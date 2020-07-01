1:0
11' ГолРапп Симоне
2:0
14' ГолТосетти Маттео
3:0
21' ГолКарлен Грегори
3:1
31' ГолКрюезиу Мирлинд
45' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
45' Вторая желтая карточкаСтильхарт Базиль
3:2
45' ПенальтиКололли Беньямин
73' Желтая карточкаДомджони Тони
75' Желтая карточкаХавенаар Никки
85' Желтая карточкаХаслер Николас
39
Йосс
Свен
29
Хефти
Ниас
27
Банде
Бурема
13
Рапп
Симоне
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
22
Рюэгг
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Банде БуремаНападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Сале ЧиадеНападающий
- Нападающий
-
21 Васич УрошНападающий
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
11'
1:0
14'
21'
31'
45'
45'
45'
3:2
73'
75'
85'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунси Ридж
|6
|0.17
|2.
|Рапп Симоне
|5
|0.14
|3.
|Каблан Крис
|4 (1)
|0.11
|4.
|Тосетти Маттео
|3
|0.09
|5.
|Кастроман Мигель
|3
|0.09
|6.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.06
|7.
|Сале Чиаде
|2
|0.06
|8.
|Хавенаар Никки
|2
|0.06
|9.
|Саланович Деннис
|1
|0.03
|10.
|Карлен Грегори
|1
|0.03
|11.
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.03
|12.
|Хефти Ниас
|0
|0
|13.
|Хаслер Николас
|0
|0
|14.
|Бертоне Леонардо
|0
|0
|15.
|Фаткич Кенан
|0
|0
|16.
|Банде Бурема
|0
|0
|17.
|Васич Урош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Blaz Kramer
|8
|0.23
|2.
|Шёнбахлер Марко
|7
|0.2
|3.
|Aiyegun Tosin
|7
|0.2
|4.
|Маркезано Антонио
|5 (2)
|0.14
|5.
|Кололли Беньямин
|3 (1)
|0.09
|6.
|Махи Мимаун
|2
|0.06
|7.
|Зом Симон
|1
|0.03
|8.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|9.
|Сисей Ассан
|1
|0.03
|10.
|Nathan V
|1
|0.03
|11.
|Жанье Па-Моду
|0
|0
|12.
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|13.
|Домджони Тони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастроман Мигель
|8
|1
|2.
|Стильхарт Базиль
|8
|1
|3.
|Рапп Симоне
|6
|0
|4.
|Бертоне Леонардо
|3
|1
|5.
|Гларнер Штефан
|4
|0
|6.
|Хавенаар Никки
|4
|0
|7.
|Каблан Крис
|4
|0
|8.
|Фаткич Кенан
|4
|0
|9.
|Йосс Свен
|2
|1
|10.
|Рот Джастин
|3
|0
|11.
|Биглер Кевин
|2
|0
|12.
|Суттер Никола
|2
|0
|13.
|Гельми Рой
|2
|0
|14.
|Банде Бурема
|2
|0
|15.
|Хефти Ниас
|2
|0
|16.
|Февр Гийом
|1
|0
|17.
|Мунси Ридж
|1
|0
|18.
|Карлен Грегори
|1
|0
|19.
|Сале Чиаде
|1
|0
|20.
|Родригес Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Blaz Kramer
|8
|0
|2.
|Nathan V
|8
|0
|3.
|Зом Симон
|6
|1
|4.
|Aiyegun Tosin
|7
|0
|5.
|Крюезиу Мирлинд
|5
|1
|6.
|Домджони Тони
|6
|0
|7.
|Шёнбахлер Марко
|4
|0
|8.
|Кололли Беньямин
|4
|0
|9.
|Жанье Па-Моду
|3
|0
|10.
|Попович Денис
|3
|0
|11.
|Маркезано Антонио
|3
|0
|12.
|Бангура Умару
|2
|0
|13.
|Бреше Янник
|1
|0
|14.
|Махи Мимаун
|1
|0
|15.
|Mads Pedersen III
|1
|0
|16.
|Кемптер Михаэль
|1
|0
|17.
|Сисей Ассан
|1
|0
|18.
|Алиу Изер
|1
|0
|19.
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|20.
|Харабадзе Леван
|1
|0
|21.
|Омерагич Бечир
|1
|0
|22.
|Заутер Илан
|1
|0
|23.
|Willie Britto
|1
|0
|24.
|Зайлер Штефан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тун
|20% (5)
|12% (3)
|4% (1)
|20% (5)
|20% (5)
|24% (6)
|Цюрих
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|27.27% (9)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: + = -Санкт-Галлен 3:2 Тун Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс
Цюрих Последние 20 матчей: + = -Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих
Последние игры между собой
Тун: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Цюрих: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Тун 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:4 Тун Суперлига Цюрих 4:3 Тун Кубок Тун 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Цюрих Товарищеские матчи Тун 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Тун Суперлига Тун 1:4 Цюрих Кубок Тун 5:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Тун Суперлига Тун 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Тун Суперлига Тун 2:1 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|2:1
|27
|17
|3
|7
|58 - 39
|54
|2.
|Янг Бойз
|27
|15
|7
|5
|56 - 35
|52
|3.
|Базель
|27
|14
|4
|9
|54 - 29
|46
|4.
|Серветт
|27
|10
|11
|6
|43 - 28
|41
|5.
|Цюрих
|2:3
|27
|11
|5
|11
|37 - 51
|38
|6.
|Люцерн
|26
|10
|5
|11
|29 - 35
|35
|7.
|Лугано
|27
|8
|10
|9
|30 - 30
|34
|8.
|Тун
|3:2
|27
|7
|4
|16
|30 - 53
|25
|9.
|Сьон
|26
|5
|7
|14
|30 - 47
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|1:2
|27
|4
|10
|13
|29 - 49
|22