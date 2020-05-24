Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Команда Фортуна играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Ляйстнер Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Штёгер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Циммерман Маттиас из команды Фортуна делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

40' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Кёльн

39' Томми Эрик пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

37' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Кёльн

36' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Ляйстнер Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Фортуна

34' Эхизибуэ Кингсли из команды Кёльн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

33' Ляйстнер Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удар от ворот произведет Кёльн

31' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Исмаил Якобс наказан за толчок Моралес Альфредо

29' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Кёльн

23' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Кордоба Джон из команды Кёльн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Ляйстнер Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Фортуна

4' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Кёльн

1' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фортуна начинает с центра поля