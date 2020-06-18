Алавес
2:0
Конец матча
Стадион: Мендисорроса
Реал Сосьедад
42' Желтая карточкаЛьоренте Диего
49' Желтая карточкаАриц Элустондо
51' Желтая карточкаДуарте Рубен
54' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
1:0
56' ГолСайнс Борха
71' Желтая карточкаПина Томас
81' Вторая желтая карточкаСальдуа Хосеба
87' Вторая желтая карточкаПина Томас
2:0
90' ГолАгиррегабириа Мартин
23
Химо
Наварро
29
Сайнс
Борха
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кастро АрицВратарь
-
28 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
-
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Джуара НаисПолузащитник
-
35 Лобете ХуленНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Пачеко Хон
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
42'
49'
51'
54'
56'
1:0
71'
81'
87'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|11 (5)
|0.29
|2.
|Хоселу Санмартин
|9
|0.24
|3.
|Видаль Алеш
|2
|0.05
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0.03
|5.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|6.
|Понс Пере
|1
|0.03
|7.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|8.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0.03
|9.
|Пина Томас
|1
|0.03
|10.
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|11.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|12.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|13.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.24
|2.
|Виллиан Жозе
|9
|0.24
|3.
|Порту Кристиан
|7
|0.18
|4.
|Исак Александр
|7
|0.18
|5.
|Эдегор Мартин
|4
|0.11
|6.
|Мерино Микель
|3
|0.08
|7.
|Янузай Аднан
|2
|0.05
|8.
|Монреаль Начо
|2
|0.05
|9.
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|10.
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|11.
|Льоренте Диего
|0
|0
|12.
|Ариц Элустондо
|0
|0
|13.
|Сангальи Лука
|0
|0
|14.
|Субельдия Игор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|11
|1
|2.
|Ману Гарсия
|9
|1
|3.
|Дуарте Рубен
|10
|0
|4.
|Лагуардия Виктор
|8
|1
|5.
|Химо Наварро
|8
|0
|6.
|Эли Родриго
|7
|0
|7.
|Видаль Алеш
|6
|0
|8.
|Пина Томас
|4
|1
|9.
|Хоселу Санмартин
|5
|0
|10.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|11.
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|12.
|Риоха Луис
|3
|0
|13.
|Лукас Перес
|3
|0
|14.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|0
|1
|16.
|Фейса Любомир
|1
|0
|17.
|Эдгар Мендес
|1
|0
|18.
|Понс Пере
|1
|0
|19.
|Камараса Виктор
|1
|0
|20.
|Сивера Антонио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сальдуа Хосеба
|7
|1
|2.
|Субельдия Игор
|7
|0
|3.
|Мерино Микель
|6
|0
|4.
|Льоренте Диего
|4
|1
|5.
|Порту Кристиан
|5
|0
|6.
|Ле Норман Робен
|5
|0
|7.
|Виллиан Жозе
|4
|0
|8.
|Гевара Андер
|4
|0
|9.
|Эдегор Мартин
|3
|0
|10.
|Оярсабаль Микель
|3
|0
|11.
|Янузай Аднан
|2
|0
|12.
|Ариц Элустондо
|2
|0
|13.
|Исак Александр
|2
|0
|14.
|Монреаль Начо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|3.57% (1)
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
|Реал Сосьедад
|13.95% (6)
|20.93% (9)
|11.63% (5)
|18.6% (8)
|16.28% (7)
|18.6% (8)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: + = -Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б
Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Алавес: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 8
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 7
Реал Сосьедад 0:1 Алавес Примера Алавес 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Реал Сосьедад 2:1 Алавес Примера Алавес 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Алавес Примера Алавес 3:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Алавес 2:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Алавес Сегунда Алавес 3:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:0 Алавес Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|4
|5
|69 - 31
|64
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 20
|62
|3.
|Севилья
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|12
|13
|4
|37 - 22
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|46 - 36
|47
|6.
|Хетафе
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 27
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|46 - 38
|44
|8.
|Валенсия
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|39 - 43
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 35
|42
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|32 - 26
|39
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|34 - 42
|35
|12.
|Алавес
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 39
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 47
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|25 - 34
|33
|16.
|Эйбар
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 46
|28
|17.
|Сельта
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|22 - 35
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|28 - 49
|25
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|25 - 46
|24
|20.
|Леганес
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|22 - 43
|23
Прогнозы на матч Алавес 2:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Алавес
12.6% (18)
Ничья
29.4% (42)
Реал Сосьедад
58% (83)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
69.78% (97)
Нет
30.22% (42)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
34.3% (49)
1:1 Ничья
23.8% (34)
0:1 Реал Сосьедад
17.5% (25)
1:0 Алавес
7% (10)
2:1 Алавес
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:2 Реал Сосьедад
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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