Прогнозы на матч Генчлербирлиги 1:1 Коньяспор

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Генчлербирлиги
1:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Коньяспор
0'
43' Желтая карточка
Аничич Марин
1:0
60' Гол
Сио Жованни
1:1
62' Гол
Евтович Марко
64'
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

39'
 
Евтович Марко
Уртадо Паоло
43'
 
Аничич Марин
46'
Berat Ozdemir
Сёнтьенс Матс
 
60'
Сио Жованни
1:0
62'
1:1
Евтович Марко

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сио Жованни 10 0.29
2. Bogdan Stancu1 10 (2) 0.29
3. Кандеяш Даниэл 3 0.09
4. Айте Флойд 3 0.09
5. Сессеньон Стефан 2 (1) 0.06
6. Станку Богдан 2 (1) 0.06
7. Rahmetullah Berisbek 1 0.03
8. Пехливан Ясин 1 0.03
9. Berat Ozdemir 1 0.03
10. Озгенч Эрдем 0 0
11. Сёнтьенс Матс 0 0
12. Чифтчи Надир 0 0
13. Йилмаз Сефа 0 0
14. Пехливан Халиль 0 0
Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мия Фарук 5 (1) 0.15
2. Баич Риад 3 (1) 0.09
3. Шахинер Омер Али 3 0.09
4. Милошевич Дени 3 0.09
5. Евтович Марко 2 (2) 0.06
6. Erdon Daci 1 0.03
7. Шенгелия Леван 1 0.03
8. Йонссон Йенс 1 0.03
9. Хаджиахметович Амир 1 0.03
10. Скубич Нейц 0 0

Карточки

Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Сио Жованни 10 0
2. Полома Пьер-Ив 7 1
3. Кандеяш Даниэл 8 0
4. Baiano I 8 0
5. Туре Зарго 7 0
6. Огюз Ахмет 3 2
7. Пехливан Ясин 3 1
8. Чифтчи Надир 3 1
9. Bogdan Stancu1 4 0
10. Озгенч Эрдем 3 0
11. Berat Ozdemir 3 0
12. Flavio1 3 0
13. Флавио Рамос 1 1
14. Нордфельдт Кристоффер 2 0
15. Сёнтьенс Матс 2 0
16. Пехливан Халиль 2 0
17. Сессеньон Стефан 1 0
18. Йилмаз Сефа 1 0
19. Soner Dikmen 1 0
20. Rahmetullah Berisbek 1 0
Коньяспор
# Игрок      
1. Скубич Нейц 7 1
2. Шахинер Омер Али 4 2
3. Аничич Марин 5 0
4. Ай Селим 5 0
5. Милошевич Дени 5 0
6. Кырынтылы Серкан 1 2
7. Туран Али 4 0
8. Шенгелия Леван 2 1
9. Евтович Марко 3 0
10. Йонссон Йенс 3 0
11. Озторун Ферхат 3 0
12. Мия Фарук 3 0
13. Хаджиахметович Амир 3 0
14. Улудаг Алпер 2 0
15. Erdon Daci 2 0
16. Демирок Угур 1 0
17. Уртадо Паоло 1 0
18. Ташкиран Махмут 1 0
19. Баич Риад 1 0
20. Мак Роберт II 1 0
21. Thuram II 1 0
22. Mucahit Akcay 1 0
23. Хауберт Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генчлербирлиги 13.33% (4) 13.33% (4) 20% (6) 16.67% (5) 13.33% (4) 23.33% (7)
 Коньяспор 17.65% (3) 5.88% (1) 47.06% (8) 11.76% (2) 17.65% (3) 0

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю
Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Эрокспор Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги
Коньяспор Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша
Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Коньяспор: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига
Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Кубок Турции Генчлербирлиги 5:0 Коньяспор Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Кубок Турции Генчлербирлиги 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 27 16 8 3 62 - 29 56
2. Истанбул Башакшехир 27 16 8 3 52 - 25 56
3. Галатасарай 26 14 8 4 44 - 20 50
4. Сивасспор 26 14 7 5 47 - 29 49
5. Бешикташ 27 13 5 9 41 - 34 44
6. Аланьяспор 27 12 7 8 44 - 27 43
7. Фенербахче 27 12 7 8 48 - 35 43
8. Гёзтепе 27 10 7 10 32 - 33 37
9. Антальяспор 27 8 9 10 31 - 44 33
10. Газишехир Газиантеп 26 8 8 10 36 - 41 32
11. Денизлиспор 26 8 7 11 26 - 34 31
12. Касымпаша 27 8 5 14 40 - 51 29
13. Генчлербирлиги 0:0 27 7 8 12 33 - 44 29
14. Коньяспор 0:0 27 5 12 10 21 - 33 27
15. Ризеспор 26 7 4 15 26 - 44 25
16. Малатьяспор 27 6 7 14 39 - 42 25
17. Анкарагюджю 26 5 8 13 23 - 45 23
18. Кайсериспор 27 5 7 15 29 - 64 22
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Аничич Марин получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Уртадо Паоло уходит, Евтович Марко вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Генчлербирлиги 53.3% (81)
X 37.5% (57)
Коньяспор 9.2% (14)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Генчлербирлиги 1:1 Коньяспор

Исход игры
Генчлербирлиги
53.3% (81)
Ничья
37.5% (57)
Коньяспор
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.67% (43)
Меньше
71.33% (107)
Обе команды забьют
Да
60% (90)
Нет
40% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (48)
1:0 Генчлербирлиги
29.6% (45)
2:1 Генчлербирлиги
19.7% (30)
0:1 Коньяспор
4.6% (7)
1:2 Коньяспор
4.6% (7)
0:0 Ничья
3.3% (5)
3:1 Генчлербирлиги
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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