Нёвшатель Ксамакс
1:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Стад де ла Маладьер
Санкт-Галлен
1:0
15' ГолНуццоло Рафаэль
1:1
17' ГолLeonidas Stergiou
23' Желтая карточкаSamir Ramizi
31' Желтая карточкаКуасси Ксавье
48' Желтая карточкаJordi Quintilla
1:2
60' ГолИттен Седрик
72' Желтая карточкаСейду Лео
74' Желтая карточкаBetim Fazliji
82' Желтая карточкаМухайм Миро
23
Mike
Gomes
55
Джурич
Игорь
16
Сейду
Лео
20
Араз
Муса
67
Сахо
Диафра
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Mike GomesЗащитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
67 Сахо ДиафраНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
-
91 Тафер ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Рюфли ВенсанЗащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
-
-
33 Musah Nuhu
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
15'
1:0
17'
23'
31'
48'
60'
1:2
72'
74'
82'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 6
-
6 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуццоло Рафаэль
|10 (3)
|0.29
|2.
|Карлен Гаэтан
|7
|0.2
|3.
|Ошс Марцис
|3
|0.09
|4.
|Джемайли Арбенит
|2
|0.06
|5.
|Samir Ramizi
|1
|0.03
|6.
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|7.
|Таулан Сефери
|1
|0.03
|8.
|Andre Luis II
|1
|0.03
|9.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.03
|10.
|Janick Kamber
|1
|0.03
|11.
|Араз Муса
|1
|0.03
|12.
|Сейду Лео
|0
|0
|13.
|Тафер Яннис
|0
|0
|14.
|Pietro Di Nardo
|0
|0
|15.
|Thibault Corbaz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иттен Седрик
|12 (2)
|0.34
|2.
|Jordi Quintilla
|10 (3)
|0.29
|3.
|Демирович Эрмедин
|9
|0.26
|4.
|Бабич Борис
|7
|0.2
|5.
|Víctor Ruiz III
|4
|0.11
|6.
|Гёртлер Лукас
|3
|0.09
|7.
|Хефти Сильван
|3
|0.09
|8.
|Гийемено Джереми
|2
|0.06
|9.
|Betim Fazliji
|2
|0.06
|10.
|Andre Ribeiro
|1
|0.03
|11.
|Fabiano VII
|1
|0.03
|12.
|Yannis Letard
|1
|0.03
|13.
|Leonidas Stergiou
|1
|0.03
|14.
|Мухайм Миро
|0
|0
|15.
|Бакайоко Аксель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Samir Ramizi
|11
|0
|2.
|Джурич Игорь
|8
|0
|3.
|Charles-Andre Doudin
|6
|0
|4.
|Andre Luis II
|5
|0
|5.
|Джемайли Арбенит
|5
|0
|6.
|Pietro Di Nardo
|1
|2
|7.
|Мвенг Фредди
|4
|0
|8.
|Нуццоло Рафаэль
|4
|0
|9.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|10.
|Janick Kamber
|2
|1
|11.
|Абанда Леруа
|2
|1
|12.
|Mike Gomes
|3
|0
|13.
|Араз Муса
|3
|0
|14.
|Thibault Corbaz
|3
|0
|15.
|Таулан Сефери
|1
|1
|16.
|Laurent Walthert
|2
|0
|17.
|Ди Сере
|2
|0
|18.
|Ошс Марцис
|2
|0
|19.
|Сейду Лео
|2
|0
|20.
|Джуру Йохан
|1
|0
|21.
|Matthias Minder
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Yannis Letard
|9
|0
|2.
|Мухайм Миро
|7
|1
|3.
|Jordi Quintilla
|8
|0
|4.
|Гёртлер Лукас
|7
|0
|5.
|Гийемено Джереми
|7
|0
|6.
|Víctor Ruiz III
|4
|1
|7.
|Демирович Эрмедин
|5
|0
|8.
|Betim Fazliji
|5
|0
|9.
|Fabiano VII
|3
|0
|10.
|Хефти Сильван
|3
|0
|11.
|Уисс Алан
|2
|0
|12.
|Стоянович Деян
|2
|0
|13.
|Иттен Седрик
|2
|0
|14.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|15.
|Бакайоко Аксель
|2
|0
|16.
|Костанцо Морено
|1
|0
|17.
|Рюфли Венсан
|1
|0
|18.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нёвшатель Ксамакс
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|Санкт-Галлен
|14.29% (7)
|10.2% (5)
|28.57% (14)
|18.37% (9)
|20.41% (10)
|8.16% (4)
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши
Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +13 =2 -5Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау
Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Санкт-Галлен: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Санкт-Галлен 3:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Санкт-Галлен Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|2:1
|27
|17
|3
|7
|58 - 39
|54
|2.
|Янг Бойз
|27
|15
|7
|5
|56 - 35
|52
|3.
|Базель
|27
|14
|4
|9
|54 - 29
|46
|4.
|Серветт
|27
|10
|11
|6
|43 - 28
|41
|5.
|Цюрих
|2:3
|27
|11
|5
|11
|37 - 51
|38
|6.
|Люцерн
|26
|10
|5
|11
|29 - 35
|35
|7.
|Лугано
|27
|8
|10
|9
|30 - 30
|34
|8.
|Тун
|3:2
|27
|7
|4
|16
|30 - 53
|25
|9.
|Сьон
|26
|5
|7
|14
|30 - 47
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|1:2
|27
|4
|10
|13
|29 - 49
|22