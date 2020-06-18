Второй тайм

97' Алавес заслуженно побеждает в отличном матче

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Г О О О О Л - Агиррегабириа Мартин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

96' Хорошие скиллы дриблинга показывает Хоселу Санмартин , обходя своих соперников

95' Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Удар от ворот произведет Алавес

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Дуарте Рубен из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Алавес

90' Субельдия Игор не смог попасть в створ ударом издали

89' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Алавес

88' Магальян Лисандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Эдгар Мендес из команды Алавес делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

84' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Риоха Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' УДАЛЕНИЕ! - Сальдуа Хосеба получает красную карточку после второй желтой

81' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

75' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Пина Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Дуарте Рубен из команды Алавес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

71' Лукас Перес прошляпила момент и попала только в штангу!

69' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Хорошо играет на выходе Роберто Хименес - мяч в ее руках

65' Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

64' Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Камараса Виктор из команды Алавес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

62' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Магальян Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Хорошие скиллы дриблинга показывает Лукас Перес , обходя своих соперников

61' Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Магальян Лисандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Г О О О О Л - Сайнс Борха изменил счет на табло!

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

55' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Хорошо играет на выходе Ремиро Алехандро - мяч в ее руках

55' Дуарте Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Сальдуа Хосеба совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Удар от ворот произведет Алавес

53' Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Эдегор Мартин пробил со штрафного прямо в стенку

51' Дуарте Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Удар от ворот произведет Алавес

50' Оярсабаль Микель не смог попасть в створ ударом издали

50' Магальян Лисандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Ариц Элустондо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля