Прогнозы на матч Оснабрюк 2:4 Ганновер 96

Оснабрюк
2:4
Конец матча
Ганновер 96
1:0
6' ПенальтиСисей Ассан
1:1
11' Гол в свои воротаВан Акен Йост
24' Желтая карточкаХайер Моритц
45' Желтая карточкаСисей Ассан
2:1
47' ГолАменийдо Этьенн
65' Желтая карточкаХарагути Генки
69' Желтая карточкаХюберс Тимо
2:2
75' ПенальтиДукш Марвин
2:3
80' ГолДукш Марвин
82' Желтая карточкаМарк Хейдер
2:4
86' ГолХарагути Генки
22
Кюн
Филипп
18
Трапп
Морис
23
Блаша
Давид
27
Агу
Феликс
31
Шмидт
Никлас
11
Сисей
Ассан
15
Хюберс
Тимо
21
Хорн
Яннес
11
Майна
Линтон
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
31 Шмидт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
11 Сисей АссанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Марк ХейдерНападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
-
21 Хорн ЯннесЗащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kenan Kocak
Ход матча
6'
1:0
11'
1:1
24'
45'
47'
65'
69'
75'
2:2
80'
2:3
82'
86'
2:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альварес Маркос
|11 (3)
|0.35
|2.
|Хайер Моритц
|4
|0.13
|3.
|Реннеке Башким
|3
|0.1
|4.
|Шмидт Никлас
|3 (1)
|0.1
|5.
|Вольце Кевин
|2
|0.06
|6.
|Хеннинг Брайан
|2
|0.06
|7.
|Гирт Беньямин
|2
|0.06
|8.
|Блаша Давид
|2
|0.06
|9.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.06
|10.
|Уахим Анас
|2
|0.06
|11.
|Ван Акен Йост
|1
|0.03
|12.
|Сисей Ассан
|1 (1)
|0.03
|13.
|Агу Феликс
|0
|0
|14.
|Марк Хейдер
|0
|0
|15.
|Таффертсхофер Ульрих
|0
|0
|16.
|Гугганиг Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|8 (3)
|0.27
|2.
|Вайдандт Хендрик
|8
|0.27
|3.
|Тойхерт Седрик
|5
|0.17
|4.
|Харагути Генки
|5
|0.17
|5.
|Майна Линтон
|2
|0.07
|6.
|Корб Юлиан
|1
|0.03
|7.
|Приб Эдгар
|1
|0.03
|8.
|Гвидетти Йон
|1
|0.03
|9.
|Бакалорц Марвин
|1
|0.03
|10.
|Окс Филипп
|1
|0.03
|11.
|Хюберс Тимо
|1
|0.03
|12.
|Муслия Флоран
|1
|0.03
|13.
|Штеле Симон
|1
|0.03
|14.
|Штендера Марк
|0
|0
|15.
|Фелипе Мартинс
|0
|0
|16.
|Юнг Себастьян
|0
|0
|17.
|Альборнос Миико
|0
|0
|18.
|Кайзер Доминик
|0
|0
|19.
|Ханссон Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Таффертсхофер Ульрих
|9
|1
|2.
|Вольце Кевин
|5
|1
|3.
|Блаша Давид
|3
|1
|4.
|Аменийдо Этьенн
|3
|1
|5.
|Альварес Маркос
|4
|0
|6.
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|7.
|Шмидт Никлас
|4
|0
|8.
|Хайер Моритц
|4
|0
|9.
|Сисей Ассан
|2
|1
|10.
|Кюн Филипп
|2
|1
|11.
|Уахим Анас
|3
|0
|12.
|Ван Акен Йост
|2
|0
|13.
|Реннеке Башким
|2
|0
|14.
|Марк Хейдер
|1
|0
|15.
|Трапп Морис
|1
|0
|16.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|17.
|Хеннинг Брайан
|1
|0
|18.
|Агу Феликс
|1
|0
|19.
|Кёлер Свен
|1
|0
|20.
|Кёрбер Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Антон Вальдемар
|10
|1
|2.
|Приб Эдгар
|7
|0
|3.
|Харагути Генки
|6
|0
|4.
|Альборнос Миико
|4
|1
|5.
|Штендера Марк
|4
|1
|6.
|Корб Юлиан
|4
|0
|7.
|Хорн Яннес
|4
|0
|8.
|Элез Йосип
|2
|1
|9.
|Фелипе Мартинс
|3
|0
|10.
|Дукш Марвин
|3
|0
|11.
|Цилер Рон-Роберт
|1
|1
|12.
|Остшолек Маттиас
|1
|1
|13.
|Франке Марсель
|1
|1
|14.
|Кайзер Доминик
|2
|0
|15.
|Бакалорц Марвин
|2
|0
|16.
|Аого Деннис
|1
|0
|17.
|Гвидетти Йон
|1
|0
|18.
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|19.
|Хюберс Тимо
|1
|0
|20.
|Майна Линтон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оснабрюк
|9.68% (3)
|6.45% (2)
|22.58% (7)
|22.58% (7)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|Ганновер 96
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: +6 =8 -6Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ
Карлсруэ 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Нюрнберг Дармштадт 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:3 Зандхаузен Оснабрюк 3:1 Штурм Хайденхайм 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Гамбург Бохум 1:1 Оснабрюк Эммен 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:0 Штуттгарт Ян 3:3 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Гройтер Фюрт Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Арминия
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +6 =6 -8Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург
Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Ганновер 96 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|26
|14
|10
|2
|51 - 25
|52
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|42 - 30
|45
|3.
|Гамбург
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|50 - 30
|45
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|35 - 29
|44
|5.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|27
|9
|12
|6
|34 - 33
|39
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|38 - 36
|38
|7.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 35
|37
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|40 - 40
|35
|9.
|Ганновер 96
|4:2 Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 39
|35
|10.
|Ян
|0:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 44
|34
|11.
|Санкт-Паули
|0:3 Заявка
|27
|8
|9
|10
|34 - 35
|33
|12.
|Бохум
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|43 - 45
|31
|13.
|Оснабрюк
|2:4 Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 40
|30
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 47
|30
|15.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|27
|6
|12
|9
|31 - 36
|30
|16.
|Веен Висбаден
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|33 - 45
|28
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|35 - 46
|27
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 41
|24
Прогнозы на матч Оснабрюк 2:4 Ганновер 96
Исход игры
Оснабрюк
11.5% (15)
Ничья
30% (39)
Ганновер 96
58.5% (76)
Тотал 2.5
Больше
49.19% (61)
Меньше
50.81% (63)
Обе команды забьют
Да
73.39% (91)
Нет
26.61% (33)
Популярный счёт
1:2 Ганновер 96
37.7% (49)
1:1 Ничья
24.6% (32)
0:1 Ганновер 96
14.6% (19)
1:0 Оснабрюк
6.2% (8)
2:1 Оснабрюк
3.8% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:3 Ганновер 96
1.5% (2)
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