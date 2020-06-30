Серветт
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де Женев Зрители: 1000
Янг Бойз
24' Желтая карточкаОндуа Гаэль
43' Желтая карточкаСьерро Венсан
1:0
55' ПенальтиKoro Kone
1:1
58' ГолСулеймани Миралем
62' Желтая карточкаЛотомба Жордан
71' Красная карточкаНсаме Жан-Пьер
86' Красная карточкаФрик Джереми
32
Фрик
Джереми
20
Varol
Tasar
29
Ондуа
Гаэль
18
Koro
Kone
25
Киэ
Грежон
23
Янко
Саиди
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Varol TasarЗащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Схалк АлексНападающий
-
40 Noah Henchoz
-
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мешак ЭлиаПолузащитник
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
24'
43'
55'
1:0
58'
62'
71'
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: + = -Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт
Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур
Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн
Последние игры между собой
Серветт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Янг Бойз: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4