Прогнозы на матч Боруссия М - Байер Л

Боруссия М
Позже
Стадион: Боруссия Парк
Байер Л
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|9
|0.28
|2.
|Тюрам Маркус
|7
|0.22
|3.
|Эмболо Брель
|7
|0.22
|4.
|Штиндль Ларс
|6 (1)
|0.19
|5.
|Херрман Патрик
|5
|0.16
|6.
|Бенсебаини Рами
|5 (2)
|0.16
|7.
|Нойхаус Флориан
|3
|0.09
|8.
|Вендт Оскар
|2
|0.06
|9.
|Хофманн Йонас
|2
|0.06
|10.
|Закария Денис
|2
|0.06
|11.
|Лайнер Штефан
|1
|0.03
|12.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.03
|13.
|Эльведи Нико
|1
|0.03
|14.
|Бенеш Ласло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|9
|0.28
|2.
|Хавец Кай
|8
|0.25
|3.
|Аларио Лукас
|6 (1)
|0.19
|4.
|Бэйли Леон
|5
|0.16
|5.
|Беллараби Карим
|4
|0.13
|6.
|Диаби Мусса
|4
|0.13
|7.
|Паулиньо Пауло II
|3
|0.09
|8.
|Бендер Ларс
|2
|0.06
|9.
|Демирбай Керем
|1
|0.03
|10.
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|11.
|Амири Надим
|1
|0.03
|12.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0.03
|13.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.03
|14.
|Венделл Боргес
|0
|0
|15.
|Бендер Свен
|0
|0
|16.
|Та Джонатан
|0
|0
|17.
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Закария Денис
|7
|0
|2.
|Лайнер Штефан
|6
|0
|3.
|Бенсебаини Рами
|4
|1
|4.
|Нойхаус Флориан
|5
|0
|5.
|Штиндль Ларс
|4
|0
|6.
|Янчке Тони
|4
|0
|7.
|Херрман Патрик
|4
|0
|8.
|Эльведи Нико
|4
|0
|9.
|Эмболо Брель
|4
|0
|10.
|Вендт Оскар
|3
|0
|11.
|Крамер Кристоф
|3
|0
|12.
|Тюрам Маркус
|3
|0
|13.
|Бенеш Ласло
|3
|0
|14.
|Плеа Алассан
|1
|1
|15.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|16.
|Хофманн Йонас
|2
|0
|17.
|Стробл Тобиас
|1
|0
|18.
|Бейер Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Венделл Боргес
|5
|1
|2.
|Та Джонатан
|4
|1
|3.
|Драгович Александр
|3
|1
|4.
|Демирбай Керем
|2
|1
|5.
|Бэйли Леон
|0
|2
|6.
|Бендер Ларс
|3
|0
|7.
|Бендер Свен
|3
|0
|8.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|9.
|Аларио Лукас
|3
|0
|10.
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|11.
|Хавец Кай
|3
|0
|12.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0
|13.
|Арангис Чарлес
|1
|0
|14.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|15.
|Беллараби Карим
|1
|0
|16.
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|17.
|Амири Надим
|1
|0
|18.
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|19.
|Паулиньо Пауло II
|1
|0
|20.
|Диаби Мусса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|18.37% (9)
|14.29% (7)
|14.29% (7)
|18.37% (9)
|12.24% (6)
|22.45% (11)
|Байер Л
|18.6% (8)
|23.26% (10)
|18.6% (8)
|9.3% (4)
|9.3% (4)
|20.93% (9)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +11 =3 -6Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М
Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир Боруссия М 2:1 Бавария Боруссия М 4:2 Фрайбург Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Унион Берлин 2:0 Боруссия М
Байер Л Последние 20 матчей: +14 =1 -5Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Унион Берлин
РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Порту 1:3 Байер Л Байер Л 2:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Порту Унион Берлин 2:3 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия Д Байер Л 2:1 Штуттгарт Хоффенхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:0 Фортуна Падерборн 1:4 Байер Л Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Байер Л 3:4 Утрехт Майнц 0:1 Байер Л Байер Л 0:1 Герта Кёльн 2:0 Байер Л Байер Л 0:2 Ювентус
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Байер Л: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Боруссия М 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Байер Л Кубок Боруссия М 1:5 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Байер Л Бундеслига Боруссия М 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия М Бундеслига Байер Л 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:2 Байер Л Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|75 - 26
|58
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|72 - 33
|54
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|52 - 31
|52
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|63 - 27
|51
|5.
|Байер Л
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|49 - 31
|50
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|36 - 31
|39
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 36
|37
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|33 - 40
|37
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|35 - 46
|35
|10.
|Кёльн
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|41 - 47
|33
|11.
|Герта
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|35 - 48
|31
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|32 - 43
|30
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|39 - 44
|28
|14.
|Майнц
|Заявка
|26
|8
|3
|15
|36 - 55
|27
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|37 - 54
|27
|16.
|Фортуна
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|27 - 50
|23
|17.
|Вердер
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 59
|18
|18.
|Падерборн
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|30 - 54
|17
Прогнозы на матч Боруссия М - Байер Л
Исход игры
Боруссия М
56.5% (39)
Ничья
26.1% (18)
Байер Л
17.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
73.44% (47)
Меньше
26.56% (17)
Обе команды забьют
Да
85.94% (55)
Нет
14.06% (9)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
34.8% (24)
1:1 Ничья
13% (9)
1:2 Байер Л
11.6% (8)
2:2 Ничья
11.6% (8)
1:0 Боруссия М
7.2% (5)
3:2 Боруссия М
5.8% (4)
3:1 Боруссия М
2.9% (2)
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