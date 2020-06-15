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Бетис
2:2
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
23' Желтая карточка
Гонсалес Эдгар
0:1
29' Гол
Фернандес Карлос
41' Желтая карточка
Вальехо Хесус
52' Желтая карточка
Санчес Герман
65' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
67' Желтая карточка
Фулкье Димитри
1:1
85' Пенальти
Каналес Серхио
2:1
88' Гол
Тельо Кристиан
2:2
90' Гол
Сольдадо Роберто
90' Желтая карточка
Силва Руи
90'+7
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
4
Феддал
Зу
6
Педраса
Альфонсо
18
Гуардадо
Андрес
32
Гонсалес
Эдгар
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
16
Морон
Лорен
17
Хоакин
Санчес
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
20
Вальехо
Хесус
15
Нева
Карлос
12
Азиз
Рамон
23
Мачис
Дарвин
14
Вико
Федерико
8
Этеки
Ян
10
Пуэртас
Антонио
24
Фернандес
Карлос
Бетис
4-3-3
Гранада
4-1-4-1

Ход матча

23'
Гонсалес Эдгар
 
29'
0:1
Фернандес Карлос
(Пуэртас Антонио)
41'
 
Вальехо Хесус
52'
 
Санчес Герман
59'
 
Дуарте Домингуш
Санчес Герман
59'
 
Виктор Диаз
Мачис Дарвин
61'
Тельо Кристиан
Хоакин Санчес
 
61'
Аленья Карлес
Гуардадо Андрес
 
65'
Педраса Альфонсо
 
67'
 
Фулкье Димитри
71'
Лаинес Диего
Гонсалес Эдгар
 
71'
Иглесиас Борха
Морон Лорен
 
74'
 
Мартинес Хосе VI
Вико Федерико
74'
 
Сольдадо Роберто
Фернандес Карлос
82'
Барраган Антонио
Эмерсон Жуниор
 
85'
Каналес Серхио
1:1
88'
Тельо Кристиан
(Фекир Набиль)
2:1
90'
 
Кортес Антоньин
Азиз Рамон
90'
2:2
Сольдадо Роберто
(Мартинес Хосе VI)
90'
 
Силва Руи

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 9 0.24
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 5 (3) 0.13
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 2 0.05
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Сидней 1 0.03
10. Морено Алекс 0 0
11. Гуардадо Андрес 0 0
12. Барраган Антонио 0 0
13. Феддал Зу 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандес Карлос 7 0.18
2. Мачис Дарвин 7 (1) 0.18
3. Пуэртас Антонио 5 0.13
4. Сольдадо Роберто 3 (1) 0.08
5. Вадильо Альваро 3 (1) 0.08
6. Эррера Янгель 2 0.05
7. Азиз Рамон 2 0.05
8. Дуарте Домингуш 2 0.05
9. Санчес Герман 2 0.05
10. Монторо Анхель 1 0.03
11. Вико Федерико 1 (1) 0.03
12. Фулкье Димитри 1 0.03
13. Виктор Диаз 0 0
14. Мартинес Хосе VI 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 6 2
2. Гуардадо Андрес 9 0
3. Эмерсон Жуниор 9 0
4. Манди Аисса 8 0
5. Фекир Набиль 6 1
6. Бартра Марк 6 0
7. Карвалью Вилльям 4 1
8. Роблес Жоэль 3 1
9. Каналес Серхио 4 0
10. Хоакин Санчес 4 0
11. Морон Лорен 2 1
12. Гонсалес Эдгар 3 0
13. Морено Алекс 3 0
14. Иглесиас Борха 1 1
15. Барраган Антонио 2 0
16. Гарсия Хави 2 0
17. Педраса Альфонсо 2 0
18. Каптум Вилфрид 1 0
19. Гидо Родригес 1 0
20. Аленья Карлес 1 0
21. Гутьеррес Исмаэль 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Сольдадо Роберто 12 0
2. Санчес Герман 10 1
3. Эррера Янгель 10 0
4. Гоналон Максим 7 0
5. Фернандес Карлос 7 0
6. Дуарте Домингуш 6 0
7. Монторо Анхель 5 0
8. Пуэртас Антонио 5 0
9. Виктор Диаз 4 0
10. Этеки Ян 4 0
11. Фулкье Димитри 3 0
12. Мачис Дарвин 3 0
13. Азиз Рамон 3 0
14. Кини Марин 2 0
15. Силва Руи 2 0
16. Кейбаши Исмаил 1 0
17. Вико Федерико 1 0
18. Вальехо Хесус 1 0
19. Мартинес Алекс 1 0
20. Нева Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 25.71% (9) 11.43% (4) 20% (7) 14.29% (5) 17.14% (6) 11.43% (4)
 Гранада 8.82% (3) 11.76% (4) 20.59% (7) 17.65% (6) 26.47% (9) 14.71% (5)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка
Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис
Гранада Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта
Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Гранада: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Гранада 1:0 Бетис Ла Лига Гранада 4:1 Бетис Примера Бетис 2:2 Гранада Примера Бетис 2:0 Гранада Примера
Гранада 1:1 Бетис Примера Гранада 1:2 Бетис Товарищеские матчи Гранада 1:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Гранада Примера Гранада 1:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Гранада 0:1 Бетис Примера Гранада 3:0 Бетис Сегунда Гранада 2:2 Бетис Кубок Короля Бетис 4:1 Гранада Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 28 19 4 5 67 - 31 61
2. Реал Мадрид Заявка 28 17 8 3 52 - 20 59
3. Севилья Заявка 29 14 9 6 42 - 30 51
4. Реал Сосьедад Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
5. Хетафе Заявка 28 13 7 8 38 - 27 46
6. Атлетико М Заявка 28 11 13 4 32 - 22 46
7. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
8. Гранада Заявка 29 12 6 11 37 - 35 42
9. Вильярреал Заявка 28 12 5 11 45 - 38 41
10. Атлетик Б Заявка 28 9 11 8 30 - 24 38
11. Осасуна Заявка 28 8 11 9 35 - 39 35
12. Леванте Заявка 29 10 5 14 34 - 42 35
13. Бетис Заявка 29 8 10 11 40 - 47 34
14. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Вальядолид Заявка 28 7 11 10 25 - 34 32
16. Эйбар Заявка 28 7 6 15 28 - 44 27
17. Сельта Заявка 28 5 11 12 22 - 35 26
18. Мальорка Заявка 28 7 4 17 28 - 48 25
19. Леганес Заявка 28 5 8 15 22 - 41 23
20. Эспаньол Заявка 28 5 8 15 25 - 46 23
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Бетис 69.9% (100)
X 22.4% (32)
Гранада 7.7% (11)
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Прогнозы на матч Бетис 2:2 Гранада

Исход игры
Бетис
69.9% (100)
Ничья
22.4% (32)
Гранада
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
42.34% (58)
Меньше
57.66% (79)
Обе команды забьют
Да
61.31% (84)
Нет
38.69% (53)
Популярный счёт
2:1 Бетис
32.2% (46)
1:0 Бетис
25.9% (37)
1:1 Ничья
18.2% (26)
2:0 Бетис
6.3% (9)
0:1 Гранада
4.2% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 Бетис
2.1% (3)
1:2 Гранада
2.1% (3)
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