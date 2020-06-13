Прогнозы на матч Леванте - Севилья

Леванте
Позже
Стадион: Estadio Camilo Cano
Севилья
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|11 (4)
|0.29
|2.
|Майораль Борха
|4
|0.11
|3.
|Рочина Рубен
|4
|0.11
|4.
|Кампанья Хосе
|2
|0.05
|5.
|Моралес Луис
|2
|0.05
|6.
|Барди Энис
|2
|0.05
|7.
|Мелеро Гонсало
|2 (1)
|0.05
|8.
|Эрнани Фортеш
|2
|0.05
|9.
|Постиго Серхио
|1
|0.03
|10.
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|11.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Вукчевич Никола
|0
|0
|14.
|Клерк Карлос
|0
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окампос Лукас
|11 (3)
|0.29
|2.
|Де Йонг Люк
|5
|0.13
|3.
|Нолито Агудо
|3
|0.08
|4.
|Васкес Франко
|3
|0.08
|5.
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.08
|6.
|Банега Эвер
|2 (2)
|0.05
|7.
|Фернандо Режес
|2
|0.05
|8.
|Хордан Хоан
|2
|0.05
|9.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.05
|10.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.05
|11.
|Регилон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Торрес Оливер
|1
|0.03
|13.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|14.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|15.
|Чичарито
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вукчевич Никола
|9
|0
|2.
|Рохер Марти
|5
|1
|3.
|Постиго Серхио
|5
|0
|4.
|Кампанья Хосе
|3
|1
|5.
|Рочина Рубен
|4
|0
|6.
|Клерк Карлос
|4
|0
|7.
|Везу Рубен
|4
|0
|8.
|Мирамон Хорхе
|4
|0
|9.
|Барди Энис
|4
|0
|10.
|Кабако Эрик
|4
|0
|11.
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|12.
|Элисео Фалькон
|1
|1
|13.
|Эрнани Фортеш
|1
|1
|14.
|Айтор Фернандес
|2
|0
|15.
|Коке Хорхе II
|2
|0
|16.
|Радоя Неманья
|2
|0
|17.
|Леон Серхио
|2
|0
|18.
|Моралес Луис
|2
|0
|19.
|Майораль Борха
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|10
|0
|2.
|Окампос Лукас
|7
|1
|3.
|Карлос Диего Сантос
|7
|0
|4.
|Регилон Серхио
|7
|0
|5.
|Банега Эвер
|6
|0
|6.
|Гудель Неманья
|5
|0
|7.
|Торрес Оливер
|5
|0
|8.
|Навас Хесус
|4
|0
|9.
|Васкес Франко
|4
|0
|10.
|Хордан Хоан
|4
|0
|11.
|Карришу Даниэль
|3
|0
|12.
|Кунде Жюль
|3
|0
|13.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|14.
|Серхи Гомес
|2
|0
|15.
|Хиль Бриан
|2
|0
|16.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|28.57% (8)
|10.71% (3)
|Севилья
|17.95% (7)
|12.82% (5)
|20.51% (8)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|17.95% (7)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +8 =2 -10Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид
Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона
Севилья Последние 20 матчей: +8 =6 -6Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж
Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья
Последние игры между собой
Леванте: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Севилья: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Леванте 2:1 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Севилья Примера Леванте 1:2 Севилья Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Севилья 2:3 Леванте Примера Леванте 0:0 Севилья Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 4:1 Леванте Примера Леванте 1:4 Севилья Примера Севилья 2:1 Леванте Первый дивизион Леванте 0:2 Севилья Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|4
|5
|67 - 31
|61
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|49 - 19
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 29
|50
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 33
|46
|5.
|Хетафе
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 27
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|31 - 21
|45
|7.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|45 - 38
|41
|9.
|Гранада
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|35 - 33
|41
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|29 - 23
|37
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 38
|34
|12.
|Леванте
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|33 - 41
|34
|13.
|Бетис
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|38 - 45
|33
|14.
|Алавес
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 34
|32
|16.
|Эйбар
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 41
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 35
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|28 - 48
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|22 - 41
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|25 - 46
|23
Прогнозы на матч Леванте - Севилья
Исход игры
Леванте
3.1% (2)
Ничья
12.3% (8)
Севилья
84.6% (55)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (44)
Меньше
31.25% (20)
Обе команды забьют
Да
78.13% (50)
Нет
21.88% (14)
Популярный счёт
1:2 Севилья
61.5% (40)
0:1 Севилья
12.3% (8)
1:1 Ничья
9.2% (6)
0:2 Севилья
7.7% (5)
1:3 Севилья
3.1% (2)
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