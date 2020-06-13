Прогнозы на матч Барселона - Леганес

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Барселона
 
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Стадион:
Леганес

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 20 (3) 0.53
2. Суарес Луис 11 (1) 0.29
3. Гризманн Антуан 8 0.21
4. Видаль Артуро 7 0.18
5. Ансу Фати 4 0.11
6. Мело Артур 3 0.08
7. Альба Жорди 2 0.05
8. Бускетс Серхио 2 0.05
9. Де Йонг Френки 2 0.05
10. Ленгле Клеман 2 0.05
11. Роберто Серхи 1 0.03
12. Перес Карлес 1 0.03
13. Пике Херард 1 0.03
14. Дембеле Усман 1 0.03
15. Фирпо Жуниор 1 0.03
16. Ракитич Иван 0 0
17. Тер Штеген Марк-Андре 0 0
18. Семеду Нелсон 0 0
Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 8 (2) 0.21
2. Брайтвайт Мартин 7 0.18
3. Эн-Несири Юссеф 4 0.11
4. Роке Меса 1 0.03
5. Кевин Родригес 1 0.03
6. Каррильо Гидо 1 0.03
7. Омеруо Кеннет 1 0.03
8. Росалес Роберто 0 0
9. Бустинса Унаи 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 11 0
2. Ленгле Клеман 7 2
3. Бускетс Серхио 8 0
4. Роберто Серхи 7 0
5. Альба Жорди 5 0
6. Видаль Артуро 4 0
7. Суарес Луис 4 0
8. Юмтити Самуэль 4 0
9. Де Йонг Френки 2 1
10. Месси Лионель 3 0
11. Фирпо Жуниор 3 0
12. Дембеле Усман 1 1
13. Ракитич Иван 2 0
14. Гризманн Антуан 2 0
15. Ансу Фати 2 0
16. Араухо Рональд 0 1
17. Мело Артур 1 0
18. Семеду Нелсон 1 0
Леганес
# Игрок      
1. Сильва Хонатан 11 0
2. Ресио Хосе 9 0
3. Роке Меса 8 0
4. Авазьем Чидозье 7 0
5. Оскар Родригес 5 1
6. Перес Рубен 6 0
7. Росалес Роберто 5 0
8. Сиовас Димитрис 5 0
9. Омеруо Кеннет 5 0
10. Кевин Родригес 3 1
11. Куэльяр Иван 2 1
12. Брайтвайт Мартин 3 0
13. Бустинса Унаи 3 0
14. Ривера Кристиан 3 0
15. Сориано Хуан 2 0
16. Эрасо Хави 2 0
17. Арнаис Хосе 2 0
18. Руибаль Айтор 2 0
19. Эн-Несири Юссеф 2 0
20. Каррильо Гидо 1 0
21. Тарин Родриго 1 0
22. Наварро Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 16.67% (11) 7.58% (5) 27.27% (18) 18.18% (12) 10.61% (7) 19.7% (13)
 Леганес 28.57% (6) 0 19.05% (4) 28.57% (6) 9.52% (2) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона
Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:2 Барселона Интер Милан 1:2 Барселона Барселона 5:2 Мальорка
Леганес Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес
Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес

Последние игры между собой

Барселона: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
Барселона 5:0 Леганес Кубок Короля Леганес 1:2 Барселона Ла Лига Барселона 3:1 Леганес Примера Леганес 2:1 Барселона Примера
Барселона 3:1 Леганес Примера Леганес 0:3 Барселона Примера Барселона 2:1 Леганес Примера Леганес 1:5 Барселона Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 28 19 4 5 67 - 31 61
2. Реал Мадрид Заявка 27 16 8 3 49 - 19 56
3. Севилья Заявка 28 14 8 6 41 - 29 50
4. Реал Сосьедад Заявка 27 14 4 9 45 - 33 46
5. Хетафе Заявка 28 13 7 8 38 - 27 46
6. Атлетико М Заявка 27 11 12 4 31 - 21 45
7. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
8. Вильярреал Заявка 28 12 5 11 45 - 38 41
9. Гранада Заявка 28 12 5 11 35 - 33 41
10. Атлетик Б Заявка 27 9 10 8 29 - 23 37
11. Осасуна Заявка 27 8 10 9 34 - 38 34
12. Леванте Заявка 28 10 4 14 33 - 41 34
13. Бетис Заявка 28 8 9 11 38 - 45 33
14. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Вальядолид Заявка 28 7 11 10 25 - 34 32
16. Эйбар Заявка 27 7 6 14 27 - 41 27
17. Сельта Заявка 28 5 11 12 22 - 35 26
18. Мальорка Заявка 28 7 4 17 28 - 48 25
19. Леганес Заявка 28 5 8 15 22 - 41 23
20. Эспаньол Заявка 28 5 8 15 25 - 46 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Леганес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16.06.2020, осталось 2 дня 15 часов 35 минут.


    • Прогнозы 34
    Барселона 97.1% (33)
    X 0% (0)
    Леганес 2.9% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Барселона - Леганес

    Исход игры
    Барселона
    97.1% (33)
    Ничья
    0% (0)
    Леганес
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (17)
    Меньше
    50% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    14.71% (5)
    Нет
    85.29% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    50% (17)
    3:0 Барселона
    17.6% (6)
    4:0 Барселона
    17.6% (6)
    2:1 Барселона
    5.9% (2)
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