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  3. Германия
Кёльн
2:2
Конец матча

Стадион:
Фортуна
0'
0:1
41' Гол
Караман Кенан
0:1
59' Не забитый пенальти
Ют Марк
0:2
61' Гол
Томми Эрик
1:2
88' Гол
Модест Антони
2:2
90' Гол
Кордоба Джон
90' Желтая карточка
Зоботка Марсель
90'+5
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
37
Ляйстнер
Тони
34
Каттербах
Ноа
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
30
Кайнц
Флориан
23
Ют
Марк
38
Якобс
Исмаил
15
Кордоба
Джон
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
19
Йоргенсен
Матиас
3
Хоффманн
Андре
23
Гисельман
Нико
13
Бодзек
Адам
6
Моралес
Альфредо
22
Штёгер
Кевин
20
Скрибски
Стивен
11
Караман
Кенан
15
Томми
Эрик
Кёльн
4-2-3-1
Фортуна
4-1-2-3

Ход матча

41'
0:1
Караман Кенан
(Скрибски Стивен)
59'
Ют Марк
0:1
59'
Мере Хорхе
Эхизибуэ Кингсли
 
60'
Дрекслер Доминик
Якобс Исмаил
 
60'
Модест Антони
Каттербах Ноа
 
61'
0:2
Томми Эрик
(Скрибски Стивен)
62'
 
Циммер Жан
Скрибски Стивен
73'
 
Хеннингс Роувен
Караман Кенан
73'
 
Зоботка Марсель
Бодзек Адам
79'
Реджбекай Элвис
Кайнц Флориан
 
80'
 
Финк Оливер
Томми Эрик
80'
 
Адамс Касим
Штёгер Кевин
88'
Модест Антони
(Дрекслер Доминик)
1:2
90'
Теродде Симон
Ляйстнер Тони
 
90'
Кордоба Джон
(Дрекслер Доминик)
2:2
90'
 
Зоботка Марсель

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 11 0.34
2. Ют Марк 5 (1) 0.16
3. Борнаув Себастьян 5 0.16
4. Хектор Йонас 4 0.13
5. Кайнц Флориан 3 0.09
6. Теродде Симон 3 0.09
7. Дрекслер Доминик 2 0.06
8. Модест Антони 2 0.06
9. Якобс Исмаил 2 0.06
10. Скири Эйе 1 0.03
11. Шауб Луис 1 0.03
12. Кцихос Рафаэль 1 0.03
13. Эхизибуэ Кингсли 1 0.03
14. Мере Хорхе 1 0.03
15. Риссе Марсель 0 0
16. Шиндлер Кингсли 0 0
17. Реджбекай Элвис 0 0
18. Верстрате Биргер 0 0
19. Тилманн Ян 0 0
Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 10 (3) 0.31
2. Караман Кенан 6 0.19
3. Томми Эрик 5 0.16
4. Айхан Кан 2 0.06
5. Циммерман Маттиас 1 0.03
6. Хоффманн Андре 1 0.03
7. Моралес Альфредо 1 0.03
8. Гисельман Нико 1 0.03
9. Адамс Касим 1 0.03
10. Штёгер Кевин 0 0
11. Финк Оливер 0 0
12. Скрибски Стивен 0 0
13. Зуттнер Маркус 0 0
14. Текпетей Бернард 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Хектор Йонас 7 0
2. Эхизибуэ Кингсли 5 1
3. Мере Хорхе 4 1
4. Кордоба Джон 5 0
5. Борнаув Себастьян 5 0
6. Теродде Симон 4 0
7. Дрекслер Доминик 4 0
8. Кайнц Флориан 4 0
9. Кцихос Рафаэль 2 1
10. Ют Марк 3 0
11. Верстрате Биргер 3 0
12. Скири Эйе 3 0
13. Реджбекай Элвис 3 0
14. Якобс Исмаил 3 0
15. Хёгер Марко 2 0
16. Каттербах Ноа 2 0
17. Тилманн Ян 2 0
18. Модест Антони 1 0
19. Риссе Марсель 1 0
20. Зобих Лассе 1 0
Фортуна
# Игрок      
1. Айхан Кан 10 0
2. Бодзек Адам 8 0
3. Моралес Альфредо 6 0
4. Хоффманн Андре 5 0
5. Циммерман Маттиас 4 0
6. Гисельман Нико 4 0
7. Текпетей Бернард 4 0
8. Хеннингс Роувен 3 0
9. Штёгер Кевин 3 0
10. Караман Кенан 3 0
11. Томми Эрик 3 0
12. Ковнацки Давид 3 0
13. Финк Оливер 2 0
14. Циммер Жан 2 0
15. Йоргенсен Матиас 1 0
16. Зуттнер Маркус 1 0
17. Бериша Валон 1 0
18. Бэйкер Льюис 1 0
19. Зоботка Марсель 1 0
20. Нана Ампома 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 14.29% (5) 14.29% (5) 22.86% (8) 11.43% (4) 20% (7) 17.14% (6)
 Фортуна 14.81% (4) 7.41% (2) 29.63% (8) 3.7% (1) 22.22% (6) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04
Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм
Фортуна Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Фортуна 0:0 Падерборн Майнц 1:1 Фортуна Саарбрюккен 1:1 Фортуна Фортуна 3:3 Герта
Фрайбург 0:2 Фортуна Фортуна 1:4 Боруссия М Вольфсбург 1:1 Фортуна Кайзерслаутерн 2:5 Фортуна Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:0 Фортуна Фортуна 0:1 Вердер Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте Фортуна 2:1 Унион Берлин Аугсбург 3:0 Фортуна Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 Бавария Шальке 04 3:3 Фортуна

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Фортуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Фортуна 2:0 Кёльн Бундеслига Фортуна 2:3 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 1:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:0 Кёльн Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 19 4 4 80 - 28 61
2. Боруссия Д Заявка 27 17 6 4 74 - 33 57
3. РБ Лейпциг Заявка 27 15 9 3 68 - 27 54
4. Байер Л Заявка 27 16 5 6 52 - 32 53
5. Боруссия М Заявка 27 16 4 7 53 - 34 52
6. Вольфсбург Заявка 27 10 9 8 36 - 33 39
7. Фрайбург Заявка 27 10 7 10 35 - 37 37
8. Шальке 04 Заявка 27 9 10 8 33 - 43 37
9. Хоффенхайм Заявка 27 10 6 11 36 - 47 36
10. Кёльн Заявка 27 10 4 13 43 - 49 34
11. Герта Заявка 27 9 7 11 39 - 48 34
12. Унион Берлин Заявка 27 9 3 15 32 - 47 30
13. Аугсбург Заявка 27 8 6 13 40 - 54 30
14. Айнтрахт Фр Заявка 26 8 4 14 41 - 49 28
15. Майнц Заявка 27 8 3 16 36 - 60 27
16. Фортуна Заявка 27 5 9 13 29 - 52 24
17. Вердер Заявка 26 5 6 15 29 - 59 21
18. Падерборн Заявка 27 4 6 17 31 - 55 18
Новости матча
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  • Минута молчания состоится перед началом матча.
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Новости

Прогнозы на матч Кёльн 2:2 Фортуна

Исход игры
Кёльн
90.2% (119)
Ничья
8.3% (11)
Фортуна
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.39% (65)
Меньше
49.61% (64)
Обе команды забьют
Да
55.81% (72)
Нет
44.19% (57)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
39.4% (52)
1:0 Кёльн
30.3% (40)
2:0 Кёльн
11.4% (15)
1:1 Ничья
6.8% (9)
3:1 Кёльн
5.3% (7)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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