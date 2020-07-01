  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Тун
3:2
Второй тайм: 88'

Стадион:
Цюрих
0'
1:0
11' Гол
Рапп Симоне
2:0
14' Гол
Тосетти Маттео
3:0
21' Гол
Карлен Грегори
3:1
31' Гол
Крюезиу Мирлинд
45' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
45' Вторая желтая карточка
Стильхарт Базиль
3:2
45' Пенальти
Кололли Беньямин
73' Желтая карточка
Домджони Тони
75' Желтая карточка
Хавенаар Никки
85' Желтая карточка
Хаслер Николас
88'
1
Февр
Гийом
39
Йосс
Свен
5
Хавенаар
Никки
10
Стильхарт
Базиль
29
Хефти
Ниас
16
Бертоне
Леонардо
11
Тосетти
Маттео
28
Хаслер
Николас
8
Карлен
Грегори
27
Банде
Бурема
13
Рапп
Симоне
25
Бреше
Янник
77
Willie
Britto
3
Nathan
V
31
Крюезиу
Мирлинд
24
Кемптер
Михаэль
8
Яньичич
Василие
71
Крьезиу
Хекуран
22
Рюэгг
Кевин
7
Винтер
Адриан
27
Шёнбахлер
Марко
70
Кололли
Беньямин
Тун
4-1-2-1-2
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

11'
Рапп Симоне
(Хефти Ниас)
1:0
14'
Тосетти Маттео
(Стильхарт Базиль)
2:0
21'
Карлен Грегори
(Стильхарт Базиль)
3:0
31'
3:1
Крюезиу Мирлинд
(Кололли Беньямин)
45'
Стильхарт Базиль
 
45'
Стильхарт Базиль
 
45'
3:2
Кололли Беньямин
46'
 
Зом Симон
Яньичич Василие
46'
 
Домджони Тони
Willie Britto
46'
Суттер Никола
Тосетти Маттео
 
61'
Фаткич Кенан
Банде Бурема
 
72'
 
Henri Koide
Шёнбахлер Марко
73'
 
Домджони Тони
75'
Хавенаар Никки
 
81'
 
Жанье Па-Моду
Кемптер Михаэль
85'
Хаслер Николас
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 6 0.17
2. Рапп Симоне 5 0.14
3. Каблан Крис 4 (1) 0.11
4. Тосетти Маттео 3 0.09
5. Кастроман Мигель 3 0.09
6. Стильхарт Базиль 2 0.06
7. Сале Чиаде 2 0.06
8. Хавенаар Никки 2 0.06
9. Саланович Деннис 1 0.03
10. Карлен Грегори 1 0.03
11. Соргич Деян 1 (1) 0.03
12. Хефти Ниас 0 0
13. Хаслер Николас 0 0
14. Бертоне Леонардо 0 0
15. Фаткич Кенан 0 0
16. Банде Бурема 0 0
17. Васич Урош 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Blaz Kramer 8 0.23
2. Шёнбахлер Марко 7 0.2
3. Aiyegun Tosin 7 0.2
4. Маркезано Антонио 5 (2) 0.14
5. Кололли Беньямин 3 (1) 0.09
6. Махи Мимаун 2 0.06
7. Зом Симон 1 0.03
8. Крюезиу Мирлинд 1 0.03
9. Сисей Ассан 1 0.03
10. Nathan V 1 0.03
11. Жанье Па-Моду 0 0
12. Рюэгг Кевин 0 0
13. Домджони Тони 0 0

Карточки

Тун
# Игрок      
1. Кастроман Мигель 8 1
2. Стильхарт Базиль 8 1
3. Рапп Симоне 6 0
4. Бертоне Леонардо 3 1
5. Гларнер Штефан 4 0
6. Хавенаар Никки 4 0
7. Каблан Крис 4 0
8. Фаткич Кенан 4 0
9. Йосс Свен 2 1
10. Рот Джастин 3 0
11. Биглер Кевин 2 0
12. Суттер Никола 2 0
13. Гельми Рой 2 0
14. Банде Бурема 2 0
15. Хефти Ниас 2 0
16. Февр Гийом 1 0
17. Мунси Ридж 1 0
18. Карлен Грегори 1 0
19. Сале Чиаде 1 0
20. Родригес Мигель 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Blaz Kramer 8 0
2. Nathan V 8 0
3. Зом Симон 6 1
4. Aiyegun Tosin 7 0
5. Крюезиу Мирлинд 5 1
6. Домджони Тони 6 0
7. Шёнбахлер Марко 4 0
8. Кололли Беньямин 4 0
9. Жанье Па-Моду 3 0
10. Попович Денис 3 0
11. Маркезано Антонио 3 0
12. Бангура Умару 2 0
13. Бреше Янник 1 0
14. Махи Мимаун 1 0
15. Mads Pedersen III 1 0
16. Кемптер Михаэль 1 0
17. Сисей Ассан 1 0
18. Алиу Изер 1 0
19. Рюэгг Кевин 1 0
20. Харабадзе Леван 1 0
21. Омерагич Бечир 1 0
22. Заутер Илан 1 0
23. Willie Britto 1 0
24. Зайлер Штефан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тун 20% (5) 12% (3) 4% (1) 20% (5) 20% (5) 24% (6)
 Цюрих 15.15% (5) 12.12% (4) 27.27% (9) 9.09% (3) 24.24% (8) 12.12% (4)

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Галлен 3:2 Тун Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс
Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 0:3 Лугано Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Тун 0:1 Цюрих Винтертур 1:0 Тун
Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих
Цюрих 5:1 Арау Вадуц 1:5 Цюрих Кринс 2:4 Цюрих Виль 1:4 Цюрих Люцерн 0:5 Цюрих Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Цюрих Цюрих 0:4 Базель Сьон 1:1 Цюрих Цюрих 2:3 Люцерн Альтах 0:1 Цюрих Галлешер 1:2 Цюрих Галлешер 3:4 Цюрих Шаффхаузен 1:0 Цюрих Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Цюрих 0:5 Серветт

Последние игры между собой

Тун: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Цюрих: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Тун 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Тун Суперлига Цюрих 3:0 Тун Суперлига Тун 2:2 Цюрих Суперлига
Тун 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:4 Тун Суперлига Цюрих 4:3 Тун Кубок Тун 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Цюрих Товарищеские матчи Тун 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Тун Суперлига Тун 1:4 Цюрих Кубок Тун 5:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Тун Суперлига Тун 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Тун Суперлига Тун 2:1 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 2:1 27 17 3 7 58 - 39 54
2. Янг Бойз 27 15 7 5 56 - 35 52
3. Базель 27 14 4 9 54 - 29 46
4. Серветт 27 10 11 6 43 - 28 41
5. Цюрих 2:3 27 11 5 11 37 - 51 38
6. Люцерн 26 10 5 11 29 - 35 35
7. Лугано 27 8 10 9 30 - 30 34
8. Тун 3:2 27 7 4 16 30 - 53 25
9. Сьон 26 5 7 14 30 - 47 22
10. Нёвшатель Ксамакс 1:2 27 4 10 13 29 - 49 22
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тун 3:2 Цюрих онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 