявка 26 9 8 9 38 - 39 35
10. Ян 0:0 Заявка 27 9 7 11 38 - 44 34
11. Санкт-Паули 0:3 Заявка 27 8 9 10 34 - 35 33
12. Бохум Заявка 26 7 10 9 43 - 45 31
13. Оснабрюк 2:4 Заявка 27 7 9 11 35 - 40 30
14. Нюрнберг Заявка 27 7 9 11 35 - 47 30
15. Зандхаузен 0:0 Заявка 27 6 12 9 31 - 36 30
16. Веен Висбаден Заявка 27 7 7 13 33 - 45 28
17. Карлсруэ Заявка 26 6 9 11 35 - 46 27
18. Динамо Дрезден Заявка 25 6 6 13 25 - 41 24
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Сисей Ассан получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Хайер Моритц получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    ГООООООООЛ - Ван Акен Йост очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Сисей Ассан из команды Оснабрюк забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Прогнозы на матч Оснабрюк 2:4 Ганновер 96

Исход игры
Оснабрюк
11.5% (15)
Ничья
30% (39)
Ганновер 96
58.5% (76)
Тотал 2.5
Больше
49.19% (61)
Меньше
50.81% (63)
Обе команды забьют
Да
73.39% (91)
Нет
26.61% (33)
Популярный счёт
1:2 Ганновер 96
37.7% (49)
1:1 Ничья
24.6% (32)
0:1 Ганновер 96
14.6% (19)
1:0 Оснабрюк
6.2% (8)
2:1 Оснабрюк
3.8% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:3 Ганновер 96
1.5% (2)
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