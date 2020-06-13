Прогнозы на матч Барселона - Леганес

Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|20 (3)
|0.53
|2.
|Суарес Луис
|11 (1)
|0.29
|3.
|Гризманн Антуан
|8
|0.21
|4.
|Видаль Артуро
|7
|0.18
|5.
|Ансу Фати
|4
|0.11
|6.
|Мело Артур
|3
|0.08
|7.
|Альба Жорди
|2
|0.05
|8.
|Бускетс Серхио
|2
|0.05
|9.
|Де Йонг Френки
|2
|0.05
|10.
|Ленгле Клеман
|2
|0.05
|11.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|12.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|13.
|Пике Херард
|1
|0.03
|14.
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|15.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|16.
|Ракитич Иван
|0
|0
|17.
|Тер Штеген Марк-Андре
|0
|0
|18.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оскар Родригес
|8 (2)
|0.21
|2.
|Брайтвайт Мартин
|7
|0.18
|3.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.11
|4.
|Роке Меса
|1
|0.03
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.03
|7.
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|8.
|Росалес Роберто
|0
|0
|9.
|Бустинса Унаи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|11
|0
|2.
|Ленгле Клеман
|7
|2
|3.
|Бускетс Серхио
|8
|0
|4.
|Роберто Серхи
|7
|0
|5.
|Альба Жорди
|5
|0
|6.
|Видаль Артуро
|4
|0
|7.
|Суарес Луис
|4
|0
|8.
|Юмтити Самуэль
|4
|0
|9.
|Де Йонг Френки
|2
|1
|10.
|Месси Лионель
|3
|0
|11.
|Фирпо Жуниор
|3
|0
|12.
|Дембеле Усман
|1
|1
|13.
|Ракитич Иван
|2
|0
|14.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|15.
|Ансу Фати
|2
|0
|16.
|Араухо Рональд
|0
|1
|17.
|Мело Артур
|1
|0
|18.
|Семеду Нелсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Хонатан
|11
|0
|2.
|Ресио Хосе
|9
|0
|3.
|Роке Меса
|8
|0
|4.
|Авазьем Чидозье
|7
|0
|5.
|Оскар Родригес
|5
|1
|6.
|Перес Рубен
|6
|0
|7.
|Росалес Роберто
|5
|0
|8.
|Сиовас Димитрис
|5
|0
|9.
|Омеруо Кеннет
|5
|0
|10.
|Кевин Родригес
|3
|1
|11.
|Куэльяр Иван
|2
|1
|12.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|13.
|Бустинса Унаи
|3
|0
|14.
|Ривера Кристиан
|3
|0
|15.
|Сориано Хуан
|2
|0
|16.
|Эрасо Хави
|2
|0
|17.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|18.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|19.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|20.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|21.
|Тарин Родриго
|1
|0
|22.
|Наварро Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|16.67% (11)
|7.58% (5)
|27.27% (18)
|18.18% (12)
|10.61% (7)
|19.7% (13)
|Леганес
|28.57% (6)
|0
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона
Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:2 Барселона Интер Милан 1:2 Барселона Барселона 5:2 Мальорка
Леганес Последние 20 матчей: +7 =6 -7Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес
Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес
Последние игры между собой
Барселона: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|4
|5
|67 - 31
|61
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|49 - 19
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 29
|50
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 33
|46
|5.
|Хетафе
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 27
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|31 - 21
|45
|7.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|45 - 38
|41
|9.
|Гранада
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|35 - 33
|41
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|29 - 23
|37
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 38
|34
|12.
|Леванте
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|33 - 41
|34
|13.
|Бетис
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|38 - 45
|33
|14.
|Алавес
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 34
|32
|16.
|Эйбар
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 41
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 35
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|28 - 48
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|22 - 41
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|25 - 46
|23
Прогнозы на матч Барселона - Леганес
Исход игры
Барселона
97.1% (33)
Ничья
0% (0)
Леганес
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (17)
Меньше
50% (17)
Обе команды забьют
Да
14.71% (5)
Нет
85.29% (29)
Популярный счёт
2:0 Барселона
50% (17)
3:0 Барселона
17.6% (6)
4:0 Барселона
17.6% (6)
2:1 Барселона
5.9% (2)
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