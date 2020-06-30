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  3. Швейцария: Суперлига
Серветт
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Янг Бойз
0'
24' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
43' Желтая карточка
Сьерро Венсан
1:0
55' Пенальти
Koro Kone
1:1
58' Гол
Сулеймани Миралем
62' Желтая карточка
Лотомба Жордан
71' Красная карточка
Нсаме Жан-Пьер
86' Красная карточка
Фрик Джереми
90'+8
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
3
Рутис
Кристофер
37
Nicolas
Vouilloz
20
Varol
Tasar
9
Стеванович
Мирослав
29
Ондуа
Гаэль
5
Boris
Cespedes
8
Timothe
Cognat
18
Koro
Kone
25
Киэ
Грежон
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
4
Али
Мохамед
25
Лефор
Жордан
29
Лотомба
Жордан
20
Эбишер
Мишель
28
Лустенбергер
Фабиан
8
Сьерро
Венсан
13
Нгамале
Муми
18
Нсаме
Жан-Пьер
16
Фасснахт
Кристиан
Серветт
4-4-2
Янг Бойз
4-3-3

Ход матча

24'
Ондуа Гаэль
 
43'
 
Сьерро Венсан
54'
Схалк Алекс
Киэ Грежон
 
55'
Koro Kone
1:0
56'
 
Соренсен Фредерик
Али Мохамед
56'
 
Гаудино Джанлука
Сьерро Венсан
56'
 
Сулеймани Миралем
Нгамале Муми
58'
1:1
Сулеймани Миралем
(Гаудино Джанлука)
62'
 
Лотомба Жордан
63'
Kastriot Imeri
Boris Cespedes
 
67'
 
Гарсия Улиссес
Лотомба Жордан
67'
 
Мешак Элиа
Лефор Жордан
71'
 
Нсаме Жан-Пьер
86'
Фрик Джереми
 
88'
Кьяссумбуа Жоэль
Стеванович Мирослав
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт
Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур
Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн

Последние игры между собой

Серветт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Янг Бойз: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Серветт 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига Янг Бойз 2:1 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:1 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 0:2 Серветт Суперлига Янг Бойз 6:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига Серветт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Сьерро Венсан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Ондуа Гаэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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