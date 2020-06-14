Прогнозы на матч Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор

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Генчлербирлиги
2:1
Конец матча

Стадион:
Коньяспор
0'
42' Желтая карточка
Аничич Марин
1:0
60' Гол
Сио Жованни
1:1
62' Гол
Евтович Марко
72' Желтая карточка
Туран Али
2:1
83' Гол
Berat Ozdemir
90' Желтая карточка
Озгенч Эрдем
90' Желтая карточка
Flavio1
90'+4
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

39'
 
Евтович Марко
Уртадо Паоло
42'
 
Аничич Марин
46'
Berat Ozdemir
Сёнтьенс Матс
 
60'
Сио Жованни
(Bogdan Stancu1)
1:0
62'
1:1
Евтович Марко
(Баич Риад)
66'
Йилмаз Сефа
Сессеньон Стефан
 
66'
Айте Флойд
Сио Жованни
 
66'
 
Мия Фарук
Милошевич Дени
72'
 
Туран Али
82'
Soner Dikmen
Пехливан Ясин
 
83'
Berat Ozdemir
(Йилмаз Сефа)
2:1
86'
 
Erdon Daci
Шенгелия Леван
87'
 
Thuram II
Йонссон Йенс
90'
Ilker Karakas
Кандеяш Даниэл
 
90'
Озгенч Эрдем
 
90'
Flavio1
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 13
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bogdan Stancu1 10 (2) 0.29
2. Сио Жованни 10 0.29
3. Кандеяш Даниэл 3 0.09
4. Айте Флойд 3 0.09
5. Сессеньон Стефан 2 (1) 0.06
6. Berat Ozdemir 2 0.06
7. Станку Богдан 2 (1) 0.06
8. Rahmetullah Berisbek 1 0.03
9. Пехливан Ясин 1 0.03
10. Озгенч Эрдем 0 0
11. Йилмаз Сефа 0 0
12. Сёнтьенс Матс 0 0
13. Чифтчи Надир 0 0
14. Пехливан Халиль 0 0
Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мия Фарук 5 (1) 0.15
2. Баич Риад 3 (1) 0.09
3. Шахинер Омер Али 3 0.09
4. Милошевич Дени 3 0.09
5. Евтович Марко 3 (2) 0.09
6. Erdon Daci 1 0.03
7. Шенгелия Леван 1 0.03
8. Йонссон Йенс 1 0.03
9. Хаджиахметович Амир 1 0.03
10. Скубич Нейц 0 0

Карточки

Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Сио Жованни 10 0
2. Полома Пьер-Ив 7 1
3. Кандеяш Даниэл 8 0
4. Baiano I 8 0
5. Туре Зарго 7 0
6. Огюз Ахмет 3 2
7. Пехливан Ясин 3 1
8. Чифтчи Надир 3 1
9. Озгенч Эрдем 4 0
10. Flavio1 4 0
11. Bogdan Stancu1 4 0
12. Berat Ozdemir 3 0
13. Флавио Рамос 1 1
14. Нордфельдт Кристоффер 2 0
15. Сёнтьенс Матс 2 0
16. Пехливан Халиль 2 0
17. Сессеньон Стефан 1 0
18. Йилмаз Сефа 1 0
19. Soner Dikmen 1 0
20. Rahmetullah Berisbek 1 0
Коньяспор
# Игрок      
1. Скубич Нейц 7 1
2. Шахинер Омер Али 4 2
3. Туран Али 5 0
4. Аничич Марин 5 0
5. Ай Селим 5 0
6. Милошевич Дени 5 0
7. Кырынтылы Серкан 1 2
8. Шенгелия Леван 2 1
9. Евтович Марко 3 0
10. Йонссон Йенс 3 0
11. Озторун Ферхат 3 0
12. Мия Фарук 3 0
13. Хаджиахметович Амир 3 0
14. Улудаг Алпер 2 0
15. Erdon Daci 2 0
16. Демирок Угур 1 0
17. Уртадо Паоло 1 0
18. Ташкиран Махмут 1 0
19. Баич Риад 1 0
20. Мак Роберт II 1 0
21. Thuram II 1 0
22. Mucahit Akcay 1 0
23. Хауберт Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генчлербирлиги 12.5% (4) 12.5% (4) 18.75% (6) 18.75% (6) 12.5% (4) 25% (8)
 Коньяспор 16.67% (3) 5.56% (1) 44.44% (8) 11.11% (2) 22.22% (4) 0

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю
Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Эрокспор Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги
Коньяспор Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша
Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Коньяспор: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига
Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Кубок Турции Генчлербирлиги 5:0 Коньяспор Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Кубок Турции Генчлербирлиги 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 27 16 8 3 62 - 29 56
2. Истанбул Башакшехир 27 16 8 3 52 - 25 56
3. Галатасарай 0:0 27 14 9 4 44 - 20 51
4. Сивасспор 26 14 7 5 47 - 29 49
5. Бешикташ 27 13 5 9 41 - 34 44
6. Аланьяспор 27 12 7 8 44 - 27 43
7. Фенербахче 27 12 7 8 48 - 35 43
8. Гёзтепе 27 10 7 10 32 - 33 37
9. Газишехир Газиантеп 0:0 27 8 9 10 36 - 41 33
10. Антальяспор 27 8 9 10 31 - 44 33
11. Денизлиспор 26 8 7 11 26 - 34 31
12. Генчлербирлиги 27 8 7 12 35 - 45 31
13. Касымпаша 27 8 5 14 40 - 51 29
14. Ризеспор 0:0 27 7 5 15 26 - 44 26
15. Коньяспор 27 5 11 11 22 - 35 26
16. Малатьяспор 27 6 7 14 39 - 42 25
17. Анкарагюджю 0:0 27 5 9 13 23 - 45 24
18. Кайсериспор 27 5 7 15 29 - 64 22
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Аничич Марин получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Уртадо Паоло уходит, Евтович Марко вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Генчлербирлиги 53.3% (81)
X 37.5% (57)
Коньяспор 9.2% (14)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор

Исход игры
Генчлербирлиги
53.3% (81)
Ничья
37.5% (57)
Коньяспор
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.67% (43)
Меньше
71.33% (107)
Обе команды забьют
Да
60% (90)
Нет
40% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (48)
1:0 Генчлербирлиги
29.6% (45)
2:1 Генчлербирлиги
19.7% (30)
0:1 Коньяспор
4.6% (7)
1:2 Коньяспор
4.6% (7)
0:0 Ничья
3.3% (5)
3:1 Генчлербирлиги
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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