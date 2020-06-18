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Алавес
2:0
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
42' Желтая карточка
Льоренте Диего
49' Желтая карточка
Ариц Элустондо
51' Желтая карточка
Дуарте Рубен
54' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
1:0
56' Гол
Сайнс Борха
71' Желтая карточка
Пина Томас
81' Вторая желтая карточка
Сальдуа Хосеба
87' Вторая желтая карточка
Пина Томас
2:0
90' Гол
Агиррегабириа Мартин
90'+7
13
Роберто
Хименес
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
6
Магальян
Лисандро
3
Дуарте
Рубен
29
Сайнс
Борха
10
Камараса
Виктор
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
3
Льоренте
Диего
12
Муньос
Айхен
5
Субельдия
Игор
17
Сурутуса
Давид
11
Янузай
Аднан
21
Эдегор
Мартин
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
Алавес
4-4-2
Реал Сосьедад
4-2-3-1

Ход матча

42'
 
Льоренте Диего
49'
 
Ариц Элустондо
51'
Дуарте Рубен
 
54'
 
Сальдуа Хосеба
56'
Сайнс Борха
(Магальян Лисандро)
1:0
64'
 
Порту Кристиан
Эдегор Мартин
64'
 
Роберто Лопес
Сурутуса Давид
64'
 
Исак Александр
Виллиан Жозе
64'
 
Ле Норман Робен
Ариц Элустондо
71'
Пина Томас
 
81'
 
Сальдуа Хосеба
83'
Эдгар Мендес
Сайнс Борха
 
87'
Пина Томас
 
90'
Фейса Любомир
Лукас Перес
 
90'
Агиррегабириа Мартин
Риоха Луис
 
90'
 
Горосабел Андони
Льоренте Диего
90'
Понс Пере
Камараса Виктор
 
90'
Агиррегабириа Мартин
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 11 (5) 0.29
2. Хоселу Санмартин 9 0.24
3. Видаль Алеш 2 0.05
4. Лагуардия Виктор 1 0.03
5. Магальян Лисандро 1 0.03
6. Понс Пере 1 0.03
7. Бёрк Оливер 1 0.03
8. Агиррегабириа Мартин 1 0.03
9. Пина Томас 1 0.03
10. Эдгар Мендес 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Дуарте Рубен 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 9 (4) 0.24
2. Виллиан Жозе 9 0.24
3. Порту Кристиан 7 0.18
4. Исак Александр 7 0.18
5. Эдегор Мартин 4 0.11
6. Мерино Микель 3 0.08
7. Янузай Аднан 2 0.05
8. Монреаль Начо 2 0.05
9. Ле Норман Робен 1 0.03
10. Сальдуа Хосеба 0 0
11. Льоренте Диего 0 0
12. Ариц Элустондо 0 0
13. Сангальи Лука 0 0
14. Субельдия Игор 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 11 1
2. Ману Гарсия 9 1
3. Дуарте Рубен 10 0
4. Лагуардия Виктор 8 1
5. Химо Наварро 8 0
6. Эли Родриго 7 0
7. Видаль Алеш 6 0
8. Пина Томас 4 1
9. Хоселу Санмартин 5 0
10. Магальян Лисандро 4 0
11. Агиррегабириа Мартин 4 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лукас Перес 3 0
14. Бёрк Оливер 2 0
15. Пачеко Фернандо 0 1
16. Фейса Любомир 1 0
17. Эдгар Мендес 1 0
18. Понс Пере 1 0
19. Камараса Виктор 1 0
20. Сивера Антонио 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сальдуа Хосеба 7 1
2. Субельдия Игор 7 0
3. Мерино Микель 6 0
4. Льоренте Диего 4 1
5. Порту Кристиан 5 0
6. Ле Норман Робен 5 0
7. Виллиан Жозе 4 0
8. Гевара Андер 4 0
9. Эдегор Мартин 3 0
10. Оярсабаль Микель 3 0
11. Янузай Аднан 2 0
12. Ариц Элустондо 2 0
13. Исак Александр 2 0
14. Монреаль Начо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 3.57% (1) 10.71% (3) 7.14% (2) 28.57% (8) 21.43% (6) 28.57% (8)
 Реал Сосьедад 13.95% (6) 20.93% (9) 11.63% (5) 18.6% (8) 16.28% (7) 18.6% (8)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: + = -
Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б
Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Алавес: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 8
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 7
Реал Сосьедад 3:0 Алавес Ла Лига Реал Сосьедад 0:0 Алавес Товарищеские матчи Алавес 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Алавес 0:1 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 0:1 Алавес Примера Алавес 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Реал Сосьедад 2:1 Алавес Примера Алавес 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Алавес Примера Алавес 3:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Алавес 2:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Алавес Сегунда Алавес 3:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:0 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 29 20 4 5 69 - 31 64
2. Реал Мадрид Заявка 29 18 8 3 55 - 20 62
3. Севилья Заявка 29 14 9 6 42 - 30 51
4. Атлетико М Заявка 29 12 13 4 37 - 22 49
5. Реал Сосьедад Заявка 29 14 5 10 46 - 36 47
6. Хетафе Заявка 29 13 8 8 38 - 27 47
7. Вильярреал Заявка 29 13 5 11 46 - 38 44
8. Валенсия Заявка 29 11 10 8 39 - 43 43
9. Гранада Заявка 29 12 6 11 37 - 35 42
10. Атлетик Б Заявка 29 9 12 8 32 - 26 39
11. Леванте Заявка 29 10 5 14 34 - 42 35
12. Алавес Заявка 29 9 8 12 31 - 39 35
13. Осасуна Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
14. Бетис Заявка 29 8 10 11 40 - 47 34
15. Вальядолид Заявка 29 7 12 10 25 - 34 33
16. Эйбар Заявка 29 7 7 15 30 - 46 28
17. Сельта Заявка 29 5 12 12 22 - 35 27
18. Мальорка Заявка 29 7 4 18 28 - 49 25
19. Эспаньол Заявка 29 5 9 15 25 - 46 24
20. Леганес Заявка 29 5 8 16 22 - 43 23
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Алавес 12.6% (18)
X 29.4% (42)
Реал Сосьедад 58% (83)
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Новости

Прогнозы на матч Алавес 2:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Алавес
12.6% (18)
Ничья
29.4% (42)
Реал Сосьедад
58% (83)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
69.78% (97)
Нет
30.22% (42)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
34.3% (49)
1:1 Ничья
23.8% (34)
0:1 Реал Сосьедад
17.5% (25)
1:0 Алавес
7% (10)
2:1 Алавес
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:2 Реал Сосьедад
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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