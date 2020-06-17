Второй тайм

98' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Весга Микель получает желтую карточку за неспортивное поведение

97' Эйбар имеет хороший шанс забить.

96' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Вильялибре Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Арбилья Анайц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Хорошо играет на выходе Дмитрович Марко - мяч в ее руках

90' Плохо играет Арбилья Анайц - неудачный вынос, и мяч у соперниц

89' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Эйбар

86' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

84' Корреа Робер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Г О О О О Л - Вильялибре Асьер классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

81' Матч возобновлен

79' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

78' Г О О О О Л - Орельяна Фабиан из команды Эйбар забивает с точки!

77' Гарсия Дани получил желтую карточку от судьи

76' После проверки VAR судья изменил решение - Эйбар пробьет пенальти!

74' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

72' Йерай Альварес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Иньиго Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Эйбар

69' Уильямс Иньяки наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

68' Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Удар от ворот произведет Эйбар

67' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Эйбар нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

61' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Гарсия Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Педро Леон наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

58' Эйбар имеет хороший шанс забить.

56' Удар от ворот произведет Эйбар

55' Кике Гарсия из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

55' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Педро Леон получил желтую карточку от судьи

54' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Судья дает тренеру команды хозяев поля красную карточку. Тренер будет наблюдать за остальной частью игры с трибун.

48' Педро Леон пробил со штрафного прямо в стенку

47' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Эйбар