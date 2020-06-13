Прогнозы на матч Реал Мадрид - Валенсия

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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 14 (3) 0.37
2. Рамос Серхио 6 (3) 0.16
3. Кроос Тони 4 0.11
4. Модрич Лука 3 0.08
5. Каземиро Карлос 3 0.08
6. Вальверде Федерико 2 0.05
7. Бэйл Гарет 2 0.05
8. Варан Рафаэль 2 0.05
9. Йович Лука 2 0.05
10. Васкес Лукас 2 0.05
11. Винисиус Жуниор 2 0.05
12. Родриго 2 0.05
13. Карвахаль Даниэль 1 0.03
14. Азар Эден 1 0.03
15. Марсело Виера 1 0.03
16. Родригес Хамес 1 0.03
17. Иско Аларкон 1 0.03
18. Начо Игнасио 1 0.03
19. Диас Мариано 1 0.03
20. Менди Ферлан 0 0
21. Одриосола Альваро 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 8 0.21
2. Парехо Даниэль 8 (5) 0.21
3. Гамейро Кевин 5 0.13
4. Торрес Ферран 4 0.11
5. Родриго Морено 3 0.08
6. Солер Карлос 2 0.05
7. Васс Даниэль 1 0.03
8. Черышев Денис 1 0.03
9. Кондогбия Жоффрей 1 0.03
10. Габриэль Паулиста 1 0.03
11. Собрино Рубен 1 0.03
12. Вальехо Ману 1 0.03
13. Ли Кан Ин 1 0.03
14. Силессен Яспер 0 0
15. Гайя Хосе 0 0
16. Гуэдеш Гонсалу 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 10 0
2. Карвахаль Даниэль 8 0
3. Рамос Серхио 7 0
4. Менди Ферлан 5 1
5. Бэйл Гарет 3 1
6. Модрич Лука 3 1
7. Одриосола Альваро 2 1
8. Начо Игнасио 3 0
9. Винисиус Жуниор 3 0
10. Марсело Виера 2 0
11. Варан Рафаэль 2 0
12. Йович Лука 2 0
13. Милитао Эдер 2 0
14. Кроос Тони 1 0
15. Ареола Альфонс 1 0
16. Иско Аларкон 1 0
17. Родригес Хамес 1 0
18. Васкес Лукас 1 0
19. Вальверде Федерико 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Коклен Франсис 6 1
2. Парехо Даниэль 5 1
3. Васс Даниэль 5 0
4. Черышев Денис 5 0
5. Габриэль Паулиста 5 0
6. Макси Гомес 5 0
7. Торрес Ферран 5 0
8. Кондогбия Жоффрей 4 0
9. Гайя Хосе 4 0
10. Родриго Морено 2 1
11. Дьякаби Муктар 3 0
12. Солер Карлос 3 0
13. Флоренци Алессандро 1 1
14. Ли Кан Ин 1 1
15. Гарай Эсекиэль 2 0
16. Коста Хауме 2 0
17. Мангала Эльяким 1 0
18. Силессен Яспер 1 0
19. Хауме Доменек 1 0
20. Гильямон Уго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 11.11% (5) 13.33% (6) 24.44% (11) 13.33% (6) 24.44% (11) 13.33% (6)
 Валенсия 2.94% (1) 17.65% (6) 17.65% (6) 20.59% (7) 8.82% (3) 32.35% (11)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити
Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис
Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Валенсия: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Валенсия 1:3 Реал Мадрид Суперкубок Валенсия 1:1 Реал Мадрид Ла Лига Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера
Валенсия 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Реал Мадрид 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера Валенсия 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Валенсия 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Кубок Короля Реал Мадрид 1:1 Валенсия Примера Реал Мадрид 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 28 19 4 5 67 - 31 61
2. Реал Мадрид Заявка 28 17 8 3 52 - 20 59
3. Севилья Заявка 29 14 9 6 42 - 30 51
4. Реал Сосьедад Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
5. Хетафе Заявка 28 13 7 8 38 - 27 46
6. Атлетико М Заявка 28 11 13 4 32 - 22 46
7. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
8. Гранада Заявка 29 12 6 11 37 - 35 42
9. Вильярреал Заявка 28 12 5 11 45 - 38 41
10. Атлетик Б Заявка 28 9 11 8 30 - 24 38
11. Осасуна Заявка 28 8 11 9 35 - 39 35
12. Леванте Заявка 29 10 5 14 34 - 42 35
13. Бетис Заявка 29 8 10 11 40 - 47 34
14. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Вальядолид Заявка 28 7 11 10 25 - 34 32
16. Эйбар Заявка 28 7 6 15 28 - 44 27
17. Сельта Заявка 28 5 11 12 22 - 35 26
18. Мальорка Заявка 28 7 4 17 28 - 48 25
19. Леганес Заявка 28 5 8 15 22 - 41 23
20. Эспаньол Заявка 28 5 8 15 25 - 46 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18.06.2020, осталось 2 дня 15 часов 17 минут.


    • Прогнозы 65
    Реал Мадрид 87.7% (57)
    X 9.2% (6)
    Валенсия 3.1% (2)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Валенсия

    Исход игры
    Реал Мадрид
    87.7% (57)
    Ничья
    9.2% (6)
    Валенсия
    3.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.25% (43)
    Меньше
    31.75% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (45)
    Нет
    28.57% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    44.6% (29)
    2:0 Реал Мадрид
    18.5% (12)
    3:1 Реал Мадрид
    13.8% (9)
    1:0 Реал Мадрид
    7.7% (5)
    1:1 Ничья
    4.6% (3)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
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