Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

95' Барраган Антонио из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

94' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Судье надоело, что Силва Руи тянет время и он наказал его горчичником

93' Фекир Набиль из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

92' Барраган Антонио из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

91' Г О О О О Л - Сольдадо Роберто классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Г О О О О Л - Тельо Кристиан из команды Бетис переиграл вратаря дальним ударом!

87' Фулкье Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Удар от ворот произведет Бетис

85' Г О О О О Л - Каналес Серхио из команды Бетис забивает с точки!

85' После проверки VAR судья не изменил решения - Бетис пробьет пенальти!

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

83' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Каналес Серхио пробил со штрафного прямо в стенку

80' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

79' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Гранада

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали

76' Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Удар от ворот произведет Гранада

74' Иглесиас Борха пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

72' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Гранада

71' Аленья Карлес не смог попасть в створ ударом издали

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Виктор Диаз предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Этеки Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Фулкье Димитри получил желтую карточку от судьи

66' Удар от ворот произведет Бетис

65' Педраса Альфонсо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Игра в одни ворота сейчас. Бетис доминирует и владеет мячом

61' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

59' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

56' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновится спорным мячом

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Хоакин Санчес пробил со штрафного прямо в стенку

52' Санчес Герман получил желтую карточку от судьи

50' Удар от ворот произведет Гранада

49' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Великолепное видение игры демонстрирует Педраса Альфонсо из команды Бетис , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

48' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Бетис

47' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля