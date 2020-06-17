  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Эйбар
2:2
Конец матча

Стадион:
Атлетик Б
0'
8' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
0:1
8' Пенальти
Гарсия Рауль
1:1
19' Гол
Кике Гарсия
54' Желтая карточка
Педро Леон
77' Желтая карточка
Гарсия Дани
2:1
78' Пенальти
Орельяна Фабиан
2:2
81' Гол
Вильялибре Асьер
83' Желтая карточка
Корреа Робер
90' Желтая карточка
Весга Микель
90'+8
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
12
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
5
Эскаланте
Гонсало
10
Эспозито
Эду
14
Орельяна
Фабиан
9
Энрич
Серхи
17
Кике
Гарсия
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
16
Весга
Микель
12
Ларрасабаль
Гаиска
10
Муньяин
Икер
11
Кордоба
Иньиго
22
Гарсия
Рауль
Эйбар
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

8'
Эскаланте Гонсало
 
8'
0:1
Гарсия Рауль
19'
Кике Гарсия
(Педро Леон)
1:1
46'
 
Уильямс Иньяки
Кордоба Иньиго
54'
Педро Леон
 
66'
 
Лекуе Иньиго
Ларрасабаль Гаиска
77'
 
Гарсия Дани
78'
 
Ибай Гомес
Гарсия Рауль
78'
 
Вильялибре Асьер
Муньяин Икер
78'
Орельяна Фабиан
2:1
81'
2:2
Вильялибре Асьер
(Гарсия Дани)
82'
Де Бласис Пабло
Педро Леон
 
83'
Корреа Робер
 
85'
Шарлес Диас
Энрич Серхи
 
86'
Папа Диоп
Эскаланте Гонсало
 
90'
Кике Гонсалес
Кике Гарсия
 
90'
Кристофоро Себастьян
Орельяна Фабиан
 
90'
 
Весга Микель

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 8 (4) 0.21
2. Шарлес Диас 5 (1) 0.13
3. Кике Гарсия 4 0.11
4. Эспозито Эду 2 0.05
5. Бигас Педро 2 0.05
6. Инуи Такаси 1 0.03
7. Энрич Серхи 1 0.03
8. Анхель Хосе 1 0.03
9. Педро Леон 1 0.03
10. Рамис Иван 1 0.03
11. Папа Диоп 1 0.03
12. Паулу Оливейра 1 0.03
13. Бургос Эстебан 1 0.03
14. Арбилья Анайц 1 0.03
15. Де Бласис Пабло 0 0
16. Кике Гонсалес 0 0
17. Эскаланте Гонсало 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 10 (6) 0.26
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.13
4. Капа Андер 2 0.05
5. Юри Берчиче 2 0.05
6. Вильялибре Асьер 2 0.05
7. Лопес Унаи 1 0.03
8. Кордоба Иньиго 1 0.03
9. Адурис Ариц 1 0.03
10. Кодро Кенан 1 0.03
11. Иньиго Мартинес 0 0
12. Гарсия Дани 0 0
13. Лекуе Иньиго 0 0
14. Сансет Ойян 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Орельяна Фабиан 8 1
2. Эскаланте Гонсало 7 1
3. Паулу Оливейра 6 1
4. Папа Диоп 6 0
5. Шарлес Диас 6 0
6. Арбилья Анайц 5 0
7. Анхель Хосе 4 0
8. Педро Леон 4 0
9. Энрич Серхи 4 0
10. Альварес Серхио 4 0
11. Дмитрович Марко 3 0
12. Техеро Альваро 3 0
13. Эспозито Эду 3 0
14. Инуи Такаси 2 0
15. Бигас Педро 2 0
16. Бургос Эстебан 2 0
17. Кике Гарсия 2 0
18. Рамис Иван 1 0
19. Кристофоро Себастьян 1 0
20. Корреа Робер 1 0
21. Йоэл Родригес 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Капа Андер 10 0
2. Гарсия Рауль 8 0
3. Иньиго Мартинес 8 0
4. Гарсия Дани 7 0
5. Лопес Унаи 6 0
6. Нуньес Унай 5 0
7. Юри Берчиче 4 0
8. Кордоба Иньиго 4 0
9. Адурис Ариц 3 0
10. Сан-Хосе Микель 3 0
11. Уильямс Иньяки 3 0
12. Весга Микель 3 0
13. Муньяин Икер 1 1
14. Унай Симон 2 0
15. Йерай Альварес 2 0
16. Баленсиага Микель 1 0
17. Сансет Ойян 1 0
18. Unai Vencedor 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 11.54% (3) 23.08% (6) 7.69% (2) 23.08% (6) 7.69% (2) 26.92% (7)
 Атлетик Б 23.33% (7) 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 10% (3) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте
Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал
Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 1
Атлетик Б 0:0 Эйбар Ла Лига Атлетик Б 4:1 Эйбар Товарищеские матчи Атлетик Б 3:3 Эйбар Товарищеские матчи Атлетик Б 1:0 Эйбар Примера
Эйбар 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Эйбар Примера Атлетик Б 5:2 Эйбар Примера Эйбар 2:0 Атлетик Б Примера Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Эйбар Примера Атлетик Б 1:1 Эйбар Кубок Короля Эйбар 0:0 Атлетик Б Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 29 20 4 5 69 - 31 64
2. Реал Мадрид Заявка 28 17 8 3 52 - 20 59
3. Севилья Заявка 29 14 9 6 42 - 30 51
4. Атлетико М Заявка 29 12 13 4 37 - 22 49
5. Реал Сосьедад Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Хетафе Заявка 29 13 8 8 38 - 27 47
7. Вильярреал Заявка 29 13 5 11 46 - 38 44
8. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
9. Гранада Заявка 29 12 6 11 37 - 35 42
10. Атлетик Б Заявка 29 9 12 8 32 - 26 39
11. Леванте Заявка 29 10 5 14 34 - 42 35
12. Осасуна Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
13. Бетис Заявка 29 8 10 11 40 - 47 34
14. Вальядолид Заявка 29 7 12 10 25 - 34 33
15. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
16. Эйбар Заявка 29 7 7 15 30 - 46 28
17. Сельта Заявка 29 5 12 12 22 - 35 27
18. Мальорка Заявка 29 7 4 18 28 - 49 25
19. Эспаньол Заявка 29 5 9 15 25 - 46 24
20. Леганес Заявка 29 5 8 16 22 - 43 23
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Эйбар 15.4% (21)
X 44.1% (60)
Атлетик Б 40.4% (55)
Все прогнозы
Новости

Прогнозы на матч Эйбар 2:2 Атлетик Б

Исход игры
Эйбар
15.4% (21)
Ничья
44.1% (60)
Атлетик Б
40.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
34.33% (46)
Меньше
65.67% (88)
Обе команды забьют
Да
71.64% (96)
Нет
28.36% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (51)
1:2 Атлетик Б
22.8% (31)
0:1 Атлетик Б
14.7% (20)
2:1 Эйбар
7.4% (10)
1:0 Эйбар
6.6% (9)
0:0 Ничья
4.4% (6)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 