8' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
0:1
8' ПенальтиГарсия Рауль
1:1
19' ГолКике Гарсия
54' Желтая карточкаПедро Леон
77' Желтая карточкаГарсия Дани
2:1
78' ПенальтиОрельяна Фабиан
2:2
81' ГолВильялибре Асьер
83' Желтая карточкаКорреа Робер
90' Желтая карточкаВесга Микель
20
Корреа
Робер
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
17
Кике
Гарсия
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
16
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Шарлес ДиасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
23 Кодро КенанПолузащитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
Ход матча
8'
0:1
19'
1:1
54'
77'
78'
2:1
81'
2:2
83'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|8 (4)
|0.21
|2.
|Шарлес Диас
|5 (1)
|0.13
|3.
|Кике Гарсия
|4
|0.11
|4.
|Эспозито Эду
|2
|0.05
|5.
|Бигас Педро
|2
|0.05
|6.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|7.
|Энрич Серхи
|1
|0.03
|8.
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|9.
|Педро Леон
|1
|0.03
|10.
|Рамис Иван
|1
|0.03
|11.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|12.
|Паулу Оливейра
|1
|0.03
|13.
|Бургос Эстебан
|1
|0.03
|14.
|Арбилья Анайц
|1
|0.03
|15.
|Де Бласис Пабло
|0
|0
|16.
|Кике Гонсалес
|0
|0
|17.
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|10 (6)
|0.26
|2.
|Уильямс Иньяки
|6 (1)
|0.16
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.13
|4.
|Капа Андер
|2
|0.05
|5.
|Юри Берчиче
|2
|0.05
|6.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.05
|7.
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|8.
|Кордоба Иньиго
|1
|0.03
|9.
|Адурис Ариц
|1
|0.03
|10.
|Кодро Кенан
|1
|0.03
|11.
|Иньиго Мартинес
|0
|0
|12.
|Гарсия Дани
|0
|0
|13.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|14.
|Сансет Ойян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Орельяна Фабиан
|8
|1
|2.
|Эскаланте Гонсало
|7
|1
|3.
|Паулу Оливейра
|6
|1
|4.
|Папа Диоп
|6
|0
|5.
|Шарлес Диас
|6
|0
|6.
|Арбилья Анайц
|5
|0
|7.
|Анхель Хосе
|4
|0
|8.
|Педро Леон
|4
|0
|9.
|Энрич Серхи
|4
|0
|10.
|Альварес Серхио
|4
|0
|11.
|Дмитрович Марко
|3
|0
|12.
|Техеро Альваро
|3
|0
|13.
|Эспозито Эду
|3
|0
|14.
|Инуи Такаси
|2
|0
|15.
|Бигас Педро
|2
|0
|16.
|Бургос Эстебан
|2
|0
|17.
|Кике Гарсия
|2
|0
|18.
|Рамис Иван
|1
|0
|19.
|Кристофоро Себастьян
|1
|0
|20.
|Корреа Робер
|1
|0
|21.
|Йоэл Родригес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Капа Андер
|10
|0
|2.
|Гарсия Рауль
|8
|0
|3.
|Иньиго Мартинес
|8
|0
|4.
|Гарсия Дани
|7
|0
|5.
|Лопес Унаи
|6
|0
|6.
|Нуньес Унай
|5
|0
|7.
|Юри Берчиче
|4
|0
|8.
|Кордоба Иньиго
|4
|0
|9.
|Адурис Ариц
|3
|0
|10.
|Сан-Хосе Микель
|3
|0
|11.
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|12.
|Весга Микель
|3
|0
|13.
|Муньяин Икер
|1
|1
|14.
|Унай Симон
|2
|0
|15.
|Йерай Альварес
|2
|0
|16.
|Баленсиага Микель
|1
|0
|17.
|Сансет Ойян
|1
|0
|18.
|Unai Vencedor
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
|Атлетик Б
|23.33% (7)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|10% (3)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте
Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал
Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 1
Эйбар 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Эйбар Примера Атлетик Б 5:2 Эйбар Примера Эйбар 2:0 Атлетик Б Примера Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Эйбар Примера Атлетик Б 1:1 Эйбар Кубок Короля Эйбар 0:0 Атлетик Б Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|4
|5
|69 - 31
|64
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|52 - 20
|59
|3.
|Севилья
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|12
|13
|4
|37 - 22
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Хетафе
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 27
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|46 - 38
|44
|8.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 35
|42
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|32 - 26
|39
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|34 - 42
|35
|12.
|Осасуна
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|13.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 47
|34
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|25 - 34
|33
|15.
|Алавес
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|16.
|Эйбар
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 46
|28
|17.
|Сельта
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|22 - 35
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|28 - 49
|25
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|25 - 46
|24
|20.
|Леганес
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|22 - 43
|23
Прогнозы на матч Эйбар 2:2 Атлетик Б
Исход игры
Эйбар
15.4% (21)
Ничья
44.1% (60)
Атлетик Б
40.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
34.33% (46)
Меньше
65.67% (88)
Обе команды забьют
Да
71.64% (96)
Нет
28.36% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (51)
1:2 Атлетик Б
22.8% (31)
0:1 Атлетик Б
14.7% (20)
2:1 Эйбар
7.4% (10)
1:0 Эйбар
6.6% (9)
0:0 Ничья
4.4% (6)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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