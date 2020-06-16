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Хетафе
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Эспаньол
0'
3' Желтая карточка
Кальери Хонатан
8'
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
4
Кабако
Эрик
6
Чема
Родригес
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
15
Кукурелья
Марк
19
Видаль
Молина
7
Мата
Хайме
13
Лопес
Диего
2
Пипа
20
Бернардо
Эспиноса
18
Кабрера
Леандро
17
Дидак
Вилья
10
Дардер
Серхи
15
Давид
Лопес
21
Рока
Марк
23
Эмбарба
Адриан
7
Лэй
У
12
Кальери
Хонатан
Хетафе
4-4-2
Эспаньол
4-4-2

Ход матча

3'
 
Кальери Хонатан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 10 (1) 0.26
2. Мата Хайме 8 (2) 0.21
3. Видаль Молина 5 (2) 0.13
4. Тимор Давид 3 0.08
5. Кабрера Леандро 2 0.05
6. Ньом Аллан 2 0.05
7. Максимович Неманья 2 0.05
8. Кукурелья Марк 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Джейсон 1 0.03
11. Кенеди Роберт 1 0.03
12. Арамбарри Мауро 1 0.03
13. Портильо Франсиско 0 0
14. Дейверсон Силва 0 0
15. Оливера Матиас 0 0
Эспаньол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лэй У 4 0.11
2. Рауль де Томас 4 (1) 0.11
3. Бернардо Эспиноса 3 0.08
4. Эмбарба Адриан 2 (1) 0.05
5. Давид Лопес 2 0.05
6. Дардер Серхи 2 0.05
7. Рока Марк 2 (2) 0.05
8. Кальери Хонатан 1 0.03
9. Гранеро Эстебан 1 0.03
10. Феррейра Факундо 1 0.03
11. Педроса Адриа 1 0.03
12. Варгас Матиас 0 0
13. Санчес Виктор 0 0
14. Налдо Гомес 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 12 0
2. Ньом Аллан 10 0
3. Мата Хайме 10 0
4. Арамбарри Мауро 8 1
5. Этчейта Хавьер 6 0
6. Кукурелья Марк 6 0
7. Видаль Молина 4 1
8. Джейсон 5 0
9. Максимович Неманья 5 0
10. Оливера Матиас 3 1
11. Кабрера Леандро 4 0
12. Анхель Луис 4 0
13. Дьене Даконам 3 0
14. Этебо Огенекаро 3 0
15. Кенеди Роберт 2 0
16. Бергара Маркель 2 0
17. Портильо Франсиско 2 0
18. Тимор Давид 2 0
19. Фахир Файсал 2 0
20. Дейверсон Силва 2 0
21. Дуро Уго 2 0
22. Сория Давид 1 0
23. Бруно Гонсалес 1 0
24. Чема Родригес 1 0
Эспаньол
# Игрок      
1. Санчес Виктор 9 1
2. Налдо Гомес 6 1
3. Рока Марк 7 0
4. Хави Лопеc 4 1
5. Калеро Фернандо 4 1
6. Гранеро Эстебан 5 0
7. Дидак Вилья 5 0
8. Лопес Диего 3 1
9. Давид Лопес 3 1
10. Бернардо Эспиноса 4 0
11. Кальери Хонатан 4 0
12. Лэй У 3 0
13. Эмбарба Адриан 3 0
14. Феррейра Факундо 2 0
15. Рауль де Томас 2 0
16. Дардер Серхи 2 0
17. Кампусано Виктор 2 0
18. Victor Gomez2 2 0
19. Итурраспе Андер 1 0
20. Коршья Себастьен 1 0
21. Андрес Прието 1 0
22. Варгас Матиас 1 0
23. Льюис Лопес 1 0
24. Педроса Адриа 1 0
25. Пипа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 13.51% (5) 8.11% (3) 18.92% (7) 10.81% (4) 27.03% (10) 21.62% (8)
 Эспаньол 4.76% (1) 19.05% (4) 33.33% (7) 23.81% (5) 4.76% (1) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе
Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе
Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон
Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Эспаньол: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Эспаньол 1:1 Хетафе Ла Лига Эспаньол 1:1 Хетафе Примера Хетафе 3:0 Эспаньол Примера Хетафе 1:0 Эспаньол Примера
Эспаньол 1:0 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:3 Эспаньол Примера Эспаньол 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Эспаньол 1:1 Хетафе Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 28 19 4 5 67 - 31 61
2. Реал Мадрид Заявка 28 17 8 3 52 - 20 59
3. Севилья Заявка 29 14 9 6 42 - 30 51
4. Реал Сосьедад Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
5. Хетафе 0:0 Заявка 29 13 8 8 38 - 27 47
6. Атлетико М Заявка 28 11 13 4 32 - 22 46
7. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
8. Вильярреал 0:0 Заявка 29 12 6 11 45 - 38 42
9. Гранада Заявка 29 12 6 11 37 - 35 42
10. Атлетик Б Заявка 28 9 11 8 30 - 24 38
11. Осасуна Заявка 28 8 11 9 35 - 39 35
12. Леванте Заявка 29 10 5 14 34 - 42 35
13. Бетис Заявка 29 8 10 11 40 - 47 34
14. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Вальядолид Заявка 28 7 11 10 25 - 34 32
16. Эйбар Заявка 28 7 6 15 28 - 44 27
17. Сельта Заявка 28 5 11 12 22 - 35 26
18. Мальорка 0:0 Заявка 29 7 5 17 28 - 48 26
19. Эспаньол 0:0 Заявка 29 5 9 15 25 - 46 24
20. Леганес Заявка 28 5 8 15 22 - 41 23
  • Первый тайм
  • Угловой
    8'
    Эмбарба Адриан из команды Эспаньол подал угловой справа.
  • 8'
    Эмбарба Адриан из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 8'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 6'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 5'
    Контроль мяча: Хетафе: 56%, Эспаньол: 44%.
  • Желтая карточка
    3'
    Кальери Хонатан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    3'
    Кальери Хонатан из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Арамбарри Мауро пострадал.
  • 3'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • Фол, нарушение
    2'
    Дидак Вилья из команды Эспаньол играет слишком грубо. Видаль Молина оказался на газоне.
  • 1'
    Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Хетафе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Хетафе 75% (105)
X 19.3% (27)
Эспаньол 5.7% (8)
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Новости

Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Эспаньол

Исход игры
Хетафе
75% (105)
Ничья
19.3% (27)
Эспаньол
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.03% (49)
Меньше
63.97% (87)
Обе команды забьют
Да
52.21% (71)
Нет
47.79% (65)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
31.4% (44)
2:1 Хетафе
26.4% (37)
1:1 Ничья
16.4% (23)
2:0 Хетафе
12.1% (17)
1:2 Эспаньол
4.3% (6)
3:1 Хетафе
2.9% (4)
0:1 Эспаньол
1.4% (2)
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