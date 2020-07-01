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  3. Швейцария
Лугано
0:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Базель
0'
26' Желтая карточка
Альдерете Омар
44' Желтая карточка
Ловрич Санди
60'
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
6
Човило
Мирослав
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
18
Яо
Элож
10
Боттани
Маттиа
9
Янга
Рангело
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
15
Риверос
Блас
10
Кампо
Самуэле
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
28
Петретта
Рауль
99
Адеми
Кемаль
98
Кабрал
Артур
Лугано
3-1-4-2
Базель
4-4-2

Ход матча

26'
 
Альдерете Омар
44'
Ловрич Санди
 
46'
Гвидотти Стефано
Ловрич Санди
 
46'
Герндт Александр
Боттани Маттиа
 
58'
Холендер Филип
Янга Рангело
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марич Мият 5 (2) 0.14
2. Араторе Марко 3 0.09
3. Вечеи Балинт 3 0.09
4. Холендер Филип 3 0.09
5. Боттани Маттиа 2 0.06
6. Карлиньос Жуниор 2 0.06
7. Герндт Александр 2 0.06
8. Ловрич Санди 1 0.03
9. Кустодио Оливье 1 0.03
10. Родригес Франсиско III 1 0.03
11. Дапрела Фабио 1 0.03
12. Дальмонте Никола 1 0.03
13. Кечкеш Акош 1 0.03
14. Лаванши Нума 0 0
15. Янга Рангело 0 0
16. Човило Мирослав 0 0
17. Саббатини Хонатан 0 0
18. Яо Элож 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 9 0.26
2. Адеми Кемаль 9 0.26
3. Фрай Фабиан 7 0.2
4. Штокер Валентин 6 0.17
5. Буа Кевин 4 0.11
6. Дзуффи Лука 3 (1) 0.09
7. Кампо Самуэле 3 (1) 0.09
8. Жегрова Эдон 2 0.06
9. Видмер Сильван 2 0.06
10. Джюмарт Эрай 2 0.06
11. Айети Альбиан 1 0.03
12. Пюлюлю Афимико 1 0.03
13. Альдерете Омар 1 0.03
14. Джака Таулант 0 0
15. Риверос Блас 0 0
16. Кузманович Здравко 0 0
17. Бергстрём Эмиль 0 0
18. Петретта Рауль 0 0
19. Окафор Ноа 0 0
20. Буняку Оргес 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 9 1
2. Боттани Маттиа 6 1
3. Араторе Марко 6 0
4. Лаванши Нума 5 0
5. Дапрела Фабио 4 0
6. Карлиньос Жуниор 4 0
7. Саббатини Хонатан 2 1
8. Марич Мият 3 0
9. Вечеи Балинт 3 0
10. Холендер Филип 3 0
11. Герндт Александр 1 1
12. Човило Мирослав 2 0
13. Ловрич Санди 2 0
14. Бауман Ноам 2 0
15. Сульмони Фульвио 1 0
16. Янга Рангело 1 0
17. Жефферсон Насименто 1 0
18. Родригес Франсиско III 1 0
19. Кечкеш Акош 1 0
20. Обексер Линус 1 0
21. Сасере Франклин 1 0
Базель
# Игрок      
1. Джюмарт Эрай 6 1
2. Альдерете Омар 6 1
3. Штокер Валентин 4 1
4. Фрай Фабиан 5 0
5. Джака Таулант 5 0
6. Адеми Кемаль 5 0
7. Петретта Рауль 4 0
8. Кабрал Артур 4 0
9. Буа Кевин 3 0
10. Жегрова Эдон 3 0
11. Пюлюлю Афимико 3 0
12. Видмер Сильван 2 0
13. Баланта Эдер 2 0
14. Бергстрём Эмиль 2 0
15. Кузманович Здравко 1 0
16. Дзуффи Лука 1 0
17. Окафор Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 12.5% (3) 16.67% (4) 20.83% (5) 12.5% (3) 8.33% (2) 29.17% (7)
 Базель 17.02% (8) 14.89% (7) 10.64% (5) 23.4% (11) 10.64% (5) 23.4% (11)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано
Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген
Базель Последние 20 матчей: + = -
Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель
Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон

Последние игры между собой

Лугано: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 1
Лугано 0:3 Базель Суперлига Базель 2:1 Лугано Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Базель Суперлига
Базель 3:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Лугано 0:1 Базель Суперлига Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига Базель 3:0 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Лугано Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 27 15 7 5 56 - 35 52
2. Санкт-Галлен 26 16 3 7 56 - 38 51
3. Базель 0:0 27 14 5 8 53 - 27 47
4. Серветт 27 10 11 6 43 - 28 41
5. Цюрих 26 11 5 10 35 - 48 38
6. Люцерн 26 10 5 11 29 - 35 35
7. Лугано 0:0 27 7 11 9 28 - 29 32
8. Тун 26 6 4 16 27 - 51 22
9. Сьон 26 5 7 14 30 - 47 22
10. Нёвшатель Ксамакс 26 4 10 12 28 - 47 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ловрич Санди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Альдерете Омар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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