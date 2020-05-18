Прогнозы на матч Боруссия М - Байер Л

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Боруссия М
 
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Стадион:
Байер Л

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 9 0.28
2. Тюрам Маркус 7 0.22
3. Эмболо Брель 7 0.22
4. Штиндль Ларс 6 (1) 0.19
5. Херрман Патрик 5 0.16
6. Бенсебаини Рами 5 (2) 0.16
7. Нойхаус Флориан 3 0.09
8. Вендт Оскар 2 0.06
9. Хофманн Йонас 2 0.06
10. Закария Денис 2 0.06
11. Лайнер Штефан 1 0.03
12. Гинтер Маттиас 1 0.03
13. Эльведи Нико 1 0.03
14. Бенеш Ласло 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 9 0.28
2. Хавец Кай 8 0.25
3. Аларио Лукас 6 (1) 0.19
4. Бэйли Леон 5 0.16
5. Беллараби Карим 4 0.13
6. Диаби Мусса 4 0.13
7. Паулиньо Пауло II 3 0.09
8. Бендер Ларс 2 0.06
9. Демирбай Керем 1 0.03
10. Арангис Чарлес 1 0.03
11. Амири Надим 1 0.03
12. Баумгартлингер Юлиан 1 0.03
13. Вайзер Митчелл 1 0.03
14. Венделл Боргес 0 0
15. Бендер Свен 0 0
16. Та Джонатан 0 0
17. Синкгравен Дэйли 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Закария Денис 7 0
2. Лайнер Штефан 6 0
3. Бенсебаини Рами 4 1
4. Нойхаус Флориан 5 0
5. Штиндль Ларс 4 0
6. Янчке Тони 4 0
7. Херрман Патрик 4 0
8. Эльведи Нико 4 0
9. Эмболо Брель 4 0
10. Вендт Оскар 3 0
11. Крамер Кристоф 3 0
12. Тюрам Маркус 3 0
13. Бенеш Ласло 3 0
14. Плеа Алассан 1 1
15. Гинтер Маттиас 2 0
16. Хофманн Йонас 2 0
17. Стробл Тобиас 1 0
18. Бейер Луис 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Венделл Боргес 5 1
2. Та Джонатан 4 1
3. Драгович Александр 3 1
4. Демирбай Керем 2 1
5. Бэйли Леон 0 2
6. Бендер Ларс 3 0
7. Бендер Свен 3 0
8. Фолланд Кевин 3 0
9. Аларио Лукас 3 0
10. Вайзер Митчелл 3 0
11. Хавец Кай 3 0
12. Баумгартлингер Юлиан 2 0
13. Арангис Чарлес 1 0
14. Градецки Лукаш 1 0
15. Беллараби Карим 1 0
16. Синкгравен Дэйли 1 0
17. Амири Надим 1 0
18. Тапсоба Эдмон 1 0
19. Паулиньо Пауло II 1 0
20. Диаби Мусса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 18.37% (9) 14.29% (7) 14.29% (7) 18.37% (9) 12.24% (6) 22.45% (11)
 Байер Л 18.6% (8) 23.26% (10) 18.6% (8) 9.3% (4) 9.3% (4) 20.93% (9)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М
Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир Боруссия М 2:1 Бавария Боруссия М 4:2 Фрайбург Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Унион Берлин 2:0 Боруссия М
Байер Л Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Унион Берлин
РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Порту 1:3 Байер Л Байер Л 2:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Порту Унион Берлин 2:3 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия Д Байер Л 2:1 Штуттгарт Хоффенхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:0 Фортуна Падерборн 1:4 Байер Л Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Байер Л 3:4 Утрехт Майнц 0:1 Байер Л Байер Л 0:1 Герта Кёльн 2:0 Байер Л Байер Л 0:2 Ювентус

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Байер Л: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Байер Л 1:2 Боруссия М Бундеслига Байер Л 3:0 Боруссия М Бундеслига Байер Л 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:5 Байер Л Кубок
Боруссия М 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Байер Л Кубок Боруссия М 1:5 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Байер Л Бундеслига Боруссия М 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия М Бундеслига Байер Л 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:2 Байер Л Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 18 4 4 75 - 26 58
2. Боруссия Д Заявка 26 16 6 4 72 - 33 54
3. Боруссия М Заявка 26 16 4 6 52 - 31 52
4. РБ Лейпциг Заявка 26 14 9 3 63 - 27 51
5. Байер Л Заявка 26 15 5 6 49 - 31 50
6. Вольфсбург Заявка 26 10 9 7 36 - 31 39
7. Фрайбург Заявка 26 10 7 9 35 - 36 37
8. Шальке 04 Заявка 26 9 10 7 33 - 40 37
9. Хоффенхайм Заявка 26 10 5 11 35 - 46 35
10. Кёльн Заявка 26 10 3 13 41 - 47 33
11. Герта Заявка 26 8 7 11 35 - 48 31
12. Унион Берлин Заявка 26 9 3 14 32 - 43 30
13. Айнтрахт Фр Заявка 25 8 4 13 39 - 44 28
14. Майнц Заявка 26 8 3 15 36 - 55 27
15. Аугсбург Заявка 26 7 6 13 37 - 54 27
16. Фортуна Заявка 26 5 8 13 27 - 50 23
17. Вердер Заявка 25 4 6 15 28 - 59 18
18. Падерборн Заявка 26 4 5 17 30 - 54 17
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Байер Л

    До начала игры, которая состоится 23.05.2020, осталось 2 дня 1 час 17 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Боруссия М - Байер Л

    Исход игры
    Боруссия М
    56.5% (39)
    Ничья
    26.1% (18)
    Байер Л
    17.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.44% (47)
    Меньше
    26.56% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    85.94% (55)
    Нет
    14.06% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    34.8% (24)
    1:1 Ничья
    13% (9)
    1:2 Байер Л
    11.6% (8)
    2:2 Ничья
    11.6% (8)
    1:0 Боруссия М
    7.2% (5)
    3:2 Боруссия М
    5.8% (4)
    3:1 Боруссия М
    2.9% (2)
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