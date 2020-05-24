Кёльн
2:2
Конец матча
Стадион: Рейн Энерги
Фортуна
0:1
41' ГолКараман Кенан
0:1
59' Не забитый пенальтиЮт Марк
0:2
61' ГолТомми Эрик
1:2
88' ГолМодест Антони
2:2
90' ГолКордоба Джон
90' Желтая карточкаЗоботка Марсель
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
23
Ют
Марк
38
Якобс
Исмаил
15
Кордоба
Джон
13
Бодзек
Адам
22
Штёгер
Кевин
15
Томми
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ют МаркПолузащитник
-
38 Якобс ИсмаилПолузащитник
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Томми ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
39 Циммер ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
-
10 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
41'
0:1
59'
0:1
61'
0:2
88'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кордоба Джон
|11
|0.34
|2.
|Ют Марк
|5 (1)
|0.16
|3.
|Борнаув Себастьян
|5
|0.16
|4.
|Хектор Йонас
|4
|0.13
|5.
|Кайнц Флориан
|3
|0.09
|6.
|Теродде Симон
|3
|0.09
|7.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.06
|8.
|Модест Антони
|2
|0.06
|9.
|Якобс Исмаил
|2
|0.06
|10.
|Скири Эйе
|1
|0.03
|11.
|Шауб Луис
|1
|0.03
|12.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|13.
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0.03
|14.
|Мере Хорхе
|1
|0.03
|15.
|Риссе Марсель
|0
|0
|16.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|17.
|Реджбекай Элвис
|0
|0
|18.
|Верстрате Биргер
|0
|0
|19.
|Тилманн Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хеннингс Роувен
|10 (3)
|0.31
|2.
|Караман Кенан
|6
|0.19
|3.
|Томми Эрик
|5
|0.16
|4.
|Айхан Кан
|2
|0.06
|5.
|Циммерман Маттиас
|1
|0.03
|6.
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|7.
|Моралес Альфредо
|1
|0.03
|8.
|Гисельман Нико
|1
|0.03
|9.
|Адамс Касим
|1
|0.03
|10.
|Штёгер Кевин
|0
|0
|11.
|Финк Оливер
|0
|0
|12.
|Скрибски Стивен
|0
|0
|13.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|14.
|Текпетей Бернард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хектор Йонас
|7
|0
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|5
|1
|3.
|Мере Хорхе
|4
|1
|4.
|Кордоба Джон
|5
|0
|5.
|Борнаув Себастьян
|5
|0
|6.
|Теродде Симон
|4
|0
|7.
|Дрекслер Доминик
|4
|0
|8.
|Кайнц Флориан
|4
|0
|9.
|Кцихос Рафаэль
|2
|1
|10.
|Ют Марк
|3
|0
|11.
|Верстрате Биргер
|3
|0
|12.
|Скири Эйе
|3
|0
|13.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|14.
|Якобс Исмаил
|3
|0
|15.
|Хёгер Марко
|2
|0
|16.
|Каттербах Ноа
|2
|0
|17.
|Тилманн Ян
|2
|0
|18.
|Модест Антони
|1
|0
|19.
|Риссе Марсель
|1
|0
|20.
|Зобих Лассе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Айхан Кан
|10
|0
|2.
|Бодзек Адам
|8
|0
|3.
|Моралес Альфредо
|6
|0
|4.
|Хоффманн Андре
|5
|0
|5.
|Циммерман Маттиас
|4
|0
|6.
|Гисельман Нико
|4
|0
|7.
|Текпетей Бернард
|4
|0
|8.
|Хеннингс Роувен
|3
|0
|9.
|Штёгер Кевин
|3
|0
|10.
|Караман Кенан
|3
|0
|11.
|Томми Эрик
|3
|0
|12.
|Ковнацки Давид
|3
|0
|13.
|Финк Оливер
|2
|0
|14.
|Циммер Жан
|2
|0
|15.
|Йоргенсен Матиас
|1
|0
|16.
|Зуттнер Маркус
|1
|0
|17.
|Бериша Валон
|1
|0
|18.
|Бэйкер Льюис
|1
|0
|19.
|Зоботка Марсель
|1
|0
|20.
|Нана Ампома
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|11.43% (4)
|20% (7)
|17.14% (6)
|Фортуна
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|29.63% (8)
|3.7% (1)
|22.22% (6)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04
Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм
Фортуна Последние 20 матчей: +3 =8 -9Фортуна 0:0 Падерборн Майнц 1:1 Фортуна Саарбрюккен 1:1 Фортуна Фортуна 3:3 Герта
Фрайбург 0:2 Фортуна Фортуна 1:4 Боруссия М Вольфсбург 1:1 Фортуна Кайзерслаутерн 2:5 Фортуна Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:0 Фортуна Фортуна 0:1 Вердер Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте Фортуна 2:1 Унион Берлин Аугсбург 3:0 Фортуна Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 Бавария Шальке 04 3:3 Фортуна
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Фортуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|80 - 28
|61
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|74 - 33
|57
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|68 - 27
|54
|4.
|Байер Л
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|52 - 32
|53
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|53 - 34
|52
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 33
|39
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|35 - 37
|37
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|33 - 43
|37
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|36 - 47
|36
|10.
|Кёльн
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|43 - 49
|34
|11.
|Герта
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|39 - 48
|34
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|32 - 47
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|40 - 54
|30
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|41 - 49
|28
|15.
|Майнц
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|36 - 60
|27
|16.
|Фортуна
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|29 - 52
|24
|17.
|Вердер
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|29 - 59
|21
|18.
|Падерборн
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|31 - 55
|18
Прогнозы на матч Кёльн 2:2 Фортуна
Исход игры
Кёльн
90.2% (119)
Ничья
8.3% (11)
Фортуна
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.39% (65)
Меньше
49.61% (64)
Обе команды забьют
Да
55.81% (72)
Нет
44.19% (57)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
39.4% (52)
1:0 Кёльн
30.3% (40)
2:0 Кёльн
11.4% (15)
1:1 Ничья
6.8% (9)
3:1 Кёльн
5.3% (7)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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