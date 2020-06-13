Прогнозы на матч Леванте - Севилья

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Леванте
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 11 (4) 0.29
2. Майораль Борха 4 0.11
3. Рочина Рубен 4 0.11
4. Кампанья Хосе 2 0.05
5. Моралес Луис 2 0.05
6. Барди Энис 2 0.05
7. Мелеро Гонсало 2 (1) 0.05
8. Эрнани Фортеш 2 0.05
9. Постиго Серхио 1 0.03
10. Радоя Неманья 1 0.03
11. Леон Серхио 1 0.03
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Вукчевич Никола 0 0
14. Клерк Карлос 0 0
15. Антонио Гарсия 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окампос Лукас 11 (3) 0.29
2. Де Йонг Люк 5 0.13
3. Нолито Агудо 3 0.08
4. Васкес Франко 3 0.08
5. Эн-Несири Юссеф 3 0.08
6. Банега Эвер 2 (2) 0.05
7. Фернандо Режес 2 0.05
8. Хордан Хоан 2 0.05
9. Мунир Эль-Хаддади 2 0.05
10. Карлос Диего Сантос 2 0.05
11. Регилон Серхио 1 0.03
12. Торрес Оливер 1 0.03
13. Сусо Хесус 1 0.03
14. Кунде Жюль 1 0.03
15. Чичарито 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Вукчевич Никола 9 0
2. Рохер Марти 5 1
3. Постиго Серхио 5 0
4. Кампанья Хосе 3 1
5. Рочина Рубен 4 0
6. Клерк Карлос 4 0
7. Везу Рубен 4 0
8. Мирамон Хорхе 4 0
9. Барди Энис 4 0
10. Кабако Эрик 4 0
11. Мелеро Гонсало 3 0
12. Элисео Фалькон 1 1
13. Эрнани Фортеш 1 1
14. Айтор Фернандес 2 0
15. Коке Хорхе II 2 0
16. Радоя Неманья 2 0
17. Леон Серхио 2 0
18. Моралес Луис 2 0
19. Майораль Борха 2 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 10 0
2. Окампос Лукас 7 1
3. Карлос Диего Сантос 7 0
4. Регилон Серхио 7 0
5. Банега Эвер 6 0
6. Гудель Неманья 5 0
7. Торрес Оливер 5 0
8. Навас Хесус 4 0
9. Васкес Франко 4 0
10. Хордан Хоан 4 0
11. Карришу Даниэль 3 0
12. Кунде Жюль 3 0
13. Эскудеро Серхио 2 0
14. Серхи Гомес 2 0
15. Хиль Бриан 2 0
16. Де Йонг Люк 1 0
17. Мунир Эль-Хаддади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 14.29% (4) 17.86% (5) 10.71% (3) 17.86% (5) 28.57% (8) 10.71% (3)
 Севилья 17.95% (7) 12.82% (5) 20.51% (8) 10.26% (4) 20.51% (8) 17.95% (7)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид
Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона
Севилья Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж
Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья

Последние игры между собой

Леванте: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Севилья: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Севилья 3:1 Леванте Кубок Короля Севилья 1:0 Леванте Ла Лига Севилья 5:0 Леванте Примера Леванте 2:6 Севилья Примера
Леванте 2:1 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Севилья Примера Леванте 1:2 Севилья Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Севилья 2:3 Леванте Примера Леванте 0:0 Севилья Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 4:1 Леванте Примера Леванте 1:4 Севилья Примера Севилья 2:1 Леванте Первый дивизион Леванте 0:2 Севилья Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 28 19 4 5 67 - 31 61
2. Реал Мадрид Заявка 27 16 8 3 49 - 19 56
3. Севилья Заявка 28 14 8 6 41 - 29 50
4. Реал Сосьедад Заявка 27 14 4 9 45 - 33 46
5. Хетафе Заявка 28 13 7 8 38 - 27 46
6. Атлетико М Заявка 27 11 12 4 31 - 21 45
7. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
8. Вильярреал Заявка 28 12 5 11 45 - 38 41
9. Гранада Заявка 28 12 5 11 35 - 33 41
10. Атлетик Б Заявка 27 9 10 8 29 - 23 37
11. Осасуна Заявка 27 8 10 9 34 - 38 34
12. Леванте Заявка 28 10 4 14 33 - 41 34
13. Бетис Заявка 28 8 9 11 38 - 45 33
14. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Вальядолид Заявка 28 7 11 10 25 - 34 32
16. Эйбар Заявка 27 7 6 14 27 - 41 27
17. Сельта Заявка 28 5 11 12 22 - 35 26
18. Мальорка Заявка 28 7 4 17 28 - 48 25
19. Леганес Заявка 28 5 8 15 22 - 41 23
20. Эспаньол Заявка 28 5 8 15 25 - 46 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15.06.2020, осталось 1 день 19 часов 30 минут.


    • Прогнозы 65
    Леванте 3.1% (2)
    X 12.3% (8)
    Севилья 84.6% (55)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Леванте - Севилья

    Исход игры
    Леванте
    3.1% (2)
    Ничья
    12.3% (8)
    Севилья
    84.6% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (44)
    Меньше
    31.25% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    78.13% (50)
    Нет
    21.88% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    61.5% (40)
    0:1 Севилья
    12.3% (8)
    1:1 Ничья
    9.2% (6)
    0:2 Севилья
    7.7% (5)
    1:3 Севилья
    3.1% (2)
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