26' Желтая карточкаАльдерете Омар
44' Желтая карточкаЛоврич Санди
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
18
Яо
Элож
15
Риверос
Блас
20
Фрай
Фабиан
99
Адеми
Кемаль
98
Кабрал
Артур
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яо ЭложПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Lirik Vishi
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марич Мият
|5 (2)
|0.14
|2.
|Араторе Марко
|3
|0.09
|3.
|Вечеи Балинт
|3
|0.09
|4.
|Холендер Филип
|3
|0.09
|5.
|Боттани Маттиа
|2
|0.06
|6.
|Карлиньос Жуниор
|2
|0.06
|7.
|Герндт Александр
|2
|0.06
|8.
|Ловрич Санди
|1
|0.03
|9.
|Кустодио Оливье
|1
|0.03
|10.
|Родригес Франсиско III
|1
|0.03
|11.
|Дапрела Фабио
|1
|0.03
|12.
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|13.
|Кечкеш Акош
|1
|0.03
|14.
|Лаванши Нума
|0
|0
|15.
|Янга Рангело
|0
|0
|16.
|Човило Мирослав
|0
|0
|17.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|18.
|Яо Элож
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|9
|0.26
|2.
|Адеми Кемаль
|9
|0.26
|3.
|Фрай Фабиан
|7
|0.2
|4.
|Штокер Валентин
|6
|0.17
|5.
|Буа Кевин
|4
|0.11
|6.
|Дзуффи Лука
|3 (1)
|0.09
|7.
|Кампо Самуэле
|3 (1)
|0.09
|8.
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|9.
|Видмер Сильван
|2
|0.06
|10.
|Джюмарт Эрай
|2
|0.06
|11.
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|12.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.03
|13.
|Альдерете Омар
|1
|0.03
|14.
|Джака Таулант
|0
|0
|15.
|Риверос Блас
|0
|0
|16.
|Кузманович Здравко
|0
|0
|17.
|Бергстрём Эмиль
|0
|0
|18.
|Петретта Рауль
|0
|0
|19.
|Окафор Ноа
|0
|0
|20.
|Буняку Оргес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|9
|1
|2.
|Боттани Маттиа
|6
|1
|3.
|Араторе Марко
|6
|0
|4.
|Лаванши Нума
|5
|0
|5.
|Дапрела Фабио
|4
|0
|6.
|Карлиньос Жуниор
|4
|0
|7.
|Саббатини Хонатан
|2
|1
|8.
|Марич Мият
|3
|0
|9.
|Вечеи Балинт
|3
|0
|10.
|Холендер Филип
|3
|0
|11.
|Герндт Александр
|1
|1
|12.
|Човило Мирослав
|2
|0
|13.
|Ловрич Санди
|2
|0
|14.
|Бауман Ноам
|2
|0
|15.
|Сульмони Фульвио
|1
|0
|16.
|Янга Рангело
|1
|0
|17.
|Жефферсон Насименто
|1
|0
|18.
|Родригес Франсиско III
|1
|0
|19.
|Кечкеш Акош
|1
|0
|20.
|Обексер Линус
|1
|0
|21.
|Сасере Франклин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джюмарт Эрай
|6
|1
|2.
|Альдерете Омар
|6
|1
|3.
|Штокер Валентин
|4
|1
|4.
|Фрай Фабиан
|5
|0
|5.
|Джака Таулант
|5
|0
|6.
|Адеми Кемаль
|5
|0
|7.
|Петретта Рауль
|4
|0
|8.
|Кабрал Артур
|4
|0
|9.
|Буа Кевин
|3
|0
|10.
|Жегрова Эдон
|3
|0
|11.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|12.
|Видмер Сильван
|2
|0
|13.
|Баланта Эдер
|2
|0
|14.
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|15.
|Кузманович Здравко
|1
|0
|16.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|17.
|Окафор Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
|Базель
|17.02% (8)
|14.89% (7)
|10.64% (5)
|23.4% (11)
|10.64% (5)
|23.4% (11)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: + = -Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано
Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген
Базель Последние 20 матчей: + = -Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель
Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон
Последние игры между собой
Лугано: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 1
Базель 3:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Лугано 0:1 Базель Суперлига Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига Базель 3:0 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Лугано Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|27
|15
|7
|5
|56 - 35
|52
|2.
|Санкт-Галлен
|26
|16
|3
|7
|56 - 38
|51
|3.
|Базель
|0:0
|27
|14
|5
|8
|53 - 27
|47
|4.
|Серветт
|27
|10
|11
|6
|43 - 28
|41
|5.
|Цюрих
|26
|11
|5
|10
|35 - 48
|38
|6.
|Люцерн
|26
|10
|5
|11
|29 - 35
|35
|7.
|Лугано
|0:0
|27
|7
|11
|9
|28 - 29
|32
|8.
|Тун
|26
|6
|4
|16
|27 - 51
|22
|9.
|Сьон
|26
|5
|7
|14
|30 - 47
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|26
|4
|10
|12
|28 - 47
|22