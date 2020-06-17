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Вальядолид
 
Позже

Стадион:
Сельта
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
24
Хоакин
Фернандес
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Эрреро
14
Алькарас
Рубен
19
Суарес
Тони
9
Унал
Энес
7
Гвардиола
Серхи
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
21
Мурильо
Джейсон
20
Васкес
Кевин
8
Пейнадо
Франсиско
5
Йокушлу
Окай
15
Олаза
Лукас
12
Рафинья
Алькантара
10
Аспас
Яго
9
Смолов
Фёдор
Вальядолид
4-4-2
Сельта
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 6 0.16
2. Унал Энес 5 (1) 0.13
3. Оскар Плано 3 0.08
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 2 0.05
6. Салису Мохаммед 1 0.03
7. Мичел Эрреро 1 (1) 0.03
8. Эрвиас Пабло 1 0.03
9. Кико Франсиско 1 0.03
10. Хоакин Фернандес 1 0.03
11. Начо Мартинес 0 0
12. Барба Федерико 0 0
13. Суарес Тони 0 0
14. Рубио Вальдо 0 0
15. Карнеро Рауль 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (2) 0.24
2. Санти Мина 3 0.08
3. Рафинья Алькантара 2 0.05
4. Систо Пионе 2 0.05
5. Денис Суарес 1 0.03
6. Олаза Лукас 1 0.03
7. Араухо Нестор 1 0.03
8. Фернандес Габриэль 1 0.03
9. Смолов Фёдор 1 0.03
10. Лосада Икер 1 0.03
11. Йокушлу Окай 0 0
12. Мальо Уго 0 0
13. Шейх Пап 0 0
14. Айду Джозеф 0 0
15. Браис Мендес 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 7 0
2. Хоакин Фернандес 7 0
3. Гвардиола Серхи 6 0
4. Оскар Плано 4 0
5. Мичел Эрреро 4 0
6. Сан Эметерио Феде 4 0
7. Суарес Тони 4 0
8. Барба Федерико 3 0
9. Мойано Хави 3 0
10. Рубио Вальдо 3 0
11. Салису Мохаммед 3 0
12. Масип Хорди 2 0
13. Начо Мартинес 2 0
14. Унал Энес 2 0
15. Сандро Рамирес 2 0
16. Карнеро Рауль 2 0
17. Бен Арфа Хатем 1 0
18. Антонио Ангуло Хесус 1 0
19. Кико Франсиско 1 0
20. Ануар Туами 1 0
21. Порро Педро 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 8 0
2. Араухо Нестор 8 0
3. Мальо Уго 7 0
4. Шейх Пап 4 1
5. Васкес Кевин 5 0
6. Фернандес Габриэль 3 1
7. Санти Мина 4 0
8. Рубен Бланко 4 0
9. Олаза Лукас 4 0
10. Айду Джозеф 4 0
11. Пейнадо Франсиско 2 1
12. Йокушлу Окай 3 0
13. Саэнс Хорхе 1 1
14. Смолов Фёдор 2 0
15. Рафинья Алькантара 2 0
16. Денис Суарес 2 0
17. Систо Пионе 2 0
18. Серхио Альварес II 2 0
19. Мурильо Джейсон 2 0
20. Браис Мендес 2 0
21. Брадарич Филип 0 1
22. Жунка Давид 1 0
23. Костас Давид 1 0
24. Лоботка Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 27.27% (6) 4.55% (1) 9.09% (2) 18.18% (4) 9.09% (2) 31.82% (7)
 Сельта 16.67% (3) 5.56% (1) 5.56% (1) 16.67% (3) 27.78% (5) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол
Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ-Метан Медиаш Алавес 3:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: + = -
Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес
Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Сельта 0:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 2:1 Сельта Примера Сельта 3:3 Вальядолид Примера Сельта 2:1 Вальядолид Товарищеские матчи
Сельта 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:0 Сельта Примера Вальядолид 0:2 Сельта Примера Сельта 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Сельта Сегунда Сельта 4:1 Вальядолид Кубок Короля Сельта 1:1 Вальядолид Сегунда Сельта 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 3:2 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 29 20 4 5 69 - 31 64
2. Реал Мадрид Заявка 28 17 8 3 52 - 20 59
3. Севилья Заявка 29 14 9 6 42 - 30 51
4. Реал Сосьедад Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
5. Хетафе Заявка 29 13 8 8 38 - 27 47
6. Атлетико М Заявка 28 11 13 4 32 - 22 46
7. Вильярреал Заявка 29 13 5 11 46 - 38 44
8. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
9. Гранада Заявка 29 12 6 11 37 - 35 42
10. Атлетик Б Заявка 28 9 11 8 30 - 24 38
11. Осасуна Заявка 28 8 11 9 35 - 39 35
12. Леванте Заявка 29 10 5 14 34 - 42 35
13. Бетис Заявка 29 8 10 11 40 - 47 34
14. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Вальядолид Заявка 28 7 11 10 25 - 34 32
16. Эйбар Заявка 28 7 6 15 28 - 44 27
17. Сельта Заявка 28 5 11 12 22 - 35 26
18. Мальорка Заявка 29 7 4 18 28 - 49 25
19. Эспаньол Заявка 29 5 9 15 25 - 46 24
20. Леганес Заявка 29 5 8 16 22 - 43 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17.06.2020, осталось 9 минут.


    • Прогнозы 136
    Вальядолид 31.6% (43)
    X 51.5% (70)
    Сельта 16.9% (23)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Вальядолид - Сельта

    Исход игры
    Вальядолид
    31.6% (43)
    Ничья
    51.5% (70)
    Сельта
    16.9% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.81% (33)
    Меньше
    75.19% (100)
    Обе команды забьют
    Да
    72.18% (96)
    Нет
    27.82% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.1% (64)
    1:0 Вальядолид
    15.4% (21)
    2:1 Вальядолид
    11.8% (16)
    1:2 Сельта
    9.6% (13)
    0:1 Сельта
    6.6% (9)
    0:0 Ничья
    2.2% (3)
    2:0 Вальядолид
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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