Бетис
2:2
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин
Гранада
23' Желтая карточкаГонсалес Эдгар
0:1
29' ГолФернандес Карлос
41' Желтая карточкаВальехо Хесус
52' Желтая карточкаСанчес Герман
65' Желтая карточкаПедраса Альфонсо
67' Желтая карточкаФулкье Димитри
1:1
85' ПенальтиКаналес Серхио
2:1
88' ГолТельо Кристиан
2:2
90' ГолСольдадо Роберто
90' Желтая карточкаСилва Руи
23
Манди
Аисса
16
Морон
Лорен
15
Нева
Карлос
12
Азиз
Рамон
23
Мачис
Дарвин
8
Этеки
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
-
35 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 David Ramos
-
29 Angel Baena
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Полузащитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
29'
41'
52'
65'
67'
85'
1:1
88'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 0
-
11 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
80 Владение мячом, % 20
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морон Лорен
|9
|0.24
|2.
|Хоакин Санчес
|8 (2)
|0.21
|3.
|Фекир Набиль
|7 (1)
|0.18
|4.
|Каналес Серхио
|5 (3)
|0.13
|5.
|Эмерсон Жуниор
|3
|0.08
|6.
|Иглесиас Борха
|3
|0.08
|7.
|Бартра Марк
|2
|0.05
|8.
|Тельо Кристиан
|2
|0.05
|9.
|Сидней
|1
|0.03
|10.
|Морено Алекс
|0
|0
|11.
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|12.
|Барраган Антонио
|0
|0
|13.
|Феддал Зу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандес Карлос
|7
|0.18
|2.
|Мачис Дарвин
|7 (1)
|0.18
|3.
|Пуэртас Антонио
|5
|0.13
|4.
|Сольдадо Роберто
|3 (1)
|0.08
|5.
|Вадильо Альваро
|3 (1)
|0.08
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0.05
|7.
|Азиз Рамон
|2
|0.05
|8.
|Дуарте Домингуш
|2
|0.05
|9.
|Санчес Герман
|2
|0.05
|10.
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|11.
|Вико Федерико
|1 (1)
|0.03
|12.
|Фулкье Димитри
|1
|0.03
|13.
|Виктор Диаз
|0
|0
|14.
|Мартинес Хосе VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Феддал Зу
|6
|2
|2.
|Гуардадо Андрес
|9
|0
|3.
|Эмерсон Жуниор
|9
|0
|4.
|Манди Аисса
|8
|0
|5.
|Фекир Набиль
|6
|1
|6.
|Бартра Марк
|6
|0
|7.
|Карвалью Вилльям
|4
|1
|8.
|Роблес Жоэль
|3
|1
|9.
|Каналес Серхио
|4
|0
|10.
|Хоакин Санчес
|4
|0
|11.
|Морон Лорен
|2
|1
|12.
|Гонсалес Эдгар
|3
|0
|13.
|Морено Алекс
|3
|0
|14.
|Иглесиас Борха
|1
|1
|15.
|Барраган Антонио
|2
|0
|16.
|Гарсия Хави
|2
|0
|17.
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|18.
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|19.
|Гидо Родригес
|1
|0
|20.
|Аленья Карлес
|1
|0
|21.
|Гутьеррес Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сольдадо Роберто
|12
|0
|2.
|Санчес Герман
|10
|1
|3.
|Эррера Янгель
|10
|0
|4.
|Гоналон Максим
|7
|0
|5.
|Фернандес Карлос
|7
|0
|6.
|Дуарте Домингуш
|6
|0
|7.
|Монторо Анхель
|5
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|5
|0
|9.
|Виктор Диаз
|4
|0
|10.
|Этеки Ян
|4
|0
|11.
|Фулкье Димитри
|3
|0
|12.
|Мачис Дарвин
|3
|0
|13.
|Азиз Рамон
|3
|0
|14.
|Кини Марин
|2
|0
|15.
|Силва Руи
|2
|0
|16.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|17.
|Вико Федерико
|1
|0
|18.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|19.
|Мартинес Алекс
|1
|0
|20.
|Нева Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|25.71% (9)
|11.43% (4)
|20% (7)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|Гранада
|8.82% (3)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|26.47% (9)
|14.71% (5)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +7 =6 -7Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка
Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис
Гранада Последние 20 матчей: +12 =2 -6Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта
Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес
Последние игры между собой
Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Гранада: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Гранада 1:1 Бетис Примера Гранада 1:2 Бетис Товарищеские матчи Гранада 1:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Гранада Примера Гранада 1:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Гранада 0:1 Бетис Примера Гранада 3:0 Бетис Сегунда Гранада 2:2 Бетис Кубок Короля Бетис 4:1 Гранада Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|4
|5
|67 - 31
|61
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|52 - 20
|59
|3.
|Севилья
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|5.
|Хетафе
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 27
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|11
|13
|4
|32 - 22
|46
|7.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|8.
|Гранада
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 35
|42
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|45 - 38
|41
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|30 - 24
|38
|11.
|Осасуна
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|35 - 39
|35
|12.
|Леванте
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|34 - 42
|35
|13.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 47
|34
|14.
|Алавес
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 34
|32
|16.
|Эйбар
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 44
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 35
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|28 - 48
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|22 - 41
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|25 - 46
|23
Прогнозы на матч Бетис 2:2 Гранада
Исход игры
Бетис
69.9% (100)
Ничья
22.4% (32)
Гранада
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
42.34% (58)
Меньше
57.66% (79)
Обе команды забьют
Да
61.31% (84)
Нет
38.69% (53)
Популярный счёт
2:1 Бетис
32.2% (46)
1:0 Бетис
25.9% (37)
1:1 Ничья
18.2% (26)
2:0 Бетис
6.3% (9)
0:1 Гранада
4.2% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 Бетис
2.1% (3)
1:2 Гранада
2.1% (3)
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