Вальядолид
Позже
Стадион: Хосе Сорилья
Сельта
17
Мойано
Хави
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Эрреро
19
Суарес
Тони
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
20
Васкес
Кевин
15
Олаза
Лукас
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Олаза ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Вильяр ИванВратарь
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
11 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Санти МинаНападающий
- Нападающий
-
31 Jose Fontan
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|6
|0.16
|2.
|Унал Энес
|5 (1)
|0.13
|3.
|Оскар Плано
|3
|0.08
|4.
|Сандро Рамирес
|3
|0.08
|5.
|Алькарас Рубен
|2
|0.05
|6.
|Салису Мохаммед
|1
|0.03
|7.
|Мичел Эрреро
|1 (1)
|0.03
|8.
|Эрвиас Пабло
|1
|0.03
|9.
|Кико Франсиско
|1
|0.03
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|11.
|Начо Мартинес
|0
|0
|12.
|Барба Федерико
|0
|0
|13.
|Суарес Тони
|0
|0
|14.
|Рубио Вальдо
|0
|0
|15.
|Карнеро Рауль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (2)
|0.24
|2.
|Санти Мина
|3
|0.08
|3.
|Рафинья Алькантара
|2
|0.05
|4.
|Систо Пионе
|2
|0.05
|5.
|Денис Суарес
|1
|0.03
|6.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|7.
|Араухо Нестор
|1
|0.03
|8.
|Фернандес Габриэль
|1
|0.03
|9.
|Смолов Фёдор
|1
|0.03
|10.
|Лосада Икер
|1
|0.03
|11.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|12.
|Мальо Уго
|0
|0
|13.
|Шейх Пап
|0
|0
|14.
|Айду Джозеф
|0
|0
|15.
|Браис Мендес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|7
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|7
|0
|3.
|Гвардиола Серхи
|6
|0
|4.
|Оскар Плано
|4
|0
|5.
|Мичел Эрреро
|4
|0
|6.
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|7.
|Суарес Тони
|4
|0
|8.
|Барба Федерико
|3
|0
|9.
|Мойано Хави
|3
|0
|10.
|Рубио Вальдо
|3
|0
|11.
|Салису Мохаммед
|3
|0
|12.
|Масип Хорди
|2
|0
|13.
|Начо Мартинес
|2
|0
|14.
|Унал Энес
|2
|0
|15.
|Сандро Рамирес
|2
|0
|16.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|17.
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|18.
|Антонио Ангуло Хесус
|1
|0
|19.
|Кико Франсиско
|1
|0
|20.
|Ануар Туами
|1
|0
|21.
|Порро Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аспас Яго
|8
|0
|2.
|Араухо Нестор
|8
|0
|3.
|Мальо Уго
|7
|0
|4.
|Шейх Пап
|4
|1
|5.
|Васкес Кевин
|5
|0
|6.
|Фернандес Габриэль
|3
|1
|7.
|Санти Мина
|4
|0
|8.
|Рубен Бланко
|4
|0
|9.
|Олаза Лукас
|4
|0
|10.
|Айду Джозеф
|4
|0
|11.
|Пейнадо Франсиско
|2
|1
|12.
|Йокушлу Окай
|3
|0
|13.
|Саэнс Хорхе
|1
|1
|14.
|Смолов Фёдор
|2
|0
|15.
|Рафинья Алькантара
|2
|0
|16.
|Денис Суарес
|2
|0
|17.
|Систо Пионе
|2
|0
|18.
|Серхио Альварес II
|2
|0
|19.
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|20.
|Браис Мендес
|2
|0
|21.
|Брадарич Филип
|0
|1
|22.
|Жунка Давид
|1
|0
|23.
|Костас Давид
|1
|0
|24.
|Лоботка Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|27.27% (6)
|4.55% (1)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|Сельта
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол
Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ-Метан Медиаш Алавес 3:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: + = -Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес
Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Сельта 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:0 Сельта Примера Вальядолид 0:2 Сельта Примера Сельта 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Сельта Сегунда Сельта 4:1 Вальядолид Кубок Короля Сельта 1:1 Вальядолид Сегунда Сельта 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 3:2 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|4
|5
|69 - 31
|64
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|52 - 20
|59
|3.
|Севилья
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|5.
|Хетафе
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 27
|47
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|11
|13
|4
|32 - 22
|46
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|46 - 38
|44
|8.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 35
|42
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|30 - 24
|38
|11.
|Осасуна
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|35 - 39
|35
|12.
|Леванте
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|34 - 42
|35
|13.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 47
|34
|14.
|Алавес
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 34
|32
|16.
|Эйбар
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 44
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 35
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|28 - 49
|25
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|25 - 46
|24
|20.
|Леганес
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|22 - 43
|23
Прогнозы на матч Вальядолид - Сельта
Исход игры
Вальядолид
31.6% (43)
Ничья
51.5% (70)
Сельта
16.9% (23)
Тотал 2.5
Больше
24.81% (33)
Меньше
75.19% (100)
Обе команды забьют
Да
72.18% (96)
Нет
27.82% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.1% (64)
1:0 Вальядолид
15.4% (21)
2:1 Вальядолид
11.8% (16)
1:2 Сельта
9.6% (13)
0:1 Сельта
6.6% (9)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:0 Вальядолид
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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