Прогнозы на матч Вальядолид - Сельта

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Вальядолид
 
Позже

Стадион:
Сельта

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 6 0.16
2. Унал Энес 5 (1) 0.13
3. Оскар Плано 3 0.08
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 2 0.05
6. Салису Мохаммед 1 0.03
7. Мичел Эрреро 1 (1) 0.03
8. Эрвиас Пабло 1 0.03
9. Кико Франсиско 1 0.03
10. Хоакин Фернандес 1 0.03
11. Начо Мартинес 0 0
12. Барба Федерико 0 0
13. Суарес Тони 0 0
14. Рубио Вальдо 0 0
15. Карнеро Рауль 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (2) 0.24
2. Санти Мина 3 0.08
3. Рафинья Алькантара 2 0.05
4. Систо Пионе 2 0.05
5. Денис Суарес 1 0.03
6. Олаза Лукас 1 0.03
7. Араухо Нестор 1 0.03
8. Фернандес Габриэль 1 0.03
9. Смолов Фёдор 1 0.03
10. Лосада Икер 1 0.03
11. Йокушлу Окай 0 0
12. Мальо Уго 0 0
13. Шейх Пап 0 0
14. Айду Джозеф 0 0
15. Браис Мендес 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 7 0
2. Хоакин Фернандес 7 0
3. Гвардиола Серхи 6 0
4. Оскар Плано 4 0
5. Мичел Эрреро 4 0
6. Сан Эметерио Феде 4 0
7. Суарес Тони 4 0
8. Барба Федерико 3 0
9. Мойано Хави 3 0
10. Рубио Вальдо 3 0
11. Салису Мохаммед 3 0
12. Масип Хорди 2 0
13. Начо Мартинес 2 0
14. Унал Энес 2 0
15. Сандро Рамирес 2 0
16. Карнеро Рауль 2 0
17. Бен Арфа Хатем 1 0
18. Антонио Ангуло Хесус 1 0
19. Кико Франсиско 1 0
20. Ануар Туами 1 0
21. Порро Педро 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 8 0
2. Араухо Нестор 8 0
3. Мальо Уго 7 0
4. Шейх Пап 4 1
5. Васкес Кевин 5 0
6. Фернандес Габриэль 3 1
7. Санти Мина 4 0
8. Рубен Бланко 4 0
9. Олаза Лукас 4 0
10. Айду Джозеф 4 0
11. Пейнадо Франсиско 2 1
12. Йокушлу Окай 3 0
13. Саэнс Хорхе 1 1
14. Смолов Фёдор 2 0
15. Рафинья Алькантара 2 0
16. Денис Суарес 2 0
17. Систо Пионе 2 0
18. Серхио Альварес II 2 0
19. Мурильо Джейсон 2 0
20. Браис Мендес 2 0
21. Брадарич Филип 0 1
22. Жунка Давид 1 0
23. Костас Давид 1 0
24. Лоботка Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 27.27% (6) 4.55% (1) 9.09% (2) 18.18% (4) 9.09% (2) 31.82% (7)
 Сельта 16.67% (3) 5.56% (1) 5.56% (1) 16.67% (3) 27.78% (5) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол
Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ-Метан Медиаш Алавес 3:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес
Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Сельта 0:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 2:1 Сельта Примера Сельта 3:3 Вальядолид Примера Сельта 2:1 Вальядолид Товарищеские матчи
Сельта 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:0 Сельта Примера Вальядолид 0:2 Сельта Примера Сельта 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Сельта Сегунда Сельта 4:1 Вальядолид Кубок Короля Сельта 1:1 Вальядолид Сегунда Сельта 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 3:2 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 28 19 4 5 67 - 31 61
2. Реал Мадрид Заявка 28 17 8 3 52 - 20 59
3. Севилья Заявка 28 14 8 6 41 - 29 50
4. Реал Сосьедад Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
5. Хетафе Заявка 28 13 7 8 38 - 27 46
6. Атлетико М Заявка 28 11 13 4 32 - 22 46
7. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
8. Вильярреал Заявка 28 12 5 11 45 - 38 41
9. Гранада Заявка 28 12 5 11 35 - 33 41
10. Атлетик Б Заявка 28 9 11 8 30 - 24 38
11. Осасуна Заявка 28 8 11 9 35 - 39 35
12. Леванте Заявка 28 10 4 14 33 - 41 34
13. Бетис Заявка 28 8 9 11 38 - 45 33
14. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Вальядолид Заявка 28 7 11 10 25 - 34 32
16. Эйбар Заявка 28 7 6 15 28 - 44 27
17. Сельта Заявка 28 5 11 12 22 - 35 26
18. Мальорка Заявка 28 7 4 17 28 - 48 25
19. Леганес Заявка 28 5 8 15 22 - 41 23
20. Эспаньол Заявка 28 5 8 15 25 - 46 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17.06.2020, осталось 2 дня 17 часов 52 минуты.


    • Прогнозы 45
    Вальядолид 24.4% (11)
    X 62.2% (28)
    Сельта 13.3% (6)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Вальядолид - Сельта

    Исход игры
    Вальядолид
    24.4% (11)
    Ничья
    62.2% (28)
    Сельта
    13.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.45% (9)
    Меньше
    79.55% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    79.55% (35)
    Нет
    20.45% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    57.8% (26)
    1:0 Вальядолид
    11.1% (5)
    1:2 Сельта
    11.1% (5)
    2:1 Вальядолид
    6.7% (3)
    2:0 Вальядолид
    4.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Шарф от сайта
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     