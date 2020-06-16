Хетафе
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Эспаньол
3' Желтая карточкаКальери Хонатан
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
13
Лопес
Диего
2
Пипа
17
Дидак
Вилья
10
Дардер
Серхи
15
Давид
Лопес
21
Рока
Марк
7
Лэй
У
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
11 Дьедью АматПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
2 ПипаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
-
26 Лосано ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|10 (1)
|0.26
|2.
|Мата Хайме
|8 (2)
|0.21
|3.
|Видаль Молина
|5 (2)
|0.13
|4.
|Тимор Давид
|3
|0.08
|5.
|Кабрера Леандро
|2
|0.05
|6.
|Ньом Аллан
|2
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|2
|0.05
|8.
|Кукурелья Марк
|1
|0.03
|9.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|10.
|Джейсон
|1
|0.03
|11.
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|12.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.03
|13.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|14.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|15.
|Оливера Матиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лэй У
|4
|0.11
|2.
|Рауль де Томас
|4 (1)
|0.11
|3.
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.08
|4.
|Эмбарба Адриан
|2 (1)
|0.05
|5.
|Давид Лопес
|2
|0.05
|6.
|Дардер Серхи
|2
|0.05
|7.
|Рока Марк
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кальери Хонатан
|1
|0.03
|9.
|Гранеро Эстебан
|1
|0.03
|10.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|11.
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|12.
|Варгас Матиас
|0
|0
|13.
|Санчес Виктор
|0
|0
|14.
|Налдо Гомес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|12
|0
|2.
|Ньом Аллан
|10
|0
|3.
|Мата Хайме
|10
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|8
|1
|5.
|Этчейта Хавьер
|6
|0
|6.
|Кукурелья Марк
|6
|0
|7.
|Видаль Молина
|4
|1
|8.
|Джейсон
|5
|0
|9.
|Максимович Неманья
|5
|0
|10.
|Оливера Матиас
|3
|1
|11.
|Кабрера Леандро
|4
|0
|12.
|Анхель Луис
|4
|0
|13.
|Дьене Даконам
|3
|0
|14.
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|15.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|16.
|Бергара Маркель
|2
|0
|17.
|Портильо Франсиско
|2
|0
|18.
|Тимор Давид
|2
|0
|19.
|Фахир Файсал
|2
|0
|20.
|Дейверсон Силва
|2
|0
|21.
|Дуро Уго
|2
|0
|22.
|Сория Давид
|1
|0
|23.
|Бруно Гонсалес
|1
|0
|24.
|Чема Родригес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Налдо Гомес
|6
|1
|3.
|Рока Марк
|7
|0
|4.
|Хави Лопеc
|4
|1
|5.
|Калеро Фернандо
|4
|1
|6.
|Гранеро Эстебан
|5
|0
|7.
|Дидак Вилья
|5
|0
|8.
|Лопес Диего
|3
|1
|9.
|Давид Лопес
|3
|1
|10.
|Бернардо Эспиноса
|4
|0
|11.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|12.
|Лэй У
|3
|0
|13.
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|14.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|15.
|Рауль де Томас
|2
|0
|16.
|Дардер Серхи
|2
|0
|17.
|Кампусано Виктор
|2
|0
|18.
|Victor Gomez2
|2
|0
|19.
|Итурраспе Андер
|1
|0
|20.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|21.
|Андрес Прието
|1
|0
|22.
|Варгас Матиас
|1
|0
|23.
|Льюис Лопес
|1
|0
|24.
|Педроса Адриа
|1
|0
|25.
|Пипа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|13.51% (5)
|8.11% (3)
|18.92% (7)
|10.81% (4)
|27.03% (10)
|21.62% (8)
|Эспаньол
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|33.33% (7)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +12 =1 -7Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе
Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе
Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон
Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Эспаньол: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Эспаньол 1:0 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:3 Эспаньол Примера Эспаньол 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Эспаньол 1:1 Хетафе Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|4
|5
|67 - 31
|61
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|52 - 20
|59
|3.
|Севилья
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|5.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 27
|47
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|11
|13
|4
|32 - 22
|46
|7.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|8.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|29
|12
|6
|11
|45 - 38
|42
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 35
|42
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|30 - 24
|38
|11.
|Осасуна
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|35 - 39
|35
|12.
|Леванте
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|34 - 42
|35
|13.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 47
|34
|14.
|Алавес
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 34
|32
|16.
|Эйбар
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 44
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 35
|26
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|29
|7
|5
|17
|28 - 48
|26
|19.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|29
|5
|9
|15
|25 - 46
|24
|20.
|Леганес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|22 - 41
|23
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Эспаньол
Исход игры
Хетафе
75% (105)
Ничья
19.3% (27)
Эспаньол
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.03% (49)
Меньше
63.97% (87)
Обе команды забьют
Да
52.21% (71)
Нет
47.79% (65)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
31.4% (44)
2:1 Хетафе
26.4% (37)
1:1 Ничья
16.4% (23)
2:0 Хетафе
12.1% (17)
1:2 Эспаньол
4.3% (6)
3:1 Хетафе
2.9% (4)
0:1 Эспаньол
1.4% (2)
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