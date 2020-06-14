Прогнозы на матч Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор

Генчлербирлиги
2:1
Конец матча
Стадион: Eryaman Stadyumu
Коньяспор
42' Желтая карточкаАничич Марин
1:0
60' ГолСио Жованни
1:1
62' ГолЕвтович Марко
72' Желтая карточкаТуран Али
2:1
83' ГолBerat Ozdemir
90' Желтая карточкаОзгенч Эрдем
90' Желтая карточкаFlavio1
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
-
32 Flavio1
-
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йилмаз СефаПолузащитник
-
11 Айте ФлойдНападающий
-
-
23 Soner Dikmen
-
-
-
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Аничич МаринЗащитник
- Защитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
-
77 Sener Kaya
-
88 Erdon Daci
-
99 Thuram II
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
42'
60'
1:0
62'
1:1
72'
83'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 13
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bogdan Stancu1
|10 (2)
|0.29
|2.
|Сио Жованни
|10
|0.29
|3.
|Кандеяш Даниэл
|3
|0.09
|4.
|Айте Флойд
|3
|0.09
|5.
|Сессеньон Стефан
|2 (1)
|0.06
|6.
|Berat Ozdemir
|2
|0.06
|7.
|Станку Богдан
|2 (1)
|0.06
|8.
|Rahmetullah Berisbek
|1
|0.03
|9.
|Пехливан Ясин
|1
|0.03
|10.
|Озгенч Эрдем
|0
|0
|11.
|Йилмаз Сефа
|0
|0
|12.
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|13.
|Чифтчи Надир
|0
|0
|14.
|Пехливан Халиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мия Фарук
|5 (1)
|0.15
|2.
|Баич Риад
|3 (1)
|0.09
|3.
|Шахинер Омер Али
|3
|0.09
|4.
|Милошевич Дени
|3
|0.09
|5.
|Евтович Марко
|3 (2)
|0.09
|6.
|Erdon Daci
|1
|0.03
|7.
|Шенгелия Леван
|1
|0.03
|8.
|Йонссон Йенс
|1
|0.03
|9.
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.03
|10.
|Скубич Нейц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сио Жованни
|10
|0
|2.
|Полома Пьер-Ив
|7
|1
|3.
|Кандеяш Даниэл
|8
|0
|4.
|Baiano I
|8
|0
|5.
|Туре Зарго
|7
|0
|6.
|Огюз Ахмет
|3
|2
|7.
|Пехливан Ясин
|3
|1
|8.
|Чифтчи Надир
|3
|1
|9.
|Озгенч Эрдем
|4
|0
|10.
|Flavio1
|4
|0
|11.
|Bogdan Stancu1
|4
|0
|12.
|Berat Ozdemir
|3
|0
|13.
|Флавио Рамос
|1
|1
|14.
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|15.
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|16.
|Пехливан Халиль
|2
|0
|17.
|Сессеньон Стефан
|1
|0
|18.
|Йилмаз Сефа
|1
|0
|19.
|Soner Dikmen
|1
|0
|20.
|Rahmetullah Berisbek
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скубич Нейц
|7
|1
|2.
|Шахинер Омер Али
|4
|2
|3.
|Туран Али
|5
|0
|4.
|Аничич Марин
|5
|0
|5.
|Ай Селим
|5
|0
|6.
|Милошевич Дени
|5
|0
|7.
|Кырынтылы Серкан
|1
|2
|8.
|Шенгелия Леван
|2
|1
|9.
|Евтович Марко
|3
|0
|10.
|Йонссон Йенс
|3
|0
|11.
|Озторун Ферхат
|3
|0
|12.
|Мия Фарук
|3
|0
|13.
|Хаджиахметович Амир
|3
|0
|14.
|Улудаг Алпер
|2
|0
|15.
|Erdon Daci
|2
|0
|16.
|Демирок Угур
|1
|0
|17.
|Уртадо Паоло
|1
|0
|18.
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|19.
|Баич Риад
|1
|0
|20.
|Мак Роберт II
|1
|0
|21.
|Thuram II
|1
|0
|22.
|Mucahit Akcay
|1
|0
|23.
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генчлербирлиги
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|25% (8)
|Коньяспор
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|44.44% (8)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|0
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +7 =4 -9Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю
Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Эрокспор Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги
Коньяспор Последние 20 матчей: +4 =10 -6Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша
Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Коньяспор: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Кубок Турции Генчлербирлиги 5:0 Коньяспор Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Кубок Турции Генчлербирлиги 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|27
|16
|8
|3
|62 - 29
|56
|2.
|Истанбул Башакшехир
|27
|16
|8
|3
|52 - 25
|56
|3.
|Галатасарай
|0:0
|27
|14
|9
|4
|44 - 20
|51
|4.
|Сивасспор
|26
|14
|7
|5
|47 - 29
|49
|5.
|Бешикташ
|27
|13
|5
|9
|41 - 34
|44
|6.
|Аланьяспор
|27
|12
|7
|8
|44 - 27
|43
|7.
|Фенербахче
|27
|12
|7
|8
|48 - 35
|43
|8.
|Гёзтепе
|27
|10
|7
|10
|32 - 33
|37
|9.
|Газишехир Газиантеп
|0:0
|27
|8
|9
|10
|36 - 41
|33
|10.
|Антальяспор
|27
|8
|9
|10
|31 - 44
|33
|11.
|Денизлиспор
|26
|8
|7
|11
|26 - 34
|31
|12.
|Генчлербирлиги
|27
|8
|7
|12
|35 - 45
|31
|13.
|Касымпаша
|27
|8
|5
|14
|40 - 51
|29
|14.
|Ризеспор
|0:0
|27
|7
|5
|15
|26 - 44
|26
|15.
|Коньяспор
|27
|5
|11
|11
|22 - 35
|26
|16.
|Малатьяспор
|27
|6
|7
|14
|39 - 42
|25
|17.
|Анкарагюджю
|0:0
|27
|5
|9
|13
|23 - 45
|24
|18.
|Кайсериспор
|27
|5
|7
|15
|29 - 64
|22
Прогнозы на матч Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор
Исход игры
Генчлербирлиги
53.3% (81)
Ничья
37.5% (57)
Коньяспор
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.67% (43)
Меньше
71.33% (107)
Обе команды забьют
Да
60% (90)
Нет
40% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (48)
1:0 Генчлербирлиги
29.6% (45)
2:1 Генчлербирлиги
19.7% (30)
0:1 Коньяспор
4.6% (7)
1:2 Коньяспор
4.6% (7)
0:0 Ничья
3.3% (5)
3:1 Генчлербирлиги
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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