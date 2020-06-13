Прогнозы на матч Вальядолид - Сельта

Вальядолид
Позже
Стадион: Хосе Сорилья
Сельта
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|6
|0.16
|2.
|Унал Энес
|5 (1)
|0.13
|3.
|Оскар Плано
|3
|0.08
|4.
|Сандро Рамирес
|3
|0.08
|5.
|Алькарас Рубен
|2
|0.05
|6.
|Салису Мохаммед
|1
|0.03
|7.
|Мичел Эрреро
|1 (1)
|0.03
|8.
|Эрвиас Пабло
|1
|0.03
|9.
|Кико Франсиско
|1
|0.03
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|11.
|Начо Мартинес
|0
|0
|12.
|Барба Федерико
|0
|0
|13.
|Суарес Тони
|0
|0
|14.
|Рубио Вальдо
|0
|0
|15.
|Карнеро Рауль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (2)
|0.24
|2.
|Санти Мина
|3
|0.08
|3.
|Рафинья Алькантара
|2
|0.05
|4.
|Систо Пионе
|2
|0.05
|5.
|Денис Суарес
|1
|0.03
|6.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|7.
|Араухо Нестор
|1
|0.03
|8.
|Фернандес Габриэль
|1
|0.03
|9.
|Смолов Фёдор
|1
|0.03
|10.
|Лосада Икер
|1
|0.03
|11.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|12.
|Мальо Уго
|0
|0
|13.
|Шейх Пап
|0
|0
|14.
|Айду Джозеф
|0
|0
|15.
|Браис Мендес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|7
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|7
|0
|3.
|Гвардиола Серхи
|6
|0
|4.
|Оскар Плано
|4
|0
|5.
|Мичел Эрреро
|4
|0
|6.
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|7.
|Суарес Тони
|4
|0
|8.
|Барба Федерико
|3
|0
|9.
|Мойано Хави
|3
|0
|10.
|Рубио Вальдо
|3
|0
|11.
|Салису Мохаммед
|3
|0
|12.
|Масип Хорди
|2
|0
|13.
|Начо Мартинес
|2
|0
|14.
|Унал Энес
|2
|0
|15.
|Сандро Рамирес
|2
|0
|16.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|17.
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|18.
|Антонио Ангуло Хесус
|1
|0
|19.
|Кико Франсиско
|1
|0
|20.
|Ануар Туами
|1
|0
|21.
|Порро Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аспас Яго
|8
|0
|2.
|Араухо Нестор
|8
|0
|3.
|Мальо Уго
|7
|0
|4.
|Шейх Пап
|4
|1
|5.
|Васкес Кевин
|5
|0
|6.
|Фернандес Габриэль
|3
|1
|7.
|Санти Мина
|4
|0
|8.
|Рубен Бланко
|4
|0
|9.
|Олаза Лукас
|4
|0
|10.
|Айду Джозеф
|4
|0
|11.
|Пейнадо Франсиско
|2
|1
|12.
|Йокушлу Окай
|3
|0
|13.
|Саэнс Хорхе
|1
|1
|14.
|Смолов Фёдор
|2
|0
|15.
|Рафинья Алькантара
|2
|0
|16.
|Денис Суарес
|2
|0
|17.
|Систо Пионе
|2
|0
|18.
|Серхио Альварес II
|2
|0
|19.
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|20.
|Браис Мендес
|2
|0
|21.
|Брадарич Филип
|0
|1
|22.
|Жунка Давид
|1
|0
|23.
|Костас Давид
|1
|0
|24.
|Лоботка Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|27.27% (6)
|4.55% (1)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|Сельта
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =6 -8Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол
Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ-Метан Медиаш Алавес 3:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: +5 =8 -7Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес
Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Сельта 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:0 Сельта Примера Вальядолид 0:2 Сельта Примера Сельта 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Сельта Сегунда Сельта 4:1 Вальядолид Кубок Короля Сельта 1:1 Вальядолид Сегунда Сельта 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 3:2 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|4
|5
|67 - 31
|61
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|52 - 20
|59
|3.
|Севилья
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 29
|50
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|5.
|Хетафе
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 27
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|11
|13
|4
|32 - 22
|46
|7.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|45 - 38
|41
|9.
|Гранада
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|35 - 33
|41
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|30 - 24
|38
|11.
|Осасуна
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|35 - 39
|35
|12.
|Леванте
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|33 - 41
|34
|13.
|Бетис
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|38 - 45
|33
|14.
|Алавес
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 34
|32
|16.
|Эйбар
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 44
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 35
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|28 - 48
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|22 - 41
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|25 - 46
|23
Прогнозы на матч Вальядолид - Сельта
Исход игры
Вальядолид
24.4% (11)
Ничья
62.2% (28)
Сельта
13.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
20.45% (9)
Меньше
79.55% (35)
Обе команды забьют
Да
79.55% (35)
Нет
20.45% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
57.8% (26)
1:0 Вальядолид
11.1% (5)
1:2 Сельта
11.1% (5)
2:1 Вальядолид
6.7% (3)
2:0 Вальядолид
4.4% (2)
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