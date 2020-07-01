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Нёвшатель Ксамакс
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
1:0
15' Гол
Нуццоло Рафаэль
1:1
17' Гол
Leonidas Stergiou
23' Желтая карточка
Samir Ramizi
31' Желтая карточка
Куасси Ксавье
48' Желтая карточка
Jordi Quintilla
1:2
60' Гол
Иттен Седрик
72' Желтая карточка
Сейду Лео
74' Желтая карточка
Betim Fazliji
82' Желтая карточка
Мухайм Миро
90' Желтая карточка
 90'+4
30
Laurent
Walthert
23
Mike
Gomes
55
Джурич
Игорь
4
Andre
Luis
II
36
Куасси
Ксавье
16
Сейду
Лео
8
Samir
Ramizi
20
Араз
Муса
3
Janick
Kamber
67
Сахо
Диафра
14
Нуццоло
Рафаэль
30
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Alessandro
Kraeuchi
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
16
Гёртлер
Лукас
8
Jordi
Quintilla
7
Víctor
Ruiz
III
9
Гийемено
Джереми
13
Иттен
Седрик
10
Демирович
Эрмедин
Нёвшатель Ксамакс
3-1-4-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Ход матча

15'
Нуццоло Рафаэль
(Сейду Лео)
1:0
17'
1:1
Leonidas Stergiou
23'
Samir Ramizi
 
31'
Куасси Ксавье
 
48'
 
Jordi Quintilla
60'
1:2
Иттен Седрик
(Гийемено Джереми)
61'
 
Бакайоко Аксель
Гийемено Джереми
61'
 
Andre Ribeiro
Víctor Ruiz III
69'
Мвенг Фредди
Janick Kamber
 
69'
Тафер Яннис
Samir Ramizi
 
72'
Сейду Лео
 
73'
 
Рюфли Венсан
Иттен Седрик
74'
 
Betim Fazliji
76'
Thibault Corbaz
Куасси Ксавье
 
82'
 
Мухайм Миро
83'
Таулан Сефери
Mike Gomes
 
89'
 
Штаубли Тим
Демирович Эрмедин
90'
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 10 (3) 0.29
2. Карлен Гаэтан 7 0.2
3. Ошс Марцис 3 0.09
4. Джемайли Арбенит 2 0.06
5. Samir Ramizi 1 0.03
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.03
7. Таулан Сефери 1 0.03
8. Andre Luis II 1 0.03
9. Ди Сере 1 (1) 0.03
10. Janick Kamber 1 0.03
11. Араз Муса 1 0.03
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иттен Седрик 12 (2) 0.34
2. Jordi Quintilla 10 (3) 0.29
3. Демирович Эрмедин 9 0.26
4. Бабич Борис 7 0.2
5. Víctor Ruiz III 4 0.11
6. Гёртлер Лукас 3 0.09
7. Хефти Сильван 3 0.09
8. Гийемено Джереми 2 0.06
9. Betim Fazliji 2 0.06
10. Andre Ribeiro 1 0.03
11. Fabiano VII 1 0.03
12. Yannis Letard 1 0.03
13. Leonidas Stergiou 1 0.03
14. Мухайм Миро 0 0
15. Бакайоко Аксель 0 0

Карточки

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 11 0
2. Джурич Игорь 8 0
3. Charles-Andre Doudin 6 0
4. Andre Luis II 5 0
5. Джемайли Арбенит 5 0
6. Pietro Di Nardo 1 2
7. Мвенг Фредди 4 0
8. Нуццоло Рафаэль 4 0
9. Карлен Гаэтан 4 0
10. Janick Kamber 2 1
11. Абанда Леруа 2 1
12. Mike Gomes 3 0
13. Араз Муса 3 0
14. Thibault Corbaz 3 0
15. Таулан Сефери 1 1
16. Laurent Walthert 2 0
17. Ди Сере 2 0
18. Ошс Марцис 2 0
19. Сейду Лео 2 0
20. Джуру Йохан 1 0
21. Matthias Minder 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Yannis Letard 9 0
2. Мухайм Миро 7 1
3. Jordi Quintilla 8 0
4. Гёртлер Лукас 7 0
5. Гийемено Джереми 7 0
6. Víctor Ruiz III 4 1
7. Демирович Эрмедин 5 0
8. Betim Fazliji 5 0
9. Fabiano VII 3 0
10. Хефти Сильван 3 0
11. Уисс Алан 2 0
12. Стоянович Деян 2 0
13. Иттен Седрик 2 0
14. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
15. Бакайоко Аксель 2 0
16. Костанцо Морено 1 0
17. Рюфли Венсан 1 0
18. Leonidas Stergiou 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нёвшатель Ксамакс 14.81% (4) 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6) 7.41% (2) 22.22% (6)
 Санкт-Галлен 14.29% (7) 10.2% (5) 28.57% (14) 18.37% (9) 20.41% (10) 8.16% (4)

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши
Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау
Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Санкт-Галлен: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Санкт-Галлен 3:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Санкт-Галлен Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 2:1 27 17 3 7 58 - 39 54
2. Янг Бойз 27 15 7 5 56 - 35 52
3. Базель 27 14 4 9 54 - 29 46
4. Серветт 27 10 11 6 43 - 28 41
5. Цюрих 2:3 27 11 5 11 37 - 51 38
6. Люцерн 26 10 5 11 29 - 35 35
7. Лугано 27 8 10 9 30 - 30 34
8. Тун 3:2 27 7 4 16 30 - 53 25
9. Сьон 26 5 7 14 30 - 47 22
10. Нёвшатель Ксамакс 1:2 27 4 10 13 29 - 49 22
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Куасси Ксавье получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Samir Ramizi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Leonidas Stergiou бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Нуццоло Рафаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен онлайн

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