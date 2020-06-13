Прогнозы на матч Реал Мадрид - Валенсия

Реал Мадрид
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Стадион: Альфредо ди Стефано
Валенсия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|14 (3)
|0.37
|2.
|Рамос Серхио
|6 (3)
|0.16
|3.
|Кроос Тони
|4
|0.11
|4.
|Модрич Лука
|3
|0.08
|5.
|Каземиро Карлос
|3
|0.08
|6.
|Вальверде Федерико
|2
|0.05
|7.
|Бэйл Гарет
|2
|0.05
|8.
|Варан Рафаэль
|2
|0.05
|9.
|Йович Лука
|2
|0.05
|10.
|Васкес Лукас
|2
|0.05
|11.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.05
|12.
|Родриго
|2
|0.05
|13.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|14.
|Азар Эден
|1
|0.03
|15.
|Марсело Виера
|1
|0.03
|16.
|Родригес Хамес
|1
|0.03
|17.
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|18.
|Начо Игнасио
|1
|0.03
|19.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|20.
|Менди Ферлан
|0
|0
|21.
|Одриосола Альваро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|8
|0.21
|2.
|Парехо Даниэль
|8 (5)
|0.21
|3.
|Гамейро Кевин
|5
|0.13
|4.
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|5.
|Родриго Морено
|3
|0.08
|6.
|Солер Карлос
|2
|0.05
|7.
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|8.
|Черышев Денис
|1
|0.03
|9.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|10.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|11.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|12.
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|13.
|Ли Кан Ин
|1
|0.03
|14.
|Силессен Яспер
|0
|0
|15.
|Гайя Хосе
|0
|0
|16.
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|10
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|8
|0
|3.
|Рамос Серхио
|7
|0
|4.
|Менди Ферлан
|5
|1
|5.
|Бэйл Гарет
|3
|1
|6.
|Модрич Лука
|3
|1
|7.
|Одриосола Альваро
|2
|1
|8.
|Начо Игнасио
|3
|0
|9.
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|10.
|Марсело Виера
|2
|0
|11.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|12.
|Йович Лука
|2
|0
|13.
|Милитао Эдер
|2
|0
|14.
|Кроос Тони
|1
|0
|15.
|Ареола Альфонс
|1
|0
|16.
|Иско Аларкон
|1
|0
|17.
|Родригес Хамес
|1
|0
|18.
|Васкес Лукас
|1
|0
|19.
|Вальверде Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|6
|1
|2.
|Парехо Даниэль
|5
|1
|3.
|Васс Даниэль
|5
|0
|4.
|Черышев Денис
|5
|0
|5.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|6.
|Макси Гомес
|5
|0
|7.
|Торрес Ферран
|5
|0
|8.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|9.
|Гайя Хосе
|4
|0
|10.
|Родриго Морено
|2
|1
|11.
|Дьякаби Муктар
|3
|0
|12.
|Солер Карлос
|3
|0
|13.
|Флоренци Алессандро
|1
|1
|14.
|Ли Кан Ин
|1
|1
|15.
|Гарай Эсекиэль
|2
|0
|16.
|Коста Хауме
|2
|0
|17.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|18.
|Силессен Яспер
|1
|0
|19.
|Хауме Доменек
|1
|0
|20.
|Гильямон Уго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|11.11% (5)
|13.33% (6)
|24.44% (11)
|13.33% (6)
|24.44% (11)
|13.33% (6)
|Валенсия
|2.94% (1)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|8.82% (3)
|32.35% (11)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =4 -4Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити
Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис
Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Валенсия: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Валенсия 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Реал Мадрид 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера Валенсия 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Валенсия 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Кубок Короля Реал Мадрид 1:1 Валенсия Примера Реал Мадрид 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|4
|5
|67 - 31
|61
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|52 - 20
|59
|3.
|Севилья
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|5.
|Хетафе
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 27
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|11
|13
|4
|32 - 22
|46
|7.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|8.
|Гранада
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 35
|42
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|45 - 38
|41
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|30 - 24
|38
|11.
|Осасуна
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|35 - 39
|35
|12.
|Леванте
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|34 - 42
|35
|13.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 47
|34
|14.
|Алавес
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 34
|32
|16.
|Эйбар
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 44
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 35
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|28 - 48
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|22 - 41
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|25 - 46
|23
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Валенсия
Исход игры
Реал Мадрид
87.7% (57)
Ничья
9.2% (6)
Валенсия
3.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
68.25% (43)
Меньше
31.75% (20)
Обе команды забьют
Да
71.43% (45)
Нет
28.57% (18)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
44.6% (29)
2:0 Реал Мадрид
18.5% (12)
3:1 Реал Мадрид
13.8% (9)
1:0 Реал Мадрид
7.7% (5)
1:1 Ничья
4.6% (3)
2:2 Ничья
3.1% (2)
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